В воздушном бою с российскими оккупантами погиб полковник Александр Оксанченко. Ему присвоено звание Героя Украины (посмертно). ФОТО
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Полковник Оксанченко Александр Яковлевич погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию. Он награжден званием Героя Украины (посмертно)
Об этом сообщила Людмила Казьмина, передает Цензор.НЕТ.
"Светлая память Герою Украины!
Полковник Александр Оксанченко - украинец, ставший лучшим летчиком-истребителем в мире, получил звание Героя Украины посмертно (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №78/2022)
На его счету – более двух тысяч летных часов, к тому же он безупречно выполняет самые сложные элементы высшего пилотажа. Несомненно, небо – его стихия.
Он стал известен после триумфальных полетов на авиашоу – SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.
Его почерк и стиль выполнения фигур высшего пилотажа знает весь мир.
Полковника Александра Оксанченко по праву считают одним из лучших среди летчиков-пилотажников боевых самолетов.
Об этом говорят как отзывы зарубежных и отечественных коллег и экспертов, так и многочисленные награды.
Слава Украине и ее ГЕРОЯМ", – говорится в сообщении.
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