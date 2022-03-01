Минобороны Беларуси отрицает возможное участие своих войск в нападении на Украину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Минобороны Беларуси отрицает возможное участие своих военных в российском вторжении в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РБ.
"Белорусские военнослужащие выполняют задачи в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2021/2022 учебном году только в пределах границ Республики Беларусь и участия в специальной военной операции на территории Украины не принимают", - говорится в сообщении.
В Минске отметили, что возможное передвижение белорусских сил не означает, что они отправляются в Украину.
"Вооруженные Силы Республики Беларусь занимаются в соответствии с планом подготовки по предназначению и перемещение техники и личного состава является обычным процессом. Мы уже неоднократно заявляли, что часть сил и средств военного ведомства выполняют задачи по усилению охраны участков Государственной границы Республики Беларусь, в том числе на ее южном направлении", - отметили в военном ведомстве.
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Слава нації
Смерть москалям.
Гниды во главе с тараканом
Надо молиться за наших защитников...
Что сделали москали в Чечне ? Поссорили между собой чеченцев , на чеченцев и кадыровцев .
и этого хотят москали сделать между белорусами и украинцами .
Якби він цього не боявся -уже б давно послав.
Если врать с убедительным видом, то слушатели убедительно сделают вид, будто вам поверили.
Песимістичні...але ,війна може затягнутися.
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Тримаймося
Перемога буде за нами
Слава нації
Смерть москалям.
Може Лука відмажеться тим, що він представляє місце для переговорів ? Бо щось сильно захотів бути помічників миротворців
кажуть наче ця орда суне на Київ ... чи то скотовози, чи бензовози ... у три ряди ... як так що вона ще не понищенна вщент???
Спрашивайте кто он и откуда потом, после вашего вьістрела
Нехай дзвонить Кобзону
Маладиє мальчікі? Тим краще! Мочіть його разом з його спермою, яка потім наплодить ублюдків.
российской пропаганды .