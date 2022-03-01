РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53254 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
6286 55
Зеленский (9933) Порошенко (9149) членство в НАТО (510) членство в ЕС (142)

Порошенко призвал Европейскую народную партию поддержать вступление Украины в ЕС и предоставление ПДЧ в НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко призвал Европейскую народную партию поддержать вступление Украины в ЕС и предоставление ПДЧ в НАТО

Петр Порошенко принял участие в заседании Европейской народной партии перед дебатами в Европарламенте по ситуации в Украине.

Петр Порошенко приветствовал решение Президента Зеленского о подаче заявки на членство в ЕС согласно статье 49 Договора о ЕС и призвал политическую семью Европейской народной партии способствовать быстрому решению вопроса о вступлении Украины в Европейский Союз по специальной процедуре, а также предоставления нашему государству Плана действий по членству в НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"ЕС должен безотлагательно начать процесс предвступительных переговоров с Украиной и предоставить нашему государству мощную финансово-экономическую помощь на восстановление разрушенной инфраструктуры", - подчеркнул пятый Президент.

Также читайте: Лидеры 8 стран призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+18
РФ переходит к двойному валютному курсообразованию, как у дружественных путинскому режиму Кубе и Венесуэле - низкий официальный курс и в 2-3 раза выше курс черного рынка. Так что реальный курс рубля быстро дойдет до 200 руб/долл, где может и притормозить. Хотя, где будет днище российского рубля теперь никто не знает.
Кстати, братскому путинскому режиму белорусскому народу придется испить из этой чаши девальвации рубля тоже сполна.

ЦБ Белоруссии с 1 марта повысил учетную ставку с 9,25% до 12%. Скромненько как-то. А значит впереди еще много повышений ставки.

Смотрите как быстро развернулась ситуации. Еще неделю назад богатая Россия насмехалась над хохлами, а теперь Украина вступает в ЕС, а экономика РФ летит в бездну.

Началась остановка морских транспортных потоков в/из РФ - без дозаправки российские суда станут мертвым грузом.
Раньше РФ работала как мировая бензо- и газоколонка - в обмен на свое сырье она покупала различные импортные товары. Но теперь кто и как будет доставлять эти товары. Одна надежда - на китайцев. Так что будут теперь россияне кушать все китайское, одеваться во все китайское и ездить на всем китайском. Так что учите китайский язык, россияне. Вассальная экономика на то и вассальная чтобы знать язык своего повелителя.

Голода наверняка не будет. РФ сполна обеспечена собственным продовольствием.
Макароны и картошка будут на каждом столе. На завтрак, обед и ужин.

Вместо кофе возврат к цикорию - изучите опыт СССР что это за растение такое.
Египет, Турция и Таиланд останутся в воспоминаниях и на фотографиях. Успейте скачать их из Инстаграм, а то ведь российские власти вот0вот закроют интернет.
Иностранные фильмы перейдут в разряд запрещенки. Их можно будет смотреть только в лицензированных кинотеатрах и только после обязательного просмотра патриотического ролика о непобедимой российской армии или новости из дружественной, но бесконечно далекой Кубы.

Не буду описывать все прелести советской жизни. 60-летние её ещё помнят, спросите у них.

Что касается финансового рынка. ЦБРФ принял решение не открывать на Мосбирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ ни вчера, ни сегодня. Просто повесили болт.

Вчера был самый «черный» понедельник рынка акций РФ в его истории. Сегодня может быть самый «черный» вторник. А завтра самая «черная» среда. И так далее.
Причем есть такая примета - чем чаще Путин собирает за своим столом различные ведомства для решения важных государственных проблем, тем больше хаоса и неразберихи возникает. Кстати, вы наверняка уже заметили обязательное условие - чтобы никто не приближался к вождю близко.
 Миллионы россиян потеряли практически все что вложили в акции своей страны. Очень дорого Путин вам обошелся, россияне. Например, в Лондоне акции Сбербанка, флагмана российского рынка акций, рухнули до $1, хотя еще 15 февраля они стоили $15.
Вот как «обнулёныш» старается.
Erik Nayman
показать весь комментарий
01.03.2022 13:11
+17
Хто зараз почне срач - той підор
показать весь комментарий
01.03.2022 13:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський будь ласка

