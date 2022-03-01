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Литва и Польша будут совместно выступать за членство Украины в ЕС, - Науседа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Литва и Польша будут совместно выступать за членство Украины в ЕС, - Науседа

Литва и Польша будут совместно выступать за членство Украины в ЕС и продолжать оказывать поддержку, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Срочный координационный звонок с моим другом Анджеем Дудой сегодня утром. Обменивались мнениями по активизации европейских усилий по поводу противодействия агрессии России против Украины. Договорились совместно выступать за членство Украины в ЕС и продолжать оказывать поддержку", - написал Науседа в Twitter во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Венгрия поддержала ускоренное вступление Украины в ЕС, - Сийярто

Автор: Наталя Джума
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⚡️Россияне готовятся вбросить масштабный фейк якобы о капитуляции украинской власти, предупреждает советник министра обороны Алексей Копытко.

"Все это вранье. Никаких капитуляций НЕ БУДЕТ", - пишет Копытко.
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01.03.2022 14:05 Ответить
Дякуємо !!!
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01.03.2022 14:06 Ответить
Оператор СП-2 готовится к банкротству - СМИ
https://korrespondent.net/business/companies/4452921-operator-sp-2-hotovytsia-k-bankrotstvu-smy
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01.03.2022 14:08 Ответить
Те,что знают кацапов не по наслышке. Спасибо !
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01.03.2022 14:31 Ответить
живу в эстонии. всё хорошо в ес, но цены в раз 10 вырасли по сравнению с тем, когда жили в кронах)) раньше на 25 крон (1.5 евро покупали корзину жрачки), а теперь литр молока самый дешевый 70 центов по ес.
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01.03.2022 14:33 Ответить
упс 64 цента.
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01.03.2022 14:34 Ответить
но один фиг в ес лучше, чем в россии) только таблетки дешевле там...всякий уголь и т.д. и сиги, у нас самые дешня 4.20 евро стоят. ну и бухло дешевле... хотя качество европейского получше на голову...
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01.03.2022 14:37 Ответить
 
 