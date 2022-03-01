РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53254 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
11649 5
война (6142) обстрел (4652) Черниговщина (487) Ичня (53)

Войска РФ обстреливают дорогу на Прилуки: бьют по гражданским авто, - горсовет Ични

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреливают дорогу на Прилуки: бьют по гражданским авто, - горсовет Ични

Горсовет Ични предупредил о танковом обстреле на дороге из Ольшаной в Прилуки, расстреливают гражданские автомобили, проезд закрыт.

"С Ольшаной на Прилуки дорога под обстрелом танков. Уничтожают гражданские автомобили без предупреждения. Движение транспорта в этом направлении запрещено!" – говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: В Черниговской области местные жители остановили российские танки и не пропускают их дальше. ВИДЕО

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.03.2022 11:17 Ответить
Привет закону о ношении оружия гражданскими. Не помогло бы, но чувствовали бы себя защищённее
показать весь комментарий
01.03.2022 11:20 Ответить
це знайомо по 2014 роцi як наших цивiльних вбивали пiд час першоi
навали на донбасi
показать весь комментарий
01.03.2022 11:26 Ответить
🇺🇦Денис Днепр 🔱🇪🇺@dendnepro·14h
Короче так. Тему с «пАляницей»они начали крутить по своим каналам и каждая русня теперь знает, что в переводе на русский это «клубника». Теперь можно смело спрашивать как будет клубника по-украински.
показать весь комментарий
01.03.2022 12:01 Ответить
У них паника, они боятся бандер-мобилей с джавелинами.
показать весь комментарий
01.03.2022 12:06 Ответить
 
 