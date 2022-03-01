РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14316 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
66 937 87
армия РФ (15392) война (46904) Россия (91304) Сумская область (1849)

Из-под завалов воинской части в Ахтырке извлекают тела украинских воинов. Погибших более 70, - Сумская ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Из-под завалов воинской части в Ахтырке извлекают тела украинских воинов. Погибших более 70, - Сумская ОГА

На территории воинской части в Ахтырке, которую накрыла вражеская артиллерия, продолжают доставать тела из-под завалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

"Военная часть. Вчера (27 февраля. - Ред.) вражеская артиллерия накрыла воинскую часть. Продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГСЧС, добровольцы. Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище - под 70 умерших украинских бойцов. готовим", - говорится в сообщении.

Как отмечается, враг тоже получает по заслуге. Тел россиян по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста их забирают домой.

"Госпиталь. В госпитале все хорошо, медикаменты есть. Помогает Европа, мир. Медперсонал работает в полную силу. Оккупанты сегодня скинули бомбу в нефтебазу. Подразделения ГСЧС погасили пожар через полчаса. К счастью, бомба попала в нефтеналив, где не очень много было топлива. Враги на БТРе остановились, расстреляли людей, которые ехали на автомобиле ВАЗ 99, бросили свой БТР, сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении", – отмечают в ОГА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Ахтырке взорвана нефтебаза, есть угроза уличных боев, - глава ОГА Живицкий. ВИДЕО

Несмотря на обстрелы, бомбардировки и войска оккупанта Ахтырский район и сама Ахтырка ведут борьбу и не падают духом. Тероборона работает. Также с утра и до обеда работают магазины и аптеки. Мы не сдаемся! Слава Украине! Слава нашей теробороне!

Из-под завалов воинской части в Ахтырке извлекают тела украинских воинов. Погибших более 70, - Сумская ОГА 01

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+79
А наші хлопці ще й досі полонених беруть
Вічна пам'ять захисникам!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 05:24
+53
ты этот вопрос русским фашистам задать не хочешь?
показать весь комментарий
01.03.2022 05:33
+47
Як москалі закінчаться, так і війна закінчиться. Чи маєте на увазі, чи закінчать українці боронити свою землю від ворожої навали?
показать весь комментарий
01.03.2022 05:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А наші хлопці ще й досі полонених беруть
Вічна пам'ять захисникам!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 05:24 Ответить
Київську Лавру вже пора очищати. Терміново Закон про ЗАБОРОНУ РПЦ В УКРАЇНІ.

