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Новости Война в Украине
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Пока люди в Бердянске выгоняли танки россиян, агрессор ударил по порту

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Пока люди в Бердянске выгоняли танки россиян, агрессор ударил по порту

Российские войска нанесли ракетные удары по Бердянскому морскому торговому порту.

Ракет было две. Российские военные запустили их тогда, когда в центре города перед зданием исполкома проходил мирный митинг, сообщает Укринформ, цитирует Цензор.НЕТ.

В это время люди скандировали, что россиянам не место на украинской земле. Некоторые общественные деятели обвинили мэра Свидло и его команду в "сдаче города", потому что на митинг они не пришли.

"Я напоминаю: для того чтобы сказать в лицо вооруженным людям, что Бердянск - это Украина, и мы не будем сдавать наш город, мне на митинги ходить не нужно. Я им это сказал еще вчера и свою позицию не меняю", - отметил в Свидло в своем обращении.

Под постом горожане критически отреагировали на действия Свидло, и предупредили, чтобы мэр не смел сдавать город.

Также смотрите: Жители временно оккупированного Бердянска блокируют технику армии РФ. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Российские морпехи-срочники устроили бунт, когда им приказали высадиться «прямо в Одессу»https://od-news.com/2022/03/01/rossijskie-morpehi-srochniki-ustroili-bunt-kogda-im-prikazali-vysaditsya-pryamo-v-odessu/
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01.03.2022 02:14
+9
Я звичайно ізвіняюсь,а шо таке "мірній мітінг" в умовах війни?Це коли замість гранати по машині тупнути ніжкою і грізно : - Уйді пратівний?
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01.03.2022 02:41
+8
Пля, від читання таких... опусів у непідготовлених користувачів на головах можуть вирости какошнікі/ушанкі (залежно від статі й сексуальної орієнтації), а на ногах - лапті.
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01.03.2022 02:46
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как-то не вяжется с выступлением кацапской падлы в ООН,
и заявлении ,что ********* белая и пушистая
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01.03.2022 02:01 Ответить
Мера нужно прибить. Где полиция где военкомат почему не выдали оружие не организовали тер оборону. И так ясно ждали гниды --это саботаж и ЗРАДА
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01.03.2022 08:07 Ответить
"Вєжлівиє чєловєчкі" починають нахабніти.
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01.03.2022 02:02 Ответить
Далі буде гірше( Вони скажені пси, вони будуть лупити по цивільним!
В них є ціль - знищити Укаїну. **** так і наголосило. Орки виконують(
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01.03.2022 02:07 Ответить
Российские морпехи-срочники устроили бунт, когда им приказали высадиться «прямо в Одессу»https://od-news.com/2022/03/01/rossijskie-morpehi-srochniki-ustroili-bunt-kogda-im-prikazali-vysaditsya-pryamo-v-odessu/
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01.03.2022 02:14 Ответить
https://od-news.com/2022/03/01/rossijskie-morpehi-srochniki-ustroili-bunt-kogda-im-prikazali-vysaditsya-pryamo-v-odessu/
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01.03.2022 02:15 Ответить
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01.03.2022 07:58 Ответить
Ось, що вони планували, та ми їм завадили: https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
Статтю було опубліковано, а потім швиденько видалено.
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01.03.2022 02:15 Ответить
Пля, від читання таких... опусів у непідготовлених користувачів на головах можуть вирости какошнікі/ушанкі (залежно від статі й сексуальної орієнтації), а на ногах - лапті.
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01.03.2022 02:46 Ответить
Його фейсбук. Можна писати побажання: https://www.facebook.com/pakopov не так склалося, як гадалося. Він вважає , що тут все вирішує влада. Досвід з Яником його нічому не навчив. Тут вирішує народ України. Опір не зупиниться, навіть якщо шось трапиться с керманичами країни.
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01.03.2022 10:30 Ответить
