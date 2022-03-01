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Новости Война в Украине
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Армия РФ продолжит военную операцию в Украине до достижения поставленных целей, - Шойгу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Армия РФ продолжит военную операцию в Украине до достижения поставленных целей, - Шойгу

Российская армия продолжит специальную военную операцию в Украине до достижения поставленных целей.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Цензор.НЕТ.

"Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от создаваемой странами Запада военной угрозы, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - заявил Шойгу.

Кроме того, в то время, когда армия РФ активно обстреливает мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, Шойгу цинично и лживо заявил, что агрессор "не оккупирует украинскую территорию, а принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей".

"Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", - в очередной раз солгал Шойгу.

Также смотрите: Оккупанты обстреляли из артиллерии жилые дома в Херсоне. ВИДЕО

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Топ комментарии
+75
Разведка США утверждает, что Путин в бункере окончательно сходит с ума. У него наблюдаются спонтанные вспышки ярости, острое психопатическое состоянии, он как бы в полу-бреду и желает лишь одного: победы над Украиной ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.
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01.03.2022 12:29
+51
усі кацапські загарбники здохнуть в Україні...
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01.03.2022 12:29
+34
Недалекое будущее:
Тихо уползал в тайгу в жопу раненый Шойгу...
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01.03.2022 12:32
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ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕЙ ЭКОНОМИКИ РФ

Россия быстро движется к банкротству.
Вероятность дефолта РФ превысила 56%. Хуже было только в 1998 году.
На руках иностранных инвесторов российских облигаций на $20 млрд. и 3 трлн.руб.
Цифры не фантастические, но с учетом формата санкций Запада против РФ это потребует вмешательство ФРС, ЕЦБ и других ведущих мировых центробанков.
Рынок все еще закладывается на повышение учетной ставки ФРС 16 марта на 0.25%, но вместо этого ФРС может объявить о новых мерах стимулирования мировой экономики чтобы остановить цепную реакцию после неизбежного дефолта РФ.

Вот так Путин довел богатейшую страну до банкротства.
Путин и его окружение, а также поддержка путинистов.

Теперь у РФ только два пути
стать Северной Кореей во главе с мудрилой Пу Вла Ху
или
Путин уйдет и РФ постепенно начнет становиться нормальной страной

ЦБР экстренно повысил учетную ставку до 20%. Российские банки тут же подняли свои депозитные ставки в среднем до 18%.
Вот только инфляция подскочит до 60% или даже выше и ЦБ РФ придется действовать еще жестче.
А это поможет остановить экономический рост. И если будет действовать Пу Вла Ху, то он вернет банковскую систему РФ к советским временам.
Итогом этого станет переход на карточный режим в потреблении, запрет на любые виды валюты, запрет на передвижение по РФ без особого разрешения властей, закрытие любого вида рыночных отношений. Разве что подпольная проституция и наркотики останутся под надзором ФСБ.

РФ переходит к двойному валютному курсообразованию, как у дружественных путинскому режиму Кубе и Венесуэле - низкий официальный курс и в 2-3 раза выше курс черного рынка. Так что реальный курс рубля быстро дойдет до 200 руб/долл, где может и притормозить. Хотя, где будет днище российского рубля теперь никто не знает.
Кстати, братскому путинскому режиму белорусскому народу придется испить из этой чаши девальвации рубля тоже сполна.

ЦБ Белоруссии с 1 марта повысил учетную ставку с 9,25% до 12%. Скромненько как-то. А значит впереди еще много повышений ставки.

Смотрите как быстро развернулась ситуации. Еще неделю назад богатая Россия насмехалась над хохлами, а теперь Украина вступает в ЕС, а экономика РФ летит в бездну.

Началась остановка морских транспортных потоков в/из РФ - без дозаправки российские суда станут мертвым грузом.
Раньше РФ работала как мировая бензо- и газоколонка - в обмен на свое сырье она покупала различные импортные товары. Но теперь кто и как будет доставлять эти товары. Одна надежда - на китайцев. Так что будут теперь россияне кушать все китайское, одеваться во все китайское и ездить на всем китайском. Так что учите китайский язык, россияне. Вассальная экономика на то и вассальная чтобы знать язык своего повелителя.

Голода наверняка не будет. РФ сполна обеспечена собственным продовольствием.
Макароны и картошка будут на каждом столе. На завтрак, обед и ужин.

Вместо кофе возврат к цикорию - изучите опыт СССР что это за растение такое.
Египет, Турция и Таиланд останутся в воспоминаниях и на фотографиях. Успейте скачать их из Инстаграм, а то ведь российские власти вот0вот закроют интернет.
Иностранные фильмы перейдут в разряд запрещенки. Их можно будет смотреть только в лицензированных кинотеатрах и только после обязательного просмотра патриотического ролика о непобедимой российской армии или новости из дружественной, но бесконечно далекой Кубы.

