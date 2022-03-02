Россия готовит провокацию для оправдания привлечения войск Беларуси в войне против Украины, - ГУР МО

Главное управление разведки Минобороны заявило о подготовке Россией провокации для оправдания использования белорусских войск в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный Telegram-канал ГУР МО.

Украинские разведчики обнаружили у границы ориентировочно 300 белорусских танков. Пока они остаются на территории Беларуси.

"Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута г. Пинск – Иваново – Драгичин (примерно 30 км от Государственной границы Украины). Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск", – говорится в сообщении.

Военные подразделения Беларуси появились у границ Украины накануне. Они сосредоточились на Волынском направлении.

Читайте также: В Черниговскую область вошли белорусские войска, - СМИ