Пока люди в Бердянске выгоняли танки россиян, агрессор ударил по порту

Российские войска нанесли ракетные удары по Бердянскому морскому торговому порту.

Ракет было две. Российские военные запустили их тогда, когда в центре города перед зданием исполкома проходил мирный митинг, сообщает Укринформ, цитирует Цензор.НЕТ.

В это время люди скандировали, что россиянам не место на украинской земле. Некоторые общественные деятели обвинили мэра Свидло и его команду в "сдаче города", потому что на митинг они не пришли.

"Я напоминаю: для того чтобы сказать в лицо вооруженным людям, что Бердянск - это Украина, и мы не будем сдавать наш город, мне на митинги ходить не нужно. Я им это сказал еще вчера и свою позицию не меняю", - отметил в Свидло в своем обращении.

Под постом горожане критически отреагировали на действия Свидло, и предупредили, чтобы мэр не смел сдавать город.

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