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Генштаб о потерях войск РФ с начала вторжения: 5710 человек, 198 танков, 846 бронированных машин, 29 самолетов, 29 вертолетов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб о потерях войск РФ с начала вторжения: 5710 человек, 198 танков, 846 бронированных машин, 29 самолетов, 29 вертолетов

Вторгшиеся в Украину войска РФ продолжают нести потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожено и повреждено самолетов - 29 ед.,

вертолетов – 29 ед.,

танков ‒ 198,

ББМ – 846,

артиллерийских систем – 77,

средств ПВО – 7,

РСЗО - 24,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катеров – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Также читайте: Оперативная информация Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 06:00 1 марта

Генштаб о потерях войск РФ с начала вторжения: 5710 человек, 198 танков, 846 бронированных машин, 29 самолетов, 29 вертолетов 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+28
УРАЇНСЬКУ НАЦІЮ НІКОМУ ТА НІКОЛИ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ
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01.03.2022 09:04
+13
200 під Лебедином, ще 100 по Україні, а полонені..., їх буде менше після вчорашніх обстрілів Харкова, дитячих та пологових будинків
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01.03.2022 09:26
+12
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати!
іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 09:06
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УРАЇНСЬКУ НАЦІЮ НІКОМУ ТА НІКОЛИ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ
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01.03.2022 09:04 Ответить
200 одиниць сходиться, он бронетехніки на 300 за день більше, просто то були не танки.
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01.03.2022 09:20 Ответить
А більш ніде не воювали? А Ваняток смажених в тій техніці не було? Масові здачі в полон, а кількість полонених 200 вже три дні не міняється. Статистика... такоє...
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01.03.2022 09:22 Ответить
статистика мало змінилася в порівнянні з вчорашньою. про які три дні мова?
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01.03.2022 09:24 Ответить
200 полонених було ще 2-3 дні тому відзвітовано. За цей час кажуть, що здаються, а цифра не змінюється
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01.03.2022 09:40 Ответить
Перестали пленных брать
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01.03.2022 13:55 Ответить
200 під Лебедином, ще 100 по Україні, а полонені..., їх буде менше після вчорашніх обстрілів Харкова, дитячих та пологових будинків
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01.03.2022 09:26 Ответить
Коли відбиваєш напад, то брати полонених проблематично. Думаєте, хтось вискочить з окопа щоб бігати полем бою для взяття в полон відповзаючих орків?
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01.03.2022 09:28 Ответить
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати!
іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 09:06 Ответить
Остап Бєндер сказав неправду. Росія їх забула.
https://www.youtube.com/watch?v=Da9Ph6AUo70
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01.03.2022 09:08 Ответить
Я теж розумію що погано рахують, скільки техніки розтягнули місцеві на Сумщині та Чернігівщині. Ото потім буде де на камази запчастини купувати, і соляра вже на посівну є. І земельку вже удобрили.
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01.03.2022 09:09 Ответить
Дійсно, у нас в окрузі хлопці вже спалили або розкурочили 12 танків. В статистику вони навряд чи ввійшли.
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01.03.2022 09:19 Ответить
а ещё цыгане танк угнали
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01.03.2022 10:24 Ответить
Мені б на мого УАЗа блокувальники деференціалов з БТРовських мостів. Раніше не було де взяти, а тепер певно проблем не буде.
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01.03.2022 13:24 Ответить
Гумус.
Тримаймося
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям
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01.03.2022 09:10 Ответить
А ти чого не б'єш
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01.03.2022 09:13 Ответить
Вангую. В конце года будет постройка "ВЕЛИКАЯ МОСКОВСКАЯ СТЕНА" , с одной стороны ЕС с другой Китай. Строить с огромной скоростью Китайские рабочие через всю москву. Время приходит!
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01.03.2022 09:12 Ответить
Рукожопие ничего не умеют САМИ строить (только ломать и засирать), через ДВА МЕСЯЦА не будет уже москальской ЫМПЕРИИ (некому и не зачем уже будет сто либо "строить")
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01.03.2022 09:23 Ответить
ВНИМАНИЕ
. Используйте секаторы , кусторезы , болторезы , садовые ножницы --,клещи и т. П.
НА ТЕХНИКЕ *********

МОЖНО СРЕЗАТЬ
-

-антенны-
Тормозные трубки к колесам
Топливные магистрали возле баков а так же под днищем
Обязательно всю проводку и кабели которые видете

