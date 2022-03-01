РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14352 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
35 351 229
авиация (2598) помощь (6173) самолет (3346) Евросоюз (15900)

Болгария, Польша и Словакия передадут Украине 70 боевых самолетов Миг-29 и Су-25

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Болгария, Польша и Словакия передадут Украине 70 боевых самолетов Миг-29 и Су-25

Страны-члены Европейского Союза – Болгария, Польша и Словакия передадут Украине 70 боевых самолетов Миг-29 и Су-25.

Об этом нардеп Алексей Гончаренко сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"+70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам Миг-29 и Су-25! В случае необходимости, они смогут базироваться на польских аэродромах, из которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания", - отметил Гончаренко.

По его словам, Болгария передаст Украине 16 самолетов (Миг-29) и 14 (Су-25), Польша – 28 самолетов (Миг-29), Словакия – 12 самолетов (Миг-29).

Читайте также: "Добро пожаловать в ад!!!" - в акватории Черного моря уничтожен российский истребитель Су-30 СМ

"Если один "Призрак Киева" сбил уже 14 врагов, представляете, что сделает с вражеским войском команда из 70 таких? Друзья, победа сама просится к нам!" - резюмировал нардеп.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+59
хтоб міг подумати,увесь світ допомогає Україні,а сябри погодилися вбивати українців..
Ось вам і живе Беларусь...
показать весь комментарий
28.02.2022 23:49
+55
У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання Джерело: https://censor.net/ua/n3320235
показать весь комментарий
28.02.2022 23:47
+35
Воїни, херячте цапів так, щоб Талібан хрестився
показать весь комментарий
28.02.2022 23:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
...Ціна наших мирних світанків... Наталія Пераков, українська жінка-пілот, загинула після тяжкого поранення у бою за Батьківщину. Пам'ятатиму Тебе, Героїне. Не забудемо ..https://www.facebook.com/photo?fbid=1021444248810622&set=gm.3172356089709520
.
показать весь комментарий
01.03.2022 00:41 Ответить
Це вже щось
показать весь комментарий
01.03.2022 00:46 Ответить
Ну не пойму *****, какого хера они ездят на переговоры!!!! это настолько глупо и ***** жестоко!!!
За ихний ******* платит ЖИЗНЯМИ народ!!!! кацапы повышают там всякие ставки, бомбя и обстреливая всё подряд!!! Во вторых - там в ипаной ********* им могут кгбэшники насовать всякую *****, обработать всякими аппаратами и проч..!!! Если уж так неймётся - переговаривайтесь по скайпу или какой нибудь ***** !!!
показать весь комментарий
01.03.2022 00:58 Ответить
Треба показати світу, що Україна за мир. Але не за рузьгі мір.
показать весь комментарий
01.03.2022 01:25 Ответить
але потрібно уважно слідкувати за руками гешефтників з ОПи
показать весь комментарий
01.03.2022 04:48 Ответить
Зелёные человечки будут летать на советских самолётах? Ихтамнеты нато?
показать весь комментарий
01.03.2022 02:09 Ответить
Ждеш последние слова вашей альфамоли полутораметровой?
показать весь комментарий
01.03.2022 03:38 Ответить
1ADAT: Обращение к украинскому народу по поводу кадыровцев.

