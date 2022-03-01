"Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны часто перерастали в настоящие", - Медведев уже угрожает Европе
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Европе войной.
Так бывший президент России отреагировал на слова министра экономики Франции Брюно Ле Мера, заявившего, что Франция настроена вести "тотальную экономическую и финансовую войну" против России, пока Путин не прекратит реализовывать свои намерения по Украине.
"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", - цитирует Медведева российский Коммерсант.
Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 1, 2022
Ранее ле Мэр заявил: "Мы будем вести тотальную экономическую и финансовую войну против России и обваливать их экономику. Мы целимся в "сердце" системы - во Владимира Путина, олигархов, но и всю российскую экономику, и последствия этого ощутят также обычные россияне".
Пожалуйста, подождите...
москва пустая!
элиты, берите власть!
группа медведева, бери власть в стране!
группа суркова, бери власть!
другие группы, берите власть в стране!
объявляйте путина свихнувшимся!
иначе он вас всех разорит с этими санкциями!
ЭТО СЕЙЧАС ТАК ПРОСТО!
ВСЕ ЖЕ ВИДЯТ, ЧТО ОН УЖЕ ПОЕХАВШИЙ!
ОН УГРОБИТ ИХ И ИХ СОСТОЯНИЯ!
але ж якби вони не були таким тотальним бидлом...
Чим більше вони будуть відгавкуватись на весь світ - тим жорсткіше будуть їх щемити.
https://www.facebook.com/watch/?v=674066880602423&aggr_v_ids[0]=674066880602423¬if_id=1646139103229154¬if_t=watch_follower_video&ref=notif
Пугая мир масштабом перемен,
Заваривая варево крутое,
Россия поднимается с колен,
И снова ее ******, но стоя.
ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО,ФОТО РАЗБИТОЙ ТЕХНИКИ ,ТРУПЫ,ПЛЕННЫХ !!!В АЛИЭКСПЕСС ,**** ЗАХОДИТЕ ВЫБЕРАЙТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР ПИШИТЕ ИМ ПИСЬМА СТОП ВОЙНА,ФОТО РАЗБИТЫХ ГОРОДОВ,ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ и БРАТУШЕК ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ!!!
Митька думает, что с дурачка не спросят, спросят Митька, ещё как спросят!
Все кинулись исправлять допущенную ошибку.
Ржу нимагу.
и расхрабрился.