Все это можно делать когда техника стоит ночью.
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01.03.2022 09:14 Ответить
Темпы уничтожения ВРАГОВ и ОККУПАНТОВ резко снизились, для перелома ситуации, нужно нарашивать эти цифры (реально, не "с потолка"), только тогда можно рассчитывать на ПАНИКУ и полную деморализацию противника!
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01.03.2022 09:21 Ответить
противник забуксував на півночі і перейшов до обстрілів мирняка. на півдні все трохи погано але всі вже то знають
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01.03.2022 09:23 Ответить
Если ВРАГ забуксовал, то не надо ЖДАТЬ (пока очухается), а брать ИНИЦИАТИВУ в свои руки и вытесняь его (не дать закрепится)!
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01.03.2022 09:26 Ответить
тільки зробити це в умовах коли небо не контрольоване складно.
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01.03.2022 09:27 Ответить
с большой высоты они (рукожопые) точно не отбомбятся, а с малой есть стингеры на них!
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01.03.2022 09:32 Ответить
При значительном перевесе противником с воздуха и с моря, наши еще очень хорошо отбиваются. Так что им явно виднее где и что нужно атаковать.
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01.03.2022 09:27 Ответить
я не считаю себя "гененалом" и "великим стратегом", просто то, что написал очевидно, конечно реалии от планов и "хотелок" очень сильно отличаются, но надо постараться, чтоб капацы панически ОЧЕНЬ боялись попасть в Украину на войну - 50% успеха и победы!
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01.03.2022 09:37 Ответить
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01.03.2022 09:41 Ответить
Согласен. Нужно давить русских фашистов везде где можно, кто что лучше умеет и где сможет дотянуть руки. Воевать на фронте, помогать терробороне, СМИ, снабжении, в информационном пространстве. Давить тварей до победного.
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01.03.2022 09:45 Ответить
я уже такое читал, что росгвардия доплачивает, чтобы были митинги, и они паковали митингующих, а не на фронте горели.
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01.03.2022 10:39 Ответить
Росгвардия - это ОВЧАРКИ режива, которые должны защищать ПАСТУХОВ от стада. А армия паРашки -состоит из БАРАНОВ посланых на убой (под предводительством козлов-провакаторов)!
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01.03.2022 10:46 Ответить
Саме так, наші герої б'ються як леви. Ось підтягнуться подаровані літаки і тоді над кожним містом буде свій "привид" чи "ангел"
Слава Україні!!@
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01.03.2022 09:44 Ответить
Не кидайте тапками, но меня тоже подтачивает мысль, что мы работаем только в обороне, неужели нет свободных сил для контрнаступления? Командование пишет, что враг деморализован и истощен, это ли не время для контр атаки? Может я забегаю наперед, просто такое интуитивное чувство.
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01.03.2022 11:26 Ответить
Появилась информация о том, что российских вояк, получивших ранения во время оккупационной операции в Украине, привозят в Мозырь.

«В Мозырь сейчас привезли военных около 300 человек , дети 2003 года рождения, осеннего призыва. Кто без глаз, кто без ушей, с вывернутыми кишками. Автобус, на котором привезли, мыли шлангом от крови.
В Гомельском республиканском научно-практическом центре все 400 коек заняты ранеными солдатами. Ранения достаточно тяжелые, многие без рук, ног.

Персонал заменили на специалистов из РФ в количестве 90 человек.
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01.03.2022 09:24 Ответить
Дєти? А де їхні батьки?
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01.03.2022 09:29 Ответить
Бухають...
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01.03.2022 09:44 Ответить
З автоматом в руках - вже не "дитина"! Це бандит що прийшов убивать і грабувать!
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01.03.2022 09:55 Ответить
Petras Litva

Slava Ukraini.
Vygoneiti kacapav.
My s vami.
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01.03.2022 09:25 Ответить
КОЗЛАМ ИЗ РОССИИ КОЗЛИНАЯ СМЕРТЬ ЗАБИТЬ И ЗАБЫТЬ
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01.03.2022 09:26 Ответить
В Интернете ходит слух, что Путину предложили ок 500 млрд долларов, что бы Сибирь присоединилась к Китаю. Вот это Путин и делает так, что бы Россию развалить. Ведь, согласитесь, Путин не дурак, он понимал, чем это чревато, только предательством можно объяснить все действия Путина.
Вот, это российское видео, которое подтверждает эту гипотезу.
https://youtu.be/BFmIPprKhbU
Если так, то Россияне, есть повод для гордости, теперь русский человек будет самым богатым в мире, у Масска всего 271млрд долларов.
Если это правда, то Россию действительно продали, и продали на самом верху, и не только один Путин продал,он один бы не справился. Значит война продлиться не меньше 3 недель. (на месяц денег у России не хватит, а меньше нельзя, иначе санкции будут слабыми, и страна не развалится), войну Россия будет вести грязно, бомбежка жилых домов, не военных предприятий, типа газопроводов, химических предприятий и т.д. и закончится развалом России. И Сибирь безусловно достанется Китаю, может не официально, но мне кажется будет все официально, будет типа автономной области КНР, китайцы любят точность.

