Оборона столицы - превыше всего, - Зеленский назначил профессионального военного генерала Жирнова главой Киевской городской военной администрации
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На время войны главой Киевской городской военной администрации назначен профессиональный военный, генерал Жирнов Николай Николаевич.
Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Харьков и Киев для России сейчас - наиболее важные мишени. Террор направлен на то, чтобы сломать нас, сломать наше сопротивление. Они идут в нашу столицу так, как и на Харьков, поэтому оборона столицы сегодня это ключевой приоритет государства. Во всех городах Украина должна сделать все возможное, чтобы остановить врага. Но Киев - это особенно. Защитим Киев, защитим государство. Киев - это сердце нашего государства и оно должно биться", - отметил Зеленский.
"Оборона столицы - превыше всего. Поэтому я принял решение назначить на время войны главой Киевской городской военной администрации профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города, чтобы блокировать врагу подступы к нашей столице. Главой городской администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич. Служил командующим сил поддержки", – добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
На сегодня это 1,6 трлн гривен или более 57 млрд долл.
Це модно бути ідіотом.
ОБЯЗАТЕЛЬНО
Угощать ********* ВОДОЙ
Добавьте Любое слабительное без запаха
****** ДОЛЖНЫ стоять и СРАТЬ
Дальше вы уже знаете шо делать
Люди, якщо ці руцкіє непобєдімиє ****** в селах будуть просить саляру чи бензін, дайте їм каністру чи дві, но попередньо засипте в ту каністру кіло-півтора сахарю, хай їхні двигуни клина ловлять, вони кидатимуть свою техніку, потім її можно здати на металобрухт. А їжі їм не давайте, хай мишей ловлять або друг в друга пісюни смокчуть.
1.Топливный бак ----пробить
2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----перебить
6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать сосок подкачки
Путин действует согласно военной доктрине Герасимова, начальника Генштаба ВС РФ
Эта доктрина была представлена в феврале 2013 года и вступила в действие в ходе гибридной войны против Украины, начатой РФ в том же 2013 году. Сам же Герасимов возглавил Генштаб в ноябре 2012 года. Поэтому по праву он может считаться главным идеологом войны РФ против Украины и должен сидеть в Гааге рядом с Путиным и Лукашенко.
Сейчас задействованы практически все пункты этой военной доктрины против Украины, финальной целью которой является «Смена политического руководства страны, противостоящей России».
Кстати, доктрина Герасимова очень похожа на китайскую военную доктрины «неограниченной войны», которая была опубликована еще в 1999 году.
При этом Китай действует в отношении Гонконга и Тайваня больше невоенными способам. Китайцы имеют терпение не атаковать непокорных, а лишь угрожать им извне, а также демократическим способом менять власть на прокитайскую изнутри. Русские пытались через Медведчука, а позже и других украинских политиков типа ОПЗЖ изменить ход политической истории в Украине. Но они разворовали полученные из Москвы деньги, да и просто оказались умственно неспособны на построение в Украине «пятой колонны».
Поэтому Путин, что в 2014 году, что в 2022-м, перешел к прямой военной агрессии - сначала захватив Крым и развязав войну на Донбассе, а теперь атакуя Украину сразу по нескольким направлениям.
Путин продолжает жить в своих фантазиях.
Он заявил президенту Франции Макрону, что «урегулирование с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая:
• признание российского суверенитета над Крымом;
• демилитаризацию и денацификацию украинского государства;
• обеспечение нейтрального статуса Украины.»
РФ готовилась принять капитуляцию Украины на вчерашних переговорах, но получила ответный ультиматум - безусловно вывести все войска с территории Украины.
Озверевший от такого ответа Путин дал приказ атаковать Киев, Харьков, Херсон и Мариуполь. Частью этих атак являются ракетные бомбежки мирной инфраструктуры и жилых домов.
Количество убитых женщин, детей и других мирных жителей Украины растет каждый день.
Что еще бесчеловечнее - Путин стремится взять эти украинские города в кольцо чтобы сделать в них жизнь для гражданского населения невыносимой. Одновременно он кидает в бой все больше «мяса» собственных солдат.
Первоначальная цель Путина - сменить власть в Киеве на марионеточный режим провалилась. Героический Бердянск и многие другие украинские населенные пункты голыми руками останавливают и разворачивают российские танки.
Этот народ Путину уже не поставить на колени.
В Украину активно приходит западное оружие.
Поступают сотни миллионов финансовой помощи, причем не только от государств, но и обычных людей.
Скоро в бой вступит иностранный легион. Им дали «лицензию на убийство» российских солдат. Такой радостной кровожадности в глазах я еще не видел. Русские матери - запретите своим сыновьям ехать в Украину умирать за Путина и его холуев. Это не ваша война.
Erik Nayman
сидят на телефоне без оружия
Заправка техники параши !!!
Бензин +вода + сахар
Дизель + сахар
Канистры готовьте заранее
Это важно !!!
Применяя это вещество, вы гарантированно забьёте трубки, форсунки и всю топливную систему в целом
буде хтось виясняти коли він виїхав і чому 24-26 02 коли була можливість не повернувся?
це зрада чи схід обставин?
"Захопили російський танк або БТР та переживаєте про те, як його декларувати? Зберігайте спокій та продовжуйте захищати Батьківщину! Декларувати захоплені російські танки та іншу техніку не потрібно, адже вартість цього лайна не перевищує 100 прожиткових мінімумів (248 100 грн). Відповідно, подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів в разі захоплення такого непотребу так само не потрібно (така от тавтологія).
