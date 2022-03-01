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Российская техника пройдет зеленым коридором в Сумской области для обмена пленными, - глава ОГА Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская техника пройдет зеленым коридором в Сумской области для обмена пленными, - глава ОГА Живицкий

В Сумской области, в районе КРАСНОПОЛЬЯ организован зеленый коридор для российской техники. Колонна оккупантов направляется на обмен пленными.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"КРАСНОПОЛЬЕ. "Зеленый коридор" для вражеской техники, идущий из Осоевки! Там заложники - наши пленные! Колонна направляется на обмен пленными! Зеленый коридор организован приказом Президента Украины", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Сумской области оккупанты раздавили авто с мужчиной, который пытался остановить российскую колонну, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Российская техника пройдет зеленым коридором в Сумской области для обмена пленными, - глава ОГА Живицкий 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+65
Не вірте кацапні!
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01.03.2022 15:34
+40
Они уже нам устраивали под Иловайском зелёный коридор.И все мы помним чем это закончилось.
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01.03.2022 15:35
+35
А колонна зачем? Что-то мне это не нравится…
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01.03.2022 15:34
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Не вірте кацапні!
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01.03.2022 15:34 Ответить
В Иловайске наши проходили корридором и что с ними сделали?
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01.03.2022 16:16 Ответить
як пройшло ?
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01.03.2022 15:34 Ответить
http://dancor.sumy.ua/news/newsline/410484
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01.03.2022 15:48 Ответить
Не знаєте, як зробити гіперпосилання?
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01.03.2022 17:07 Ответить
А колонна зачем? Что-то мне это не нравится…
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01.03.2022 15:34 Ответить
Й що за техніка? Для обміну вантажівок досить
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01.03.2022 15:36 Ответить
Роcіяне захотіли додому. Захопили 5 тероборонців і за вихід з України (та 1 офіцера) домовились про обмін.
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01.03.2022 15:56 Ответить
Так норм.
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01.03.2022 16:08 Ответить
О - це файна новина!

Дякую!
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01.03.2022 17:08 Ответить
Що за *****...(((
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01.03.2022 15:35 Ответить
Як в Іловайські?
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01.03.2022 15:35 Ответить
Это верно, надо бы научить зеленым коридорам в Украине. Чтобы горели как под Иловайском.
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01.03.2022 16:13 Ответить
Они уже нам устраивали под Иловайском зелёный коридор.И все мы помним чем это закончилось.
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01.03.2022 15:35 Ответить
так ты предлагаешь нам разбомбить конвой с нашими пленными?
кажется, идиотии тоже должен быть какой-то предел.
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01.03.2022 16:13 Ответить
ЩО ЗА БРЕД та ЗРАДА?!!
Для обміну полоненими техніка НЕ ПОТРІБНА!
Достатньо АВТОБУСІВ!
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01.03.2022 15:36 Ответить
а автобусы - не есть техника?
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01.03.2022 16:13 Ответить
яка колона?? достатньо бортових камазів і обмін виключно 1 на 1. або наших 2 їх 1.
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01.03.2022 15:38 Ответить
Владі не варто приховувати що саме відбувається.Ми міняєм всіх на всіх в масштабах області?Де гарантія що росіяни віддають всіх?
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01.03.2022 15:38 Ответить
Уже вроде на один *зеленый коридор* мы повелись недавно. Как бы етот коридор не стал красным. И кого вы на обмен выставляете? кацапских летчиков и офицеров?
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01.03.2022 15:39 Ответить
Очередной ТРОЯНСКИЙ КОНЬ от кацапов ?

ЗЕ, ты рискуешь попасть на Гиляку !!
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01.03.2022 15:39 Ответить
Маю надію, що той обмін пройде під нашим вогневих контролем.
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01.03.2022 15:39 Ответить
Могут *******...этож кацапы

Будьте бдительны
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01.03.2022 15:40 Ответить
Опять ведутся на эти ********** приманки и превращают агрессора и войну в "спецоперацию".
Ну **** нельзя что ли там рядом с Зеленским поставить нормального патриота чтобы отбивал голову всяким миролюбцам?
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01.03.2022 15:40 Ответить
Там вроде правильный обмен, пятерых наших на одного чумазого
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01.03.2022 16:01 Ответить
а пр чем колонна техники ?

