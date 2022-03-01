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Оперативная информация Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 12:00 1 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативная информация Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 12:00 1 марта

Российский оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить темп наступления на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 12:00 1 марта.

"Продолжаются шестые сутки российского военного вторжения против Украины. Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы наступления и имеют проблемы с обеспечением на территории Украины. Войска противника лишены системного подвоза топлива и боеприпасов. Не добившись успеха в захвате областных центров Харькова и Чернигова, оккупанты произвели обстрелы ракетами жилых кварталов указанных городов", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты продолжают удерживать в окружении украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырку, противник осуществляет перегруппировку с целью продолжения наступления в направлении Киева.

В Донецкой области вражеские войска силами 1, 2 АК и подразделений 8 А при артиллерийской поддержке ВС РФ сосредоточили усилия на захвате украинского города Мариуполь, успеха не имеют. Цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигли.

На Таврическом направлении враг имеющимися силами вышел на рубеж в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает наступление в направлении Николаева.

Читайте: Оперативная информация Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 06:00 1 марта

Отмечены случаи грабежей и мародерства со стороны оккупантов в районах населенных пунктов Буча, Гостомель, Новый Басанов.

Несмотря на то, что Российская Федерация является государством-участником Женевских конвенций о защите жертв войны, ее вооруженные силы и поддерживаемые ее террористические группировки продолжают систематически и дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права в Украине.

Упустив наступательные возможности, противник сосредоточился на окружении города Киева, констатируют в Генштабе

По состоянию на 12:00 01.03.2022 ориентировочные потери вооружения и военной техники противника ВС РФ составили: самолетов – 29 ед., вертолетов – 29 ед., танков – 198 ед., ББМ – 846 ед., арт. систем – 77, средств ПВО – 7 ед., РСЗО – 24 ед., БПЛА – 3 ед., АТТ – 305 ед., цистерн с ГСМ – 60 кораблей, катеров – 2.

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Топ комментарии
+43
Команда досвідчених ветеранів SAS приєднується до кривавої боротьби України проти російського вторгнення. Вважається, що операція не оплачується урядом Великобританії, а буде фінансуватися європейською країною, яка ще не названа, через приватну військову компанію.

Про це пише Chris Hughes на сторінках Mirror.

Команда досвідчених ветеранів SAS приєднується до кривавої боротьби України проти російського вторгнення, повідомляє Daily Mirror.

Співробітники британського спецназу у відставці зголосилися на місію в Українв, щоб підтримати оборону країни.

Вважається, що колишні десантники в якийсь момент можуть приєднатися до команд спецназу в Україні разом з іншими військовими спеціалістами Великобританії.
Ветерани віком від 40 до 60 провели зустрічі, щоб обговорити участь у небезпечній місії - підтримці українців у бою.

Ключовим моментом для розуміння цієї операції є те, що серед них є високопрофесійні снайпери та фахівці із застосування зенітних і протитанкових ракет.

Снайпери - крім іншого - допомагатимуть у знищенні російських коригувальників авіаударів і московського спецназу, які скеровують та коригують авіаудари по військах і місцевих громадах.

Вважається, що операція не оплачується урядом Великобританії, а буде фінансуватися європейською країною, яка не буде названа, через приватну військову компанію. Цей план є способом військової підтримки України, але без офіційного відправлення військових у бій проти сил Володимира Путіна.

Більше десятка ветеранів вже прибули в Україну і ще десяток поїдуть туди цього тижня. Серед них прапорщики, сержанти та капрали, які воювали по всьому світу, але досі ще жоден офіцер армії не записався.

Це наслідок заклику президента України Зеленського, який попросив, щоб люди з усього світу взялися за зброю та прихжджали в Україну допомагаи захистити його Батьківщину.

Наразі, за офіційними українськими даними, його війська знищили 5300 російських військових у запеклих боях за міста по всій країні. Колишня команда SAS воювала в Афганістані, Іраку та в інших місцях по всьому світу.

Як повідомляла група «ІС», російські окупанти здаються у полон цілими підрозділами.

