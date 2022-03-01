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Войска РФ обстреливают дорогу на Прилуки: бьют по гражданским авто, - горсовет Ични
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Горсовет Ични предупредил о танковом обстреле на дороге из Ольшаной в Прилуки, расстреливают гражданские автомобили, проезд закрыт.
"С Ольшаной на Прилуки дорога под обстрелом танков. Уничтожают гражданские автомобили без предупреждения. Движение транспорта в этом направлении запрещено!" – говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ.
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навали на донбасi
Короче так. Тему с «пАляницей»они начали крутить по своим каналам и каждая русня теперь знает, что в переводе на русский это «клубника». Теперь можно смело спрашивать как будет клубника по-украински.