Лукашенко уверяет, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины, но приготовил ПВО для недопущения "ударов в спину" войскам РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что армия Беларуси не будет участвовать в войне России против Украины.
Об этом он заявил на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно", - уверяет диктатор.
"Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос - о нашем участии в вооруженном конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости", - добавил он.
Впрочем, Лукашенко ни слова не сказал о том, что с территории Беларуси в Украину прилетают ракеты.
Кроме того, Лукашенко заявил, что белорусская армия прикрывает государственную границу от Бреста до Мозыря "для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия".
При этом, по словам Лукашенко, в Беларуси приведены в готовность силы ПВО, чтобы не допустить "ударов в спину" российским войскам.
"Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Розвели Зеленського як лоха Ху...ло і картопляне Ху...ло, РБ ще один агресор, а наша влада чомусь мовчить. Луку нах...й!
бульбаші хірачать по Україні, а наші мовчать і ще розмовляють з тим поцом(
і нашим і вашим.
тільки цього разу на два стільця не всядеться
вже з Бєларусі летіли ракети та літаки з гелікоптерами.
так що на два стільці цього разу не сяде
хіба що на два коли струганих
@svecha62
5 хв
На Чернігівщину зайшли білоруські війська.
Інформацію Суспільному підтвердив речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов.
Більше деталей згодом.
На технике стоит белый круг = белоруссия
Плять ты усатая! Лучше бы подумал, чем свою задницу прикрывать будешь, когда по ней жахнут, чем о "недопущения "ударов в спину" войскам орды".
@YanaSuporovska
Якби не Білорусь, то цього всього не змогло би відбутися.
В нас був би геть інший розклад в лінія фронту.
От і просто відповідь про їхню відповідальність.