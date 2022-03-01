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Оперативная информация Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 06:00 1 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативная информация Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 06:00 1 марта

С начала суток противник проводил перегруппировку войск и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха. Совершал попытки высадки тактических десантов. Широко применяет диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 01.03.2022 по поводу российского вторжения.

Как отмечается, на Сиверщине продолжаются оборонительные бои с целью недопущения продвижения противника в столицу с северо-восточного направления.

В пригороде Чернигова отмечено появление отдельных ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но были уничтожены украинскими защитниками.

На других направлениях танковые и механизированные части ВС Украины при поддержке авиации и артиллерии продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах. Осуществляется огневое поражение противника всеми имеющимися средствами.

На Слобожанщине механизированные бригады и БТГр Десантно-штурмовых войск из состава оперативной группировки уничтожают живую силу и военную технику российских оккупантов, что пытается вклиниться, и восстановили положение по первому рубежу обороны.

Также читайте: Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению

"Группировка сил обороны Киева продолжает защищать город, удерживать внешние рубежи обороны и критически важные объекты государственной инфраструктуры, не допуская приближения оккупационных подразделений к пригородам столицы. Продолжаются активные меры по выявлению и уничтожению ДРГ противника, который, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, переодевается в военную форму Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины для проникновения в Киев через боевые порядки наших войск", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что устойчивая оборона наших войск стремительно снижает моральный дух противника и его волю к победе. Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями.

"Спасибо за работу нашим Воздушным силам. Только за последние сутки они уничтожили 5 самолетов российского агрессора. Об общих потерях врага чуть позже", - резюмировали в Генштабе.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+69
Господи, благаю тебе,нехай ***** здохне скоріше!Амінь.
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01.03.2022 07:44
+69
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01.03.2022 07:45
+32
ЗСУ ВДЯЧНІСТЬ ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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01.03.2022 07:45
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Господи, благаю тебе,нехай ***** здохне скоріше!Амінь.
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01.03.2022 07:44 Ответить
Ще трохи. Тримайтеся.
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01.03.2022 07:50 Ответить
1 березня.. весна..
Присвячується всім захисникам України
https://www.youtube.com/watch?v=Yad2QtwH1hs

НАС НЕ ТАМ ВЕСНА ЗУСТРІЛА...

КОЖНЕ слово - доречне *********** подіям..
Слава Україні! Героям слава! Смерть окупантам!
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01.03.2022 07:52 Ответить
Чорні ночі в наші очі,
В наші зорі кулі свищуть.
Хай обійме стан дівочий
Чорний дим од пожарища.

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.

Облітає цвіт калини,
Перепел замовк у житі...
Ще учора тут жили ми,
А сьогодні тут чужинці.

Нас весна не там зустріла |
І не ті пісні співала. |
Ти стріляв із скоростріла,|
Я набої подавала. | (2)
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01.03.2022 07:56 Ответить
В чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.

Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
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01.03.2022 07:58 Ответить
І нема ж нікого в його оточенні, щоб його прикончили.
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01.03.2022 07:53 Ответить
Головний лікар Даля Грибаускайте, - Нинішній стан Путіна дуже небезпечний.
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/grybauskaite-dabartine-putino-bukle-yra-labai-pavojinga.d?id=89585589
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01.03.2022 09:52 Ответить
ЗСУ ВДЯЧНІСТЬ ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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01.03.2022 07:45 Ответить
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01.03.2022 07:45 Ответить
Не допоможе. Там таких, як ***** 80% відсотків. Для того, щоб щось змінилось, він не здохнуть потрібен, необхідно щоб москалі його знесли
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01.03.2022 07:46 Ответить
Занесли. В мавзолей.
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01.03.2022 07:54 Ответить
Їм простийше буде взяти бункер скаженого ***** обосраного ніж Чернігів. Там каторги оборотні котрі вміють ...... кацап живи, воно тобі треба? Взнаюєш що наші вміють тільки ща секунду до смерті, а там теж АД.
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01.03.2022 07:48 Ответить
#киборги оборотні.
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01.03.2022 07:49 Ответить
Там мозг годами промывали и промывают,о чем вы говорите
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01.03.2022 07:55 Ответить
от гнева народного сейчас охраняет только необходимость сплотиться и на время забыть весь **********, тупость руководства, непрофессионализм, засилие иностранной агентуры в руководстве Украины (спасибо лучшему непрофессионалу быканову)... украинцам не до чвар, нам надо убивать врага на каждой пяди... и обязательно надо помнить - каждый первый кацап руснявый должен быть убит... никакой пощады, никаких переговоров... убивать, резать, пилить, рубить до самого последнего кацапа...
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01.03.2022 07:49 Ответить
Ні. Геноциду не буде. Українці не варвари як рашиссти. А ось тих хто зі зброєю, тих вбивають хлопці.
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01.03.2022 07:55 Ответить
Соасти вони будуть. Ти рашисст провокатор чи трохи злякався? Приєднуйся до ТРО , бо рашиссти не шкодують навіть дітей.
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01.03.2022 07:56 Ответить
в бан гада
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01.03.2022 07:57 Ответить
боже, поможи нам і відвернись від ворога
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01.03.2022 07:51 Ответить
Розумію, що всі і так знають, но не можна не нагадувати: максалі - не люди!
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01.03.2022 07:55 Ответить
З'ясувалось, що в 1941 р. Гітлер проводив спецоперацію по "декомунізаціїї і демілітаризації СРСР".
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01.03.2022 08:01 Ответить
Под Киевом колонна оккупантов 64 км! А где ВСУ? Что, ее пропускают беспрепятственно?
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01.03.2022 08:02 Ответить
хватит эту дурь постить.
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01.03.2022 08:06 Ответить
nahuja umoljajesh skotinu - v spam i vsio, potom moderi pochistjat.
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01.03.2022 08:15 Ответить
Хорошо, если дурь. Взял из телеграмма. Спасибо за подсказку.
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01.03.2022 08:16 Ответить
..белорусская трусливая собачка.... ИДИ НА ***!!!
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01.03.2022 08:13 Ответить
Не все беларусы такие, как ты думаешь. Я люблю Украину. У меня в ней родственники.
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01.03.2022 08:19 Ответить
..повторяю!!! Нам ваша любовь...трусливые белорусские собачки не нужна!!! ИДИ НА *** со своей любовью!!! Вы трусливые шавки забились в углы и сидите...видя как убивают ваших родственников в Украине!!! Это результат вашей белорусской трусости!!
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01.03.2022 08:26 Ответить
А где ты был, диванный герой, когда отдавали Крым и Лугандонию? Заткни хлебало. Не обобщай.
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01.03.2022 08:28 Ответить
белорусская ПСИНА!!! НА *** с украинского ресурса! Иди ..ПАДЛО и подымай своих белорусских ****** и требуй..чтобы белорусские солдаты не шли в Украину. Мы вас будем косить даже хуже чем кацапсин. Именно потому..что вы подлые и реально подлее кацапни. Кацапня открытый враг ...Вы скрытые враги что значительно подлее.
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01.03.2022 08:34 Ответить
О, да ты больной на голову. У вас врагов было пол Украины. Давай всех их уничтожай.

Будь здоров, диванный вояка.

