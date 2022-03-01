Оперативная информация Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 12:00 1 марта
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить темп наступления на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 12:00 1 марта.
"Продолжаются шестые сутки российского военного вторжения против Украины. Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы наступления и имеют проблемы с обеспечением на территории Украины. Войска противника лишены системного подвоза топлива и боеприпасов. Не добившись успеха в захвате областных центров Харькова и Чернигова, оккупанты произвели обстрелы ракетами жилых кварталов указанных городов", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские оккупанты продолжают удерживать в окружении украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырку, противник осуществляет перегруппировку с целью продолжения наступления в направлении Киева.
В Донецкой области вражеские войска силами 1, 2 АК и подразделений 8 А при артиллерийской поддержке ВС РФ сосредоточили усилия на захвате украинского города Мариуполь, успеха не имеют. Цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигли.
На Таврическом направлении враг имеющимися силами вышел на рубеж в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает наступление в направлении Николаева.
Отмечены случаи грабежей и мародерства со стороны оккупантов в районах населенных пунктов Буча, Гостомель, Новый Басанов.
Несмотря на то, что Российская Федерация является государством-участником Женевских конвенций о защите жертв войны, ее вооруженные силы и поддерживаемые ее террористические группировки продолжают систематически и дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права в Украине.
Упустив наступательные возможности, противник сосредоточился на окружении города Киева, констатируют в Генштабе
По состоянию на 12:00 01.03.2022 ориентировочные потери вооружения и военной техники противника ВС РФ составили: самолетов – 29 ед., вертолетов – 29 ед., танков – 198 ед., ББМ – 846 ед., арт. систем – 77, средств ПВО – 7 ед., РСЗО – 24 ед., БПЛА – 3 ед., АТТ – 305 ед., цистерн с ГСМ – 60 кораблей, катеров – 2.
Пожалуйста, подождите...
Про це пише Chris Hughes на сторінках Mirror.
Команда досвідчених ветеранів SAS приєднується до кривавої боротьби України проти російського вторгнення, повідомляє Daily Mirror.
Співробітники британського спецназу у відставці зголосилися на місію в Українв, щоб підтримати оборону країни.
Вважається, що колишні десантники в якийсь момент можуть приєднатися до команд спецназу в Україні разом з іншими військовими спеціалістами Великобританії.
Ветерани віком від 40 до 60 провели зустрічі, щоб обговорити участь у небезпечній місії - підтримці українців у бою.
Ключовим моментом для розуміння цієї операції є те, що серед них є високопрофесійні снайпери та фахівці із застосування зенітних і протитанкових ракет.
Снайпери - крім іншого - допомагатимуть у знищенні російських коригувальників авіаударів і московського спецназу, які скеровують та коригують авіаудари по військах і місцевих громадах.
Вважається, що операція не оплачується урядом Великобританії, а буде фінансуватися європейською країною, яка не буде названа, через приватну військову компанію. Цей план є способом військової підтримки України, але без офіційного відправлення військових у бій проти сил Володимира Путіна.
Більше десятка ветеранів вже прибули в Україну і ще десяток поїдуть туди цього тижня. Серед них прапорщики, сержанти та капрали, які воювали по всьому світу, але досі ще жоден офіцер армії не записався.
Це наслідок заклику президента України Зеленського, який попросив, щоб люди з усього світу взялися за зброю та прихжджали в Україну допомагаи захистити його Батьківщину.
Наразі, за офіційними українськими даними, його війська знищили 5300 російських військових у запеклих боях за міста по всій країні. Колишня команда SAS воювала в Афганістані, Іраку та в інших місцях по всьому світу.
Як повідомляла група «ІС», російські окупанти здаються у полон цілими підрозділами.
