РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10722 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
67 990 104
армия РФ (15394) Киевская область (3539) Россия (91316) Бутусов Юрий (3916)

Российский самолет сбросил бомбу на жилой дом в Бородянке, - Бутусов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Как только российский самолет сбросил бомбу на жилой дом в поселке Бородянка Киевской области.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Только что российский самолет сбросил бомбу на жилой дом в поселке Бородянка Киевской области. Российская армия, понесшая огромные потери и разбитая во многих боях, перешла к откровенно террористическим действиям. В ближайшее время сообщим подробности этой трагедии. Украина отомстит на поле боя", написал Бутусов.

Читайте также: "Только, что разъ#бали аэропорт военный", - в российском Таганроге совершена атака на аэродром армии РФ. Уничтожен самолет. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+64
а мы цацкались с гнойниками л/днр с 2014 года.. надо было всех нахер выкосить и сказать, это в каждом окне был сепар
показать весь комментарий
01.03.2022 16:46
+55
Орді насрати на своє м'ясо.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:47
+48
Україна домовилась з Туреччиною про збільшення поставок безпілотних літальних апаратів Байрактар.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Мрази
показать весь комментарий
01.03.2022 19:08 Ответить
Тварі не розуміють чим це все закінчіться, а я скажу-буде проклята всякий виродок у якого тавро - московит.
показать весь комментарий
01.03.2022 20:49 Ответить
Підарасина, іди *****.
показать весь комментарий
01.03.2022 21:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 