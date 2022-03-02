Россия готовит провокацию для оправдания привлечения войск Беларуси в войне против Украины, - ГУР МО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главное управление разведки Минобороны заявило о подготовке Россией провокации для оправдания использования белорусских войск в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный Telegram-канал ГУР МО.
Украинские разведчики обнаружили у границы ориентировочно 300 белорусских танков. Пока они остаются на территории Беларуси.
"Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута г. Пинск – Иваново – Драгичин (примерно 30 км от Государственной границы Украины). Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск", – говорится в сообщении.
Военные подразделения Беларуси появились у границ Украины накануне. Они сосредоточились на Волынском направлении.
Пожалуйста, подождите...
щоб не було кому до нас перти
в порядку самообслуговування
Объясните мне пожалуйста .
Почему Россия объявившая войну Украине может обстреливать Киев, Харьков, Сумы, Чернигов, Мариуполь ...
А мы не обстреливаем Москву, Ростов, Белгород, Питер ...
Что за ***** ?
если нуж жарить их по месту !!!
или мы ждём пока пол Украины разрушится ? и европарламент наплачется ...
**** гнев праведный !!!
... у Меня нет толерантности вобще к этому народу !!!
Сжечь Всех !!!
и тогда наступит мир !!!
Лише точка У. - бестселер ще з 60х.
Вільхи і Нептуни лишились на папері.
***** пішов сподіваюсь ?!.
як нема чим ?
... слюнями европарламенту хотяб ...
эх сябры, писта вам. просрали вы государственноть, а теперь свободу((
Да, белорусские сучки?
ихние ракеты в поле не падают.
вылетают они из белоруси
и мне лично и всем УКРАИНЦАМ, глубоко пох...й чьи они.
бело или русские
а руский белгород 70 км
райцентри в доль кордону.
але повторю скільки ракет вилетіло з білорусі,
стількиж треба відправити їм в зад
і нагадати про відважний білоруський народ який переміг гітлера
і нинішня вата яка не може справитись з маразматиком лукою
А тепер на братній народ хочете йти війною?
І хто ви будете після цього? Ви будетете ворогами.
Піднімайтесь і не дайте лукашенку вбивати братів!
Где наше ПВО?Оно укатоно в асфальт.Вот вам и причина смертей .Коррупция убивает,наглядно доказано.
А на гарнiр що - свинособаки чи як?
были с кружками военные
это белоруские
Л-логика.....
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Они оттуда заправляются все.
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і поряд новина "Генеральний штаб ЗСУ заявив, що тисячі нових переносних ракетних комплексів NLAW та Javelin готові надійти на озброєння українського війська. "
https://www.youtube.com/watch?v=8pf9o9H7mOw
и при первой угрозе либо обстреле они побегут обратно, без техники.
Тихо сказали, а потім провокуйте насамсправді.
Хай всцикаються..
и так мирные и села города Украины уже начали бомбардировками сравнивать с землей
скажут вперед в атаку вот и весь повод