Якщо ж говорити буквою закону, бойові трофеї не підлягають відображенню в декларації з наступних причин:
вони були набутті не внаслідок укладення якого-небудь виду правочину, а у зв'язку із повномасштабною агресією з 24.02.2022 російської федерації стосовно незалежної і суверенної Української держави як продовження розпочатого у 2014 році підступного нападу рф на Україну з метою знищення останньої;
завдяки мужності та звитязі захисників Української держави ворожа військова техніка зазвичай потрапляє до вас вже знищеною та виведеною із ладу, через що неможливо провести її оцінку відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". А отже, неможливо і з'ясувати, скільки коштує таке майно.
Так що російський танк, іди нах*й
з декларації.
У той же час НАЗК продовжує забезпечувати технічну можливість подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані щодо набуття об'єктів, захоплених у рашистської армії, у разі наявності бажання суб'єктів декларування здійснити такі дії", - говориться у заяві.
Кстати, братскому путинскому режиму белорусскому народу придется испить из этой чаши девальвации рубля тоже сполна.
ЦБ Белоруссии с 1 марта повысил учетную ставку с 9,25% до 12%. Скромненько как-то. А значит впереди еще много повышений ставки.
Смотрите как быстро развернулась ситуации. Еще неделю назад богатая Россия насмехалась над хохлами, а теперь Украина вступает в ЕС, а экономика РФ летит в бездну.
Началась остановка морских транспортных потоков в/из РФ - без дозаправки российские суда станут мертвым грузом.
Раньше РФ работала как мировая бензо- и газоколонка - в обмен на свое сырье она покупала различные импортные товары. Но теперь кто и как будет доставлять эти товары. Одна надежда - на китайцев. Так что будут теперь россияне кушать все китайское, одеваться во все китайское и ездить на всем китайском. Так что учите китайский язык, россияне. Вассальная экономика на то и вассальная чтобы знать язык своего повелителя.
Голода наверняка не будет. РФ сполна обеспечена собственным продовольствием.
Макароны и картошка будут на каждом столе. На завтрак, обед и ужин.
Вместо кофе возврат к цикорию - изучите опыт СССР что это за растение такое.
Египет, Турция и Таиланд останутся в воспоминаниях и на фотографиях. Успейте скачать их из Инстаграм, а то ведь российские власти вот0вот закроют интернет.
Иностранные фильмы перейдут в разряд запрещенки. Их можно будет смотреть только в лицензированных кинотеатрах и только после обязательного просмотра патриотического ролика о непобедимой российской армии или новости из дружественной, но бесконечно далекой Кубы.
Не буду описывать все прелести советской жизни. 60-летние её ещё помнят, спросите у них.
Что касается финансового рынка. ЦБРФ принял решение не открывать на Мосбирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ ни вчера, ни сегодня. Просто повесили болт.
Вчера был самый «черный» понедельник рынка акций РФ в его истории. Сегодня может быть самый «черный» вторник. А завтра самая «черная» среда. И так далее.
Причем есть такая примета - чем чаще Путин собирает за своим столом различные ведомства для решения важных государственных проблем, тем больше хаоса и неразберихи возникает. Кстати, вы наверняка уже заметили обязательное условие - чтобы никто не приближался к вождю близко.
Миллионы россиян потеряли практически все что вложили в акции своей страны. Очень дорого Путин вам обошелся, россияне. Например, в Лондоне акции Сбербанка, флагмана российского рынка акций, рухнули до $1, хотя еще 15 февраля они стоили $15.
Вот как «обнулёныш» старается.
Erik Nayman
https://news.liga.net/ua/politics/news/v-bolgarii-uvolili-ministra-oborony-on-ne-hotel-priznavat-voynu-v-ukraine-voynoy
У Болгарії звільнили міністра оборони. Він не хотів визнавати війну в Україні війною
вот так вот... если это мудло ссыкануло, то можно представить как ссыканул ее кабай-попов после сытной жизни в Штатах...
ну ничего, пусть заучивают слова паляниця та укрзалізниця... но они такие тупые к языкам, что и за две недели не выучат...
тим більше що генерал військ підтримки.
не маю нічого проти генерала але можна було зробити штаб з професійними військовими під головуванням мера Кличко.
Пресс-служба Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции в Facebook 1 марта.
"Захватили российский танк или БТР и волнуетесь, как его декларировать? Сохраняйте спокойствие и продолжайте защищать Родину! Декларировать захваченные российские танки и другую технику не нужно, ведь стоимость этого дерьма не превышает 100 прожиточных минимумов (248 100 грн). Соответственно, подавать сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней в случае захвата такого хлама так же не нужно", - сообщили в НАПК.
#StopRussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#RussiaInvadesUkraine
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Это время когда твой сослуживец, отойдя посрать, доживает последние секунды!
Это время когда мы жарим вас прямо в технике, как шашлык на мангале!
Час назад Серёжа из Кемерово в последний раз прохрипел «не надо» в посадке под Киевом!
Не упусти свой шанс вернуться живьём домой, либо сдайся!
Неспокойной, вечной ночи тебе!
https://t.me/operativnoZSU/9733
Де донедавна виступали за дружбу з нЕлюдами.
Така реальність.
Навіть свідомі патріоти нічого зробити не можуть - все саботується місцевою владлю вищевказаного напрямку.
Але дайте час - і все буде добре
11 mins ·
Звільнимо Лавру від окупантів
А как быть с этим: "Армия РФ продолжит военную операцию в Украине до достижения поставленных целей, - Шойгу.
Да, с фашистами можно переговариваться: переговорили и разошлись. Но не договариваться. Тем более, рашисты всегда врут.
Хоча б для очей Заходу - вони на цьому "здвинуті".
А домвлятись... можна тільки на наших макимальних умовах.