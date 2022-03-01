122 часа сопротивления. У оккупантов начинается агония, войска РФ терпят все большие потери: Резников о результатах 5 суток борьбы Украины с врагом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг терпит потери.
Об этом министр обороны написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"122 часа сопротивления. На пятые сутки интервенции российские оккупанты оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония. Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство, что они неспособны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы.
Это военное преступление. Его непосредственные исполнители и организаторы обречены на оставшееся свое существование носить клеймо убийц и прятаться. Их ждет трибунал", – написал он.
Резников отметил, что будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове.
"Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления", - напомнил он.
Теперь, по его словам, "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, уже его "превзошедшим".
"Благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг терпит потери. Хочу отметить наших ребят на востоке. Они стали непреодолимым барьером для врага, это его ужасно деморализует", - подчеркнул он.
Резников также добавил, что на экономическом фронте Россия уже испытала сокрушительные разрушения.
"Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти.
К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное ИТ-сообщество.
Повышаются поставки оружия и всего необходимого из Европы.
Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте.
Сотни тысяч людей в России уже узнали, что власть им лжет. Что нет никакой "спецоперации". Есть обычная захватническая война. На которой погибли тысячи россиян. Сопротивление войне внутри самой России растет с каждым часом", - написал глава Минобороны.
"В эти дни украинцы демонстрируют россиянам, чем отличаются свободные люди от рабов. Граждане от порабощенных тираном. Те, кто годами восхищался взбешенным маньяком, теперь обречены на десятилетия искупления.
Украина победит! Слава Украинской Армии! Слава Украине!" – резюмировал министр обороны.
Пожалуйста, подождите...
"Бєгі, ****, бєгі!"
Разом ми переможемо!
Украинцы!. Не уставайте! Помните, путинская военщина усиливает напор, потому что у нее не удается в честном поединке победить - она наваливается на гражданских людей... на нас с вами))
Война есть изнурение, Мы на своей земле.
Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся.
28 февраля курс рубля на бирже ушел далеко за психологическую отметку в 100 руб./долл., а в обменниках россиянам его продают вообще по заоблачным ценам.
Мы нашли объявления, где за 1 доллар просили 250 рублей, а евро стоил 275 руб.
Згорить у пекло москалі
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати!
іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
Сообщество железнодорожников Беларуси сообщает (https://t.me/belzhd_live/1325): вчера в 23:08 на перегоне Останковичи-Жердь (Гомельское отделение БелЖД) был сожжен релейный шкаф управления СЦБ. В результате проведенной диверсии, светофоры и стрелочные переводы на данном участке находятся в нерабочем состоянии. Уничтожение железнодорожной инфраструктуры зафиксировано и в других районах Беларуси.
Может, родной мне город скоро освободят?!