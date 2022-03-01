Текст речи Зеленского в Европарламенте: "Никто не сломает нас, мы сильные, мы украинцы. С нами ЕС точно будет крепче"

Сегодня, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил в Европарламенте, который на внеочередном заседании принял заявку Украины на членство в Евросоюзе. Начата специальная процедура вступления.

Цензор.НЕТ приводит полный текст выступления Зеленского (на языке оригинала):

"Дуже дякую! Шановні присутні, ви знаєте, я останні дні не знаю, як правильно всіх вітати. Тому що я не можу казати "Добрий ранок", чи "Доброго дня", чи "Добрий вечір". Не можу, і це абсолюта правда, тому що щоденно для когось цей день точно не добрий, щоденно для когось цей вечір – останній. Я говорю сьогодні і зараз про своїх громадян України, які захищають ціною свого життя наші стіни, свободу.

Я дуже радий, те що побачив тут – цей настрій, такий об'єднуючий. Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас – країн ЄС, але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для кожної держави.

Ви знаєте, я не говорю, не читаю папірці, тому що папірці в житті моєї держави закінчились. Все це реальне: і ці загиблі люди, все це справжнє життя. І ви знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рідними, такими самими, як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей: найміцніших, найсильніших, надзвичайних українців.

І ми дуже часто любимо говорити, що ми всі переможемо, і я дуже радий, що ви про це вже не тільки говорите, а й бачите. І ми точно всі переможемо, я впевнений у цьому. Є такий вираз: "Український вибір Європи". Те, чого ми прагнули, до чого йшли і йдем. І я дуже би хотів, щоби звучав у вас до нас "Вибір Європою вже України".

У мене є пару хвилин поспілкуватись з вами, тому що є невеликі обстріли та ракетні удари. Цей ранок був трагічним для всіх нас. Дві крилаті ракети – по Харкову. Місто, яке біля кордонів з РФ, там завжди було дуже багато росіян і завжди вони дружили, дуже теплі відносини були, там більше 20 "вузів", це був і є центр, де найбільша кількість університетів в нашій країні. Молодь – яскрава, розумна, яка завжди збирається і збиралась на всі свята на найбільшій площі в нашій державі. Площа Свободи. І це найбільша площа Європи. І це правда – площа Свободи. Уявіть собі – зранку, 2 крилі ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи.

Ми боремось просто за свою землю і свою свободу, і, повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і в державу не зайде. Повірте мені. Кожна площа сьогодення, як би вона не називалась, вона буде називатись площею Свободи. В кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці.

У нас є бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. і знов президент Путін скаже, що це якась операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких вони військових заводах вони працюють? На яких ракетах? Може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив!

У нас дуже вмотивований народ, дуже. ми боремось за наші права – свободу та життя. А зараз ми боремось за виживання. і це наша найголовніша мотивація, але ми боремося, щоб бути рівноправними членами європи. І я вважаю, що сьогодні ми всі показуємо, що ми такі є. З нами ЄС точно буде міцніший. Без вас україна буде самотньою. Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці, і тоді життя переможе смерть, а світ – темряву.

Слава Україні!"