Не буду описывать все прелести советской жизни. 60-летние её ещё помнят, спросите у них.

Что касается финансового рынка. ЦБРФ принял решение не открывать на Мосбирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ ни вчера, ни сегодня. Просто повесили болт.

Вчера был самый «черный» понедельник рынка акций РФ в его истории. Сегодня может быть самый «черный» вторник. А завтра самая «черная» среда. И так далее.
Причем есть такая примета - чем чаще Путин собирает за своим столом различные ведомства для решения важных государственных проблем, тем больше хаоса и неразберихи возникает. Кстати, вы наверняка уже заметили обязательное условие - чтобы никто не приближался к вождю близко.
 Миллионы россиян потеряли практически все что вложили в акции своей страны. Очень дорого Путин вам обошелся, россияне. Например, в Лондоне акции Сбербанка, флагмана российского рынка акций, рухнули до $1, хотя еще 15 февраля они стоили $15.
Вот как «обнулёныш» старается.
Erik Nayman
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01.03.2022 12:58 Ответить
На расии проблемы с семенным и племенным материалом. В некоторых областях критическая зависимость. А о инкубаторских яйцах даже пугабе говорил. Была инфа, что их отрезают от посадочного материала. Так что голод вполне возможен из-за того, что им нечем будет даже поля засеять. Конечно, голод в XXI веке это надо очень постараться, но ваньки не раз доказывали что они смогут сотворить у себя и не такой ещё ахтунг.
Вполне возможно, что на расии будет как КНДР - только один путин будет хорошо упитан на всю тощую страну.
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01.03.2022 13:23 Ответить
Отличный пост!
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01.03.2022 14:18 Ответить
Chto tebe ponravilos, to chto raska i ***** s zaglavnoi bukvi ili chto to chto jeshcho boljse ukazivajet na uvazhenije k sruskomu bidlostadu i strane benzokolonke.
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01.03.2022 14:29 Ответить
Ти спочатку зміст посту прочитай, а не написання букафф у ньому. Чи чукча не читач?
І потім, пиши кирилицею, не тарабарщиною російськомовних слів на латиниці.
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01.03.2022 14:43 Ответить
Ідуть ва-банк!
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01.03.2022 12:59 Ответить
Ні! *****...
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01.03.2022 13:28 Ответить
русские щоб Ви здохли НА ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.03.2022 13:01 Ответить
Шойгу пшел на уй
наверно хорошо сидеть в бункере и лизать дупу ху*лу
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01.03.2022 13:01 Ответить
аааа! ну-ну......
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01.03.2022 13:01 Ответить
Ну да - до полной денацификации путинской *********
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01.03.2022 13:01 Ответить
демилитаризация уже идет полным ходом
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01.03.2022 18:53 Ответить
Только что читала российские новости!У них там всё перекручивают, абсолютно наоборот!И кадыр призывает украинцев стать с ними плечом к плечу в борьбе с нацизмом!Ему, животному, не особо удивляюсь.., пишет, что у них погибло 2 (!!) человека..Но Шойгу, тварь, такое там заявление сделал, бурят рехнулся тоже..Военные виноваты не менее х**ла!!Людям такое впаривают, что не видя фактов, многие так и считают, к сожалению..
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01.03.2022 13:02 Ответить
Там мозги начали мыть с 2000 годов, поколение выросло при царе, абсолютно уверены что освобождают Украину!
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01.03.2022 13:06 Ответить
а их не смущает почему весь мир поднялся против них??
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01.03.2022 16:09 Ответить
etovo uroda nado veshat v Kiyve ili Kharkove na centralnoi ploshadi
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01.03.2022 13:02 Ответить
Это разводняк - настоящие жертвы приносятся людьми.
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01.03.2022 13:25 Ответить
Сдохни шуйгу вместе со своими посипаками
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01.03.2022 13:03 Ответить
високоточна зброя мацкалів це що? попасти берданкою по горобцях на відстані 30 метрів? так це практично неможливо, берданка так далекот не літає.
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01.03.2022 13:04 Ответить
А мы продолжим вас убивать твари!
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01.03.2022 13:04 Ответить
Они там в России с ума посходили..Северная Корее почти отдыхает!
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01.03.2022 13:05 Ответить
До останнього лаптя
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01.03.2022 13:06 Ответить
ПІДАРАС!!! *** ТОБІ!!!
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01.03.2022 13:07 Ответить
Русский офицер, остановить войну может один выстрел, или удар табуреткой (если обыскивают перед входом в бункер) по нужной голове. Подумай, если есть чем, и прими единственно правильное решение.
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01.03.2022 13:09 Ответить
ця не руська воша,ніяк не зрозуміє,що скоріше вона здохне ніж зможе знищити Україну,не тільки ця паскуда хотіла це зробити,але йому подібних вже нема на цьому світі,а Україна,була та буде...Слава Україні!
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01.03.2022 13:10 Ответить
Весь генералитет Германии был осужден в Нюрнберге и позорно повешен, об этом нужно помнить всем, кто так любит выслуживаться и выполнять преступные приказы плитиканов.
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01.03.2022 13:14 Ответить
Слава Україні!
Слава Україні!
Слава Україні!
Слава Україні!
Слава Україні!
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!
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01.03.2022 13:14 Ответить
Шоб ты здох падла!
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01.03.2022 13:16 Ответить
Дурак! Тебе дали шанс не висеть в петле.
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01.03.2022 13:17 Ответить
как военного, его расстреляют?
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01.03.2022 14:42 Ответить
Бурятський ШОЙГУ - ИДИ *****...
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01.03.2022 13:17 Ответить
Цей тупий мудак не бурят а тувинець, по простому тувяк.