І ПЕТИЦІЯ ПРО ЗАБОРОНУ РПЦ!
показать весь комментарий
01.03.2022 07:54 Ответить
До меня это тоже не доходит.брать надо высших командиров в Рашке их хоть немного ценят.а быдло взяли допросили ,послали его мамочке привет и кинули в кусты пометив в данных кого и за что ,чтоб не путаться а на Рашке пусть своих десятками лет ждут без малейшей компенсации.зуонил говорил с вами значит в плену сидите без бабок.а то что чмо давно в канаве никого не ****
показать весь комментарий
01.03.2022 10:49 Ответить
Просто подивіться на дату на скріні. На помилках керівництво не вчиться, або продовжує шкодить навмисно:
показать весь комментарий
13.03.2022 13:52 Ответить
Жах.
показать весь комментарий
01.03.2022 05:24 Ответить
Это когда-нибудь закончится или нет? Сколько можно уже?
показать весь комментарий
01.03.2022 05:27 Ответить
ты этот вопрос русским фашистам задать не хочешь?
показать весь комментарий
01.03.2022 05:33 Ответить
ану скажи паляниця
показать весь комментарий
01.03.2022 05:41 Ответить
Як москалі закінчаться, так і війна закінчиться. Чи маєте на увазі, чи закінчать українці боронити свою землю від ворожої навали?
показать весь комментарий
01.03.2022 05:53 Ответить
Кацап ,злазь з дивана та йди воювати і ''заканчівть єто''!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 06:36 Ответить
Наши парни Герои, погибли защищая родину. Врагу будет по заслугам - рассчитаемся с ними сполна.
показать весь комментарий
01.03.2022 05:32 Ответить
Главное покормите мальчиков в плену и маме дайте позвонить
показать весь комментарий
01.03.2022 05:32 Ответить
хуцло
показать весь комментарий
01.03.2022 05:45 Ответить
Дать позвонить - обязательно надо. В паРаше до сих по телевизору нет ни пленных ни потерь с их стороны. Надо что бы было максимально много таких звонков, что бы сарафанное радио передавало им эту новость.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:24 Ответить
А якого біса вони в такий час, в облозі, в самій війсковій частині сидили? Вони що не знають, що ракети кожен день прилітають?
показать весь комментарий
01.03.2022 05:42 Ответить
воинская часть это не только казармы...это и боксы для техники,оборудованые хранилища боеприпасов,система охраны...Но вот контингент и вправду можно было достаточно рассеять,а в части только самое необходимое.Эту задачу можно было решить командованию с руководством города...За это нужно кому-то будет ответить... Из командования нужно гнать вон идиотов (а то и предателей)
показать весь комментарий
01.03.2022 06:34 Ответить
Бомбосховище.
показать весь комментарий
01.03.2022 06:45 Ответить
Вони вдарили на перший день війни обстрілів було багато
показать весь комментарий
01.03.2022 09:36 Ответить
Слава Богу, що перед початком перших бомбордувань наших військових летовищ, усі літаки були підняті у повітря. Чому ця частина не виведена з цих боксів , млять , казарм у повному складі !!! Вже який день війна йде ?!!! Командир частини живий ? РОЗСТРІЛЯТИ ***** !!!
показать весь комментарий
01.03.2022 11:42 Ответить
Я думаю, что без наводчика тут не обошлось.
показать весь комментарий
01.03.2022 09:44 Ответить
Где сказали там и сидели видно чей то *****
показать весь комментарий
01.03.2022 10:50 Ответить
Перестаньте писать имя и фамилию этой твари (не человека, а именно твари) с большой буквы. Большими буквами писать *****
показать весь комментарий
01.03.2022 05:48 Ответить
воно й на великі літери не заслуговує. бо воно ***** звичайне.
показать весь комментарий
01.03.2022 06:28 Ответить
Не дуже й звичайне...воно - найбільший злодій нашого сторіччя...
показать весь комментарий
01.03.2022 09:07 Ответить
Большими дальше видно.
показать весь комментарий
01.03.2022 09:50 Ответить
отут я з Вами погоджуюсь навсі 100.
показать весь комментарий
01.03.2022 09:54 Ответить
Итак.
65 position in rating

February 27th, 17:26

За эту неделю мы с вами собрали для медиков полтора миллиона гривень.
И закрыли девяносто процентов заявок. То есть, обеспечили медиков почти всем. Что им было нужно на тот момент. Фантастический результат.
Схема, если кто не понимает, работает так. Начмеды бригад присылают Анна Домбровская заявку: нам нужно то-то и то-то - конкретный список, по пунктам, по позициям.
Анна закупает. Отвозит. Никакой самодеятельности - закупается только то, что просят. Или ремонтируется.
Потом приходят новые заявки...
В последнее время логистика накрылась, посылки не приходят, так что схема несколько изменилась - бригады сами закупают в аптеках то, что могут найти и что есть, а деньги отправляются им на счет напрямую. Но в апетках есть не все, и эта схема временная, как логистика снова заработает, вернемся к старой.
К слову. Россияне.

( Collapse )

Не надо писать, что вам стыдно. Не надо махать шариками.
А надо - присылать деньги на украинскую армию.
А квитанцию за перевод хранить, как зеницу ока.
Будете потом показывать на суде. И вас отпустят.Блин, кажется, впервые за три дня ко мне вернулась способность если и не шутить, то иронизировать.
Кстати, примерно треть всех переводов приходила из России, к слову. В этот раз пришло триста сорок тысяч. И было отказано в переводе - еще на миллион примерно. Калитка закрылась.
Тем, кто переводил - спасибо. Это - действенная помощь.
Но теперь всё - переводы из России окончательно запрещены.
Так что, кто может, изучайте криптовалюту. И переводите в ней. Это реально зачтется.
Итак, девять десятых необходимого мы собрали-закупили.
Но медицина на войне - это всегда бездонная бочка.
Так что продолжаем.
В этот раз Анна Домбровская везет медицину под Волноваху, которая несколько раз переходила из рук в руки, но теперь снова под контролем Украины.