Перестаньте называть их вежливыми человечками. Это нелюди,каратели. И они обнаглели с первого дня напрадения на Украину с первогодня когда под их удары начали попадать100% цивилтные обьекты и гражданское население. Сегодня в Харькове снова ракетная атака на центр города где погибли обычные прохожие
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01.03.2022 09:48 Ответить
Лапки там для кого стоять, шановний?
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01.03.2022 12:12 Ответить
Потрібно чітко визначити, від якої політичної сили кожен мер-зрадник.
Зуб даю, що 90% - ОПЗЖ.
І таким чином (врахувати ще діяльність їх депутатів під час війни) - розігнати цю наволоч назавжди.
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01.03.2022 02:21 Ответить
Не розганяти (бо повернуться з ворогами ще злішими), а ліквідовувати. Як мародерів.
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01.03.2022 02:49 Ответить
Розігнати замало ще й тому, що як не буде опзж буде якесь жзпо з тих ще мармиз і тією ж суттю(були вже риги, заЄдУ, сдпу(о), нетак, комуняки - і бохзнащо ще)
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01.03.2022 02:56 Ответить
Смерть цапам!
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01.03.2022 02:30 Ответить
Я звичайно ізвіняюсь,а шо таке "мірній мітінг" в умовах війни?Це коли замість гранати по машині тупнути ніжкою і грізно : - Уйді пратівний?
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01.03.2022 02:41 Ответить
Взагалі мітинг... ті гниди луплять ракетами, збираємо, ****, людей до великої купи...тому хто це придумав - треба цвях в лоба вбити
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01.03.2022 03:21 Ответить
Та **** рашист!!!
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01.03.2022 06:22 Ответить
Не всі люди, які ******* Україну, готові стріляти. Тому кожен бореться на тому фронті, де може. На військовому, на інформаційному, на волонтерському. І вийти і крикнути в обличчя ворогу, що він ворог, для цього також потрібна сміливість. І у мешканців Бердяньска вона є. Деморалізувати ворога це теж вклад у нашу перемогу. Кожен допомагає як може. З таких цеглинок ми і будуємо перемогу!
Мешканці Бердянська, що були на тій площі, що не були, но також працюють на перемогу, моя вам шана. Всім не байдужим українцям з інших міст і сел, дякую Вам! ВСУ, Ви взагалі моя любов! Бережіть себе, хлопці ! Зробіть гаряче під ногами ворога! Нехай останнє що він буде пам'ятати, це як поглинає його українська земля !
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01.03.2022 10:11 Ответить
Це не так. Мер має забезпечувати життєдіяльність міста. Навіть окупованого. Боротьба з ворогом це прерогатива зовсім інших людей і зовсім не обов'язково ЗСУ.
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01.03.2022 07:36 Ответить
Просто подивіться як невеличкі міста постійно переходять туди-сюди. Якби мер кожного міста ставав на смерть вже була б гуманітарна катастрофа. Проте співпрацювати з окупантом не можна також.
Он подивись. Нова Каховка 100 000+ місто. Захоплене без бою в перші години війни. Але хлопці по посадках палять російські бетери і ніякі накази мерів їм не потрібні.
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01.03.2022 07:45 Ответить
Твари, разрушают мой любимый город...
Гореть вам в аду, вурдалаки!

Где ВСУ?
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01.03.2022 07:52 Ответить
Дочекаетесь - незабаром (парольне слово) прийдуть
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01.03.2022 10:01 Ответить
Не понял сразу, кто придет. Не думаю. Хотя, если синепалый таракан пошлет своих вояк, может быть. Очень жаль.
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01.03.2022 10:25 Ответить
Если нет войны,ставьте перед оккупантами телевизор и наши программы,пусть увидят свою операцию
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01.03.2022 07:53 Ответить
надеюсь эту тварь ОПЗЖ, как и мэра Геническа, и кто там на перекопе пропустил... всех будут судитЬ!!! хотя сейчас по законам военного времени их можно просто расстрелять!
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01.03.2022 08:23 Ответить
 
 