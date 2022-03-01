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В Херсон вошли российские танки и БТРы, идут уличные бои, - мэр Колыхаев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсон вошли российские танки и БТРы, идут уличные бои, - мэр Колыхаев

В Херсон вошли российские танки и БТР, закрепившись в нескольких точках областного центра, войска противника окапываются на позициях. В городе идут уличные бои.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил городской голова Игорь Колыхаев.

"Думаю, это регулярная российская армия. Отпор осуществляется только силами терробороны", - сказал мэр.

По его словам, власти пытаются своими силами погасить пожары, которые возникли. В городе зафиксированы случаи мародерства.

"Все мы с замами находимся в горсовете, координируем работу тех служб, которые готовы выезжать, которые не боятся. Потому что идет отключения газа из-за попадания в дома. Идет отключение электричества", - добавил Колыхаев.

Читайте также: Ночью возле Херсона были тяжелые бои за Антоновский мост, он остается под контролем Украины, - мэр Колыхаев
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Топ комментарии
+86
Щойно м.Тростянець Сумської області,знищено 50 одиниць бронетехніки.
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01.03.2022 20:18
+49
Мародерів треба розстрілювали на місці.
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01.03.2022 20:17
+39
Войти то они вошли а вот выйти врятли.давите гадов путинских !
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01.03.2022 20:21
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Страница 2 из 2
Киев выживет, но после войны надо что то делать с размещением столицы страны. Слишком близко от границы. Это же = как разместить человеческое сердце на носу или подбородке тела и отправить на боксёрский поединок.
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02.03.2022 00:48 Ответить
После войны Киев восстагновим. 100% Сейчас надо воевать.
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02.03.2022 08:19 Ответить
Господи. Як же їх туди впустили? Де ЗСУ? Чому не вибили коли була одна піхота? А тепер не знаю як тероборона має здужати бронетехніку. Хоча в Сумах подужали.
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01.03.2022 20:50 Ответить
Без паніки.. Уважно читайте каменти..
Запустили Херсон, тому що тут пастка,
Херсон - це глухий кут..
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01.03.2022 21:45 Ответить
Я так розумію що йде цензура інформації для чого? ХЗ.Сьогодні опісля обіду інформпотік сповільнився. Або просто всі втомились і перегруповуються або справи поганенькі і не кажуть щоби не сіяти паніку. Сподіваюсь все ж перше
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01.03.2022 20:50 Ответить
Под Баштанкой колонну оккупантов накрыли в хлам полный,это Николаевская область,тот-же юг.
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01.03.2022 20:53 Ответить
В Херсоне заруба, все что тебе надо знать.
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01.03.2022 21:34 Ответить
Не ведіться на вскукарєки ботви і не панікуйте! Опір чиниться. Окупанти будуть знищені! Вірте в ЗСУ !
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01.03.2022 20:52 Ответить
На півдні з Криму заїхали свобідно-їх ніхто не зупиняв,В Каховці в перші ж дні мер щез,ніхто не знає де,міліція закрита,про тероборону навіть мови немає...
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01.03.2022 20:52 Ответить
А почему только тероборона?
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01.03.2022 20:52 Ответить
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01.03.2022 20:56 Ответить
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01.03.2022 21:29 Ответить
Паникеров сразу в спам. На войне не место таким эмоциям. Ситуация меняется 10 раз на день, если на каждую реагировать так, то умрёшь от нервного истощения.
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01.03.2022 21:33 Ответить
Народ ,ну кончайте вой ,подумайте маленько ,что происходит ,этого вата безмозглая не догоняет ,но мы-то должны понимать ...ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО и даже ЛУЧШЕ !
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01.03.2022 21:33 Ответить
Как вошли, так и выйдут - только далеко не все.
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01.03.2022 21:44 Ответить
В Грозный тоже входили. И даже до ж/д вокзала дошли. Постояли,постояли ..и сдохли))
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01.03.2022 21:44 Ответить
кто то стоял, кто то бегал, не долго
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01.03.2022 21:51 Ответить
Честно говоря, я тоже утром подумал, что "Призрак" погиб, потому что утром появилось сообщение о гибели летчика - полковника (не помню фамилию). Подумал, что это "Призрак".
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01.03.2022 21:55 Ответить
летчик-асс полковник Александр Оксанченко (навечно в Небе)
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01.03.2022 21:57 Ответить
Так это и есть "Призрак"?
Жаль, сообщение создавшего тему удалили.
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01.03.2022 22:02 Ответить
нет. это погибший асс... это НЕ Призрак.
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01.03.2022 22:04 Ответить
сообщение я перенес в следующую тему "Оперативная информация...."
подумал там она больше к месту...
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01.03.2022 22:05 Ответить
ХЕРСОН ЦЭ УКРАИНА!давите кацапских тварей!
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02.03.2022 13:04 Ответить
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