Жодного днея не служив в армії, він синок партійного бонзи.
Оленевод якого строєвому кроку вчать цілий рік,але так і
ходить як олень!
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01.03.2022 13:36 Ответить
Переговоры чтобы получить передышку, подтянуть резервы
и заодно прощупать состояние врага.
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01.03.2022 13:28 Ответить
Ця людина хвора на голову, її потрібно лікувати.
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01.03.2022 13:20 Ответить
не лікувати ,а пристрелит
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01.03.2022 14:19 Ответить
Голову проще и дешевле отрубить, чем лечить пациента. Тем более, что болезнь неизлечима.
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01.03.2022 14:22 Ответить
Цель простая- положить свою армию и страну
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01.03.2022 13:20 Ответить
Лавров вспомнил великую отечественную, мы запад опять виноват , что они там куря
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01.03.2022 13:20 Ответить
Іншими словами, рівно до того моменту, допоки не отримають остаточної *****.
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01.03.2022 13:20 Ответить
Та нікуя у тебе алєнєвод не вийде!Так і передай своєму *****.Для вас чорти в пеклі підготували найбільший казан і ти з ****** будеш в ньому варитися на радість усім нам.Будь певен,покидьок,можеш не сумніватися.
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01.03.2022 13:21 Ответить
Миссия невыполнима,министр обороны эрефе шойгу -иди *****.
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01.03.2022 13:23 Ответить
Международная федерация таэквондо лишила **ЙЛО чёрного пояса по таэквондо в гуманитарных целях. Теперь за ненадобностью его можно снять с куртки и будет на чём повеситься. Среди российских нанотоваров попавших под санкции есть хозяйственное мыло "Аист", теперь с мылом проблем на его родине быть не должно. Опять же и название мыла символично!

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01.03.2022 13:23 Ответить
Бурятская хуцпа картавого Шойгу .
Стоит послушать как он говорит, и ясно, какой из него "бурят".
Ближайший круг Шеломова состоит исключительно из своих.
Гаага ждёт.
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01.03.2022 13:23 Ответить
"четыре трупа возле танка
украсят утренний пейзаж....

