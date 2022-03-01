В Херсон вошли российские танки и БТРы, идут уличные бои, - мэр Колыхаев

В Херсон вошли российские танки и БТР, закрепившись в нескольких точках областного центра, войска противника окапываются на позициях. В городе идут уличные бои.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил городской голова Игорь Колыхаев.

"Думаю, это регулярная российская армия. Отпор осуществляется только силами терробороны", - сказал мэр.

По его словам, власти пытаются своими силами погасить пожары, которые возникли. В городе зафиксированы случаи мародерства.

"Все мы с замами находимся в горсовете, координируем работу тех служб, которые готовы выезжать, которые не боятся. Потому что идет отключения газа из-за попадания в дома. Идет отключение электричества", - добавил Колыхаев.

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