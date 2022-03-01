Пока люди в Бердянске выгоняли танки россиян, агрессор ударил по порту
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска нанесли ракетные удары по Бердянскому морскому торговому порту.
Ракет было две. Российские военные запустили их тогда, когда в центре города перед зданием исполкома проходил мирный митинг, сообщает Укринформ, цитирует Цензор.НЕТ.
В это время люди скандировали, что россиянам не место на украинской земле. Некоторые общественные деятели обвинили мэра Свидло и его команду в "сдаче города", потому что на митинг они не пришли.
"Я напоминаю: для того чтобы сказать в лицо вооруженным людям, что Бердянск - это Украина, и мы не будем сдавать наш город, мне на митинги ходить не нужно. Я им это сказал еще вчера и свою позицию не меняю", - отметил в Свидло в своем обращении.
Под постом горожане критически отреагировали на действия Свидло, и предупредили, чтобы мэр не смел сдавать город.
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и заявлении ,что ********* белая и пушистая
В них є ціль - знищити Укаїну. **** так і наголосило. Орки виконують(
Статтю було опубліковано, а потім швиденько видалено.
Зуб даю, що 90% - ОПЗЖ.
І таким чином (врахувати ще діяльність їх депутатів під час війни) - розігнати цю наволоч назавжди.
Мешканці Бердянська, що були на тій площі, що не були, но також працюють на перемогу, моя вам шана. Всім не байдужим українцям з інших міст і сел, дякую Вам! ВСУ, Ви взагалі моя любов! Бережіть себе, хлопці ! Зробіть гаряче під ногами ворога! Нехай останнє що він буде пам'ятати, це як поглинає його українська земля !
Он подивись. Нова Каховка 100 000+ місто. Захоплене без бою в перші години війни. Але хлопці по посадках палять російські бетери і ніякі накази мерів їм не потрібні.
Гореть вам в аду, вурдалаки!
Где ВСУ?