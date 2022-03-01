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Новости Война в Украине
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В течение 28 февраля уничтожены 5 вражеских истребителей, колонна бронетехники, колонна с горючим, ЗРК, вертолет и крылатая ракета, - Воздушные силы ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В течение 28 февраля уничтожены 5 вражеских истребителей, колонна бронетехники, колонна с горючим, ЗРК, вертолет и крылатая ракета, - Воздушные силы ВСУ

Оккупационные войска РФ 28 февраля понесли огромные потери от ударов авиации, зенитных ракетных войск и ударных беспилотников Воздушных сил ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных Сил ВСУ.

"Во время дерзкого авианалета оккупантов на Васильков и Бровары украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета. Работу украинских истребителей завершили зенитные ракетные дивизионы С-300, поразив три самолета оккупантов. Так, Воздушные силы сбили пять истребителей. По предварительным данным, это Су-30 и Су-35.

У Киева зенитный ракетный комплекс Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага.

Украинские штурмовики Су-25 работали звеньями и парами и нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолеты РФ ведут обстрелы с неба над ЧАЭС и ЗАЭС, чтобы их не сбили, - Воздушные силы

Удачно отработала и бомбардировочная авиация. Су-24м Воздушных Сил нанесли по меньшей мере четыре сокрушительных бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и близ Бердянска.

Ну и традиционно, в очередной раз отмечаем ювелирную работу экипажей Bayraktar TB2. На этот раз – три цели – танк противника и два зенитных ракетных комплекса "Бук" оккупантов", - говорится в сообщении.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
А до нас їде nlaw.
Совпадєніє? Нє думаю.
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01.03.2022 01:17
+7
Шо опять!!!???
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01.03.2022 01:15
+5
Недобили памятник в Буче? Так скоро все хутинские пуесосы кадыровской национальности закончатся
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01.03.2022 01:26
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Кадыровские войска едут в Украину!
Весь ход передвижения - на канале кадырова.
Что-то там много лайков.
Нужно там добавить дизлайков и неодобрительных комментариев!
https://t.me/RKadyrov_95
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01.03.2022 01:13 Ответить
Шо опять!!!???
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01.03.2022 01:15 Ответить
Так писали ж вечором що вони від Байрактара втекли аж у білорусію
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01.03.2022 01:18 Ответить
А до нас їде nlaw.
Совпадєніє? Нє думаю.
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01.03.2022 01:17 Ответить
Пошлите лутьших из лутьших
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01.03.2022 01:45 Ответить
Ты читал , что он там в своём телеграмме отжигает?

Друзья, ряд европейских политиков сделали заявления по поводу возможного введения санкций против России.

Хочу сказать, что весь набор ограничений против России настолько абсурден, что нам остается только над этими бесплодными попытками смеяться. Заморозили они там пустоту. Полный конфуз!

И все же, несмотря на всю эту комедию, настало время жёстко отомстить, и меры должны быть зеркальными. Выглядеть они для сравнения должны так:

От своих заявлений должны отказаться: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель, в противном случае Чеченская Республика, учитывая дерзкий и вычурный характер заявлений вышеуказанных лиц, оставляет за собой право ввести следующие санкции:

- Закрыть чеченское небо для полётов их джетов;
- Заморозить все рублёвые активы Джонсона в чеченских банках;
- Ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения - и в Самашках;
- Признать гнусным пережитком средневековья левостороннее движение;
- И признать, наконец, что не бывает английского чая!

Срок даю до 31 февраля!

Это будет примером и для других государств. Впредь думайте прежде чем вводить какие-то санкции.

938.9Kviewsedited 23:09
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01.03.2022 01:56 Ответить
да тяжко буде європейцям після таких санкцій.але Украіна ім допоможе і ЄС вистоіть.
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01.03.2022 06:24 Ответить
ахахаха)

я думал ты шутишь.

а это действительно правда)))
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01.03.2022 12:19 Ответить
По твоей-же ссылке и зашёл.
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01.03.2022 12:37 Ответить
Сегодня читал новенькое -там вообще мрак.
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01.03.2022 12:38 Ответить
карочє сьогодні вуйко марс за нас..
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01.03.2022 01:14 Ответить
Недобили памятник в Буче? Так скоро все хутинские пуесосы кадыровской национальности закончатся
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01.03.2022 01:26 Ответить
так в плєн тільки з пустим рожком
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01.03.2022 09:03 Ответить
а 96 ведер сегодгя в сумской волости уже не в счет?
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01.03.2022 01:29 Ответить
Я думаю, що народ Ічкерії буде не проти якщо цих шайтанів стане менше.
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01.03.2022 01:33 Ответить
Ічкерія вже воює в наших рядах, гугл в поміч
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01.03.2022 09:06 Ответить
Дякую Вам, ЗСУ.
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01.03.2022 01:49 Ответить
А мне гду то жаль пуТварь. У нее в бункере урино-инссссульт случился
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01.03.2022 01:49 Ответить
Фото-відео збитих кацапських літаків є?
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01.03.2022 02:03 Ответить
Помнож швидкість літака та ракети, що його збиває і відсутність ОБСЕ для фільмування.
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01.03.2022 02:13 Ответить
Для чого ОБСЄ? У людей є смартфони.
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01.03.2022 02:15 Ответить
Закат росии произойдет тогда когда взойдет Украинское СОЛНЦЕ!
Джохар Дудаев.
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01.03.2022 05:57 Ответить
Думаю 5 угрокорыт снова сбил 1 украинский лётчик.
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01.03.2022 08:55 Ответить
те обісцяне вже тікає від своїх
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01.03.2022 09:08 Ответить
русский корабль GAME OVER!!!
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01.03.2022 09:13 Ответить
 
 