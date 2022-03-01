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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 1 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 1 марта

Российские оккупанты продемонстрировали всему миру свое коварство: нанесение ракетных ударов, ведение огня реактивными системами залпового огня и авиаудары свидетельствуют, что они не могут воевать с готовым к тотальному сопротивлению Украинским Народом.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Украинские Защитники в Северской области продолжают ведение оборонительных боев на занятых рубежах, с задачей - не допустить продвижение противника в направлениях населенных пунктов Кипти и Нежин.

Часть сил продолжает ведение обороны Чернигова, ведет огневое поражение противника всеми имеющимися средствами и не допускает вклинения противника в черту города.

На Слобожанщине подразделения ВС Украины продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах, наносят противнику потери в живой силе и технике, захватывают пленных.

Читайте также: В Херсон вошли российские танки и БТРы, идут уличные бои, - мэр Колыхаев

На Приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции по определенной полосе ответственности.

Группировка обороны города Киев продолжает вести бои и содержать определенные районы обороны, часть сил готовится к выполнению внезапно возникающих задач.

Штурмовые подразделения и подразделения артиллерии заняли оборону в окрестностях столицы и совершенствуют фортификационное оборудование позиций.

Подразделения территориальной обороны усиливают личный состав Вооруженных Сил Украины и выполняют задачи охраны и обороны важных объектов инфраструктуры столицы.
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Топ комментарии
+34
переможемо,коли всіх виженемо,влючаючи крим та ордло....а зараз поки що достойно тримаємось.
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01.03.2022 20:29
+24
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01.03.2022 20:42
+22
ВНИМАНИЕ !!!
***
Легендарный и полумифический летчик «Призрак Киева» ЖИВ и сбил свой 21 самолет.

При этом он отметил, что некоторые информационные ресурсы успели распространить новость о смерти героя. Призрак жив. Сегодня несколько раз промелькнуло уведомление, что "Призрак Киева" был сбит. К сожалению, это действительно так. Но пилот катапультировался и спасся, вернулся злой на базу, получил новый самолет и уже на нем взял "очко"! 21-й орский летун ушел в ад. Слава Герою! Всем героям!

(бережи Боженька, сокола!!!)
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01.03.2022 21:53
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Ми вже перемогли!
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01.03.2022 20:26 Ответить
переможемо,коли всіх виженемо,влючаючи крим та ордло....а зараз поки що достойно тримаємось.
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01.03.2022 20:29 Ответить
Україна- це 300 спартанців цивілізованого світу. І так- МИ вже перемогли і не важливо, залишимося ми в живих чи ні.
Зараз хід не за нами.
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01.03.2022 20:34 Ответить
Ваша правда: не важливо... Тікати нікуди: це наша земля, тут і залишимось.
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01.03.2022 20:40 Ответить
Херсон............Херсон!!!
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01.03.2022 20:28 Ответить
что в херсоне?
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01.03.2022 20:30 Ответить
Нехай займають, Суми теж зайняли, але швидко звідти були вибиті. В будь-якому разі Миколаїв і Одеса встигли підготуватись.
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01.03.2022 20:35 Ответить
Херсон важливий...(((
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01.03.2022 21:02 Ответить
они уже наверху в Баштанке.
Колонну,что выдвинулась к Баштанке,расхерачила наша авиация.Остатки отступили в сторону Николаева.
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01.03.2022 22:48 Ответить
орки занимаются привычным ,грабят магазины
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01.03.2022 20:52 Ответить
кацапы, утром бомбили Зеленивку, спалили фабрику, танки стоят на Таврическом и едут по Шуменском
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01.03.2022 21:49 Ответить
Путин: Херсон взяли?
Шойгу: так точно!
Путин: полностью?
Шойгу: нет, только Хер...

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01.03.2022 22:17 Ответить
Совок остался совком:

в газете "Красная звезда" от 23 июня 1941 году совки врали следующую позорную лжу:

"В ходе боев 22 июня немецкие войска были отброшены частями Красной армии за линию госграницы СССР. При этом потери противника составили 25 тысяч убитыми, 5 тысяч немецких солдат и офицеров были взяты в плен."