Слава Украине!
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01.03.2022 08:37 Ответить
Вот так ненависть переносится на всех. Даже немцы во Второй мировой были разные.
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01.03.2022 08:31 Ответить
..так вставай..ПАДЛО!!! Иди сноси своего фюрера. Немцы в мировой своих не убивали. И видишь как СИМВОЛИЧНО!!! Даже НЕМЦЫ были разные!!! Твои слова!!!?? Ты удачно УРАВНЯЛ БЕлорусь с фашистской Германией.
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01.03.2022 08:37 Ответить
А чем Россия сейчас отличается от нацистской Германии? Ничем. Кстати, на московии всё же одна треть не поддерживает войну с Украиной. Уже прогресс. Потому что жареным мясом запахло. Раньше, в 2014-м, Путла поддерживали 95%.
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01.03.2022 08:53 Ответить
со всех сторон атакуют и со стороны бульбашей, что меньше всего ожидаемо было. Периметр огромный. Это не колонна, а мыша ползет в мышеловку.
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01.03.2022 08:18 Ответить
Мне очень жаль. Но Беларуси сейчас нет. Есть Беларусский военный округ России, возглавляемый Хрениным.
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01.03.2022 08:21 Ответить
что же вы так лоханулись?
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01.03.2022 08:23 Ответить
Ты это для красного словца? При чем здесь я? Я могу так же у тебя спросить - что же вы так лоханулись - отдали Крым и позволили создать Лугандонию?
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01.03.2022 08:26 Ответить
этого прусака усатого столько лет терпите.
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01.03.2022 08:29 Ответить
А что мне надо было делать? Вешаться? Ты же своих коррумпированных правителей, воровавших всё, что можно, угробивших армию, тоже терпел.
Прошу - не надо обобщать.
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01.03.2022 08:35 Ответить
власть менять раз в 5 лет не хотите
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01.03.2022 08:37 Ответить
Это пустые слова, Алекс. Хотеть и мочь - это разное. Ты, наверное, не знаешь, что такое диктатура. И хорошо.
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01.03.2022 08:40 Ответить
Алекс, у нас на календаре 1937 год.
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01.03.2022 08:41 Ответить
Да мягкотельІе вьІ белорусьІ и очень себя любите. Поетому и будете европейскими изгоями. А украинский народ завоевал уважение всего мира. К сожалению своими жертвами.
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01.03.2022 11:12 Ответить
Снова повторяю - не следует обобщать. Ты видел, что у нас творилось после выборов в августе 2020-го, когда синепалый таракан пролетел? После того возбуждены тысячи уголовных дел, посадили много людей. Убили более десяти. Да, у нас нет традиции майданов. Но у нас диктатура, а у вас свобода. У нас 1937 год.
Впрочем, наверное, снова говорю в пустоту.
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01.03.2022 12:27 Ответить
Вот хороший ответ от беларусского оппозиционера Наумчика:

"Ці разумеюць украінцы, калі папракаюць беларусаў за тое, што «не ляглі пад пускавыя ракетныя ўстаноўкі», каб спыніць абстрэлы Ўкраіны, - што такія самыя прэтэнзіі яны мусяць адрасаваць праўкраінскім жыхарам т.зв. «ДНР» і «ЛНР»? Прычым, усе восем папярэдніх гадоў, з 2014-га? І што б зрабілі ў жыхаром Данецку, калі б ён паўстаў на шляху рускага танку?"
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01.03.2022 12:41 Ответить
Вот еще добавлю.

Экс-депутат белорусского Верховного Совета Сергей Наумчик в своем Telegram-канале призвал украинцев понимать, что белорусы на их стороне.

«Власть в Беларуси захватили такие же бандиты, как в донбасских сепаратистских образованиях».
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01.03.2022 12:50 Ответить
Думаю, у белорусов не было шансов вынести Бульбофюрера ногами вперёд. Всё планировалось давно и главная цель Киев. С легендой далеко. С стороны бульбофюрера совсем рядом и ждать от туда не ждали.
Так, что даже при удачном сносе у усатого, нарисовали бы русНаци и загнали белокраснобелый под пол. Такой плацдарм не в коем случае нельзя было потерять.