ЛЮДЯНІСТЬ має бути, але В МІРУ

ІНАКШЕ ворог скористається цим, і ви ПРОГРАЄТЕ

щедрою людяністю ви відкриваєте ворогу багато можливостей для маневрів
показать весь комментарий
01.03.2022 13:13 Ответить
Вы думаете что зеледент так поступает от людяности? Или он Украину под бункерфюрера подкладывает?
показать весь комментарий
01.03.2022 13:47 Ответить
Заткнис,козел провокатор,!!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:06 Ответить
За клована на следующих выборах опять будешь голосовать?
показать весь комментарий
01.03.2022 14:10 Ответить
А тебе не удастся это увидеть,ты сдохнишь,провокатор.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:12 Ответить
Не люблю обижать женщин, но Вы недалекая мадемуазель. Провокатор сейчас кремлевский агент Дербмак, и он руководит туповатым клованом. Вы хотя бы вспомните как зеледент под своим личным контролем дал медленно умереть сержанту Журавлю.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:20 Ответить
Параноик или провокато,одно из двух.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:50 Ответить
Я офицер ЗСУ, сейчас в запасе. Вышел из Крыма в 14 году, был в АТО в 14 году. Так что знаю о чем говорю. А Вы влюбленная в несравненного бубочку мадемуазель, не знающая о войне, крови и потерях. так что не мелите языком там, где ни бельмеса не соображаете.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:56 Ответить
Так иди воюй,а не сиди на диване.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:58 Ответить
А я и воюю в теробороне. Девочка, я тебе уже объяснил кто я и кто ты. Заткнись, пожалуйста, не позорься как ребенок неразумный при всем честном народе.
показать весь комментарий
01.03.2022 15:06 Ответить
Хамовитая курва лена идет на...
показать весь комментарий
01.03.2022 23:25 Ответить
Хто зараз почне срач - той підор
показать весь комментарий
01.03.2022 13:11 Ответить
Спочатку потрібно вирішити питання з ЄС щоб нас тута взяли. А то як завжди "морозяться".
показать весь комментарий
01.03.2022 13:11 Ответить
РФ переходит к двойному валютному курсообразованию, как у дружественных путинскому режиму Кубе и Венесуэле - низкий официальный курс и в 2-3 раза выше курс черного рынка. Так что реальный курс рубля быстро дойдет до 200 руб/долл, где может и притормозить. Хотя, где будет днище российского рубля теперь никто не знает.
Кстати, братскому путинскому режиму белорусскому народу придется испить из этой чаши девальвации рубля тоже сполна.

ЦБ Белоруссии с 1 марта повысил учетную ставку с 9,25% до 12%. Скромненько как-то. А значит впереди еще много повышений ставки.

Смотрите как быстро развернулась ситуации. Еще неделю назад богатая Россия насмехалась над хохлами, а теперь Украина вступает в ЕС, а экономика РФ летит в бездну.

Началась остановка морских транспортных потоков в/из РФ - без дозаправки российские суда станут мертвым грузом.
Раньше РФ работала как мировая бензо- и газоколонка - в обмен на свое сырье она покупала различные импортные товары. Но теперь кто и как будет доставлять эти товары. Одна надежда - на китайцев. Так что будут теперь россияне кушать все китайское, одеваться во все китайское и ездить на всем китайском. Так что учите китайский язык, россияне. Вассальная экономика на то и вассальная чтобы знать язык своего повелителя.

Голода наверняка не будет. РФ сполна обеспечена собственным продовольствием.
Макароны и картошка будут на каждом столе. На завтрак, обед и ужин.

