Враг готовит авиаудар по Софии Киевской: УГКЦ призывает спасти величайшую святыню украинцев

Украинская греко-католическая церковь получила информацию о том, что российские войска готовят авиаудар по самой главной святыне украинского народа со времен Киевской Руси – собору Софии Киевской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационный ресурс УГКЦ.

"Пусть Святая София – Премудрость Божия, вразумит тех, кто задумал совершить это преступление".

Глава УГКЦ призвал всех христиан молиться за духовную святыню славянских народов, а агрессора призвал воздержаться от этого ужасного акта вандализма.

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