Слава Украине!
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01.03.2022 11:04 Ответить
"Думаю, у белорусов не было шансов вынести Бульбофюрера ногами вперёд".
Да. Он на народ в 2020-м даже армию бросал. Сейчас на псевдореферендуме выступали против войны в Украине. Беларусский СС нахватал и бросил за решетку сотни людей.
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01.03.2022 12:31 Ответить
СЛАВА ВОЇНАМ СЛОБОЖАНЩИНИ!КОНОТОП, СУМИ - ТРИМАЙТЕСЬ!
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01.03.2022 08:07 Ответить
Черговий фейк свинособачої недолугої пропаганди за своєю пришелепкуватістю на межі "каратєлі убівают і єдят всєх снєгірєй" і "мальчіка в трусіках":



Може і їм в отвєтку щось подібне прислати? типу, мать, нас тут жарят і єдят, пачіму я нє астался в нашей дерьовнє мірна іграть на балалайке, єсть лико, шишкі, счі хлібать лаптєм наканєц... пєрєдайтє владімірвладіміравічу, што я стаял да канца і смог павтаріть, как діди - і тд і тп
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01.03.2022 08:10 Ответить
А шо с Херсоном?
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01.03.2022 08:12 Ответить
С Херсоном все очень сложно. Как минимум, окружен орками.
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01.03.2022 08:38 Ответить
Так и Чернигов, СумьІ и Харков окруженьІ и десятки меньших городом тоже окруженьІ, но иногда орду гольІми руками останавляивают. А херсонцьІ засранцьІ. СтьІдно херсонцьІ, николаевцьІ вам в пример.
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01.03.2022 11:14 Ответить
"Харківські ініціативи в умовах війни РФ проти України.

Харків'ян, які потребують води, їжі та ліків просять звертатися:

📞 Штаб допомоги у Харкові. Будь який район 099 793 03 24 або +380 93 028 77 01 або +380 99 683 4693, Олег Каданов

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01.03.2022 08:15 Ответить
Новина із Європарламенту: мій знайомий написав, що сьогодні планують прийняти резолюцію про прийом України в ЄС.
дослівно: than we'll protect you
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01.03.2022 08:21 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВСЕ КАЗАХИ ПЕРЕЖИВАЮТ ЗА ВАС И ЖЕЛАЮТ ВАМ ПОБЕДЫ В ЭТОЙ ВОЙНЕ. ГЕРОЯМ СЛАВА, ВЫ МОЛОДЦЫ, СУПЕР, КРАСАВЦЫ. ЖЕЛАЮ УКРАИНЕ ПОБЕДЫ И ПРОЦВЕТАНИЯ, НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ПОСЛЕ ВАШЕЙ ПОБЕДЫ НАД РОССИЕЙ СДЕЛАЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ АГРЕССОРА В КОЛИЧЕСТВЕ ,ВОЙСК. ЛИШИТЬ АТОМНОГО СТАТУСА. ТАКЖЕ ДАТЬ ВСЕМ НАРОДАМ РОССИИ РАЗРЕШЕНИЕ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ . И ЕЩЕ ЧТОБЫ НАТО БЫЛА ГАРАНТОМ ДЛЯ ЭТИХ СТРАН В НАЧАЛЕ СТАНОВЛЕНИЯ. ВЫРАЖАЮ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ . МЫ ЛЮБИМ УКРАИНУ.СЛАВА УКРАИНЕ. ҚАЗАҚСТАН.
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01.03.2022 09:03 Ответить
Спасибо.
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01.03.2022 10:10 Ответить
мои знакомые два мужика вчера ушли в Украине добровольцами. из Грузии..
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01.03.2022 10:42 Ответить
Не в Украину надо идти, а свою власть громите да забирайте Южную Осетию и Абхазию. Больше толку будет. СтьІдно за вас грузиньІ. СтьІдно за вас молдаване. Сидите, засунув язьІки в задницьІ.
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01.03.2022 11:16 Ответить
Необходио , чтобы москали покаялись , как немцы и японцы . А ***** и банду в Гаагу на военный трибунал . Они военные преступники
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01.03.2022 11:24 Ответить
Смерть оккупантам!
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01.03.2022 12:24 Ответить
 
 