Минобороны Беларуси отрицает возможное участие своих войск в нападении на Украину

Минобороны Беларуси отрицает возможное участие своих военных в российском вторжении в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РБ.

"Белорусские военнослужащие выполняют задачи в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2021/2022 учебном году только в пределах границ Республики Беларусь и участия в специальной военной операции на территории Украины не принимают", - говорится в сообщении.

В Минске отметили, что возможное передвижение белорусских сил не означает, что они отправляются в Украину.

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"Вооруженные Силы Республики Беларусь занимаются в соответствии с планом подготовки по предназначению и перемещение техники и личного состава является обычным процессом. Мы уже неоднократно заявляли, что часть сил и средств военного ведомства выполняют задачи по усилению охраны участков Государственной границы Республики Беларусь, в том числе на ее южном направлении", - отметили в военном ведомстве.