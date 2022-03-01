Зеленский выступил в Европарламенте - ему аплодировали стоя: "Мы доказали, что мы такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами"
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Зеленский выступил в Европарламенте - ему аплодируют стоя.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина объединила страны Европейского Союза ценой тысячи своих погибших в результате вторжения России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Обращаясь к представителям Европейского парламента, Зеленский отметил, что не может говорить "доброе утро, день или вечер, поскольку для многих граждан Украины они могут быть последними".
"Я говорю сейчас о гражданах Украины, которые защищают страну ценой своей жизни, защищают единство, свободу. Я очень рад, что то, что я сейчас увидел и услышал здесь (поддержка и аплодисменты Украине. - Ред.), это настроение такое, что я рад, что мы сегодня объединили всех вас - страны ЕС, но я не знал, что это произойдет такой ценой. И это трагедия для меня и каждого украинца, для государства. Такая высокая цена, очень высокая. Тысячи погибших людей, две революции, одна война и пять дней полномасштабного вторжения РФ", - заявил Зеленский во время видеовключения на внеочередной пленарной сессии Европарламента, посвященной войне РФ против Украины.
"Я считаю, что мы отдаем сегодня за ценности, за права, за свободу, за желание быть равными, такими же, как вы, как каждый человек, мы отдаем наших лучших людей, сильнейших украинцев... С нами Европейский Союз будет точно крепче. Без вас Украина будет одинокой… Мы доказали свою силу, доказали, что мы как минимум такие же, как вы… Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы… Тогда жизнь победит смерть, а мир – тьму", - добавил Зеленский.
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А Майкл Дуглас має коріння з Бєларусі.
Народився в сім'ї видатного американського актора єврейсько-білоруського походження Кірка Дугласа. Дід і бабуся Майкла по батьківський лінії, Гершель та Бруня Данієлович, були єврейськими емігрантами з Чаусів, Російська імперія, нині Білорусь. Мати - американська акторка Дайєна Ділл (Diana Dill).
"Давайте подивимося на курс [Путіна] - це двозначна інфляція, від 15 до 20%, прямо зараз Росія переживає дуже глибоку рецесію. На неї чекає повна ізоляція від світової економіки, від світової фінансової системи та від світових технологій. Він дивиться на укріплення на східному флангу НАТО, він дивиться на Європу, що диверсифікується від російської енергетики, і дивиться на Захід, який більш енергійний, згуртований і рішучий, ніж будь-коли в епоху після закінчення холодної війни.
Ми думаємо, що в якийсь момент до Путіна дійде стратегічний провал, і деескалація може мати шанс. Але доти ми продовжуватимемо стягувати плату", - сказав Заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх. https://t.me/operativnoZSU/9787
*****, хоча й гопнік за повадками, але цей кривавий кацапський кат має хижі ядерні пазурі.
Пацюк, загнаний у безвихідь, може бути дуже небезпечним.
Не дай бог, якщо йому вже не буде що втрачати...
Я до сих не понимаю, почему у людей есть возможность смотреть российские каналы по Интернету и на кабельном. Они же не дают людям выздороветь от российской пропаганды. На всяких там ОРТ (первый канал России) такой бред несут, что люди становятся агрессивными, бросаются на своих соседей и родственников.
Але прийшла біда. І дійсно - замість "мальчіка" бачу достойного Президента.
Розпалювання внутрішніх чвар у такий трагічний момент, - це пособництво ворогу!
І неважливо, хто цим займається. - Він або ідіот, або такий самий ворог України.
Вы сделали все что могли. Слава Вам также!
Трохи не розбив телевізор, коли дивився у німецьких новинах промову коня (через інтернет) на ассамлеї ООН. Що воно несло, аби виправдати рашку! Не буду переказувати. Не можу. Побачимо, як буде ООН реагувати.
За очільницю посольства України у США мені соромно: посміхається перед камерою у такий час для України, англійською мовою двoх слів до купи звязати не може, не кажучи вже про акцент.
Виступ Зеленського на засіданні ЄС-парламенту у перекладі на німецьку був дуже добрий. Побачимо, які будуть результати.
Тут Зеленский неправ: украинцы куда отважнее, чем (западно)европейцы.
Слава героическим защитникам Украины! Смерть рашистским и алкашенковским оккупантам!
А речь у него была так себе, мог бы и посильнее...