пусть спешиваются и ...уярят домой в шрафбат или в тюрьму

помните последний день ДАПа !!!!
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01.03.2022 16:09 Ответить
Вот до чего договорились вчера. Как я и говорил, **** хочет втихаря забрать своих пленных чтобы никто не узнал как кацапская армия массово сдается
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01.03.2022 15:41 Ответить
Кацапи про своїх ніколи не печуться. Сто відсотків підлянка.
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01.03.2022 15:41 Ответить
Вы че, больные????!!!!! это же явный бред и написан под дулом автомата для свободного прохода оккупантов в тыл!!!!
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01.03.2022 15:42 Ответить
ЦЕ ЯВНА ЗРАДА:
1. Про обмін полоненими ще ніхто ніде не говорив.
2. Для обміну не потрібні коридори.
3. Обмін не проводится на бойовій техніки.
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01.03.2022 15:43 Ответить
вже були в нашій історії зелені коридори . не вірте.
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01.03.2022 15:43 Ответить
Техника? Подводные лодки? Бортового грузовика мало?
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01.03.2022 15:45 Ответить
Живийцький зрадник?!!!
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01.03.2022 15:47 Ответить
Шот мне от этих коридоров отрыжка после Иловайска...Уроки не учат ?
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01.03.2022 16:05 Ответить
Ну как-то стрёмно всё это ...
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01.03.2022 16:06 Ответить
А прочитать и на карту посмотреть, ни кто не пробовал, не?
В Краснополье удерживаются пленные, туда, из Осоевки, пропускают колонну техники. Пленных заберут, а колонна, как я понимаю, должна после этого проследовать за поребрик. Наверное она будет под наблюдением арты, чтобы случайно не сбилась с пути.
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01.03.2022 16:08 Ответить
Уже говорил с бульбенфюрером - мало?! Чую договорняк подходит - на юге все сдают...
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01.03.2022 16:08 Ответить
Зачем давать ссылки на кацапские ресурсы???
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01.03.2022 16:12 Ответить
а где еще можно узнать о таком счастье ? ))))
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01.03.2022 16:19 Ответить
a on nekogda neschitalsia svobodno konverturijemim, valjuta da, pokupalji da k srublju neravnjalis, nu neschitaja tam belrupija i ....
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02.03.2022 00:07 Ответить
поменять и устроить им Иловайск.как они делали коридор.я этого не забыл.смерть собакам.
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01.03.2022 16:09 Ответить
Хорош зраду разводить, уже обменяли, все нормально...
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01.03.2022 16:11 Ответить
уже обменяли, 5 наших бойцов теробороны на 1 офицера орка, отставить ЗРАДУ
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01.03.2022 16:14 Ответить
Такой же коридор для обмена как им дали, благодаря которлму они заминировали ДАП? Украинцы ничему не учатся. Нужен еще один Иловайск, Дебальцево, Дап? Нахер переговоры- азиаты их используют когда дают слабину но хотят ударить ножом в спину. Хватит быть наивными инфантилами!
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01.03.2022 16:17 Ответить
Коридоры это ведь из котлов дают, верно?
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01.03.2022 16:26 Ответить
Но не на танках с оружием
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01.03.2022 17:06 Ответить
Че то это пахнет Донбассом 2014. Какие коридоры по нашей стране на танках. Теперь русская армия будет брать в плен постоянно наше население и будет диктовать нам свои условия.
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01.03.2022 17:06 Ответить
Може пригадаємо їм "котли"?!
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01.03.2022 17:10 Ответить
Нагадаю: Донецький аеропорт взяли тому, що наші дозволили оркам забрати трупи своїх, а ті не тільки забрали, а й замінували.
Обмін можуть виконувати тільки на цивільних автобусах і виходять тільки у встановленому місці по одному!

Зеля знову хоче собі медальку за обмін...
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01.03.2022 17:36 Ответить
 
 