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армия РФ (15394) Россия (91316) Херсон (2108) Лагута Геннадий (20)

Российская колонна продвигается по Херсону. Есть случаи взятия оккупантами заложников среди гражданских лиц, - ОГА. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсоне по городу продвигается российская оккупационная техника. Есть случаи взятия гражданских заложников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сказал глава облгосадминистрации Геннадий Лагута.

Пока подробностей никаких нет, но глава ОГА показал фото и видео, где по улицам города едет российская бронетехника.

Также читайте: Армия РФ установила блокпосты на въездах в Херсон, но город не сдали, - мэр Колыхаев

В своем Телеграмме глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута написал, что захватчики берут в плен гражданских людей.

"В Херсоне уже есть случаи, когда рашисты взяли в плен гражданских людей! Один такой случай произошел в Шуменском", - говорится в сообщении.

Читайте: "Российский оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом для захвата украинских городов", - ОГА

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
Спротив треба було готувати ще тоді , коли появилась перша інформація про можливість вторгнення . Треба було готувати і тренувати тероборону , на небезпечних ділянках створювати укріплення ( ДОТи ), визначати місця для ймовірних засідок , готувати пастки для кацапів ,, врешті - треба було заздалегідь завозити в міста зброю , ********** і т.д .
Але , країна будувала дороги .. . Це ціна - пох.їзма .
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01.03.2022 11:22
+14
Ну і де цей підар мер який час назад віщував що все харашо прекрасная маркіза ? Це або зрада , або преступна халатність що в військвий стан одне і теж саме
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01.03.2022 11:11
+10
https://twitter.com/i/status/1498585595198808067 пля это не Грозный не Афган мля
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01.03.2022 11:12
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Что за дичь-показуха? Мишень для танков? Надеюсь никого за этими мешками не будет.
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01.03.2022 12:00 Ответить
ну люди думают что войска кацапов это то же самое что беркут на майдане их можно барикадами и бутылками остановить, не разбивай мечту
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01.03.2022 12:19 Ответить
Не хотіли мешканці Херсона чинити спротив - нехай тепер падають рилом в асфальт на вимогу кацапів. Нехай відчують русскій мір(((
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01.03.2022 11:47 Ответить
Чем сопротивляться, уверен, что в Херсоне было точно также как в Новой Каховке, Геническе, Чаплинке и так далее, терооборона была полностью саботирована местными властями, военкоматы закрылись еше 22 числа, все сотрудники скрылись неизвестно куда, полиция тоже сбежала еще до вторжения, мужики пошли в военкоматы все позакрыто и что делать топорами против танков?
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01.03.2022 12:00 Ответить
Я очень надеюсь что пацан по улице не ходил один. Сколько видео людей беспечно подходящих по одному к рашистам. Оденут в форму, видосик для российских дебилов сделают ( тут я даже не знаю насколько у больных фантазия разыграется ).

Смахивает на их омон что стариков за единичные митинги разгоняет - пнул с ноги и в спину.. у них вообще страха нет на видео. Они идут даже не оглядываясь по сторонам по полностью открытой местности! Передвигаясь неорганизованно и в то же время как будто выискивая остальных. Жилой район с девятиэтажками и мужиком снимающим видео. Где коктейли ?? Последний на видио ОДИН плёлся в метрах 100 от остальных
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01.03.2022 11:54 Ответить
ЛЮДИ! БЕЗ ПАНІКИ! ОРКИ ЩЕ МОЖУТЬ ВИГРАТИ ОКРЕМУ БИТВУ ЗА ОКРЕМЕ МІСТО, АЛЕ ВІЙНУ ВОНИ ВЖЕ ПРОГРАЛИ. ЦЕ - ЗАЛИШКИ "МОГУТНЬОЇ" АРМІЇ ОРКІВ. ЯКЩО ВЖЕ БІЛОРУСІВ ПІДКЛЮЧИЛИ, ТО ЦЕ КОНВУЛЬСІЇ.
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01.03.2022 11:55 Ответить
Ніякої паніки. Якщо буде треба я навіть не буду чекати на свою хвилю мобілізації а поїду своїм ходом і буду давити голими руками.
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01.03.2022 12:32 Ответить
Только не говорите потом в плену, что ехали на учения с пятью рожками боевых патронов.
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01.03.2022 12:42 Ответить
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