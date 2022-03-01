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Новости Война в Украине
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Российские олигархи Фридман и Авен уверяют, что не имеют отношения к Путину и обжалуют санкции ЕС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские олигархи Фридман и Авен уверяют, что не имеют отношения к Путину и обжалуют санкции ЕС

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен заявили, что будут обжаловать "ложную и необоснованную основу" санкций Европейского Союза, введенных за вторжение России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Reuters пишет "Европейская правда".

В понедельник ЕС ввел санкции против Фридмана, Авена и десятков других известных россиян.

ЕС заявил, что "Авен является одним из ближайших олигархов Владимира Путина" и что Фридмана "называют главным российским финансистом и помощником ближайшего окружения Путина".

"Михаил Фридман и Петр Авен... глубоко поражены заведомо ложными утверждениями, содержащимися в Регламенте ЕС, которые призваны оправдать основание, на котором они были подвергнуты санкциям", - заявили бизнесмены.

Авен сказал, что со стороны ЕС было неправильно говорить, что он был "особо близким личным другом" генерального директора "Роснефти" Игоря Сечина. Фридман сказал, что то, что он наладил крепкие связи с администрацией Путина - это неправда.

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Они оба заявили, что неверно утверждать, что они были "неофициальными эмиссарами российского правительства" или что они поддерживали или получали выгоду от российских лиц, ответственных за дестабилизацию Украины.

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Топ комментарии
+36
Євреї як завжди намагаються пропітлять.
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01.03.2022 11:37
+25
А эти твари не поражены тем, что творят расеянцы в Украине??
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01.03.2022 11:38
+21
Я не я и корова не моя. Поздно ребята, виселица для вас тоже имеется
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01.03.2022 11:39
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Євреї як завжди намагаються пропітлять.
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01.03.2022 11:37 Ответить
Нехай переведуть пару мільярдів доларів для закупівлі зброї для України ,тоді їм і повірять і знімуть санкції !!!
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01.03.2022 11:42 Ответить
Ненужны деньги - пусть валят *****.
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01.03.2022 11:48 Ответить
кстати, такой ход мысли мне нравится!
только не пару, а половину от того, у кого сколько есть.... )
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01.03.2022 12:13 Ответить
Забирайте активи Алтьфабанку якнайшвидше!

Ще відмажеться, скотина!
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01.03.2022 11:58 Ответить
Доктор сказал в морг, значит в морг....
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01.03.2022 12:30 Ответить
У них сейчас все, кто попал под санкции, такие "евреи". Все пропетлять пытаются, и все в один голос вопят: - "Не виноватая я!".
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01.03.2022 12:59 Ответить
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01.03.2022 11:38 Ответить
А эти твари не поражены тем, что творят расеянцы в Украине??
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01.03.2022 11:38 Ответить
Так они же об этом "не знали". И что война идёт они тоже "в первый раз слышат".
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01.03.2022 13:02 Ответить
мы в суд и как ***** как они платить адвокатам будут дебилы мля
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01.03.2022 11:38 Ответить
Боярою.
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01.03.2022 12:02 Ответить
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01.03.2022 12:05 Ответить
Я не я и корова не моя. Поздно ребята, виселица для вас тоже имеется
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01.03.2022 11:39 Ответить
сосите йух у пьяного медведя
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01.03.2022 11:39 Ответить
Они могут жаловаться в лигу сексуальных меньшинств 😂😂😂😂
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01.03.2022 11:39 Ответить
СЖЕЧЬ АЛЬФА БАНК. ***** ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ.
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01.03.2022 11:39 Ответить
Націоналізувати.
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01.03.2022 11:44 Ответить
всі вони глибоко вражені в кишеню
хай не виють
хай на Харків подивляться.
на Маріуполь
на Херсон
на Київ

за задоволення бути путіногаманцем треба платити.
знаєте, як кажуть?
"ДЯКУВАТИ БОГУ, ЩО ВЗЯВ ГРОШИМА"

то у вас взяли лише гроші.
ПОКИЩО.
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01.03.2022 11:40 Ответить
Жалуйтєсь ублюдкі в лігу сєксуальних рєформ...
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01.03.2022 11:40 Ответить
Лучше пусть напишут в Спортлото, а не то ....
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01.03.2022 11:42 Ответить
Кожна свинособака причасна до цього, "мі за мір ва всем міре" вже не поможе.
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01.03.2022 11:41 Ответить
Очкують, а можуть зробити гешефт - ***** вместо санкцій, з їхніми грошими, можливостями і звязками любий фсбшний генерал задушить ***** своїми руками
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01.03.2022 11:41 Ответить
***** шайга своего на 20м не подпускает.

Совпадение?-Не думаю.
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01.03.2022 11:52 Ответить
То мало бути зроблено давно...А тепер, почувши "запах санкцій", очкують по повній.
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01.03.2022 14:34 Ответить
Сосите !
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01.03.2022 11:41 Ответить
Айайай, бедненькие, обнищавшенькие! Денюшку потеряли! Вот где настоящая трагедия-то! Это ж не какую-то тамединственную квартиру потерять, не кормильца, не ребёнка!
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01.03.2022 11:42 Ответить
Да ладно, "Спортлото" удовлетворит просьбы, зачем ещё куда-то жаловаться.
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01.03.2022 11:42 Ответить
нехай кожен із них перерахує 10 млрд на українську армію і привселюдно скаже що "путін ху# ло", тоді ми повіримо
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01.03.2022 11:43 Ответить
А "безпредел" російський ці тварюки не оскаржують?
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01.03.2022 11:44 Ответить
РуССкие еще будут восстанавливать Украину за свои личные деньги!
В суд они будут подавать Так вы ж, засрашцы, не признеете законов Европы .. вообще никах законов не признаете!
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01.03.2022 11:44 Ответить
что ж, лес рубят, щепки летят.., мочите фюрера вашего и будет вам отпущение всех грехов...
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01.03.2022 11:45 Ответить
с вас вычтут на восстановление Харькова и чтобы все стало как было
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01.03.2022 11:46 Ответить
Фрідмана і Авена - розстріляти!
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01.03.2022 11:46 Ответить
****** им на воротник,пока параша не возместит все убытки,деньги им не нужны.
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01.03.2022 11:46 Ответить
Їдьте в Харків,записуйтесь в тароборону,а після війни розберемося,що робити з вашими грошима,може у повернемо...не всі!
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01.03.2022 11:46 Ответить
А как они это докажут? Попросят путина на суде подтвердить, что они к нему не имеют отношения?
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01.03.2022 11:47 Ответить
Ваши доказательства???
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01.03.2022 11:47 Ответить
Хз что там с Авеном