Інформація - одна з граней війни! Підписуйтесь на аккаунт «Інформаційного спротиву» в Twitter - посилання на наші ексклюзиви, а також найрезонансніші новини України та світу.
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01.03.2022 13:21
+25
Нічого вони не зрозуміють. Дивився відео з полоненим кацапом, дзвонить додому, каже що в Україні вони вбивають мирне населення, а ватна мамашка навзрид - "Что ти такое гаварішь! Ти родіну защіщаешь!" Вона тупа не розуміє навіть, що родіну захищають у СВОЇЙ країні...
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01.03.2022 13:30
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Правила форума Совет форумчан
Команда досвідчених ветеранів SAS приєднується до кривавої боротьби України проти російського вторгнення. Вважається, що операція не оплачується урядом Великобританії, а буде фінансуватися європейською країною, яка ще не названа, через приватну військову компанію.

Про це пише Chris Hughes на сторінках Mirror.

Команда досвідчених ветеранів SAS приєднується до кривавої боротьби України проти російського вторгнення, повідомляє Daily Mirror.

Співробітники британського спецназу у відставці зголосилися на місію в Українв, щоб підтримати оборону країни.

Вважається, що колишні десантники в якийсь момент можуть приєднатися до команд спецназу в Україні разом з іншими військовими спеціалістами Великобританії.
Ветерани віком від 40 до 60 провели зустрічі, щоб обговорити участь у небезпечній місії - підтримці українців у бою.

Ключовим моментом для розуміння цієї операції є те, що серед них є високопрофесійні снайпери та фахівці із застосування зенітних і протитанкових ракет.

Снайпери - крім іншого - допомагатимуть у знищенні російських коригувальників авіаударів і московського спецназу, які скеровують та коригують авіаудари по військах і місцевих громадах.

Вважається, що операція не оплачується урядом Великобританії, а буде фінансуватися європейською країною, яка не буде названа, через приватну військову компанію. Цей план є способом військової підтримки України, але без офіційного відправлення військових у бій проти сил Володимира Путіна.

Більше десятка ветеранів вже прибули в Україну і ще десяток поїдуть туди цього тижня. Серед них прапорщики, сержанти та капрали, які воювали по всьому світу, але досі ще жоден офіцер армії не записався.

Це наслідок заклику президента України Зеленського, який попросив, щоб люди з усього світу взялися за зброю та прихжджали в Україну допомагаи захистити його Батьківщину.

Наразі, за офіційними українськими даними, його війська знищили 5300 російських військових у запеклих боях за міста по всій країні. Колишня команда SAS воювала в Афганістані, Іраку та в інших місцях по всьому світу.

Як повідомляла група «ІС», російські окупанти здаються у полон цілими підрозділами.

Інформація - одна з граней війни! Підписуйтесь на аккаунт «Інформаційного спротиву» в Twitter - посилання на наші ексклюзиви, а також найрезонансніші новини України та світу.
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01.03.2022 13:21 Ответить
Ці люди мають найвижчий рівень у світі, від них можна баґато навчитись, ґарна новина.
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01.03.2022 13:24 Ответить
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Но это только 20 человек.А где же тогда остальные 4000 тысячи из анонсированного иностранного легиона
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01.03.2022 13:48 Ответить
Как раз пишут заявления на твоё имя. Погоди чуть-чуть. Скоро завизируешь.
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01.03.2022 14:20 Ответить
ну шо вата,сбоченци...негров вызывали?все оплачено и все включено,заказ отмене не подлежит
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01.03.2022 13:29 Ответить
Залишилося лише морських котиків у відставці запросити із США. Поширюйте цю інформацію нехай Вымпел і Кадировці мають на увазі з чим їм доведеться зіткнутися в Україні.
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01.03.2022 13:31 Ответить
Мертвих кадировців звозять в морги Білорусі: в мережі з'явилася розмова родичів (відео)

Джерело: https://khreschatyk.news/mertvyh-kadyrovtsiv-zvozyat-v-morgy-bilorusi-v-merezhi-z-yavylasya-rozmova-rodychiv-video/
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01.03.2022 13:34 Ответить
Зеленський будь ласка

