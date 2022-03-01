РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14365 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
42 633 54
война (46904) трибунал (247) Резников (1168)

122 часа сопротивления. У оккупантов начинается агония, войска РФ терпят все большие потери: Резников о результатах 5 суток борьбы Украины с врагом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

122 часа сопротивления. У оккупантов начинается агония, войска РФ терпят все большие потери: Резников о результатах 5 суток борьбы Украины с врагом

Благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг терпит потери.

Об этом министр обороны написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"122 часа сопротивления. На пятые сутки интервенции российские оккупанты оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония. Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство, что они неспособны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы.

Это военное преступление. Его непосредственные исполнители и организаторы обречены на оставшееся свое существование носить клеймо убийц и прятаться. Их ждет трибунал", – написал он.

Резников отметил, что будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове.

"Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления", - напомнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников предлагает российским солдатам сдаваться за 5 миллионов компенсации, иначе – смерть

Теперь, по его словам, "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, уже его "превзошедшим".

"Благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг терпит потери. Хочу отметить наших ребят на востоке. Они стали непреодолимым барьером для врага, это его ужасно деморализует", - подчеркнул он.

Резников также добавил, что на экономическом фронте Россия уже испытала сокрушительные разрушения.

"Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти.

К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное ИТ-сообщество.

Повышаются поставки оружия и всего необходимого из Европы.

Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте.

Сотни тысяч людей в России уже узнали, что власть им лжет. Что нет никакой "спецоперации". Есть обычная захватническая война. На которой погибли тысячи россиян. Сопротивление войне внутри самой России растет с каждым часом", - написал глава Минобороны.

"В эти дни украинцы демонстрируют россиянам, чем отличаются свободные люди от рабов. Граждане от порабощенных тираном. Те, кто годами восхищался взбешенным маньяком, теперь обречены на десятилетия искупления.

Украина победит! Слава Украинской Армии! Слава Украине!" – резюмировал министр обороны.

122 часа сопротивления. У оккупантов начинается агония, войска РФ терпят все большие потери: Резников о результатах 5 суток борьбы Украины с врагом 01

