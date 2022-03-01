В течение 28 февраля уничтожены 5 вражеских истребителей, колонна бронетехники, колонна с горючим, ЗРК, вертолет и крылатая ракета, - Воздушные силы ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупационные войска РФ 28 февраля понесли огромные потери от ударов авиации, зенитных ракетных войск и ударных беспилотников Воздушных сил ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных Сил ВСУ.
"Во время дерзкого авианалета оккупантов на Васильков и Бровары украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета. Работу украинских истребителей завершили зенитные ракетные дивизионы С-300, поразив три самолета оккупантов. Так, Воздушные силы сбили пять истребителей. По предварительным данным, это Су-30 и Су-35.
У Киева зенитный ракетный комплекс Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага.
Украинские штурмовики Су-25 работали звеньями и парами и нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях.
Удачно отработала и бомбардировочная авиация. Су-24м Воздушных Сил нанесли по меньшей мере четыре сокрушительных бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и близ Бердянска.
Ну и традиционно, в очередной раз отмечаем ювелирную работу экипажей Bayraktar TB2. На этот раз – три цели – танк противника и два зенитных ракетных комплекса "Бук" оккупантов", - говорится в сообщении.
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Весь ход передвижения - на канале кадырова.
Что-то там много лайков.
Нужно там добавить дизлайков и неодобрительных комментариев!
https://t.me/RKadyrov_95
Совпадєніє? Нє думаю.
Друзья, ряд европейских политиков сделали заявления по поводу возможного введения санкций против России.
Хочу сказать, что весь набор ограничений против России настолько абсурден, что нам остается только над этими бесплодными попытками смеяться. Заморозили они там пустоту. Полный конфуз!
И все же, несмотря на всю эту комедию, настало время жёстко отомстить, и меры должны быть зеркальными. Выглядеть они для сравнения должны так:
От своих заявлений должны отказаться: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель, в противном случае Чеченская Республика, учитывая дерзкий и вычурный характер заявлений вышеуказанных лиц, оставляет за собой право ввести следующие санкции:
- Закрыть чеченское небо для полётов их джетов;
- Заморозить все рублёвые активы Джонсона в чеченских банках;
- Ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения - и в Самашках;
- Признать гнусным пережитком средневековья левостороннее движение;
- И признать, наконец, что не бывает английского чая!
Срок даю до 31 февраля!
Это будет примером и для других государств. Впредь думайте прежде чем вводить какие-то санкции.
938.9Kviewsedited 23:09
я думал ты шутишь.
а это действительно правда)))
Джохар Дудаев.