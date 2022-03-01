Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 1 марта

Вчерашний день стал историческим для нашего государства. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе. Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Польша, Словакия и Словения уже призывали к немедленному предоставлению Украине членства в ЕС.

Об этом говорится в оперативной сводке МИД по ситуации на дипломатическом фронте, передает Цензор.НЕТ.

Военная помощь

Для защиты Украины продолжает поступать большое количество помощи партнеров: от бронежилетов и касок до переносных ракетно-зенитных комплексов и противотанковых установок.

Решается вопрос усиления военно-воздушных сил ВСУ, чтобы еще больше давать отпор врагу в воздухе.

Впервые в своей истории вооружение предоставляет Финляндия: 2500 автоматических винтовок, 150 000 патронов, 1500 одноразовых РПГ и 70 000 пищевых наборов.

Швеция впервые с 1939 г. оказала военную помощь. Шведское правительство передает Украине 135 тысяч полевых пайков, 5000 шлемов, 5000 бронежилетов и 5000 единиц противотанкового оружия.

Норвегия также приняла исключительное решение в поддержку Украины, отойдя от политики непредоставления оружия странам вне НАТО, которые находятся в состоянии войны. Осло посылает нам 2000 противотанковых гранатометов!

Люксембург предоставляет Украине противотанковое оружие.

Нейтральная Австрия вскоре пришлет шлемы, защитные жилеты, а также топливо.

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Санкции

Усиливается международная изоляция России. О введении новых санкций объявили США, Великобритания, Австралия. Швейцария впервые присоединилась к санкциям ЕС. Те, кто раньше сохранял нейтралитет, – ныне борются вместе с украинцами против российских захватчиков.

Азия, ранее придерживавшаяся осторожной позиции, также приобщается к антипутинской коалиции. Сингапур вводит ограничения, которые предусматривают экспортный контроль, санкции против российских банков, прекращение авиасообщения.

Сокрушительные удары наносят наши партнеры и по Центральному банку России. Канада запретила всем финансовым институтам совершать какие-либо транзакции с Центробанком РФ. Канада также объявила о намерении прекратить импорт нефти из России.

Монако, которое любят российские богачи, нанесет удар по представителям российского истеблишмента и введет санкции, идентичные ограничениям ЕС.

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Гуманитарная помощь

С разных уголков мира поступает гуманитарная помощь. Грузы с необходимым уже отправились из Франции, Словакии, Швейцарии, Индии, Эстонии, Литвы.

Вчера вечером Великобритания отправила в Польшу первый груз с медицинскими средствами. В общей сложности Лондон выделил 40 миллионов фунтов на гуманитарную помощь. И это лишь небольшая часть помощи, которую нам оказывают друзья со всего мира.

Международная изоляция

Каждым обстрелом украинского города или поселка Россия все больше изолирует себя от мира. Расширилось количество государств, закрывших свое воздушное пространство для российских самолетов. Теперь к ним присоединилась Албания. Кроме того, России теперь угрожает массовое закрытие портов и ограничение передвижения в море. Великобритания разрабатывает законодательное решение, чтобы не пускать российские судна в британские порты.

Несколько дней назад Европейский языковой союз объявил, что ни один российский артист не будет участвовать в песенном конкурсе, а вчера ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревновании под их эгидой.

США высылают 12 российских дипломатов из миссии при ООН для усиления давления на Россию.

"Международная антипутинская коалиция действует. Украинская дипломатия обеспечивает надежный тыл для наших военных. Имея таких мужественных военных и такую ​​масштабную поддержку мира, мы заставим захватчиков прекратить агрессию. Слава Украине!" – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.