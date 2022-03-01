Из-под завалов воинской части в Ахтырке извлекают тела украинских воинов. Погибших более 70, - Сумская ОГА

На территории воинской части в Ахтырке, которую накрыла вражеская артиллерия, продолжают доставать тела из-под завалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

"Военная часть. Вчера (27 февраля. - Ред.) вражеская артиллерия накрыла воинскую часть. Продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГСЧС, добровольцы. Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище - под 70 умерших украинских бойцов. готовим", - говорится в сообщении.

Как отмечается, враг тоже получает по заслуге. Тел россиян по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста их забирают домой.

"Госпиталь. В госпитале все хорошо, медикаменты есть. Помогает Европа, мир. Медперсонал работает в полную силу. Оккупанты сегодня скинули бомбу в нефтебазу. Подразделения ГСЧС погасили пожар через полчаса. К счастью, бомба попала в нефтеналив, где не очень много было топлива. Враги на БТРе остановились, расстреляли людей, которые ехали на автомобиле ВАЗ 99, бросили свой БТР, сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении", – отмечают в ОГА.

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Несмотря на обстрелы, бомбардировки и войска оккупанта Ахтырский район и сама Ахтырка ведут борьбу и не падают духом. Тероборона работает. Также с утра и до обеда работают магазины и аптеки. Мы не сдаемся! Слава Украине! Слава нашей теробороне!