Поддержите медиков на передовой, сделайте перевод с пометкой МЕДИКАМ 🇺🇦

гривны:
Приват 5168 7520 0025 4782 Казаков В.
Mono 4441 1144 5186 9737 Олександр Н.
Пумб 5355 2802 0295 0158

BTC:
1C62eBK4jjmUKHE9jrw8xHzYXLyovrjWSA

ETH:
0x34bc542700eED41A32a3cfABEBf0DbD33843Ca88

Перевод MoneyGram, Western Union (все страны кроме РФ):
Viacheslav Kazakov, Ukraine (пометку: МЕДИКАМ, делать не нужно)

TransferGo, Wise, Paysend:
5168 7520 1225 2717 , +380676972593
Vyacheslav Kazakov (пометку: МЕДИКАМ, делать не нужно)
показать весь комментарий
01.03.2022 05:53 Ответить
Аптеки вже не приймають картки, як і магазини, треба гоівку передавати.
показать весь комментарий
01.03.2022 05:56 Ответить
А як можна купити медикаменти, мені кажуть, що в аптеках порожньо.
І я переживаю, що як зроблю замовлення, то його не доставлять.
Для ТрО.
показать весь комментарий
01.03.2022 06:42 Ответить
До нас кожен день по 7 фур приходить з мкдикаментами, розвантажуються і знову навантажуються. На сайті НБУ є реквізити рахунків для потреб Армії.

Національний банк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії (оновлено)
10:34




Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Таке рішення ухвалене у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Про відкриття спецрахунку повідомив Голова Національного банку України Кирило Шевченко у своєму відеозверненні зранку 24 лютого.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Рахунок - мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів - у іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юані Женьміньбі та єнах), так і від українського бізнесу та громадян - у національній валюті..

Підтримуємо Українську Армію!
показать весь комментарий
01.03.2022 11:18 Ответить
Дякую Вам. Знаємо. Даємо, зокрема, і цей рахунок іноземцям. Бо вони кажуть - хочу дати гроші українському банку.

Теж організовуємося тут з посилками. З Торонто вже має відправитися сьогодні, там контейнери - і з Монреаля долучені.
Ще знайомі шукають канал через Польщу.
Всі купують, збирають кошти.
Ми боремося разом !

Тут одна така холера (журналістка), я її терпіти не можу: написала статтю, якої я від неї не чекала про мужність українського народу. В газетах - хроніка війни, дуже висвітлюють і ми всі даємо інтерв'ю, розповідаємо + поширюємо інформацію англійською та французькою.

У мене на роботі на внутрішньому порталі прапор України - працівникам-українцям запропоновано психологічну допомогу (діткам в школах також), підтримка нашій Батьківщині.

Місцеві також від себе пожертви роблять, несуть речі.
показать весь комментарий
01.03.2022 20:45 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2022 22:59 Ответить
В нас приймають. І магазини і аптеки. Взагалі проблем нема.
показать весь комментарий
01.03.2022 07:18 Ответить
зависит от города, в Днепре наоборот просят картой платить.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:27 Ответить
Прийми Господь душі синів твоїх, та дай сили іншим надалі боротись з фашистською нечісттю
показать весь комментарий
01.03.2022 06:01 Ответить
Закликаю поширювати наступну інформацію: необхідно донести до військового керівництва, що не припустимо у цій тяжкий військовий час збирати натовп людей бажаючих вступити до лавр збройних сил у місцях дислокація яких відома навіть трирічним дітям, які вміють користуватись інтернетом. Це військовий саботаж, мені телефонує брат і радісно повідомляє що біля військомату черга, *** кацапська яндекс мапа знає точнісенькі координати того військомату, тако само тримати зброю та військових у будівлях про які знають всі це державна зрада і сьогоднішня трагедія тому підтвердив!
Слава Україні!
показать весь комментарий
01.03.2022 06:10 Ответить
Враг день и ночь бомбит и подвергает артиллерийским и ракетным обстрелам военные объекты ( и не только военные ). И в это время в казарме воинской части располагаются сотни бойцов. Не знаю время, когда их накрыли Возможно, бойцы спали. До военного руководства, похоже ещё не дошло, что идёт кровавая война, что нет безопасного тыла с комфортными условиями пребывания. Не знаю, что и думать. Хочется ругаться. Мой старэнькi тата кожны дзень пытаецца : Раскажы, як там нашы хлопчыкi. Ня ведаю, як раcпавесцi аб гэтай трагiчнай падзеi. Стары будзе плакаць. Вечная памяць абаронцам !!!
показать весь комментарий
01.03.2022 06:35 Ответить
Це жертви першого-другого дня війни почали розбирати вчора до того не було можливості раніше йшли бої
показать весь комментарий
01.03.2022 09:39 Ответить
Просто зупиняється серце від таких новин.