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Джерело: https://khreschatyk.news/mertvyh-kadyrovtsiv-zvozyat-v-morgy-bilorusi-v-merezhi-z-yavylasya-rozmova-rodychiv-video/
ЛЮДЯНІСТЬ має бути, але В МІРУ
ІНАКШЕ ворог скористається цим, і ви ПРОГРАЄТЕ
щедрою людяністю ви відкриваєте ворогу багато можливостей для маневрів
Как посчитать сколько чего в конвоях по 100 ед. и более техники, а их каждый день мочат артой, авиацией... С бпла проще, т.к. они работают по особому заданию и цели свои фиксируют...
Смысла писать "от фонаря" абсолютно нет!
Dumaju posle obeda 6000 uže perevalilo.
Немає сенсу їх блокувати - з Росією всім українцям вже ВСЕ зрозуміло. Навпаки, ці інструменти зараз потрібно використовувати у якості інформаційної зброї вже проти самої Росії і максимально наповнювати їх "тонами" відео і фото про цю війну. Скоро вони зрозуміють, що це не кіно!
Нічого відкривати не потрібно.
Позавчора на ютубі на каналах по мех обробці трьох каналів людей з західною України, та одного з Одеси, автори дуже чемно призвали наших громадян до спротиву і вступу до ТрО, так там почався такий шквал кацапських нападків на авторів, на один нейтральний голос кацапа - десятки агресивних... Я із злістю почав писати: "Слава Україні! Смерть кацапам!", так вони заспамили мене і подібні відповіді миттю! І скільки б я не заходив і просто не копіював свої записи , вони миттю видалялись, причому це робилось софтово, або стая цих кацапів сидить там сутками...
На каналі "навального" приблизно така ж картина, але я там кидав ссилку на відео знищеного конвоя в Бучі, то нікого це не зацікавило, тільки одна жінка написала, що ось "бумажна армія" (кацапська), тоб то вона не засуджувала агресію а тільки недовольна силою своєї армії... А один із аватаркой "вымпел" вдв, написав тіпа: "вывсевретииии"... Так що, я більше не займаюсь такими дурницями...)
https://twitter.com/_A_Vit_/status/1498591520454238208
П.С. Чмошники
Кораблів+катерів = 2шт
60 то бочки з горючкою
та коми після 60 немає
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
А от місце базування якраз є, тому й переживаю, що всі знають звідки вони мають вилітати.
3 hrs ·
6 день. Києву всі розвідки світу давали максимум 48 годин… Але він вистояв вже більше і зустрів весну…
Ситуація така: більшість колон під Києвом, які мали забезпечити облогу міста, розбиті. Російські солдати переважно порозбігалися і бродять околицями, десь км 30 - 40 до столиці. Голодні і злі.
Русскій танкіст Міша в одному з сіл біля Макарова дві години їздив довкола села на танку. Місцеві спитали, чого він наярює? Міша: «надо выпалить топливо, а то если с полным баком вернусь, свои же расстреляют. А ехать дальше я не хочу». Це абсолютно правдива історія.
Путін по всій Росії збирає нові війська, але його кращі кадри або вже валяються в українській землі, або бродять по ній голодні і покинуті. З кнопочними телефонами, аби не викладали цієї ганьби в інет. І лише просять місцевих: покажіть де кордон, ми підемо.
Йдіть. Йдіть нах і далі. І назавжди.
В нас весна. Нам час відбудовувати те, що ви натворили на нашій землі. Будувати ще кращу свою Украіну…
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С рашистской силой тёмною,
С путинской ордой.
Припев:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!
Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они - за царство тьмы.
Припев.
Дадим отпор душителям
Всех демократических идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Припев.
Не смеют крылья трехцветные
Над Украиною летать,
Поля её просторные
Не смей кацап топтать!
Припев.
Гнилой рашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Припев.
Пойдём ****** всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За Киев наш родной!
Припев.
Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой
С кацапской силой ********,
С путинской ордой!
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Редактор поправьте - не Новый Басанов, а Новая Басань
Може, варто "підточити" тих, хто намагається оточувати, поки вони не закріпилися там?