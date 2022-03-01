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Минобороны РФ анонсировало новые обстрелы "военных объектов" в Киеве и Броварах

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Минобороны РФ анонсировало новые обстрелы

Минобороны РФ заявило российским изданиям, что планирует "нанести удар высокоточным оружием по ряду военных объектов в Киеве, откуда идут информационные атаки на Россию".

Об этом пишет "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты заявили, что нанесут удар "по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (психологических спецопераций) в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием".

Агрессоры заявили о намерении обстрелять "ретрансляционные узлы", "аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве".

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В Минобороны РФ пожаловались, что с момента полномасштабного вторжения в Украину "многократно возросло количество информационных атак на разные государственные учреждения Российской Федерации, непрерывно совершаются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, а также о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры".

Отметим, что 72 центр информационно-психологических операций дислоцируется в Броварах, на въезде в город со стороны Киева.
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Топ комментарии
+42
Переведіть туди всіх полонених іванів..
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01.03.2022 16:32
+34
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01.03.2022 16:35
+21
Сьогодні почув три хороших вислови:

1) Один військовий з передової сказав: ***** скільки нас тут помре хоч мільйон, ми вмираємо за свою землю. Але цього разу ми не пробачимо і заберемо свою землю всю!!!

Звідси випливає другий вислів:

2) Спочатку Українцям стає страшно, а потім *****. Але коли Українцям стає *****, то всім стає тоді дуже страшно!

І третій чудовий вислів на сьогодні стосується рашкі:

3) Україна та Мати городів Київ каже до росії: Я тебе породила і я тебе вб'ю!
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01.03.2022 17:32
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Переведіть туди всіх полонених іванів..
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01.03.2022 16:32 Ответить
не допоможе
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01.03.2022 16:34 Ответить
Зато вселенская справедливость: пусть убивают своих сами. И нам меньше мороки
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01.03.2022 18:28 Ответить
Життя кожного з них, для кацапів коштує 50 доларів. Так, що ...
"Баби єщьо нарожают!
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01.03.2022 16:37 Ответить
Люську аваку мардовскава апосранава ссаря из Лондона туда.
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01.03.2022 17:37 Ответить
Туда надо Дерьмака отправить. Такого агента бункерфюрер еще не готов терять.
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01.03.2022 17:59 Ответить
найдите наконец кума Медведчука и посадите туда на цеть
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01.03.2022 18:06 Ответить
Мертвечук нужен в Чернобыле.
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01.03.2022 18:07 Ответить
Готовятся твари взорвать что то в рашке. Ну ясно схватить и расстрелять *укр.диверсантов*
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01.03.2022 17:48 Ответить
це нічого не дасть. вони коли перейшли кордон були вже списані з балансу. унітазка зіллє потім шо "их акружили нацисті и ани визвали агонь на себя"
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01.03.2022 16:38 Ответить
И заявить об етом по всем росийским ресурсам. Чтобы бабыещенарожают видели как росийско-фашистская армия уничтожает своих же собратьев
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01.03.2022 16:56 Ответить
Да цим тваринам пох на своїх *********.
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01.03.2022 17:42 Ответить
не поможет, этим тварям все равно!
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01.03.2022 19:06 Ответить
Зараз такі інформаційні атаки йдуть з компа кожного справжнього українця. На всіх ракет не вистачить...
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01.03.2022 16:34 Ответить
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01.03.2022 16:35 Ответить
Ну ні

Гебельс і то краще пропагандистів кремля
І не такий тупий як кісель і соловьєв
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01.03.2022 16:37 Ответить
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01.03.2022 16:35 Ответить
партизанят внуки настоящих партизан атифашистов !!!
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01.03.2022 17:33 Ответить
Спасибо, сябры!
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01.03.2022 18:30 Ответить
Молодці литвини
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01.03.2022 20:40 Ответить
Ага

Зрозуміло
Знову будуть бити по людях
А потім казати що "Ето націстко-войний об'єкт"
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01.03.2022 16:35 Ответить
И с чего это вдруг предупредили? Почему раньше не предупреждали, а теперь вдруг предупредили? Если кацап начал хрюкать, значит силой победить не получилось.
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01.03.2022 16:38 Ответить
калибров уже мало
будут искандерами бомбить?
межконтинентальными ракетами?
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01.03.2022 17:31 Ответить
Это гуано на случай атомной войны, их еще меньше.
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01.03.2022 17:39 Ответить
Если анонсируют, значит пугают, никто не будет анонсировать такие удары, не логично как то
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01.03.2022 16:38 Ответить
і я так думаю. зазвичай про таке не попереджають
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01.03.2022 16:56 Ответить
по телевышке *********
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01.03.2022 17:33 Ответить
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01.03.2022 17:39 Ответить
Удар был нанесён по зданию аппаратной возле телевышки. Зданию, в котором находились люди
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01.03.2022 17:39 Ответить
Неужели не просчитали,что так будет? Такая хрень в центре города стоит. А для кацапов телесигнал-святая святых. Теперь когда восстановят-хрен знает.

