Все выезды из Чернигова заминированы, город готов к обороне, - глава ОГА Чаус
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Все выезды из Чернигова заминированы, местных жителей призывают оставаться в объектах укрытия.
Об этом глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Все выезды из города заминированы. "Заминированы" - значит, что там мины, и можно на них подорваться. Чернигов готов к обороне", - заявил он.
Чаус обратился к местным жителям с просьбой не подвергать себя и своих близких опасности, оставаться дома или в объектах укрытия.
Кроме того, глава Черниговской ОГА призвал жителей области не общаться с оккупантами. Он предостерег, что они притворяются украинскими военными и просят:
❌ помочь навести понтон
❌ дать координаты
❌ помочь техникой
❌ рассказать о состоянии дорог
В области также разработали систему мотивации для защитников города:
- 150 000 грн - за сожженный БТР
- 200 000 грн – за БМП
- 250 000 грн – за танк
- 300$ - за каждого убитого или плененного российского оккупанта.
Пожалуйста, подождите...
1.Топливный бак ----пробить
2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----пробить
6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать сосок подкачки
ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА
САМОЕ ПРОСТОЕ ЧТО МОЖНО сделать.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ФАР
Ещё проще
ТЕХНИКА ******* должна
С Т О Я ТЬ и днём и ночью
Хвала ЗСУ!
Зрадників розстрілювать!