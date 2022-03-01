Лукашенко попросил у Путина оружие, в том числе зенитно-ракетный комплекс С-400
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина поставить в Беларусь зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" и другую военную технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, белорусский диктатор заявил, что у него мало оружия.
"У нас оказалось недостаточно военной техники. Личного состава нам будет достаточно. Техники – нет".
Я обратился к Путину, чтобы нам кроме С-400, который расположен в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет немного западнее Минска для того, чтобы не только Минск прикрыть", - подчеркнул Лукашенко.
В Беларуси размещены такие средства противовоздушной обороны, как зенитные ракетные системы С-300ПС, комплексы "Тор-М2" и "Панцирь-С". По словам Лукашенко, в том числе силами и средствами ПВО страны обеспечивается защита Белорусской АЭС. Однако с учетом складывающейся обстановки западные рубежи необходимо усилить, сказал он.
По словам Лукашенко, комплекс С-400 "Триумф" – это очень хорошее оружие.
"Мы ждем поставок сюда. А также другой техники, которая нам необходима для того, чтобы закрыть здесь (на западном направлении. - ред). Вот наше будущее участие в этой операции, что мы делаем и сейчас", - сказал он.
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"Мы ждем поставок сюда. А также другой техники, которая нам необходима для того, чтобы закрыть здесь (на западном направлении. - ред). Вот наше будущее участие в этой операции, что мы делаем и сейчас"
Сашка Польшу прикрывать решил.
- на учет станет но воевать не будет (с) Шариков
Мяса много, а железа мало.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=8pf9o9H7mOw
Но инфантильные беларусы на такое не способны.
очень скоро , усатая мразь , у тебя личного состава тоже будет нехватать .