Вместо кофе возврат к цикорию - изучите опыт СССР что это за растение такое.
Египет, Турция и Таиланд останутся в воспоминаниях и на фотографиях. Успейте скачать их из Инстаграм, а то ведь российские власти вот0вот закроют интернет.
Иностранные фильмы перейдут в разряд запрещенки. Их можно будет смотреть только в лицензированных кинотеатрах и только после обязательного просмотра патриотического ролика о непобедимой российской армии или новости из дружественной, но бесконечно далекой Кубы.

Не буду описывать все прелести советской жизни. 60-летние её ещё помнят, спросите у них.

Что касается финансового рынка. ЦБРФ принял решение не открывать на Мосбирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ ни вчера, ни сегодня. Просто повесили болт.

Вчера был самый «черный» понедельник рынка акций РФ в его истории. Сегодня может быть самый «черный» вторник. А завтра самая «черная» среда. И так далее.
Причем есть такая примета - чем чаще Путин собирает за своим столом различные ведомства для решения важных государственных проблем, тем больше хаоса и неразберихи возникает. Кстати, вы наверняка уже заметили обязательное условие - чтобы никто не приближался к вождю близко.
 Миллионы россиян потеряли практически все что вложили в акции своей страны. Очень дорого Путин вам обошелся, россияне. Например, в Лондоне акции Сбербанка, флагмана российского рынка акций, рухнули до $1, хотя еще 15 февраля они стоили $15.
Вот как «обнулёныш» старается.
Erik Nayman
показать весь комментарий
01.03.2022 13:11 Ответить
Про ПДЧ в НАТО Зеленський не говорить. Лише про ЄС.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:14 Ответить
План дій щодо членства в НАТО Україна вже виконує і перевиконує саме зараз
показать весь комментарий
01.03.2022 13:15 Ответить
І як це зупинить орду?
показать весь комментарий
01.03.2022 13:19 Ответить
комментарий отмечен как спам
призови свою барыжью партию 10% от награбленного отдать на оборону, а не боталом ляпать
показать весь комментарий
01.03.2022 13:49 Ответить
Хочу видеть список миллиардеров о их материальной помощи войскам. Важно количество помощи и непосредственно перечисление. Думаю так мы сможем определить ,насколько он полезен оказался для страны. Сотрясать воздух любовью не надо. Все фиксируется и из всего делаются выводы. Когда враг будет явно сломлен - только попытайтесь примазаться !
показать весь комментарий
01.03.2022 13:50 Ответить
Провокатор иди на кацапский корабль. Все сказанное мною на пользу Украине.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:11 Ответить
комментарий отмечен как спам
по привычке- народу молитву, веру, а себе бабло, замахал свыноносый
показать весь комментарий
01.03.2022 14:09 Ответить
комментарий отмечен как спам
твой сын в терробороне или детки у европе?
показать весь комментарий
01.03.2022 13:50 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ.СЛАВА ГЕРОЯМ. ПОБЕДА ЗА ВАМИ.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:57 Ответить
Вікторія Сюмар

10 mins ·

Москалі ********* остаточно… Один карлик погрожує світу ядерними бомбами, а інший нєдоросль вже оголошує війну Францію… Вся дурь напоказ світу
показать весь комментарий
01.03.2022 13:57 Ответить
накуй это Ес вступать просить. Нам второй фронт нужен, уже на кривой рог едут. сейчас замкнут кольцо и половина Украины уже под оккупантами со всеми заправками и ремонтной базой и т.д. и тогда уже самим нужно выбивать их будет из городов. Куча джевелинов и нлау, стингуры и гранотометы ГДЕ они *****. Люди со стрелковым протмв танков, а они учат как коктейли делать они нахер ненужны ваши коктейли в поле.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:24 Ответить
Nachnjom s togo, chto mi vam nichevo ne dolzhni, doma u suprug sprashivaite, vozmozhno oni vam chto to dolzhni, no tozhe ne uveren, tak kak, u nas vtoraja polovina svobodna ljudina i nichego nedolzhna mne. Jedinstvennoje chto mi vse dolzhni - eto umeretj, toljko vot odin ranjshe drugoi pozgje.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:24 Ответить
 
 