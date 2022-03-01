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Ситуация в Киеве напряженная. Колонны российской техники продолжают хаотическое движение в пригородах столицы, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ситуация в Киеве напряженная. Колонны российской техники продолжают хаотическое движение в пригородах столицы, - Маляр

Ситуация в Киеве продолжает оставаться напряженной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Российский оккупант применяет тактику уничтожения гражданской инфраструктуры и наносит ракетные удары по всей территории Украины. Колонны российской техники продолжают хаотическое движение в пригородах столицы", - сообщила она.

"Уважаемые Киевляне! Силы обороны продолжают выполнять возложенные на них задачи по обороне Киева. Наши подразделения круглосуточно наносят непоправимые потери врагу. Много российской техники брошено. Еще больше сожжено с помощью NLAW, FGM-148 Javelin, а с воздуха – Bayraktar. Врагу от наших средств поражения не укрыться ни днем, ни ночью", - сообщил командующий Сухопутными войсками ВС Украины - командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.

Напоминаем, что комендантский час в Киеве действует с 20:00 до 07:00.

Также читайте: Киев под контролем украинского государства, - Безуглая

Ситуация в Киеве напряженная. Колонны российской техники продолжают хаотическое движение в пригородах столицы, - Маляр 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+29
ВНИМАНИЕ
. Используйте секаторы , кусторезы , болторезы , садовые ножницы --,клещи и т. П.
НА ТЕХНИКЕ *********

МОЖНО СРЕЗАТЬ
-

-антенны-
Тормозные трубкип к колесам
Топливные магистрали возле баков а так же под днищем
Обязательно всю проводку и кабели которые видете

Все это можно делать когда техника стоит ночью.
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01.03.2022 09:16
+14
коли їх уже всіх знищать, господи
що там Ердоган, хай пришле ще байрактарів!
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01.03.2022 09:17
+13
****** ВОРУйТЕ
инструмент на бортах техники ,(лопата,лом,топор,пила)
Троса
Канистры

ПРОБИВАЙТЕ ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

Заточенная арматура легко
Шуруповерт с хорошим сверлом хто интелехеннт.
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01.03.2022 09:22
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Правила форума Совет форумчан
ВНИМАНИЕ
. Используйте секаторы , кусторезы , болторезы , садовые ножницы --,клещи и т. П.
НА ТЕХНИКЕ *********

МОЖНО СРЕЗАТЬ
-

-антенны-
Тормозные трубкип к колесам
Топливные магистрали возле баков а так же под днищем
Обязательно всю проводку и кабели которые видете

Все это можно делать когда техника стоит ночью.
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01.03.2022 09:16 Ответить
Дмитро! Не забудь - не "просто різать" , а вирізать шматки проводки , трубопроводів і викидать подалі! Хай їх ремпідрозділи задихнуться від нестачі ремкомплекту!!!
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01.03.2022 09:34 Ответить
ну да у танка или бэтэра тормозные шланги да и сомневаюсь я что они без охраны стоят
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01.03.2022 09:36 Ответить
Это на расстоянии бронетехника кажется защищённой, но в умелых руках...
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01.03.2022 09:58 Ответить
коли їх уже всіх знищать, господи
що там Ердоган, хай пришле ще байрактарів!
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01.03.2022 09:17 Ответить
Іноземці навіть з екзотичних країн хочуть бити росіян https://youtube.com/shorts/9jRdJ31EI4g?feature=share
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01.03.2022 09:20 Ответить
https://www.facebook.com/hitzay/videos/704429467564484
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01.03.2022 09:21 Ответить
"На Украине кони скачут
Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.

Кипит зелёная горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы.

Пора пограбить печенегам!
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!

Им не жиреть на нашем сале
И нашей водкой не обпиться!
Ещё не начисто вписали
Хохлов в Россию летописцы!

Пускай уздечкой, как монистом,
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю...

Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам всё равно на Украине,
НКВД или гестапо».
(Давид Самойлов "Бандитка" 1946 г)
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01.03.2022 09:29 Ответить
****** ВОРУйТЕ
инструмент на бортах техники ,(лопата,лом,топор,пила)
Троса
Канистры

ПРОБИВАЙТЕ ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

Заточенная арматура легко
Шуруповерт с хорошим сверлом хто интелехеннт.
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01.03.2022 09:22 Ответить
Сухопутні війська ЗС України

❗️Друзі-кияни, якщо ви бачите покинуту окупантом техніку, не спішіть розбирати її!

⚙️ Є люди, які можуть відновити та використати проти того ж самого окупанта!

📍Якщо є фото та геолокація, кидайте в приватні повідомлення нашим.
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01.03.2022 09:28 Ответить
Байрактаров нужно у Турции (втихаря) просить по больше (в лендлиз под гарантии оплаты западных союзников), пацаны-геймеры лет по 16-18 очень быстро и легко смогут их освоить!
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01.03.2022 09:29 Ответить
16-18. Мне 53, из них я 15 играю в Ил-2 Штурмовик и 10 в DCS на очень неплохом оборудовании. Думаю, особых сложностей в освоении не было бы...
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01.03.2022 09:51 Ответить
Там куда проще, чем на летных симуляторах, о физике полета беспоится незачем, только указывать куда лететь и кого бомбить!
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01.03.2022 09:58 Ответить
что касается возраста, то чем меньше лет, тем быстрее усваивается НОВАЯ информация, лучше моторика и координация!
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01.03.2022 09:59 Ответить
Коротко.
Тримаймося
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям.
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01.03.2022 09:41 Ответить
А что, они не ориентируются по дорожных табличках ?
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01.03.2022 10:19 Ответить
як там почувається кадирва в полях під Немішаєвим?
а, вже не почувається?

ну, так псами ж завжди угноюють чужі землі, без різниці - українські чи білоруські, куди звезли до Мозиря їх трупаки

напрасно старушка ждьот труп Заргана - єво утілізіруют на мєстє

Матери кадыровцев уже оплакивают своих сыновей-оккупантов, погибших в Украине.

«Они лежат в моргах Беларуси, очень много убитых» (аудіо)

https://t.me/charter97_org/64217
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01.03.2022 10:21 Ответить
Нехай рухаються, витрачають пальне та моторесурс
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01.03.2022 10:35 Ответить
Завтра вечером наступит новолуние, можно ждать перелома ситуации и нового цикла (надеюсь, что благоприятного для Украины)
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01.03.2022 10:53 Ответить
Якщо військова техніка рухається ЗНИЩУВАТИ
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01.03.2022 12:25 Ответить
 
 