и человечество узнает
какой у Шойгу был конец <*******"
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01.03.2022 13:26 Ответить
Россияне заберите свой 200 груз с Украины в количестве 5300 тел.Завоеватели *****.
Российские войска бомбят Киев,Харьков,Одессу,Херсон,Суммы,Винницу -все крупные города,применяют касетные бомбы по городской инфракструктуре.Разбомбили центр Харькова.Применяют десант по Василькову,Гостомеле,Коблево.Путин зарвался.Или вы с ним заодно ?
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01.03.2022 13:31 Ответить
Ми так розуміємо, що вони дуже хочуть удобрити наші поля своїми трупами. Така ціль точно буде досягнута.
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01.03.2022 13:34 Ответить
Нужно срочно настроить измельчители веток на минимальную фракцию выхода.
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01.03.2022 14:06 Ответить
А якщо заварити йго в бункері сваркой?
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01.03.2022 13:36 Ответить
Теперь у половины населения (может больше) Украины - достигнутая цель будет увидеть ваши трупы с путлером лавровым и т.д. в петле на виселице!!!
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01.03.2022 13:37 Ответить
в травні 1941 року Гудеріан, ком2 танкової групи, отримав прямі накази " Мрак и туман" і про комісарів. Гудеріан завернув наказ назад з поміткою, що це не справа солдатів. Бок почав його просити прийняти наказ і виконувати бо його автором є сам фюрер, а підписав Нач штабу ОКВ Кейтель, на що Гудеріан відповів, раз підписав то сам хай і виконує. Гітлер мовчки проковтнув цей демарш. Одночасно повідомив командирів корпусів, ті повністю погодились. Після війни слідчі перед Нюрнбергом знайшли цей наказ з автографами інших командирів. До Гудеріана претензії відпаали, а от інших таки судили, декого повісили, в тому числі підписантів Кейтеля і Йодля, а автору текста Варлімонту впаяли 18 років тюрми. В тодішній совпресі і зараз в рейху це все покрито таємницею. Від повішення Варлімонта спасло те, що він був головним свідком проти Йодля.
Так що, якщо фюрер доживе до суду разом з ним сядуть безпосередні автори плану вторгнення Герасимов та Шойгу Кунжутович.
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01.03.2022 13:37 Ответить
Ни в коем случае нелзя допустить чтобы их судили в Гааге. Дадут кому пожизненное,кто десяткой или пятеркой отмажется. Судить вы должны,тогда и приговоры будут справедливые!
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01.03.2022 13:45 Ответить
Виявилось, що в 1941 р. Гітлер проводив спецоперацію по "декомунізаціїї і демілітаризації СРСР".
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01.03.2022 13:58 Ответить
Наблюдая за тем, что происходит, придется признать, что немецкие нацисты были гуманнее.
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01.03.2022 14:20 Ответить
Орда,чорти все як 700 років тому назад
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01.03.2022 14:06 Ответить
Іди на*уй, разом з Пу!
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01.03.2022 14:13 Ответить
Скамейка в Гааге уже заждалась. Все там будете, ублюдки, за ВСЁ, что творили, начиная с 1988 года.
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01.03.2022 14:17 Ответить
Чукча **** дремучий . ни ужели не понятно что ты будешь висеть рядом с ******.. Номер не пройдет .я не виноват . я только выполнял приказы..... Тварь дырявая оглянись что ты наделал ... Вы все давали присягу защищать свою родную родину... А не нападать . Слава Украине !!!!!
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01.03.2022 14:21 Ответить
своим заявлением шойгу удлиннил скамейку запасных в гааге!без главных действующих лиц он тоже пригодится!!!!
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01.03.2022 14:25 Ответить
думаю полонених наші тепер не братимуть...
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01.03.2022 14:28 Ответить
тобто орда незважаючи ні на втрати ні на світовий осуд не збирається зупинятись?!
Виходить теза - що росіяни наглухо відморожені. Не є припущенням. А це по суті доведений факт! : (
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01.03.2022 14:50 Ответить
Ещё один на всю голову е..анутый. Семечки в карман ложи и приходи в Украину "долг" исполнять, может хоть подсолнухи проростут...
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01.03.2022 15:23 Ответить
Путин, Шойгу, мрази вы поганые, когда вы у на *уй застрелитесь!?
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01.03.2022 15:57 Ответить
"Досягнення поставлених цілей" - смерть рашки
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01.03.2022 16:32 Ответить
Прошу почути і передати в потрібні вуха наступне:
Після того як Росія здійснила ракетну атаку на Україну і почала відкриту війну, за 5 днів вбили сотні цивільних з дітьми - все російське військово-політичне керівництво РФ стало міжнародними злочинями. Все без вийнятку - голосували всі одноголосно. Їм вже втрачати немає чого. Вони довічно будуть переслідуватись у світі(якщо РФ програє війну) як військові злочинці. В міжнародному праві немає строків давності по воєнних злочинах!!!!!!!!!!!! Довічно на них будуть полювати, щоб засадити за грати! Вони будуть битися до останнього російського солдата - точніше, будуть відправляти їх на бійню - не вони особисто, не їх діти в Україні воювати не будуть! А солдатів-м'яса у них мільйони. Вони навіть підуть на те, щоб застосувати ядерну зброю по Україні і не тільки - вони вкрай озвіріли, їх пащі і лапи в крові - вони перейшли всі червоні лінії.

Для всіх психічно-здорових людей їх(та їх сімей і родин) життя і здоров'я є голивними питаннями. Коли погрожують всіх перетворити в радіоактивний попіл - то для психічно здорових людей - це дуже серйозно. Країнам цивілізовано заходу варто всерйоз розглянути можливість зробити превентивний удар по РФ.

Єдине, що може спасти таку патову ситуацію то це військовий переворот всередині РФ з боку адекватних російських військових чи російських спецслужб! Я впевнений, що попри всі чистки - адекватні люди там все одно залишились. Їм просто потрібно надати гарантії безпеки для них особисто і для РФ(щоб вони, як офіцери, що не втратили військової честі - не мали проблем з власною совістю - й не думали що вони зрадники своєї батьківщини)!
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01.03.2022 16:50 Ответить
эта мразь замучится пыль глотать!хуй ему а не УКРАИНА!
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01.03.2022 18:17 Ответить
А ЦЕЛЬ УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИИ !)
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01.03.2022 19:57 Ответить
Ты будешь гореть в аду вместе с медведевем, путиным и вашим окружением антихристов
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01.03.2022 23:51 Ответить
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