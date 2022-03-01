Ситуация в Киеве напряженная. Колонны российской техники продолжают хаотическое движение в пригородах столицы, - Маляр

Ситуация в Киеве продолжает оставаться напряженной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Российский оккупант применяет тактику уничтожения гражданской инфраструктуры и наносит ракетные удары по всей территории Украины. Колонны российской техники продолжают хаотическое движение в пригородах столицы", - сообщила она.

"Уважаемые Киевляне! Силы обороны продолжают выполнять возложенные на них задачи по обороне Киева. Наши подразделения круглосуточно наносят непоправимые потери врагу. Много российской техники брошено. Еще больше сожжено с помощью NLAW, FGM-148 Javelin, а с воздуха – Bayraktar. Врагу от наших средств поражения не укрыться ни днем, ни ночью", - сообщил командующий Сухопутными войсками ВС Украины - командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.

Напоминаем, что комендантский час в Киеве действует с 20:00 до 07:00.

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