Порошенко призвал Европейскую народную партию поддержать вступление Украины в ЕС и предоставление ПДЧ в НАТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Петр Порошенко принял участие в заседании Европейской народной партии перед дебатами в Европарламенте по ситуации в Украине.
Петр Порошенко приветствовал решение Президента Зеленского о подаче заявки на членство в ЕС согласно статье 49 Договора о ЕС и призвал политическую семью Европейской народной партии способствовать быстрому решению вопроса о вступлении Украины в Европейский Союз по специальной процедуре, а также предоставления нашему государству Плана действий по членству в НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"ЕС должен безотлагательно начать процесс предвступительных переговоров с Украиной и предоставить нашему государству мощную финансово-экономическую помощь на восстановление разрушенной инфраструктуры", - подчеркнул пятый Президент.
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ЛЮДЯНІСТЬ має бути, але В МІРУ
ІНАКШЕ ворог скористається цим, і ви ПРОГРАЄТЕ
щедрою людяністю ви відкриваєте ворогу багато можливостей для маневрів
Кстати, братскому путинскому режиму белорусскому народу придется испить из этой чаши девальвации рубля тоже сполна.
ЦБ Белоруссии с 1 марта повысил учетную ставку с 9,25% до 12%. Скромненько как-то. А значит впереди еще много повышений ставки.
Смотрите как быстро развернулась ситуации. Еще неделю назад богатая Россия насмехалась над хохлами, а теперь Украина вступает в ЕС, а экономика РФ летит в бездну.
Началась остановка морских транспортных потоков в/из РФ - без дозаправки российские суда станут мертвым грузом.
Раньше РФ работала как мировая бензо- и газоколонка - в обмен на свое сырье она покупала различные импортные товары. Но теперь кто и как будет доставлять эти товары. Одна надежда - на китайцев. Так что будут теперь россияне кушать все китайское, одеваться во все китайское и ездить на всем китайском. Так что учите китайский язык, россияне. Вассальная экономика на то и вассальная чтобы знать язык своего повелителя.
Голода наверняка не будет. РФ сполна обеспечена собственным продовольствием.
Макароны и картошка будут на каждом столе. На завтрак, обед и ужин.
Вместо кофе возврат к цикорию - изучите опыт СССР что это за растение такое.
Египет, Турция и Таиланд останутся в воспоминаниях и на фотографиях. Успейте скачать их из Инстаграм, а то ведь российские власти вот0вот закроют интернет.
Иностранные фильмы перейдут в разряд запрещенки. Их можно будет смотреть только в лицензированных кинотеатрах и только после обязательного просмотра патриотического ролика о непобедимой российской армии или новости из дружественной, но бесконечно далекой Кубы.
Не буду описывать все прелести советской жизни. 60-летние её ещё помнят, спросите у них.
Что касается финансового рынка. ЦБРФ принял решение не открывать на Мосбирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ ни вчера, ни сегодня. Просто повесили болт.
Вчера был самый «черный» понедельник рынка акций РФ в его истории. Сегодня может быть самый «черный» вторник. А завтра самая «черная» среда. И так далее.
Причем есть такая примета - чем чаще Путин собирает за своим столом различные ведомства для решения важных государственных проблем, тем больше хаоса и неразберихи возникает. Кстати, вы наверняка уже заметили обязательное условие - чтобы никто не приближался к вождю близко.
Миллионы россиян потеряли практически все что вложили в акции своей страны. Очень дорого Путин вам обошелся, россияне. Например, в Лондоне акции Сбербанка, флагмана российского рынка акций, рухнули до $1, хотя еще 15 февраля они стоили $15.
Вот как «обнулёныш» старается.
Erik Nayman
10 mins ·
Москалі ********* остаточно… Один карлик погрожує світу ядерними бомбами, а інший нєдоросль вже оголошує війну Францію… Вся дурь напоказ світу