ЛЮДЯНІСТЬ має бути, але В МІРУ

ІНАКШЕ ворог скористається цим, і ви ПРОГРАЄТЕ

щедрою людяністю ви відкриваєте ворогу багато можливостей для маневрів
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01.03.2022 13:21 Ответить
Ми відступили від кордонів. Єдине, що ми встигли - точка-у по аеродрому біля Ростова. Ми ще можемо проатакувати авіацію у Білорусі, но тоді 100% тарган відправить свої війська. Як на мене це все одно буде, тому треба знищити Іли та ка-52 на аеродромах.
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01.03.2022 13:26 Ответить
не добьет точка у до белорусских обьектов к сожалению
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01.03.2022 13:28 Ответить
тарган вже відправив свої війська
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01.03.2022 13:36 Ответить
Военный аналитик?служил хоть?
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01.03.2022 13:27 Ответить
А що ти скажеш з його приводу?
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01.03.2022 13:40 Ответить
Так вони заїжджають і потім все одно збираються у якійсь точці на території України для дозаправки, бо Україна - це не квадтрат 100х100 км, у якому можна танком проїхатися туди-сюди і повернутися на базу. От там їх і валять.
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01.03.2022 13:30 Ответить
Что-то потери личного состава у русских не оглашают. Это результаты переговоров?
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01.03.2022 13:23 Ответить
их уже со счета сбились
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01.03.2022 13:29 Ответить
Нет возможности их считать! Последняя оф. цифра 5300, но я думаю, что и она занижена сильно.
Как посчитать сколько чего в конвоях по 100 ед. и более техники, а их каждый день мочат артой, авиацией... С бпла проще, т.к. они работают по особому заданию и цели свои фиксируют...
Смысла писать "от фонаря" абсолютно нет!
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01.03.2022 13:39 Ответить
Арестович только что 5700 озвучил. Всё путём
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01.03.2022 13:40 Ответить
Вот еще ответ - от многих не остается ничего или конечности...:https://khreschatyk.news/mertvyh-kadyrovtsiv-zvozyat-v-morgy-bilorusi-v-merezhi-z-yavylasya-rozmova-rodychiv-video/
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01.03.2022 13:45 Ответить
Na cenzore (gliadite naverxu na glavnoj) cyfra 5700 stojala s utra.
Dumaju posle obeda 6000 uže perevalilo.
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01.03.2022 15:36 Ответить
вбий кацапа
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01.03.2022 13:24 Ответить
Для прориву інформаційної блокади в Росії щодо війни в Україні потрібно терміново відновити роботу таких сервісів як "Одноклассники, Вконтакте та інших" !!!

Немає сенсу їх блокувати - з Росією всім українцям вже ВСЕ зрозуміло. Навпаки, ці інструменти зараз потрібно використовувати у якості інформаційної зброї вже проти самої Росії і максимально наповнювати їх "тонами" відео і фото про цю війну. Скоро вони зрозуміють, що це не кіно!
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01.03.2022 13:24 Ответить
Нічого вони не зрозуміють. Дивився відео з полоненим кацапом, дзвонить додому, каже що в Україні вони вбивають мирне населення, а ватна мамашка навзрид - "Что ти такое гаварішь! Ти родіну защіщаешь!" Вона тупа не розуміє навіть, що родіну захищають у СВОЇЙ країні...
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01.03.2022 13:30 Ответить
Саме так. Вони завжди вірили - я сам вірив - що весь світ проти них. Отже зараз і кричать: "Мьі жьі вам гавариле!"
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01.03.2022 13:38 Ответить
блокування дуже легко обійти - встанови впн в браузер і вперед!
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01.03.2022 13:30 Ответить
Не ожидал конечно. Давно печатал про ошибку в 2017г когда зарубили это чмо-кино в сети! Там же ясно было всё кто есть кто и шанс громить теоретически или выкладывать инфу реальную. А теперь там всё наоборот, бред кретинов, сырники. под-лодки, десантура и грязь жуткая на нас.
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01.03.2022 13:32 Ответить
Там ********* и салавьоф в голове. Вата 99,9% абсолютно непробиваемая и их, таких, к сожалению очень много в Украине. Вата мозга лечится только лекарством Pb с дозировкой 5,45 и 7,62
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01.03.2022 14:17 Ответить
Користуйтесь VPN чи браузером Тор.
Нічого відкривати не потрібно.
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01.03.2022 13:33 Ответить
Уже розблоковані
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01.03.2022 13:36 Ответить
ага..ще тут кремлеботів бракує..там армія кремлеботів в прямому розумінні..на стрімах побувайте хоч раз..там стрічка ботами забита ..стрім просто летить..навіть не вспіваєш прочитати
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01.03.2022 13:53 Ответить
Пробачте, але це дурна ідея, нічого вони не зрозуміють і не змінять своє ставлення до нас!!!...
Позавчора на ютубі на каналах по мех обробці трьох каналів людей з західною України, та одного з Одеси, автори дуже чемно призвали наших громадян до спротиву і вступу до ТрО, так там почався такий шквал кацапських нападків на авторів, на один нейтральний голос кацапа - десятки агресивних... Я із злістю почав писати: "Слава Україні! Смерть кацапам!", так вони заспамили мене і подібні відповіді миттю! І скільки б я не заходив і просто не копіював свої записи , вони миттю видалялись, причому це робилось софтово, або стая цих кацапів сидить там сутками...
На каналі "навального" приблизно така ж картина, але я там кидав ссилку на відео знищеного конвоя в Бучі, то нікого це не зацікавило, тільки одна жінка написала, що ось "бумажна армія" (кацапська), тоб то вона не засуджувала агресію а тільки недовольна силою своєї армії... А один із аватаркой "вымпел" вдв, написав тіпа: "вывсевретииии"... Так що, я більше не займаюсь такими дурницями...)
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01.03.2022 14:06 Ответить
10 тыс. жмуров..20..30 Только это расшевелит безмозглую кацапскую биомассу. В Афганистане вроде около 15 тыс. покойников было.
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01.03.2022 14:27 Ответить
Про мертвих ніхто не знає (ще). Це їм вдається поки що придушувати. Але є необсяжна кількість поранених і покалічених, але ще живих. Набагато більше ніж вони собі планували. Тільки зараз вони досягають кордону з Беларуссю. Ніхто не знає що з ними робити. Лікарні і школи переповнені, і лікарів стільки нема. Через день-два вони з'являться у Москві. І як таке приховаєш?
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01.03.2022 15:17 Ответить
Вона Нова Басань, а ніякий не Басанів.
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01.03.2022 13:27 Ответить
Русская петушня сдалась целой ротой. Раз этот биомусор ***** строит дороги и мосты, предлагаю сразу поле удобрить ими. После Харьковского обстрела только так.
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01.03.2022 13:27 Ответить
Під Харковом у полон потрапила рота Таманської Краснознамьоної Гвардєйской Дівізіі. Відео
https://twitter.com/_A_Vit_/status/1498591520454238208