Які 5млн москалям за складання зброї ?
Лише смерть.
показать весь комментарий
01.03.2022 06:43 Ответить
Царствіє небесне воїнам українцям.
показать весь комментарий
01.03.2022 06:55 Ответить
Плонених ге брати
показать весь комментарий
01.03.2022 06:56 Ответить
Героям Слава! 😢
показать весь комментарий
01.03.2022 07:34 Ответить
5млн-це повна дурня!Життя-максимум!
показать весь комментарий
01.03.2022 08:04 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2022 08:09 Ответить
Ось вам і переговори. Нечисть завжди запускає ракети перед/під час переговорів.
показать весь комментарий
01.03.2022 08:11 Ответить
Чому, під час інтенсивних бойових дій, військові знаходилися в казармах?
Хіба було не ясно, що вони є ціллю для арт- і авіаударів?
Хто відповість за таке нехлюйство? Винних командирів треба судити.
показать весь комментарий
01.03.2022 08:15 Ответить
А ти підеш на їх місце розумнику?
Не час зараз. Вибачь але у спам.
показать весь комментарий
01.03.2022 09:24 Ответить
Смерть оркам! Никаких пленных!
показать весь комментарий
01.03.2022 08:15 Ответить
Схоже, це були так звані вакуумні **********. Чому хлопці були в частині? Та тому, що навіть військовим потрібно поспати. А казарми - у частині. Думаю, корективи будуть внесені.
показать весь комментарий
01.03.2022 08:20 Ответить
Хлопчики, колись стрінемось на Тому Світі. А поки спочивайте спокійно та допомагайте Украхні з НЕба.
показать весь комментарий
01.03.2022 08:20 Ответить
Чому у 21 столітті військові частини над землею а не під землею...
показать весь комментарий
01.03.2022 08:25 Ответить
Або зробити підземний євакуаційний пункт. Типо метро...Для зброї і військових
показать весь комментарий
01.03.2022 08:27 Ответить
Царство небесное погибшим воинам .
Соболезнование родным и близким .
показать весь комментарий
01.03.2022 08:28 Ответить
******* крымский мост! ******* ватную в плен не брать!
показать весь комментарий
01.03.2022 08:29 Ответить
Проклятые орки, жалко Гитлер их не добил. Героям слава! И вечная память...
показать весь комментарий
01.03.2022 08:46 Ответить
Это ужасно. Только не пойму зачем держать бойцов вне укрытия, в казармах, ведь координаты были явно уже известны, просто саботаж какой-то☹️
показать весь комментарий
01.03.2022 08:49 Ответить
Ці воїни загинули в перший-другий день війни.треба було охороняти частину
показать весь комментарий
01.03.2022 09:41 Ответить
Многие зарубежные граждане из разных стран задаются вопросом как помочь Украине. Нужно создать на оф гос сайте кнопку "Помочь" и страницу, на которой собрать все варианты, например: деньгами и номера счетов в валютах; криптовалютой и кошельки основных валют ( биткоин, эфир, бнб, зекеш, монеро и т.п.); запись в иностранный легион и инструкции как сделать; врачи как это сделать; сбор вещей и товаров; размещение беженцев. И другие возможные категории помощи. Если это уже сделано, то на где взять линк для распространения. Спасибо.
показать весь комментарий
01.03.2022 09:23 Ответить
Найголовніше це -
Хера тут писати коменти! Заходьте на твіт, фб , МО Британії та іньших країн, вставляйте відео/фото й пишіть - rUSSIAN War crime URGENTLY NEED CLOSE AIR SPACE ABOVE UKRAINE FOR rUSSIAN MISSILES.
Диванні "воіни" ви теж можете допомогти
показать весь комментарий
01.03.2022 09:26 Ответить
Скидайте посилання щоб люди заходили
показать весь комментарий
01.03.2022 12:15 Ответить
Help Ukraine defend itself!

The National Bank of Ukraine has opened a special account to raise funds for the Ukrainian Army. Anyone from any country can donate!
The account is multi-currency. It is opened for transfers of funds from international partners and donors, any person as well as from Ukrainian business and citizens.

For USD remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
JP MORGAN CHASE BANK, New York
SWIFT Code: CHASUS33
Account: 400807238
383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708

For GBP remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
Bank of England, London
SWIFT Code: BKENGB2L
Account: 40000982
Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708

For EUR remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
**** DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main,Germany
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708

For CHF remittances CHF:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH
SWIFT Code: ZKBKCHZZ80A
Account: 0700-01227572
**** CH32 0070 0070 0012 2757 2
Josefstrasse 222, 8005 Zurich, Switzerland
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708

For AUD remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Sydney
SWIFT Code: RSBKAU2S
Account: 81753-2
GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708

For CNY remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong
SWIFT Code:SCBLHKHH
Account:447-0-946243-6
GPO Box 21, Hon Kong
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708

For CAD remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
BANK OF MONTREAL, Toronto
SWIFT Code: BOFMCAM2
Account: 3144-1044-166
100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708

