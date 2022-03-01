Российские олигархи Фридман и Авен уверяют, что не имеют отношения к Путину и обжалуют санкции ЕС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен заявили, что будут обжаловать "ложную и необоснованную основу" санкций Европейского Союза, введенных за вторжение России в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Reuters пишет "Европейская правда".
В понедельник ЕС ввел санкции против Фридмана, Авена и десятков других известных россиян.
ЕС заявил, что "Авен является одним из ближайших олигархов Владимира Путина" и что Фридмана "называют главным российским финансистом и помощником ближайшего окружения Путина".
"Михаил Фридман и Петр Авен... глубоко поражены заведомо ложными утверждениями, содержащимися в Регламенте ЕС, которые призваны оправдать основание, на котором они были подвергнуты санкциям", - заявили бизнесмены.
Авен сказал, что со стороны ЕС было неправильно говорить, что он был "особо близким личным другом" генерального директора "Роснефти" Игоря Сечина. Фридман сказал, что то, что он наладил крепкие связи с администрацией Путина - это неправда.
Они оба заявили, что неверно утверждать, что они были "неофициальными эмиссарами российского правительства" или что они поддерживали или получали выгоду от российских лиц, ответственных за дестабилизацию Украины.
Пожалуйста, подождите...
только не пару, а половину от того, у кого сколько есть.... )
Ще відмажеться, скотина!
хай не виють
хай на Харків подивляться.
на Маріуполь
на Херсон
на Київ
за задоволення бути путіногаманцем треба платити.
знаєте, як кажуть?
"ДЯКУВАТИ БОГУ, ЩО ВЗЯВ ГРОШИМА"
то у вас взяли лише гроші.
ПОКИЩО.
Совпадение?-Не думаю.
В суд они будут подавать Так вы ж, засрашцы, не признеете законов Европы .. вообще никах законов не признаете!
Но Фридмена вроде как присовали, и просили частенько поделится.....
Да и часть своих компании на всякий случай перерегал уже давно в Европе (про то как в РФ могут забрать все, они то поменять).....
Так что хз...
Ну и я думаю они как не кто понимают что Володю надо в утиль уже давно.
Не удивлюсь что все больше людей среде влиятельных людей уже обсуждают как слить Володьку и его окружение)
тому рашенолігарх,ПНХ !
А ці два х..ра ні при чому.
До речі, Дерипаска теж прокукарікав, що проти війни. І Абрамович ніби-то вже є посередником в перемовинах про мир.
Так що гоям можна впарювати все, що завгодно...
Так ось, бери табакерку, шарфік, та киздуй мочити ***** і буде тобі добре, мабуть, но не точно.
На Расии мона заработать миллиард и не потерять его, только имея крепкую "КРЫШУ" и серьезные СВЯЗИ!
может кто-то услышит
Потяг пішов, шановні.