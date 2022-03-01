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Лукашенко попросил у Путина оружие, в том числе зенитно-ракетный комплекс С-400

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Лукашенко попросил у Путина оружие, в том числе зенитно-ракетный комплекс С-400

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина поставить в Беларусь зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" и другую военную технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, белорусский диктатор заявил, что у него мало оружия.

"У нас оказалось недостаточно военной техники. Личного состава нам будет достаточно. Техники – нет".

Я обратился к Путину, чтобы нам кроме С-400, который расположен в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет немного западнее Минска для того, чтобы не только Минск прикрыть", - подчеркнул Лукашенко.

В Беларуси размещены такие средства противовоздушной обороны, как зенитные ракетные системы С-300ПС, комплексы "Тор-М2" и "Панцирь-С". По словам Лукашенко, в том числе силами и средствами ПВО страны обеспечивается защита Белорусской АЭС. Однако с учетом складывающейся обстановки западные рубежи необходимо усилить, сказал он.

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По словам Лукашенко, комплекс С-400 "Триумф" – это очень хорошее оружие.

"Мы ждем поставок сюда. А также другой техники, которая нам необходима для того, чтобы закрыть здесь (на западном направлении. - ред). Вот наше будущее участие в этой операции, что мы делаем и сейчас", - сказал он.
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Топ комментарии
+75
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01.03.2022 19:18
+46
No war in Ukraine🇺🇦@ternovyi·.

Более 150 британских ********* из числа ветеранов Афганистана отправляются в Украину
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01.03.2022 19:20
+45
от пехоты эта хрень не спасет, а наш народ за предательство пешком по болотам за тобой придет!
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01.03.2022 19:18
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пососал он , а не попросил . Просьбы давно закончились , у этих двоих гиен началась обоюдная игра #жопаротнаоборот .
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01.03.2022 19:56 Ответить
твари должны сгореть сначала сгореть заживо- потом вечность в аду
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01.03.2022 19:57 Ответить
а ******* боятся, самое страшное , что с ним сделают аборигены обзовут его ТАРАКАНОМ, ну может еще УХОДИ добавят
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01.03.2022 19:57 Ответить
Напомнить сколько вы у него нефтепродуктов, электроэнергии, тракторов и прочего купили , чтобы он продержался? Вы сами не без греха.
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01.03.2022 19:59 Ответить
Ну 5 дней назад он был простым латентным геем, а сейчас *******. Мы же можем в будущее заглядывать
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01.03.2022 20:02 Ответить
Мы все допустили это - тут вина и на белорусах, и на ввсех остальных. ******* он и есть *******, даже если шифруется.
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01.03.2022 20:04 Ответить
Мы с нашим грехом сами разберемся.
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02.03.2022 00:09 Ответить
Это всё для защиты дачки Коленьки
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01.03.2022 19:57 Ответить
Внимательно читайте !!!

"Мы ждем поставок сюда. А также другой техники, которая нам необходима для того, чтобы закрыть здесь (на западном направлении. - ред). Вот наше будущее участие в этой операции, что мы делаем и сейчас"

Сашка Польшу прикрывать решил.
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01.03.2022 19:58 Ответить
я все ще сподіваюсь, що білоруські військові відмовляться йти воювати
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01.03.2022 19:58 Ответить
Да мы все на это надеемся. Но даже если войдут в Украину, сдаваться будут батальонами.
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01.03.2022 20:09 Ответить
там ваши вроде партизанят. традиции дедов это правда ? пошли сообщения про акци на стрелках. рельсах и т..д.... невероятно воодушевляет!!! хоть бы правдой было сие
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03.03.2022 13:55 Ответить
А заменить вазелин на гель он не попросил?
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01.03.2022 19:58 Ответить
Заметался *******. Лучше беги в Северную Корею, таракан.
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01.03.2022 19:58 Ответить
а где он харчеваться будет?

- на учет станет но воевать не будет (с) Шариков
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03.03.2022 13:56 Ответить
Он на колчаковских фронтах ранен.
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03.03.2022 15:28 Ответить
Слушай в 1994-м меня расстреляли на восточной границе. Не знаешь этого? Меня расстреляли, но я не сдался. Я шел до конца и люди мне поверили. Источник: https://censor.net/ru/b3301604
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01.03.2022 19:59 Ответить
А оно ему поможет это оружие? Таракан давно выжил из ума.
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01.03.2022 19:59 Ответить
кто ему его даст, камон. рашка сама из резерва воюет.
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01.03.2022 20:01 Ответить
Він сциться бо розуміє, що треба вже якось міцніше закривати небо від українських "атветок"...
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01.03.2022 20:22 Ответить
америкоси просто обісцяли кацапські пво (здається в Сирії), коли їхні тамагавки майже всі долетіли до цілі
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01.03.2022 20:00 Ответить
"У нас оказалось недостаточно военной техники. Личного состава нам будет достаточно. Техники - нет".

