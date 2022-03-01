122 часа сопротивления. У оккупантов начинается агония, войска РФ терпят все большие потери: Резников о результатах 5 суток борьбы Украины с врагом

Благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг терпит потери.

Об этом министр обороны написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"122 часа сопротивления. На пятые сутки интервенции российские оккупанты оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония. Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство, что они неспособны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы.

Это военное преступление. Его непосредственные исполнители и организаторы обречены на оставшееся свое существование носить клеймо убийц и прятаться. Их ждет трибунал", – написал он.

Резников отметил, что будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове.

"Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления", - напомнил он.

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Теперь, по его словам, "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, уже его "превзошедшим".

"Благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг терпит потери. Хочу отметить наших ребят на востоке. Они стали непреодолимым барьером для врага, это его ужасно деморализует", - подчеркнул он.

Резников также добавил, что на экономическом фронте Россия уже испытала сокрушительные разрушения.

"Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти.

К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное ИТ-сообщество.

Повышаются поставки оружия и всего необходимого из Европы.

Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте.

Сотни тысяч людей в России уже узнали, что власть им лжет. Что нет никакой "спецоперации". Есть обычная захватническая война. На которой погибли тысячи россиян. Сопротивление войне внутри самой России растет с каждым часом", - написал глава Минобороны.

"В эти дни украинцы демонстрируют россиянам, чем отличаются свободные люди от рабов. Граждане от порабощенных тираном. Те, кто годами восхищался взбешенным маньяком, теперь обречены на десятилетия искупления.

Украина победит! Слава Украинской Армии! Слава Украине!" – резюмировал министр обороны.