Минобороны РФ анонсировало новые обстрелы "военных объектов" в Киеве и Броварах
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Минобороны РФ заявило российским изданиям, что планирует "нанести удар высокоточным оружием по ряду военных объектов в Киеве, откуда идут информационные атаки на Россию".
Об этом пишет "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
Российские оккупанты заявили, что нанесут удар "по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (психологических спецопераций) в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием".
Агрессоры заявили о намерении обстрелять "ретрансляционные узлы", "аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве".
В Минобороны РФ пожаловались, что с момента полномасштабного вторжения в Украину "многократно возросло количество информационных атак на разные государственные учреждения Российской Федерации, непрерывно совершаются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, а также о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры".
Отметим, что 72 центр информационно-психологических операций дислоцируется в Броварах, на въезде в город со стороны Киева.
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"Баби єщьо нарожают!
Гебельс і то краще пропагандистів кремля
І не такий тупий як кісель і соловьєв
Зрозуміло
Знову будуть бити по людях
А потім казати що "Ето націстко-войний об'єкт"
будут искандерами бомбить?
межконтинентальными ракетами?
1) Один військовий з передової сказав: ***** скільки нас тут помре хоч мільйон, ми вмираємо за свою землю. Але цього разу ми не пробачимо і заберемо свою землю всю!!!
Звідси випливає другий вислів:
2) Спочатку Українцям стає страшно, а потім *****. Але коли Українцям стає *****, то всім стає тоді дуже страшно!
І третій чудовий вислів на сьогодні стосується рашкі:
3) Україна та Мати городів Київ каже до росії: Я тебе породила і я тебе вб'ю!
что-то как-то до сейчас не анонсировали...
Дорогие подписчики и гости канала! Вторник 1.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 7366 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Надо побить рекорд Афгана и пистец пида рассии.
твари подлючие
все у них было, во всех структурах европы гадили
им мало было
вы русские алени просто
я поражаюсь как вы свою страну в изгоя превратили
вы просто алени, китайцы вообще офигели
теперь они видят примерно что с ними сделают
если они попробую отжать тайвань
пусть каждый кто хотел побить хохлов
ощутит на себе любов
и будет осиживаться в бомбоубежище
высоконеточных