Мяса много, а железа мало.
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01.03.2022 20:01 Ответить
Техника денег стоит, а мясо местные сами откармливают
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01.03.2022 20:04 Ответить
Бульбенфюрер там уже ничем не руководит - выполняет просто роль говорящей головы или ретранслятора деменционных воображений и шизанутых фантазий соседнего ублюдочного карлика...но дать по зубам надо - такие только силу понимают,а любые разговоры-переговоры воспринимают как слабость.
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01.03.2022 20:01 Ответить
Шакал Табака попросив допомоги у хворого Шерхана
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01.03.2022 20:01 Ответить
Да оба они шакалы, только один размером побольше.
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01.03.2022 21:23 Ответить
Не поможе,все рівно сцяними трусами задушать,тут тріумф безсилий.
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01.03.2022 20:01 Ответить
Таракан эмитриуют любовь и согласие, вот увидите - он предаст при первой возможности. И за орет что он не виноват его заставели. Ради БОга , не будьте в этот момент наивными.
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01.03.2022 20:02 Ответить
У нього Коленька в Мацвабаді в заручниках
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01.03.2022 20:54 Ответить
ми з півдня зайдемо
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01.03.2022 20:54 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 20:02 Ответить
Поддержите!!!!! Ходорковский призывает к бунту! Пусть больше кацапов это увидят!

https://www.youtube.com/watch?v=8pf9o9H7mOw
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01.03.2022 20:03 Ответить
Ведет себя как опытная проститутка.
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01.03.2022 20:03 Ответить
Это пока он жив.....
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01.03.2022 20:06 Ответить
склизкая **** !
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01.03.2022 20:52 Ответить
Бульбафюрер вообще крышей поехал Усыпите ********
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01.03.2022 20:03 Ответить
Они с #улом оба крышами поехали... Це Агонiя
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01.03.2022 20:05 Ответить
Давно уже надо было - минимум 20 лет назад.
Но инфантильные беларусы на такое не способны.
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01.03.2022 21:22 Ответить
#андон усатый и обманщик
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01.03.2022 20:03 Ответить
Застрелиться с с-400..?? Даже поаплодиррую этому алкашенко..
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01.03.2022 20:06 Ответить
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01.03.2022 20:08 Ответить
великому полководцу бульбашу нечего сказать, сидел бы лучше в бункере как *****, мочился под себя и ждал конца
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01.03.2022 20:16 Ответить
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01.03.2022 20:19 Ответить
Усатого мудня тоже повесят вверх ногами как муссолини.
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01.03.2022 20:24 Ответить
******* тварь... А отвечать будут все беларусы.
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01.03.2022 20:37 Ответить
Да, отвечать, хрена ли вы его терпели столько лет, вот оно на старости лет вконец *********, на всю Беларусь одного человека не нашлось, чтобы завалить это усатого предколхоза? Это такой смертный грех на душу берет, против братского народа руку поднял, навсегда в историю войдет как братоубийца, гнида хитрожопая, так за свое кресло держится, как будто он его хоть чем-то заслужил.
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01.03.2022 20:53 Ответить
Адекватных Лука задавил, а основной массе глубоко пох, лишь бы гроши и харч хороши. Но за Украину сейчас воюют тысячи беларусов, их тоже наказывать будете? И здесь в Беларуси мы не сидим сложа руки, тоже кое-что делаем.
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01.03.2022 21:27 Ответить
Я вообще никого не могу наказывать, это не моя прерогатива. И те белорусы, кто воюет против усатого, вряд ли будут отвечать за что-то. Но то что он очень сильно и надолго испортил отношение между братскими народами, это точно. Я думаю, генетически и культурно белорусы гораздо ближе к украинцам, чем к русским, но вот почему-то ваш тракторист затащил вас к ним
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01.03.2022 21:51 Ответить
В Украине был ватный на всю голову Донбасс, а Беларусь есть один сплошной Донбасс по ватности. После 20-го народ начинает приходить в чувство, но очень даже недостаточно. У нас с августа 20-го репрессии реальные, кого убили и никто не может найти, кого посадили, кого покалечили в ментовке, а кто сбежал за границу. У нас адекватных хватает, чтобы выпускали , то к вам много приехало бы воевать с кацапами. А так, беларусы в большинстве своем все всё понимают, закупают харчи и предметы первой необходимости, в отличие от украинцев, закупавших в подобной ситуации оружие. Мы не сидим сложа руки, но этого явно не достаточно.
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02.03.2022 11:30 Ответить
Естественно, как и все немцы с 1944 года. Несправедливо? Отнюдь.
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01.03.2022 21:20 Ответить
Хорошая и актуальная песня! С богом, "Байрактар"!
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01.03.2022 22:33 Ответить
Путину сейчас самому не хватает оружия.
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01.03.2022 20:40 Ответить
После исполнения приговора в Гааге тебя положат в одну могилу с *улом. В позе 69.
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01.03.2022 20:46 Ответить
"У нас оказалось недостаточно военной техники. Личного состава нам будет достаточно."
очень скоро , усатая мразь , у тебя личного состава тоже будет нехватать .
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01.03.2022 21:02 Ответить
надо взорвать Мозырь что бы картофельная падла осталась без топлива. Танки без горючего просто куски железа.
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01.03.2022 21:21 Ответить
А как же Ла-Манш, дебил?! По твоему графику ваши войска сегодня должны были уже границы солнечной системы пересекать
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01.03.2022 21:22 Ответить
**@нуть из точки У по этому комплексу.
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01.03.2022 21:27 Ответить
всё! нужно украине польше и прибалтике вводить войска в беларусь и уничтожать таракана!
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01.03.2022 21:40 Ответить
Маразматик **** старый как и *****!
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01.03.2022 22:04 Ответить
А зачем ему средства ПВО такого радиуса действия? Попытаться шантажировать соседей? Так российские "анало говнеты" уже не раз громили, а израильтяне их поставили в позу "на жопе ровно". Не спасет его никакое железо, сам виноват.
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01.03.2022 22:26 Ответить
Таракану было обещано, что за вторжение в Украину в его "кубло доставят дифлофос", вот он и пересрал!
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02.03.2022 00:16 Ответить
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