Хотелось бы обратится к украинскому народу и армии по поводу отправленных к ним, в рядах российских оккупантов , кадыровских террористов.
В 1994 году, когда на нашу землю вторгся тот же враг, который сегодня вторгся к вам, наш народ объединился и смог победить и изгнать его. Спустя недолгое время, Кремль собрал силы и снова вторгся в Ичкерию, однако на этот раз они подкупили самых низменных, вероломных и бесчестных представителей нашего народа, которые за власть и деньги готовы уничтожать и истязать свой народ. Прошло почти 20 лет с того дня, как Россия оккупировала нашу страну, но геноцид нашего народа продолжается по сей день, руками тех самых манкуртов, которых сегодня прислали к вам. Эти животные не знают чести и жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к старикам из своего же народа. Будьте уверены, на вашей земле они с той же задачей. И сегодня, чеченский народ с надеждой наблюдает за успехами украинского народа в борьбе с оккупантами, в особенности против кадыровских садистов и насильников. Как пример, хочется привести Магомеда Тушаева и то, как сотни людей радовались, когда в украинских соц.сетях распространилась информация об его утилизации. Нам поступали десятки сообщений о том, как этот садист пытал и издевался над женищнами и безоружными мужчинами, проявляя особую жестокость по отношению к ним. И такое досье соберётся на каждого из этих преступников, которые сегодня бесчинствуют на вашей земле.
Поэтому, в случае попадания кадыровца к вам в плен, мы просим вас не отпускать их и не обменивать с Россией. Не лишайте их заветной мечты, о который они неустанно твердят - встретится с Ахматом.
показать весь комментарий
01.03.2022 01:44 Ответить
Так холопы -набутылочники всегда должны платить. Такова ваша участь-платить,сидеть на бутылке и не вякать.
показать весь комментарий
01.03.2022 03:40 Ответить
По новым правилам недоимперии вашего плешивого недомерка правильно говорить" на россии".
показать весь комментарий
01.03.2022 03:43 Ответить
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого я так долго ждал.
показать весь комментарий
01.03.2022 02:31 Ответить
Ты бы так не горячился. Еще 5 дней назад Зеленский вполне себе вольготно заявлял, что нет денег на армию, поскольку срочно надо строить дороги. Еще месячишко Рада отдыхала на Канарах, а Арахамия имел разум пояснять миру, что заявления cnn и остальных - чепуха, хуже скабеевой. То, что Зеленский в данной ситуации ведет себя выше всяких похвал не означает, что к нему нет вопросов. Его безответственное поведение и спровоцировала кремлевскую гиену наброситься на Украину. Но это все на потом отложим. Пока Зеленский ведет себя должным образом. И это хорошо, остальное на позже.
показать весь комментарий
01.03.2022 07:31 Ответить
Отличная схема, когда самолёты базируются на польской территории,
где их никак нельзя ни повредить, ни разбомбить.
70 самолётов, плюс ракеты "воздух-воздух" - звучит как песня.
показать весь комментарий
01.03.2022 03:09 Ответить
Сомневаюсь, что поляки на это решаться, у них аппетит появился на хороший кусок Украины - не особенно то Путина осуждают.
показать весь комментарий
01.03.2022 04:38 Ответить
Уже решились.
Путин рассчитывал их этим купить, но им важнее добить Путина,
чем вернуть Львов.
показать весь комментарий
01.03.2022 06:47 Ответить
с кем вы общаетесь, это лживый пдр
показать весь комментарий
01.03.2022 07:36 Ответить
сомневатся будешь на смереее, провокатор лапотный.
показать весь комментарий
01.03.2022 07:35 Ответить
Timely aid, thank you. Can you also, please, cover us with a rocket shield?
показать весь комментарий
01.03.2022 04:04 Ответить
Интересно.
показать весь комментарий
01.03.2022 04:35 Ответить
Коли ленін хотів засткати зненацька поляків, вони довго відступали а потім так надавали всяким каменевім, тухачевським, що непобедимая розсипалась в пять днів.
показать весь комментарий
01.03.2022 04:52 Ответить
70-
это уже что -то для Украинских асов ВВС!
Раньше надо было Все передавать.
И кучму с запроданцем пинчуком к ответу , за то что порезал на металлолом
ВСЕ новые боевые самолеты ,базировавшиеся под Киевом и
отдал рф
560 (пятьсот шестьдесят) Карл стратегических крылатых ракет Х 55 и Х 55 СМ ( РКВ - 500) несущих боевую часть в 500 кг на расстояние 1200 км.
Украинского производства.Сегодня они бы сильно пригодились , особенно с оборудованием наземного пуска.
показать весь комментарий
01.03.2022 06:25 Ответить
Х 55 производства Харьковского авиационного завода.
показать весь комментарий
01.03.2022 06:27 Ответить
СТОП *****!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 08:48 Ответить
Да все хороши. Пили ,кравсиво жили.До этого на армию срали,все коштив не було.А как петух жареный клюнул в Жопу то заверещали армия спаси и народ спаси. А была бы мощная армия,то был бы мир и покой для всех живущих в Украине. Авиацию ****** чинуши распродали ничего не покупали.Ракеты ГРОМ 2 не финансировали. Где НЕПТУН ЧТОБЫ СТРЕЛЯТЬ ПО ******* КРЕЙСЕРУ МОСКВА ипрочим кацпаским корытам??
показать весь комментарий
01.03.2022 08:52 Ответить
1)Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно посмертно:

ВАГОРОВСЬКОМУ Едуарду Миколайовичу - підполковнику (посмертно). Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару, дав можливість іншим піднятися в повітря.
(А скільки їх піднялося в повітря?)

2)+70 літаків для української армії! Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25!

Порівняйте оці два повідомлення і вам все стане зрозумілим! Розжовувати не буду, скажу тільки це рівень підготовки «героїчного» президента та вищих чинів армії до нападу 24 грудня, про який американці попередили заздалегідь з точністю до 24-48 годин
показать весь комментарий
01.03.2022 10:13 Ответить
Як виявилось насправді, знову обісралась зажрана Європа!

Країни ЄС не надаватимуть Україні винищувачі, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3320599
показать весь комментарий
02.03.2022 02:46 Ответить
Страница 3 из 3
 
 