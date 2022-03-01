Враг готовит авиаудар по Софии Киевской: УГКЦ призывает спасти величайшую святыню украинцев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская греко-католическая церковь получила информацию о том, что российские войска готовят авиаудар по самой главной святыне украинского народа со времен Киевской Руси – собору Софии Киевской.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационный ресурс УГКЦ.
"Пусть Святая София – Премудрость Божия, вразумит тех, кто задумал совершить это преступление".
Глава УГКЦ призвал всех христиан молиться за духовную святыню славянских народов, а агрессора призвал воздержаться от этого ужасного акта вандализма.
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Сверхсветово́е движе́ние - движение со скоростью, превышающей скорость света в вакууме. Несмотря на то, что согласно специальной теории относительности скорость света в вакууме является максимально достижимой скоростью распространения сигналов, а энергия частицы положительной массы стремится к бесконечности при приближении её скорости к скорости света, объекты, движение которых не связано с переносом информации (например, фаза колебаний в волне, тень или солнечный зайчик), могут иметь сколь угодно большую скорость
уже украинский равин с торрой там что-то вещал...
Путин, ты реально дебил ???