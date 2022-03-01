Страны-члены Европейского Союза – Болгария, Польша и Словакия передадут Украине 70 боевых самолетов Миг-29 и Су-25.

Об этом нардеп Алексей Гончаренко сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"+70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам Миг-29 и Су-25! В случае необходимости, они смогут базироваться на польских аэродромах, из которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания", - отметил Гончаренко.

По его словам, Болгария передаст Украине 16 самолетов (Миг-29) и 14 (Су-25), Польша – 28 самолетов (Миг-29), Словакия – 12 самолетов (Миг-29).

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"Если один "Призрак Киева" сбил уже 14 врагов, представляете, что сделает с вражеским войском команда из 70 таких? Друзья, победа сама просится к нам!" - резюмировал нардеп.