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+52
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ ВДЯЧНІСТЬ ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
показать весь комментарий
01.03.2022 08:18
+32
Нам ще трохи протриматись і вам, свинорилі, ПИ$ДА! Слава героям ЗЧУ і усьому укараїнському напроду!
"Бєгі, ****, бєгі!"
показать весь комментарий
01.03.2022 08:23
+27
ГЕРОЯМ СЛАВА !!
показать весь комментарий
01.03.2022 08:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ ВДЯЧНІСТЬ ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
показать весь комментарий
01.03.2022 08:18 Ответить
А яка правда? Просвітиш нас - темних?
показать весь комментарий
01.03.2022 08:21 Ответить
наказу ніхто не дає
показать весь комментарий
01.03.2022 08:27 Ответить
Крымский мост нужно было давно рвануть к ****! Я не понимаю, чего ждут. Или просто нечем?
показать весь комментарий
01.03.2022 08:31 Ответить
Вот на тебя идёт здоровенный отморозок, а у тебя допустим топор в руках. И ты этот топор кидаешь в его машину. Сильно это тебе поможет?
показать весь комментарий
01.03.2022 08:46 Ответить
неудачная аллегория
показать весь комментарий
01.03.2022 08:57 Ответить
Москалям - кришка. 7 тисяч трапів заберіть, вже смердіти починають.
показать весь комментарий
01.03.2022 11:35 Ответить
Нам по нему ещё к себе на Кубань ездить ))) А вообще - Зеля дороге строил, а не Нептуны, соответственно из дальнобойного у нас только Точки, а это не та дистанция чтобы стрелять по мосту.
показать весь комментарий
01.03.2022 12:16 Ответить
Да бросьте этот дурацкий пафос - не то время. В данный час по нему идут и снабжаются войска эрефии, и то, что мост ещё нетронут - играет против нас.
показать весь комментарий
01.03.2022 12:30 Ответить
Даже лапотным скрепоносцапм доходит, что наше славные ВСУ быстро превратят их в кучи вонючей падали.
показать весь комментарий
01.03.2022 08:19 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!
показать весь комментарий
01.03.2022 08:20 Ответить
Нам ще трохи протриматись і вам, свинорилі, ПИ$ДА! Слава героям ЗЧУ і усьому укараїнському напроду!
"Бєгі, ****, бєгі!"
показать весь комментарий
01.03.2022 08:23 Ответить
Іди в сраку,кацап,нічого не сдали!
показать весь комментарий
01.03.2022 08:26 Ответить
Не знаю, що там сказав кацап, але треба реально оцінювати ситуацію. На Півдні вона, поки, що доволі небезпечна. Дуже багато цих орків і техніки. Але, здаватися ніхто не буде. Чим далі, тим у більшої кількості українців ненависть до окупантів тільки зростає.
показать весь комментарий
01.03.2022 09:21 Ответить
Тебе під*ра на добриво здамо.
показать весь комментарий
01.03.2022 08:32 Ответить
Самонаїбнись, кацапа.
показать весь комментарий
01.03.2022 11:24 Ответить
диаспора должна начать массово партизанить против рашистов. но не афишировать свои действия. каждый должен найти свой индивидуальный способ борьбы. не забываете о камерах наблюдения. купить монтажную пену , лучше под монтажный пистолет, отрезок пвх трубки и глубоко запенивать выхлопные в парашных фурах в местах нестандартного отстоя на сон могут практически все. сколько уйдёт времени дажа на поиск такой причины, почему не заводиться и ремонт, это их проблемы. есть ещё море подобных простых вещей. каждый должен думать и находить свои решения борьбы и с автотуристами и с туристами тоже. будьте креативны. всем удачи!!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 08:26 Ответить
Я зрозуміла. Окей😏
показать весь комментарий
01.03.2022 08:31 Ответить
для креативних людей море можливостей. крапля супер клею в дверний замок, коли такий є, фури, або особистого авто з російськими номерами, також принесе багато радості парашному воділі ))))
показать весь комментарий
01.03.2022 08:53 Ответить
Диаспора лиже сраку рашитсам
показать весь комментарий
01.03.2022 08:33 Ответить
Звертаюсь до всіх чоловіків України - досить бути вдома, записуйтесь в тероборону, якщо вас окупували рашисти, то ведіть партизанську війну. Допоможемо нашим Воїнам палити вбивць!
Разом ми переможемо!
показать весь комментарий
01.03.2022 08:28 Ответить
Підтримую звичайно сказане . А от хто мені пояснить чи діє зараз закон про зброю . І чи є порушенням закону володіння зброєю поза лав тероборони . Для мене є нонсенсом нероздача зброї всім бажаючим . Якщо вже мова йде про партизанську війну то одних коктейлів молотова в арсеналі партизана замало .
показать весь комментарий
01.03.2022 08:45 Ответить
Пане, подумайте СКІЛЬКИ путеноїдів в Україні. Вчора мене чуть не задушила одна з них, за мої слова:"нарешті заборонять російські школи в Україні" А, та с... падла не одна їх багато, але їх можна подолати. А, в руки зброю- НІ.
показать весь комментарий
01.03.2022 11:41 Ответить
Отже - з палками на ворога ! +
показать весь комментарий
01.03.2022 12:05 Ответить
По немецкому ТВ показывают колонну русской техники длиной 60 км, которая на Киев движется. Спутниковые съёмки. Наши наверняка уже в курсе
показать весь комментарий
01.03.2022 08:28 Ответить
Это ещё вчера было
показать весь комментарий
01.03.2022 08:31 Ответить
Это ту что спалили?
показать весь комментарий
01.03.2022 08:33 Ответить
та ні свіжі новини... Було б добре вчерашнє
показать весь комментарий
01.03.2022 08:44 Ответить
враки не 60 , но скоро и её разпиз*ячат
показать весь комментарий
01.03.2022 09:11 Ответить
Резников, нужно санкции сделать именными. К примеру, Отбомбили орки роддом - за роддом какая то страна перестает закупки нефти. Разбомбили жилой дом в Киеве - какая то страна выкидывает всех студентов из России - из своих ВУЗов и тд. хоть персонально, но действия должны быть за каждый снаряд и каждую ракету... если уже не хотите воевать с украинцами плечом к плечу. Всех спортсменов - на выход, на Урал - к путину в погреб.
Украинцы!. Не уставайте! Помните, путинская военщина усиливает напор, потому что у нее не удается в честном поединке победить - она наваливается на гражданских людей... на нас с вами))
Война есть изнурение, Мы на своей земле.
показать весь комментарий
01.03.2022 08:28 Ответить
Мої хороші! Українці! Армія і всі інші хто захищає мій дім- я дякую вам, ми сильні! Ми переможемо.
показать весь комментарий
01.03.2022 08:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_jUuU-L63GM

Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся.