https://youtu.be/A2Lst6E910c
Явное подтверждение слов, что что Путину предложили ок 500 млрд долларов, что бы Сибирь присоединилась к Китаю. см
3 мин 40 сек и дальше. Явно китайцы нацелились на Сибирь. Кстати, Япония подняла вопрос о спорных территориях, но, я думаю, Китай против не будет, и отдаст их Японии.
https://youtu.be/g3LFWTbmH1Y
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01.03.2022 09:27 Ответить
это херня. Он 20 лет говорил о воссоединении ссср. Это его цель и теперь либо он умрет или его сместят или попадем в ссср сталинских времен. Все это время именно о восст ссср шла пропаганда в раше
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01.03.2022 09:44 Ответить
Говорить можна що-завгодно Але виведення найбільш боєздатних в/ч з технікою і ************ зі Східного Сибіру по-іншому як "оголенням південно- східного кордону з Китаєм" це не назвеш! Сибір і Далекий Схід можна брать голими руками Адже навіть в тилу УРів що прикривають там кордон уже давно розселилися китайські "трактористи" і "шахтьори" Переб"ють траси ТрансСибу і БАМу і війська (навіть якби й захотіли) не зможуть повернуться щоб захистить Сибір
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01.03.2022 10:01 Ответить
Бомбили нас, а Сибирь Китаю? КИТАЙ - ЙДИ *****!!!
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01.03.2022 09:48 Ответить
Маячня.
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01.03.2022 11:49 Ответить
касапи про наші втрати талдичать, десь співставимі, але в півтора рази більші. Хіба що в особовому складі - чуть менші.
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01.03.2022 09:28 Ответить
Наступаючі війська несуть втрати в 3-5 разів більші Про це каже військова статистика
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01.03.2022 09:41 Ответить
А ещё кацапы говорили, что Киев за два дня и до Ла Манша за неделю.
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01.03.2022 10:14 Ответить
Это белорусский поц сказал
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01.03.2022 10:29 Ответить
ой як люто будуть після цього пи*дити за словосполучення "ДЄДИ ВОЙЄВАЛІ"
більше відхватіть тільки ті, що скажуть "МОЖЄМ ПОВТОРІТЬ"
ПИ*ДИТИ ЇХ БУДУТЬ ПО ВСЬОМУ СВІТУ, БО ЦІНУ ЇМ ЗНАЮТЬ ВЖЕ ВСІ

АБИ ТІЛЬКИ СВІТ ВСТОЯВ
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01.03.2022 09:32 Ответить
Не понимаю одного. В карабахе байраки тарили даже мелкие группки из 2-3 людей. Эффективность огромная. Почему их срочно не покупают? Шесть штук ничто. Денег нет? Только народ собрал почьт и 2 ярда...
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01.03.2022 09:54 Ответить
Чогось не доберу. Один БУК був знищений під Житомиром і один під Києвом. Так два чи один? Де Правда?
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01.03.2022 10:05 Ответить
Уничтожено на 1 марта уже 4 бука.
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01.03.2022 10:33 Ответить
Один под Малином (Житомирская), второй под Иванковом (Киевская)
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01.03.2022 10:48 Ответить
Есть видео, где наш беспилотник зафигачили Бук, а второй рядом стоял, он не мог остаться целым, так что один никак.
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01.03.2022 11:08 Ответить
Российских студентов в западных странах отчислили. Их будут учить российские Вузы.
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01.03.2022 10:35 Ответить
так российские закроются
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01.03.2022 10:41 Ответить
Ну і буй в дупу студентам кацапським.
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01.03.2022 23:56 Ответить
Вот что сказал таракан:
"Лукашенко: в Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским войскам."
Получается, российские вояки драпают? ))
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01.03.2022 10:35 Ответить
Спина это Польша типо или балтия
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02.03.2022 07:49 Ответить
Что означают буквы на российской технике

Z - регулярные войска РФ, Z в прямоугольнике - силы РФ из Крыма, O - войска Беларуси,
V - морская пехота, X - чеченцы, A - спецназ.
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01.03.2022 10:39 Ответить
Опир Украины
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01.03.2022 10:44 Ответить
Великая армия ***, аналогов нахер нет. А Украинцы на самом деле самые лучшие. Слава Украине.
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02.03.2022 02:52 Ответить
 
 