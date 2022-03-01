РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53254 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
7364 6
война (6142) минирование (519) оборона (589) Чернигов (301)

Все выезды из Чернигова заминированы, город готов к обороне, - глава ОГА Чаус

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Все выезды из Чернигова заминированы, город готов к обороне, - глава ОГА Чаус

Все выезды из Чернигова заминированы, местных жителей призывают оставаться в объектах укрытия.

Об этом глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Все выезды из города заминированы. "Заминированы" - значит, что там мины, и можно на них подорваться. Чернигов готов к обороне", - заявил он.

Чаус обратился к местным жителям с просьбой не подвергать себя и своих близких опасности, оставаться дома или в объектах укрытия.

Также смотрите: $300 за убитого или пленного оккупанта: Мэр Чернигова Атрошенко объявил награду за уничтожение войск РФ и их техники. ВИДЕО

Кроме того, глава Черниговской ОГА призвал жителей области не общаться с оккупантами. Он предостерег, что они притворяются украинскими военными и просят:

❌ помочь навести понтон

❌ дать координаты

❌ помочь техникой

❌ рассказать о состоянии дорог

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрелов российскими оккупантами Чернигова. ВИДЕО

В области также разработали систему мотивации для защитников города:

  • 150 000 грн - за сожженный БТР
  • 200 000 грн – за БМП
  • 250 000 грн – за танк
  • 300$ - за каждого убитого или плененного российского оккупанта.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СТОП ТЕХНИКА ПАРАШИ

1.Топливный бак ----пробить

2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----пробить

6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать сосок подкачки
показать весь комментарий
01.03.2022 12:08 Ответить
насипте хлопці бульбашам там,щоб назавжди забули дорогу,до перемоги з нами Бог!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 12:10 Ответить
ВНИМАНИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА

САМОЕ ПРОСТОЕ ЧТО МОЖНО сделать.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ФАР

Ещё проще

ТЕХНИКА ******* должна

С Т О Я ТЬ и днём и ночью
показать весь комментарий
01.03.2022 12:10 Ответить
Правильно!
Хвала ЗСУ!
Зрадників розстрілювать!
показать весь комментарий
01.03.2022 12:18 Ответить
 
 