П.С. Чмошники
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01.03.2022 13:31 Ответить
Радий кожній перемозі і атаці наших бійців, але не варто применшувати можливостей, підлостей і хитростей противника. На вказаному сайті наші бійці конвоюють якесь обдерте відділення нещасних кацапів, навіть не взвод і тим більше аж ніяк не роту, так кілька москаликів чи бурятів. На жаль, тут і не пахне відбірними дивізіями. Треба тримати під контролем ситуацію, бо спочатку москалі могли кинути під роздачу на "м"ясо" всяку гопоту, а потім можуть піти і вишколені легіонери чи вагнерівці, які пройшли Сірію, бої на Донбасі. Будьмо напоготові , Слава Україні.
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01.03.2022 13:55 Ответить
все свиноцабаки прошли бутылки и швабры - не смотри кацапское кино...!
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01.03.2022 14:09 Ответить
чего так? если сдались - норм, мозги значит есть, немного. потом нужно следственные действия, кто стрелял\убивал и т.п.
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01.03.2022 13:41 Ответить
росія в2019горці вийшла з женевської конвенції!!!! у статті не точність....загугліть про це, і пом'ятайте!
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01.03.2022 13:29 Ответить
60шт цистерн.
Кораблів+катерів = 2шт
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01.03.2022 13:38 Ответить
Жалко ... Ясно, дякую!
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01.03.2022 13:45 Ответить
2 катери
60 то бочки з горючкою
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01.03.2022 13:42 Ответить
Жалко ... Ясно, дякую!
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01.03.2022 13:46 Ответить
цистерн з ПММ - 60
та коми після 60 немає
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01.03.2022 13:46 Ответить
Тримаємось, друзи!
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
показать весь комментарий
01.03.2022 13:33 Ответить
Тримаємось, друзи!
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
показать весь комментарий
01.03.2022 13:33 Ответить
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01.03.2022 13:33 Ответить
а 70 європейських літаків вже у нас?
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01.03.2022 13:34 Ответить
Вони будуть базуватись на захищених аеродромах у Польщі. Туди вже відправили льотчиків
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01.03.2022 13:38 Ответить
А можливо робити бойові вильоти аж до Києва?
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01.03.2022 13:41 Ответить
з якою метою цікавитесь? це військова таємниця
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01.03.2022 13:44 Ответить
Теоретична можливість і дальність вилетів не є таємницею.
А от місце базування якраз є, тому й переживаю, що всі знають звідки вони мають вилітати.
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01.03.2022 14:07 Ответить
Бойові вильоти з польських аеродромів. Була така інфа
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01.03.2022 13:40 Ответить
Бей, Кацапов, спасай Украину
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01.03.2022 13:45 Ответить
думаю, что не раскроют такую информацию
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01.03.2022 13:52 Ответить
Вікторія Сюмар

