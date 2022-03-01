В результате обстрела российскими оккупантами телевышки в Киеве погибли 5 человек, еще 5 ранены, - ГСЧС

В результате обстрела российскими оккупантами телевизионной вышки Киева погибли 5 человек, еще 5 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщили в ГСЧС.

"В результате обстрела телевышки в Киеве погибли пять человек, еще пять — получили ранения", - отмечается в сообщении.

Как передает Цензор.НЕТ, ранее российские оккупанты обстреляли телевышку в Киеве.

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