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01.03.2022 17:43 Ответить
в течении 3-х часов
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01.03.2022 18:00 Ответить
У кацапов нет логики .
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01.03.2022 19:31 Ответить
Сьогодні почув три хороших вислови:

1) Один військовий з передової сказав: ***** скільки нас тут помре хоч мільйон, ми вмираємо за свою землю. Але цього разу ми не пробачимо і заберемо свою землю всю!!!

Звідси випливає другий вислів:

2) Спочатку Українцям стає страшно, а потім *****. Але коли Українцям стає *****, то всім стає тоді дуже страшно!

І третій чудовий вислів на сьогодні стосується рашкі:

3) Україна та Мати городів Київ каже до росії: Я тебе породила і я тебе вб'ю!
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01.03.2022 17:32 Ответить
Вы лучшие! Слава ЗСУ!!! Держитесь и возращайтесь живыми!
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01.03.2022 17:50 Ответить
По вышке били,попали рядом
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01.03.2022 17:33 Ответить
А США всё Пэтриоты шлют. Что сказать? Великая американская нация ...сцыкунов.
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01.03.2022 17:40 Ответить
надо было за байдена жопы не рвать, этот старый маразматик язык в жопу себе засунул здесь
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01.03.2022 17:57 Ответить
Гамєріканєц foose, йди нахій!
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01.03.2022 18:27 Ответить
Ага. А трамп бы сказал,что "Бомбить Киев-гениальное решение". Так что не надо ля-ля.
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01.03.2022 18:47 Ответить
тебе мозги промыли, вам трамп и оружие дал и сев поток хотел остановить, короче спорить я не хочу, верите в байдена ну и Бог в помощь
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01.03.2022 19:59 Ответить
А кто промыл? Мелешь хрень какую-то.
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01.03.2022 20:48 Ответить
хотел добавить мне очень жаль на все это смотреть, надеюсь вы победите всех этих кацапских ублюдков, а на счет байдена вы сами все поймете, в свое время, держитесь!
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01.03.2022 20:03 Ответить
Я думаю зараз сперечатися про байдена / трампа недоречно. Я розчарувався в обох. А те, що несе на Фоксі Такер Карлсон, просто на голову не налазить. Таки дійсно - сцикуни.
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01.03.2022 20:48 Ответить
Ти, балоболе, не *****! Американці свою справу знають ї роблять - варять жабу повільно, щоб вона не вистрибнула.
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01.03.2022 18:20 Ответить
Не матюкайся,козел.
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01.03.2022 18:47 Ответить
Гаразд! Ти далеко підеш, і я навіть знаю - куди.
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01.03.2022 19:05 Ответить
Ти навіть не знаєш,як зняти штани, щоб посцяти.
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01.03.2022 19:17 Ответить
Та я просто ширінку розстібаю і сцю прямо на тебе. А ти штани зовсім знімаєш?
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01.03.2022 19:23 Ответить
На мене? Ти в темряві мене зі своїм татом сплутав.
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01.03.2022 20:50 Ответить
Тебе не можливо ні з ким попутати, навіть у темряві - ти унікальний смердюк. Йди псу під хвіст - там твоє місце.
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01.03.2022 21:26 Ответить
Та ти по життю попутав,чмо)
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01.03.2022 21:46 Ответить
Ото і все на що ти здатний, інтелектуальний (а може й не лише) імпотенте? Йди, куди тебе послано. Набрид.
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01.03.2022 21:56 Ответить
Не нервуйся,чмо)
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01.03.2022 23:23 Ответить
А где обещанное Украине летательное оружие?!
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01.03.2022 17:33 Ответить
Я так розумію, що офіцерів в ординській армії вже не залишилось.
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01.03.2022 17:34 Ответить
а вони там були??? ще з 2014 "честное слово руцкого ахфицера" обесценилось до проклятия
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01.03.2022 17:36 Ответить
різний рівень катастрофи. Тут глобальна війна може початись. Невже ніхто з кацапських чинів цього не може усвідомити?
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01.03.2022 17:41 Ответить
ну судячи з бомбордувань житлових будинків, захоплення ЧАЄС і сунуть на Енергодар (у цю мить)...то навряд там є хтось притомний.... маньяк керує всим цим божевіллям... вони - раби..
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01.03.2022 17:45 Ответить
Ви праві. На жаль.
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01.03.2022 18:02 Ответить
я думаю ставка была именно на это и сделана, напугать ядерной войной чтобы запад не помогал
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01.03.2022 17:59 Ответить
їх там ніколи і не було..були вбивці та мародери
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01.03.2022 17:38 Ответить
Да какие там нафиг офицеры, быдло путинское.
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01.03.2022 17:42 Ответить
Придет время и будет на Москве выть сигналы воздушной тревоги. За все заплатите, *****-сы
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01.03.2022 17:34 Ответить
анонсируют ??? это шо-то новенькое в рашапропагандонии....
что-то как-то до сейчас не анонсировали...
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01.03.2022 17:34 Ответить
GeneralSVR(reserv)
Дорогие подписчики и гости канала! Вторник 1.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 7366 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Надо побить рекорд Афгана и пистец пида рассии.
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01.03.2022 17:35 Ответить
да насыпте себе на шляпу соли марамойки.
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01.03.2022 17:35 Ответить
Сигнал пропал. Что,твари в киевскую телевышку лупанули?
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01.03.2022 17:38 Ответить
ага по кацап тв показал как вышку чтото прилетело она черная но устояла
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01.03.2022 17:39 Ответить
всем включить РАДИО УКРАИНЫ и слушать , интернет есть !!!
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01.03.2022 17:39 Ответить
Почитал болгарские СМИ(я знаю болгарский): публикуют правдивые фото, пишут что сегодня заблокируют рашу тудей и спутник, назначили нового министра обороны, вместо ватного и называют происходящее войной, а не какой то операцией. Это при том, что Болгария всегда была очень ватной. Кстати, о новости из статьи, нужно бы реально устроить флешмоб по телефонному минированию различных объектов на территории рашки.
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01.03.2022 17:40 Ответить
Действуют по принципу: "Куда бомба упала, там и штаб врага", как в Сирии делали.
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01.03.2022 17:41 Ответить
радио РАБОТАЕТ и работает МЕСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ !!!
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01.03.2022 17:41 Ответить
Сейчас посмотрела совещение российского правительства под председательством Путина. Млин, члены правительства сидели с таким видом, как будто у них у всех члены семьи поумирали. А умерло то всего лишь наворованное годами, какие же они впечтлительные, однако. Путин пытался изображать оптимизм, но их рожи все равно оставались похоронными. Понятно, что экономика покатилась вниз, а дальше как ком будет нарастать этот биздец, а остановит нечем. Сдохните, твари.
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01.03.2022 17:41 Ответить
пусть за свои жопы переживают
твари подлючие
все у них было, во всех структурах европы гадили
им мало было

