Войска РФ обстреливают дорогу на Прилуки: бьют по гражданским авто, - горсовет Ични

Горсовет Ични предупредил о танковом обстреле на дороге из Ольшаной в Прилуки, расстреливают гражданские автомобили, проезд закрыт.

"С Ольшаной на Прилуки дорога под обстрелом танков. Уничтожают гражданские автомобили без предупреждения. Движение транспорта в этом направлении запрещено!" – говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ.

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