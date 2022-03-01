В воздушном бою с российскими оккупантами погиб полковник Александр Оксанченко. Ему присвоено звание Героя Украины (посмертно). ФОТО

Полковник Оксанченко Александр Яковлевич погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию. Он награжден званием Героя Украины (посмертно)

Об этом сообщила Людмила Казьмина, передает Цензор.НЕТ.

"Светлая память Герою Украины!

Полковник Александр Оксанченко - украинец, ставший лучшим летчиком-истребителем в мире, получил звание Героя Украины посмертно (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №78/2022)

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На его счету – более двух тысяч летных часов, к тому же он безупречно выполняет самые сложные элементы высшего пилотажа. Несомненно, небо – его стихия.

Он стал известен после триумфальных полетов на авиашоу – SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.

Его почерк и стиль выполнения фигур высшего пилотажа знает весь мир.

Полковника Александра Оксанченко по праву считают одним из лучших среди летчиков-пилотажников боевых самолетов.

Об этом говорят как отзывы зарубежных и отечественных коллег и экспертов, так и многочисленные награды.

Слава Украине и ее ГЕРОЯМ", – говорится в сообщении.





