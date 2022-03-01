Личные данные 120 тысяч воюющих в Украине военных РФ, - Центр оборонных стратегий СПИСОК

Центр оборонных стратегий получил имена 120 тысяч российских военных, воюющих на территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", среди данных в списке имена, табельный номер и место службы россиян.

Отмечается, что данные получены из надежных источников.

Список можно посмотреть по ссылке.

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