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Армия РФ установила блокпосты на въездах в Херсон, но город не сдали, - мэр Колыхаев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На въездах в Херсон российская армия установила блокпосты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев в Фейсбуке.

"На въездах в Херсон армия РФ установила блок-посты. Сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше. Но сейчас я в своём кабинете и координирую работу городских служб... Мы все не спим много дней подряд, мы все устали, как и вы. Но это не повод делать необдуманные поступки.

Если бы я "сдал" город, как пишут некоторые умники, вы бы это почувствовали в первый день. Не оскорбляйте меня такими фантазиями. Будете на моём месте, будете поступать по-своему", - сообщил он.

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Колыхаев подчеркнул, что сегодня несет ответственность за жизнедеятельность города и обеспечивает защиту граждан так, как позволяют наши возможности.

"Херсон был и остается украинским! Худшее, что можно сделать сейчас, это начать разваливать город изнутри.

Я прошу каждого из вас сохранять спокойствие и благоразумие. Не выходите на улицу во время комендантского часа. Не вступайте ни с кем в агрессивные переговоры и не провоцируйте противника на конфликты.

Самая большая ценность, которая есть в этом городе – это ваши жизни. Это не драка, это война. А войну выигрывают разумными действиями и хладнокровием. Херсон устоит! Но дайте ему шанс сделать это", - добавил он.

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Армия РФ установила блокпосты на въездах в Херсон, но город не сдали, - мэр Колыхаев 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Нужна в Херсон и на юг подмога. Желательно байрактарами, штук с 10
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01.03.2022 07:32
+14
Да, с Херсоном нам надо что то делать. Как то разблокировать его.
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01.03.2022 07:32
+12
Білорусь і піднялась. Разом з рашистами наші землі чистять
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01.03.2022 07:36
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Нужна в Херсон и на юг подмога. Желательно байрактарами, штук с 10
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01.03.2022 07:32 Ответить
Пмр нужно брать оттуда ****** летают
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01.03.2022 07:38 Ответить
Да, с Херсоном нам надо что то делать. Как то разблокировать его.
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01.03.2022 07:32 Ответить
Ну як не здали...
Хто його контролює ?
Добре окупантам по нових дорогах пересуватись.
Швидко.
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01.03.2022 07:32 Ответить
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде...

або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 07:33 Ответить
Білорусь і піднялась. Разом з рашистами наші землі чистять
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01.03.2022 07:36 Ответить
Мо они сдаваться поднялись. Рабам ить пох.
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01.03.2022 07:46 Ответить
Задовбав. Хай та худоба сама піднімається. Може нам ще бульбафюрера з ****** їм скинуть, що б їм легше жилося. Все що зними відбувається- це їх багаторічний вибір. Окрім них самих їх ніхто не підніме. Досить писать цю маячню під кожною новиною.
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01.03.2022 07:37 Ответить
Оператори звязку, відключить роумінг з московією!!!!!!
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01.03.2022 07:38 Ответить
Вже 3 дні як
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01.03.2022 07:39 Ответить
А навіщо тоді козломорді телефони відбирають?
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01.03.2022 07:42 Ответить
Тому й відбирають... Тому що роумінг на їх телефонах не працює, шо не зрозуміло?
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01.03.2022 08:01 Ответить
Вже два дні як
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01.03.2022 07:42 Ответить
спишь ?
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01.03.2022 08:52 Ответить
Де ті придурки, що писали про взяття Херсона. Ще раз почієте дезу - розстріляю
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01.03.2022 07:42 Ответить
Измаіл, тільки що ,лунають сирени,обстріли.
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01.03.2022 07:42 Ответить
х-о пойдет на переговоры и скажет что все что он захватил его, Запад может надавить на Зеленского, чтобы тот согласился
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01.03.2022 07:42 Ответить
Провокатор йди на ***!
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01.03.2022 07:43 Ответить
Так женіть тих бугаїв зі своїх країв! Баби і діти хай залишаються, а бугаї хай ідуть на#уй
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01.03.2022 08:42 Ответить
Сподіваюсь план "дати пі..и оркам на Херсоні" вже в прогресі.
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01.03.2022 07:46 Ответить
Херсон сдали без боя, сегодня пешие патрули кацапов спокойно шарятся по Шуменскому, сопротивления нет, Антоновский мост не взорван, и самое обидное вчера мер собирал деньги на оборону города, а по Бериславскому шоссе в районе Фабрики уже ездили Тигры окупантов.
Тримаймося, Слава Украине!
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01.03.2022 08:30 Ответить
Не істерикуй. Позавчора зранку свинособаки на тиграх також заїхали до Харкова. Результат - непрошені гості стали 200-ми вже по обіді.
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01.03.2022 08:40 Ответить
усе під контролем
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01.03.2022 08:38 Ответить
Без паники. Колонна мокшанских войск шла на Николаев, получимла по епалу и отступила к Херсон. Будет как в Бердянске, где местные голыми руками и коктейлями молотова прогнали путиноидов
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01.03.2022 08:42 Ответить
Війна не буває без втрат, якщо херсонці отак просто дозволяють кацапам розгулювати по місту то їх вибір.
Нам всім треба триматися, на московії жопа, путін наказав всім продати 80 % валюти по держ курсу щоб рубль не був тищу, курс ком банків 150 але валюти нема. Вдовгу кацапи не протягнуть.
Тримаємо оборону і без паніки!!!
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01.03.2022 08:47 Ответить
Надо срочно отбить город назад. Иначе росс.пропагандоны раструбят на весь мир, что взяли первый областной центр.
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01.03.2022 09:02 Ответить
 
 