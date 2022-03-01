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Войска РФ в Сумской области расстреливают мирных жителей, граждан призывают не выходить на улицу, - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Жителей села Низы в Сумской области предупреждают об обстреле российскими оккупантами. Военная техника ездит по селу и окрестностям и стреляет в гражданских.
Об этом сообщает в Facebook Сумская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Срочно село Низы, Сумской район, вражеская техника ездит по селу Низы и его окрестностям!
Вражеская техника ездит по селам с белыми флагами и расстреливают мирных людей! Будьте дома, подальше от окон! Не выходите на улицу!" - говорится в сообщении.
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+27 Bad Robot
показать весь комментарий01.03.2022 11:40
+14 Andrey Levenov
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+12 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий01.03.2022 11:47
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Шановні колеги, попередьте усіх, щоб не піднімали з дороги сині сірникові коробки, це міни.
Передали військові.
Бережіть себе!
Чи може саме на це і сподіваються, щоб інщі не здавалися?
1.Топливный бак ----пробить
2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----пробить
6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать
---- откусить сосок подкачки
Для країни 404 прапор для складання зброї - обдристані трусєля.