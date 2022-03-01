Ситуация в Киеве напряженная. Колонны российской техники продолжают хаотическое движение в пригородах столицы, - Маляр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ситуация в Киеве продолжает оставаться напряженной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Российский оккупант применяет тактику уничтожения гражданской инфраструктуры и наносит ракетные удары по всей территории Украины. Колонны российской техники продолжают хаотическое движение в пригородах столицы", - сообщила она.
"Уважаемые Киевляне! Силы обороны продолжают выполнять возложенные на них задачи по обороне Киева. Наши подразделения круглосуточно наносят непоправимые потери врагу. Много российской техники брошено. Еще больше сожжено с помощью NLAW, FGM-148 Javelin, а с воздуха – Bayraktar. Врагу от наших средств поражения не укрыться ни днем, ни ночью", - сообщил командующий Сухопутными войсками ВС Украины - командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.
Напоминаем, что комендантский час в Киеве действует с 20:00 до 07:00.
Пожалуйста, подождите...
. Используйте секаторы , кусторезы , болторезы , садовые ножницы --,клещи и т. П.
НА ТЕХНИКЕ *********
МОЖНО СРЕЗАТЬ
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-антенны-
Тормозные трубкип к колесам
Топливные магистрали возле баков а так же под днищем
Обязательно всю проводку и кабели которые видете
Все это можно делать когда техника стоит ночью.
що там Ердоган, хай пришле ще байрактарів!
Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.
Кипит зелёная горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы.
Пора пограбить печенегам!
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!
Им не жиреть на нашем сале
И нашей водкой не обпиться!
Ещё не начисто вписали
Хохлов в Россию летописцы!
Пускай уздечкой, как монистом,
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю...
Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам всё равно на Украине,
НКВД или гестапо».
(Давид Самойлов "Бандитка" 1946 г)
инструмент на бортах техники ,(лопата,лом,топор,пила)
Троса
Канистры
ПРОБИВАЙТЕ ТОПЛИВНЫЕ БАКИ
Заточенная арматура легко
Шуруповерт с хорошим сверлом хто интелехеннт.
❗️Друзі-кияни, якщо ви бачите покинуту окупантом техніку, не спішіть розбирати її!
⚙️ Є люди, які можуть відновити та використати проти того ж самого окупанта!
📍Якщо є фото та геолокація, кидайте в приватні повідомлення нашим.
Тримаймося
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям.
а, вже не почувається?
ну, так псами ж завжди угноюють чужі землі, без різниці - українські чи білоруські, куди звезли до Мозиря їх трупаки
напрасно старушка ждьот труп Заргана - єво утілізіруют на мєстє
Матери кадыровцев уже оплакивают своих сыновей-оккупантов, погибших в Украине.
«Они лежат в моргах Беларуси, очень много убитых» (аудіо)
https://t.me/charter97_org/64217