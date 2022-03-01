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Литва и Польша будут совместно выступать за членство Украины в ЕС, - Науседа
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Литва и Польша будут совместно выступать за членство Украины в ЕС и продолжать оказывать поддержку, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Срочный координационный звонок с моим другом Анджеем Дудой сегодня утром. Обменивались мнениями по активизации европейских усилий по поводу противодействия агрессии России против Украины. Договорились совместно выступать за членство Украины в ЕС и продолжать оказывать поддержку", - написал Науседа в Twitter во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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