28 февраля курс рубля на бирже ушел далеко за психологическую отметку в 100 руб./долл., а в обменниках россиянам его продают вообще по заоблачным ценам.

Мы нашли объявления, где за 1 доллар просили 250 рублей, а евро стоил 275 руб.
показать весь комментарий
01.03.2022 08:32 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2022 09:50 Ответить
Гніздиться касабська.
Згорить у пекло москалі
показать весь комментарий
01.03.2022 08:43 Ответить
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати!
іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
показать весь комментарий
01.03.2022 09:10 Ответить
Нужно вводить уже ПОДКРЕПЛЕНИЕ с поставленными союзниками БОЕПРИПАСАМИ, и отбивать окруженые города!
показать весь комментарий
01.03.2022 09:15 Ответить
ВЕЛИКА ШАНА ЗСУ ви є ГЕРОЇ ви захищаєте всіх нас
показать весь комментарий
01.03.2022 09:24 Ответить
не ляпал бы про агонию---вторая волна пойдёт с качественным составом скорее всего. Поздно кинулись оружие раздавать, на местах особо. Не гранатометов, ни пистолетов и прочего для ближнего боя между стенок и тесных улиц, проходов, помещений. Можно бы и охотничье выкупить за пол цены и раздать. Да поздно.
показать весь комментарий
01.03.2022 09:25 Ответить
да не поможет , вчера в твитере смотрел, наши гражданские на дороги ежи, барикады бутылки понаставили, колонна вроде остановилась, потом с танка один раз *********, все разбежались , кацапы дальше с ветерком, ну что можно обычному человеку танку сделать?
показать весь комментарий
01.03.2022 09:33 Ответить
организации нет, надо группы собирать хоть с каким то управлением, ну вот сейчас харьков прочёсывают, по дворам ходят группы человек по 40 с автоматами и гранатометами, под прикрытием тигров с пулеметами крупнокалиберными, кстати есть видео, ктото с окна пятиэтажки шмальнул по ним, они как тараканы ,человек 5 сразу в подьезд ломанулись , две турели развернули в окно херачат и один с рпг прямо в окно зарядил, думаю ***** хлопчику.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:41 Ответить
ПОБЕДА ЗА УКРАИНОЙ. УСЛОВИЯ ДОЛЖНА ДИКТОВАТЬ УКРАИНА. РЕССЕЯ ДОЛЖНА ДУМАТЬ О СОХРАНЕНИИ СВОЕЙ СТРАНЫ. КТО ТО ГОВОРИЛ НЕТ ПУТИНА НЕ РОССИИ. К ЭТОМУ ВЕДЕТ ВАШ ЛИДЕР. ТАК И БУДЕТ ЕСЛИ ВЫ САМИ ЕГО НЕ СНИМЕТЕ. СЛАВА УКРАИНЕ.
показать весь комментарий
01.03.2022 11:01 Ответить
Самонаїбнись, біомусор.
показать весь комментарий
01.03.2022 11:28 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2022 11:29 Ответить
В жопу иди. Никакой капитуляции. Может Резников и загнул про агонию, но мы не сдадимся. Слишком много жертв с нашей стороны, которые нельзя простить
показать весь комментарий
01.03.2022 12:01 Ответить
УКРАИНА ПОБЕДА ЗА ВАМИ. СЛАВА УКРАИНЕ.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:56 Ответить
Рэйкавая вайна

Сообщество железнодорожников Беларуси сообщает (https://t.me/belzhd_live/1325): вчера в 23:08 на перегоне Останковичи-Жердь (Гомельское отделение БелЖД) был сожжен релейный шкаф управления СЦБ. В результате проведенной диверсии, светофоры и стрелочные переводы на данном участке находятся в нерабочем состоянии. Уничтожение железнодорожной инфраструктуры зафиксировано и в других районах Беларуси.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:57 Ответить
ВОИСТИНУ,ВЕРНО!Агония самое страшное и опасное состояние,когда сознание,чувства ,мышление полностью отключаются..ТРАГИЧНО
показать весь комментарий
01.03.2022 11:51 Ответить
"ВСУ мощным ударом уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме".

Может, родной мне город скоро освободят?!
показать весь комментарий
01.03.2022 12:57 Ответить
 
 