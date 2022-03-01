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Войска РФ в Сумской области расстреливают мирных жителей, граждан призывают не выходить на улицу, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ в Сумской области расстреливают мирных жителей, граждан призывают не выходить на улицу, - ОГА

Жителей села Низы в Сумской области предупреждают об обстреле российскими оккупантами. Военная техника ездит по селу и окрестностям и стреляет в гражданских.

Об этом сообщает в Facebook Сумская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Срочно село Низы, Сумской район, вражеская техника ездит по селу Низы и его окрестностям!

Вражеская техника ездит по селам с белыми флагами и расстреливают мирных людей! Будьте дома, подальше от окон! Не выходите на улицу!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-под завалов воинской части в Ахтырке извлекают тела украинских воинов. Погибших более 70, - Сумская ОГА

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Топ комментарии
+27
Смерть московським окупантам!!!
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01.03.2022 11:40
+14
это писец
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01.03.2022 11:41
+12
Информация от сбу

Шановні колеги, попередьте усіх, щоб не піднімали з дороги сині сірникові коробки, це міни.

Передали військові.
Бережіть себе!
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01.03.2022 11:47
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Смерть московським окупантам!!!
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01.03.2022 11:40 Ответить
Без паніки,там уже знищили 7 одиниць кацапської техніки
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01.03.2022 12:01 Ответить
это писец
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01.03.2022 11:41 Ответить
тут есть мышебратья ?
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01.03.2022 11:43 Ответить
Живими в полон не брати,топорами рубати на куски,голову не трогати,вона коштує 300 уе.
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01.03.2022 11:44 Ответить
Mnogo. Až po 50 dolariv za štuku. V Evrope za večer zaprosto bolše propitj možlivo v piatničnyj večer.
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01.03.2022 13:52 Ответить
зондеркоманда SS..
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01.03.2022 11:45 Ответить
Информация от сбу

Шановні колеги, попередьте усіх, щоб не піднімали з дороги сині сірникові коробки, це міни.

Передали військові.
Бережіть себе!
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01.03.2022 11:47 Ответить
Ніяких більше перемовин.Є підозра, що там йде здача України.
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01.03.2022 11:47 Ответить
нахер пошел, свинособака
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01.03.2022 12:19 Ответить
Зачем их брать в плен
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01.03.2022 11:48 Ответить
Гитлер так не делал
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01.03.2022 11:49 Ответить
Проклинаю их
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01.03.2022 11:53 Ответить
Напевно вони не розуміють що від теперь усіх їхніх, хто буде намагатися здатися з білим прапором, будуть нещадно гатити.
Чи може саме на це і сподіваються, щоб інщі не здавалися?
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01.03.2022 11:55 Ответить
СТОП ТЕХНИКА ПАРАШИ

1.Топливный бак ----пробить

2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----пробить

6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать
---- откусить сосок подкачки

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01.03.2022 11:57 Ответить
Тут кто то постоянно рассказывает что нельзя местному населению давать оружие для защиты ато вдруг они ватники.
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01.03.2022 12:01 Ответить
Откуда его брать?! По твоему в каждом селе и городке есть какой то бесконечный источник оружия?! Сказочники бл, ещё посетуйте что боевые маги не пришли к нам на помощь. Все что можно было задействовать-задействовано.
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01.03.2022 12:21 Ответить
Віднині білий прапор - не міжнародне поняття для складання зброї , а прапор країни 404. Олімпійський прапор РФ.
Для країни 404 прапор для складання зброї - обдристані трусєля.
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01.03.2022 12:11 Ответить
Те саме на Макарівщині, Київська обл
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01.03.2022 12:45 Ответить
Москали есть москаль.В стране война.Надо жечь тварей.
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01.03.2022 14:23 Ответить
 
 