Армия РФ установила блокпосты на въездах в Херсон, но город не сдали, - мэр Колыхаев
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На въездах в Херсон российская армия установила блокпосты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев в Фейсбуке.
"На въездах в Херсон армия РФ установила блок-посты. Сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше. Но сейчас я в своём кабинете и координирую работу городских служб... Мы все не спим много дней подряд, мы все устали, как и вы. Но это не повод делать необдуманные поступки.
Если бы я "сдал" город, как пишут некоторые умники, вы бы это почувствовали в первый день. Не оскорбляйте меня такими фантазиями. Будете на моём месте, будете поступать по-своему", - сообщил он.
Колыхаев подчеркнул, что сегодня несет ответственность за жизнедеятельность города и обеспечивает защиту граждан так, как позволяют наши возможности.
"Херсон был и остается украинским! Худшее, что можно сделать сейчас, это начать разваливать город изнутри.
Я прошу каждого из вас сохранять спокойствие и благоразумие. Не выходите на улицу во время комендантского часа. Не вступайте ни с кем в агрессивные переговоры и не провоцируйте противника на конфликты.
Самая большая ценность, которая есть в этом городе – это ваши жизни. Это не драка, это война. А войну выигрывают разумными действиями и хладнокровием. Херсон устоит! Но дайте ему шанс сделать это", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Хто його контролює ?
Добре окупантам по нових дорогах пересуватись.
Швидко.
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде...
або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
Тримаймося, Слава Украине!
Нам всім треба триматися, на московії жопа, путін наказав всім продати 80 % валюти по держ курсу щоб рубль не був тищу, курс ком банків 150 але валюти нема. Вдовгу кацапи не протягнуть.
Тримаємо оборону і без паніки!!!