вы русские алени просто
я поражаюсь как вы свою страну в изгоя превратили
вы просто алени, китайцы вообще офигели
теперь они видят примерно что с ними сделают
если они попробую отжать тайвань

пусть каждый кто хотел побить хохлов
ощутит на себе любов
и будет осиживаться в бомбоубежище
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01.03.2022 17:49 Ответить
чем стрельнули то так точно , они ж криворукие
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01.03.2022 17:41 Ответить
обстреляли ПЕЧЕРСЬКУ ВЕЖУ телебачення (((
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01.03.2022 17:42 Ответить
Обстреляли телевышку в Киеве. Пропал сигнал. Не беда. Интернет есть. Устанавливайте IPTV плеер и бесплатный плей лист.
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01.03.2022 17:43 Ответить
Например, бесплатный лист: https://tva.org.ua/ip/u/iptv_ukr.m3u
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01.03.2022 17:47 Ответить
Приблизительно полчаса назад, на российских сайтах, начали блокировать всех, кто против РФ. Закон называется: борьба с военными деверсиями против России. Многие кацапы возмущаются, что украинцы выкладывают в сеть массовое уничтожение российской техники и это подрывает их скрепный дух.
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01.03.2022 17:59 Ответить
Минобороны РФ, иди *****
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01.03.2022 18:03 Ответить
А касапы так умеют???? А им вообще так можно??
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01.03.2022 18:16 Ответить
Им на своих насрать, ты их туда хоть миллион приведи-не поможет!(((
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01.03.2022 19:01 Ответить
цензор, пишите правильно
высоконеточных
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01.03.2022 19:23 Ответить
 
 