For JPY remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
MUFG BANK LTD, Tokyo
SWIFT Code:BOTK JP JT
Account: 653-0430048
1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708
показать весь комментарий
01.03.2022 10:28 Ответить
За наших убиеннsх защитников пленнsх кацапов не брать !!! Уничтожать везде и всегда ! Пусть горит у них земля под ногами !!!
показать весь комментарий
01.03.2022 09:38 Ответить
де ***..ь перехоплення ініціативи !!! яке розказують...
де перегрупування ведення бою в цих умовах - які ворог зараз нам нав'язує ?!
чому на заходимо до них в тил на територію розвернутих в/ч близ кордону, та не завдаємо ураження !
хоча би тому, щоби як найбільше знешкодити Градів !!!
в них час розгортання на відстріл - хвилини !!!
а завдають вони руйнувань та втрат - несумісних з веденням тактичного бою - яке є на зараз.
показать весь комментарий
01.03.2022 09:43 Ответить
belorus idi v zopu tarakana
показать весь комментарий
01.03.2022 10:45 Ответить
3 перші дня війни пройшли нормально,але якщо не закриєте небо та не відгонете від міст орду,то буде до сраки всі ті подвиги.
показать весь комментарий
01.03.2022 09:57 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2022 10:03 Ответить
Зараз скупчуватися військовим на базах небезпечно - хто до такого довів?
показать весь комментарий
01.03.2022 10:21 Ответить
Слава героям, павшим за свободу и независимость Родины! Смерть рашистским захватчикам!
показать весь комментарий
01.03.2022 10:27 Ответить
Где байрактары? Тушите грады и искандеры
показать весь комментарий
01.03.2022 10:41 Ответить
Какого хрена сидеть в воинской части и казармах во время военных действий.
Командиров судить надо.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:44 Ответить
SLAVO UKRAINE- GEROJAM SLAVO.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:44 Ответить
Яка ще українська ***** тоскує по "русскому міру"? Це через вас скоти,любителі путлера гинуть люди,ви йому дали привід думати що його чекає вся Україна окрім нацистів. !Вату" треба "мочити" і не брати в полон,віичистити суспільство від срані.Чому не арештований ОПЗЖ,Портнов,Лукаш,Мураєв,Шуіфрич,Бойко?Чому випустили Мертвечука??
показать весь комментарий
01.03.2022 10:45 Ответить
putler ,tarakan,kadyrov- zertvy
показать весь комментарий
01.03.2022 10:46 Ответить
Список постсоветских стран составил по порядку количественного наличия в них т.н. "руських", то есть каццапского быдла с психической болезнью ымпэрского вялычия в их черепах : Украинцы, казахи, беларусы, киргизы, молдаване, латыши, эстонцы и автономные республики самой т.н. Российской **********! Из своих земель немедленно выгоняйте всех каццапов до единого! Не верьте их словам, что они за "мир во всем мире", что они не любят бункерного крысёныша и что ваши земли им тоже родина! Их предки пришли на ваши земли поработить ваших предков, они убивали ваших предков, грабили ваши земли! Гоните их в их тамбовы, рязани и мухасрански! Они для вас были и остаются потенциальной и смертельной опасностью! Смерть путлероидам и Путлеру!
показать весь комментарий
01.03.2022 10:56 Ответить
Будьте прокляты, мрази
показать весь комментарий
01.03.2022 11:06 Ответить
московиты, война всё не спишет. все "ypa-патриоты" будут прокляты. не отмоетесь. именно ваша ватная поддержка позволило маньяку устроить бойни в Сирии, Украине, Грузии, Чечне ....
смеются ваши Искандеры? можете повторить? в этот раз вы будете платить за всё... позором, на века это фашизм... это 100% фашизм... или вы думали что он выглядит иначе?
показать весь комментарий
01.03.2022 11:07 Ответить
Це саботаж, чи ні?
показать весь комментарий
01.03.2022 11:34 Ответить
****** ватні тварі! але як можно було знаходитись у частині якщо це ціль номер один для русофашні
показать весь комментарий
01.03.2022 13:08 Ответить
Где оружие у населения?
показать весь комментарий
01.03.2022 13:15 Ответить
Поняття "200-ті" можна застосовувати ВИНЯТКОВО!!! для орків!
Для наших громадян ми МАЄМО використовувати термін "геройські загиблі за Україну".
Без винятку статі, віку та посади.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:23 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ УКРАИНЫ!смерть российскому врагу!
показать весь комментарий
01.03.2022 18:26 Ответить
 
 