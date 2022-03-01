В течение 28 февраля уничтожены 5 вражеских истребителей, колонна бронетехники, колонна с горючим, ЗРК, вертолет и крылатая ракета, - Воздушные силы ВСУ

Оккупационные войска РФ 28 февраля понесли огромные потери от ударов авиации, зенитных ракетных войск и ударных беспилотников Воздушных сил ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных Сил ВСУ.

"Во время дерзкого авианалета оккупантов на Васильков и Бровары украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета. Работу украинских истребителей завершили зенитные ракетные дивизионы С-300, поразив три самолета оккупантов. Так, Воздушные силы сбили пять истребителей. По предварительным данным, это Су-30 и Су-35.

У Киева зенитный ракетный комплекс Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага.

Украинские штурмовики Су-25 работали звеньями и парами и нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях.

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Удачно отработала и бомбардировочная авиация. Су-24м Воздушных Сил нанесли по меньшей мере четыре сокрушительных бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и близ Бердянска.

Ну и традиционно, в очередной раз отмечаем ювелирную работу экипажей Bayraktar TB2. На этот раз – три цели – танк противника и два зенитных ракетных комплекса "Бук" оккупантов", - говорится в сообщении.