Но Фридмена вроде как присовали, и просили частенько поделится.....

Да и часть своих компании на всякий случай перерегал уже давно в Европе (про то как в РФ могут забрать все, они то поменять).....

Так что хз...

Ну и я думаю они как не кто понимают что Володю надо в утиль уже давно.
Не удивлюсь что все больше людей среде влиятельных людей уже обсуждают как слить Володьку и его окружение)
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01.03.2022 11:48 Ответить
Фридман, Авен ПНХ
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01.03.2022 11:48 Ответить
голова ***** або хай ідуть на...
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01.03.2022 11:50 Ответить
вОНИ за мир,але не засудили росію..

тому рашенолігарх,ПНХ !
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01.03.2022 11:57 Ответить
Ага, і не росіянці вони і народилися на Марсі, а папа був юристом за національністю.
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01.03.2022 12:03 Ответить
Confiscate EVERYTHING from these fat fuckets. No MERCY!
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01.03.2022 12:04 Ответить
пусть делают свой ГКЧП и выдают живого или мертвого *****
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01.03.2022 12:09 Ответить
мрази, сосать!!!
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01.03.2022 12:09 Ответить
Рекомендую ОАСК и вовка. Он отменит все.
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01.03.2022 12:12 Ответить
О !Кацапские жидобольшевички уже начинают петлять-типа это не мы ,не виноватые мы,это он сам пошёл
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01.03.2022 12:13 Ответить
Вы имеете отношение к рашке... Этого достаточно...
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01.03.2022 12:14 Ответить
пусть походят по судам пару лет .. а пока санкции будут
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01.03.2022 12:18 Ответить
Віддавайте бабло Україні та ідіть *****, міша і пєтя.
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01.03.2022 12:22 Ответить
Фрідман, Авен почали скулити: "Мы не такие, они все такие, а мы не такие". Реакція Путлера - покарати неслухняних псів та залякати інших в зграї, а залякана собака, як всі знають, кусає. Абрамович, Дерипаска, Прохоров, Потанін фас, взять. Перегризиться шакали.
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01.03.2022 12:25 Ответить
Крупний бізнес в москалів зав'язаний на державну владу, на технології управління суспільством.
А ці два х..ра ні при чому.
До речі, Дерипаска теж прокукарікав, що проти війни. І Абрамович ніби-то вже є посередником в перемовинах про мир.
Так що гоям можна впарювати все, що завгодно...
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01.03.2022 12:25 Ответить
Вийшли обосратушкі ?
Так ось, бери табакерку, шарфік, та киздуй мочити ***** і буде тобі добре, мабуть, но не точно.
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01.03.2022 12:27 Ответить
"Ой, Моня! Не рассказывайте нам сказок!"
На Расии мона заработать миллиард и не потерять его, только имея крепкую "КРЫШУ" и серьезные СВЯЗИ!
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01.03.2022 12:29 Ответить
Первые крысы побежали
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01.03.2022 12:30 Ответить
Вот увидите,когда их возьмут за яйки,они начнут ныть про бедного еврея,тяжким трудом за копейки,кусок хлеба,бедная еврейская семья,семеро по лавкам,освенцим,бухенвальд,бабий яр.
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01.03.2022 12:31 Ответить
Kak raz Litve piset pro Fridmana,sto nas samy krupni torgovi centr Maxima otkazalsia Barjomi poskolku on vladejet etim zavodam v Gruziji.Etot centr snial vse prodazi ruskix i beloruskix tovarov takze.Ranse dumal Borjomi eto Gruzija,okazalos ne sovsem tak
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01.03.2022 12:38 Ответить
Нація брехунів
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01.03.2022 12:50 Ответить
Можете скаржитись, хоч в одеський холодильник, жидовня!
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01.03.2022 12:52 Ответить
"пой ласточка, пой"
может кто-то услышит
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01.03.2022 12:54 Ответить
Адвокатам наверное шишками платить будут, чёрным налом, бранзолетками та иншим
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01.03.2022 13:00 Ответить
Оооо...Засуетились под тесаком...
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01.03.2022 13:09 Ответить
Е нєє. Треба писати не "олігархи", а "російські бомжі Фрідман і Авен"
Потяг пішов, шановні.
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01.03.2022 13:19 Ответить
Ага, нівінаватая я, он самь прішьол...
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01.03.2022 13:36 Ответить
тем не менее я пока синхронно с союзниками накладываю санкции на Альфабанк и перестаю выплачивать рассрочку за технику
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01.03.2022 13:43 Ответить
Сдохните суки
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01.03.2022 13:56 Ответить
Брешуть , суки ! Вони - гаманці Путлєра ! Хочуть зіскочити ....
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01.03.2022 14:08 Ответить
ищите табакерку потяжелее, дурачки
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01.03.2022 18:30 Ответить
 
 