3 hrs ·

6 день. Києву всі розвідки світу давали максимум 48 годин… Але він вистояв вже більше і зустрів весну…

Ситуація така: більшість колон під Києвом, які мали забезпечити облогу міста, розбиті. Російські солдати переважно порозбігалися і бродять околицями, десь км 30 - 40 до столиці. Голодні і злі.

Русскій танкіст Міша в одному з сіл біля Макарова дві години їздив довкола села на танку. Місцеві спитали, чого він наярює? Міша: «надо выпалить топливо, а то если с полным баком вернусь, свои же расстреляют. А ехать дальше я не хочу». Це абсолютно правдива історія.

Путін по всій Росії збирає нові війська, але його кращі кадри або вже валяються в українській землі, або бродять по ній голодні і покинуті. З кнопочними телефонами, аби не викладали цієї ганьби в інет. І лише просять місцевих: покажіть де кордон, ми підемо.

Йдіть. Йдіть нах і далі. І назавжди.

В нас весна. Нам час відбудовувати те, що ви натворили на нашій землі. Будувати ще кращу свою Украіну…
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01.03.2022 13:37 Ответить
шо відбудовувати? От вони нехай і відбудовують.Війна триває ніхто її не відміняв
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01.03.2022 14:04 Ответить
Так я не вата, це для мозку рашистів

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С рашистской силой тёмною,
С путинской ордой.

Припев:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!

Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они - за царство тьмы.

Припев.

Дадим отпор душителям
Всех демократических идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Припев.

Не смеют крылья трехцветные
Над Украиною летать,
Поля её просторные
Не смей кацап топтать!

Припев.

Гнилой рашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Припев.

Пойдём ****** всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За Киев наш родной!

Припев.

Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой
С кацапской силой ********,
С путинской ордой!
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01.03.2022 13:40 Ответить
нам би добровольців НАТО на літаках та пво
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01.03.2022 13:42 Ответить
Іхтамнетовських НАТОвців маєте на увазі?
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01.03.2022 14:05 Ответить
Смерть кацапским оккупантам !
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01.03.2022 13:43 Ответить
Треба залучать Афганський досвід : ПАЛИТЬ НАЛИВНИКИ техніка без топлива - ЧЕРМЕТ.
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01.03.2022 14:12 Ответить
Отмечены случаи грабежей и мародерства со стороны оккупантов в районах населенных пунктов Буча, Гостомель, Новый Басанов.

====================================================

Редактор поправьте - не Новый Басанов, а Новая Басань
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01.03.2022 15:21 Ответить
Тиханоаская приказала солдатам переходить на сторону Украины. Если нет- смерть оккупантам!
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01.03.2022 15:28 Ответить
Братья украинцы! Хватит уже сидеть в обороне. Настало время перейти в атаку и сокрушить зверя в его логове! Переходите границу на территорию страны агрессора. Противник не ожидает этого и будет застигнут врасплох. У него нет оборонительных рубежей. Один сильный удар и мы нанесём врагу неприемлемый ущерб, наши ВСУ пройдутся огненным ураганом по всей стране и ударят в самое её сердце. Не упускайте момент. Вперёд! На Москву!
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01.03.2022 17:06 Ответить
будет, со временем. Хотя нах нам та масква? Кормить их, танунах
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01.03.2022 19:05 Ответить
Оточення Києва? - Не надто цікава перспектива.
Може, варто "підточити" тих, хто намагається оточувати, поки вони не закріпилися там?
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01.03.2022 17:24 Ответить
Уважаемые! Не стоит обсуждать, поймут и захватчики свою вину или нет. Не стоит выяснять почему они это сделали, что думают их матери и насколько их жаль. Все, кто пришел в Украину с оружием - русские, чеченцы, белорусы - должны вернуться в свою страну или в наручниках, или в пластиковых мешках. Последнее предпочтительнее. Слава Украине!
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01.03.2022 17:52 Ответить
 
 