В результате обстрела российскими оккупантами телевышки в Киеве погибли 5 человек, еще 5 ранены, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате обстрела российскими оккупантами телевизионной вышки Киева погибли 5 человек, еще 5 получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщили в ГСЧС.
"В результате обстрела телевышки в Киеве погибли пять человек, еще пять — получили ранения", - отмечается в сообщении.
Как передает Цензор.НЕТ, ранее российские оккупанты обстреляли телевышку в Киеве.
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+12 Максім ХОЙ 07fb0949
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+7 SuperVsirf .
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музична пауза
Шойгу, в тебе є шикарний шанс...
Источник: Европейская Правда
ДЛЯ НИХ ПРОСТО БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ БАНКЕТА,ПОД КАЖДЫМ КУСТОМ ИХ БУДЕТ ЖДАТЬ ГОЛОДНЫЙ БАНДЕРОВЕЦ,ЧТО БЫ ПУСТИТЬ ИМ КРОВЬ И РАЗДЕЛАТЬ КАК ПОРОСЯ.
ЭТА РУСНЯ УЖЕ НИЧЕГО ЖРАТЬ НЕ ИМЕЮТ,ПРОБЛЕМЫ С ГСМ.
ДАЛЬШЕ БЛАГОДАРЯ ВСЕМУ МИРУ ИМ ЖОПА.ДЕНЕГ НЕТ ,НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ,ДИМОН ПРЯМ ,КАК ВАНГА,НАПРОРОЧИЛ🤣
Это капец. Теперь уже официально нас сливают. 73% какая разница - я вас ненавижу!!! Все, что мы сейчас имеем - ваших рук дело!!!!