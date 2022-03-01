Оперативная информация Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 06:00 1 марта
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала суток противник проводил перегруппировку войск и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха. Совершал попытки высадки тактических десантов. Широко применяет диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 01.03.2022 по поводу российского вторжения.
Как отмечается, на Сиверщине продолжаются оборонительные бои с целью недопущения продвижения противника в столицу с северо-восточного направления.
В пригороде Чернигова отмечено появление отдельных ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но были уничтожены украинскими защитниками.
На других направлениях танковые и механизированные части ВС Украины при поддержке авиации и артиллерии продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах. Осуществляется огневое поражение противника всеми имеющимися средствами.
На Слобожанщине механизированные бригады и БТГр Десантно-штурмовых войск из состава оперативной группировки уничтожают живую силу и военную технику российских оккупантов, что пытается вклиниться, и восстановили положение по первому рубежу обороны.
"Группировка сил обороны Киева продолжает защищать город, удерживать внешние рубежи обороны и критически важные объекты государственной инфраструктуры, не допуская приближения оккупационных подразделений к пригородам столицы. Продолжаются активные меры по выявлению и уничтожению ДРГ противника, который, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, переодевается в военную форму Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины для проникновения в Киев через боевые порядки наших войск", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что устойчивая оборона наших войск стремительно снижает моральный дух противника и его волю к победе. Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями.
"Спасибо за работу нашим Воздушным силам. Только за последние сутки они уничтожили 5 самолетов российского агрессора. Об общих потерях врага чуть позже", - резюмировали в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Присвячується всім захисникам України
https://www.youtube.com/watch?v=Yad2QtwH1hs
НАС НЕ ТАМ ВЕСНА ЗУСТРІЛА...
КОЖНЕ слово - доречне *********** подіям..
Слава Україні! Героям слава! Смерть окупантам!
В наші зорі кулі свищуть.
Хай обійме стан дівочий
Чорний дим од пожарища.
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
Облітає цвіт калини,
Перепел замовк у житі...
Ще учора тут жили ми,
А сьогодні тут чужинці.
Нас весна не там зустріла |
І не ті пісні співала. |
Ти стріляв із скоростріла,|
Я набої подавала. | (2)
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.
Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/grybauskaite-dabartine-putino-bukle-yra-labai-pavojinga.d?id=89585589
Будь здоров, диванный вояка.
Слава Украине!
Прошу - не надо обобщать.
Впрочем, наверное, снова говорю в пустоту.
"Ці разумеюць украінцы, калі папракаюць беларусаў за тое, што «не ляглі пад пускавыя ракетныя ўстаноўкі», каб спыніць абстрэлы Ўкраіны, - што такія самыя прэтэнзіі яны мусяць адрасаваць праўкраінскім жыхарам т.зв. «ДНР» і «ЛНР»? Прычым, усе восем папярэдніх гадоў, з 2014-га? І што б зрабілі ў жыхаром Данецку, калі б ён паўстаў на шляху рускага танку?"
Экс-депутат белорусского Верховного Совета Сергей Наумчик в своем Telegram-канале призвал украинцев понимать, что белорусы на их стороне.
«Власть в Беларуси захватили такие же бандиты, как в донбасских сепаратистских образованиях».
Так, что даже при удачном сносе у усатого, нарисовали бы русНаци и загнали белокраснобелый под пол. Такой плацдарм не в коем случае нельзя было потерять.
Слава Украине!
Да. Он на народ в 2020-м даже армию бросал. Сейчас на псевдореферендуме выступали против войны в Украине. Беларусский СС нахватал и бросил за решетку сотни людей.
Може і їм в отвєтку щось подібне прислати? типу, мать, нас тут жарят і єдят, пачіму я нє астался в нашей дерьовнє мірна іграть на балалайке, єсть лико, шишкі, счі хлібать лаптєм наканєц... пєрєдайтє владімірвладіміравічу, што я стаял да канца і смог павтаріть, как діди - і тд і тп
Харків'ян, які потребують води, їжі та ліків просять звертатися:
📞 Штаб допомоги у Харкові. Будь який район 099 793 03 24 або +380 93 028 77 01 або +380 99 683 4693, Олег Каданов
дослівно: than we'll protect you
Когда мы с свинарней воевали вы сними вместе хохотали.
грузинам нечего стыдиться перед Украиной