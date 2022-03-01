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Российская техника пройдет зеленым коридором в Сумской области для обмена пленными, - глава ОГА Живицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Сумской области, в районе КРАСНОПОЛЬЯ организован зеленый коридор для российской техники. Колонна оккупантов направляется на обмен пленными.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"КРАСНОПОЛЬЕ. "Зеленый коридор" для вражеской техники, идущий из Осоевки! Там заложники - наши пленные! Колонна направляется на обмен пленными! Зеленый коридор организован приказом Президента Украины", - написал он.
Топ комментарии
+65 Tommy Lee
показать весь комментарий01.03.2022 15:34
+40 Женя Чайка 504f8eca
показать весь комментарий01.03.2022 15:35
+35 Вячеслав Галушка 16a6f560
показать весь комментарий01.03.2022 15:34
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Дякую!
кажется, идиотии тоже должен быть какой-то предел.
Для обміну полоненими техніка НЕ ПОТРІБНА!
Достатньо АВТОБУСІВ!
ЗЕ, ты рискуешь попасть на Гиляку !!
Будьте бдительны
Ну **** нельзя что ли там рядом с Зеленским поставить нормального патриота чтобы отбивал голову всяким миролюбцам?
пусть спешиваются и ...уярят домой в шрафбат или в тюрьму
помните последний день ДАПа !!!!
1. Про обмін полоненими ще ніхто ніде не говорив.
2. Для обміну не потрібні коридори.
3. Обмін не проводится на бойовій техніки.
В Краснополье удерживаются пленные, туда, из Осоевки, пропускают колонну техники. Пленных заберут, а колонна, как я понимаю, должна после этого проследовать за поребрик. Наверное она будет под наблюдением арты, чтобы случайно не сбилась с пути.
Обмін можуть виконувати тільки на цивільних автобусах і виходять тільки у встановленому місці по одному!
Зеля знову хоче собі медальку за обмін...