Точно так же в Моцкве и сейчас в 2022 году тупо и нагло врут про свои фейковые "победы" на территории Украины.
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01.03.2022 22:45 Ответить
и шо7
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01.03.2022 20:50 Ответить
Нічого зрозумілого. Загальні фрази сподіваюсь все добре. Якби було шось гарне то доповіли. На мою думку сил невистачає на півдні напевно. Потрібне підкріплення.
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01.03.2022 20:30 Ответить
ой лучше такие, чем - мы отступаем на заранее подготовленные позиции, это не очень хорошо
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01.03.2022 20:42 Ответить
Допоможіть Херсонщині!
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01.03.2022 20:30 Ответить
да не вой ты, будет возможность помогут ....
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01.03.2022 21:02 Ответить
Як почитати Колихаєва то здається все дуже погано
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01.03.2022 20:31 Ответить
ну шо погано, орки в городе, до мерии по моему не дошли, главное не паниковать,
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01.03.2022 21:04 Ответить
Так кацапи, вам жопа
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01.03.2022 20:37 Ответить
да, вам, тундропитекам, жопа. куда ни глянь. здесь убьют, в рашке посодють.
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01.03.2022 22:10 Ответить
Воювати з цивільними - їх коньок
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01.03.2022 20:33 Ответить
Боже, збережи Україну і її захисників!!!
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01.03.2022 20:34 Ответить
Нівдню України потрібна допомога негайно.Кидайте ті відосики і займітся не тільки Київом.
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01.03.2022 20:35 Ответить
не вой, падет столица тогда и нам в херсоне .....
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01.03.2022 21:06 Ответить
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01.03.2022 20:42 Ответить
русня мля https://twitter.com/i/status/1498723812929593352
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01.03.2022 20:43 Ответить
Якщо ці неандертальці захолять ще якісь українські території, то вони ж їх просто розграбують, до останньої цеглини, бо ці ємелі у своєму мухосранську нічого окрім бараків та лайна не бачили. Смерть **************!
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01.03.2022 21:02 Ответить
не неандертальці, а андрофаги.
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01.03.2022 21:44 Ответить
ВНИМАНИЕ !!!
***
Легендарный и полумифический летчик «Призрак Киева» ЖИВ и сбил свой 21 самолет.

При этом он отметил, что некоторые информационные ресурсы успели распространить новость о смерти героя. Призрак жив. Сегодня несколько раз промелькнуло уведомление, что "Призрак Киева" был сбит. К сожалению, это действительно так. Но пилот катапультировался и спасся, вернулся злой на базу, получил новый самолет и уже на нем взял "очко"! 21-й орский летун ушел в ад. Слава Герою! Всем героям!

(бережи Боженька, сокола!!!)
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01.03.2022 21:53 Ответить
это не Человек - это сверхчеловек !!! живая (тьху тьху) легенда рожденная войной...
(Божье Благословение соколу)
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01.03.2022 22:17 Ответить
Під Миколаєвом ************ приблизно 800 од. техніки противника, група противника в Маріупольському напрямку ВЙОБУЄ назад до Мелітополя, женуть їх, як свиней, авіація сіє паніку, противник деморалізований
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01.03.2022 21:54 Ответить
ВСУ уничтожили колонну российских военных, которая днем отправилась со стороны Николаева в направлении Баштанки. Наступление остановлено, сообщает глава Кировоградской ОГА Мария Черная.
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01.03.2022 21:57 Ответить
У нас оккупированном Мелитополе то тут, то там постоянно слышу "Будет Рашка-заживем". В магазинах жратва закончилась еще 27 февраля, аптеки не работают, мародеры ограбили буквально все торговые точки. В городе анархия и безвластие, но вышли протестовать сегодня против кацапов только 70 человек
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01.03.2022 21:58 Ответить
Сочувствую вам, особенно потому, что среди идиотов жить крайне сложно-если после стрельбы и обстрелов мозг не пришёл в норму, то это просто трындец.
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01.03.2022 22:06 Ответить
На Приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции по определенной полосе ответственности. Источник: https://censor.net/ru/n3320516


Хотелось бы конкретики, а не вот этих вот расплывчатых формулировок. Там, по сути, Мариуполь едва ли не единственный остался. Азовцы конечно будут держаться до последнего, но хотелось бы знать точно.
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01.03.2022 21:59 Ответить
Якщо ворог не здається, його знищують.
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01.03.2022 22:35 Ответить
Я ХЗ какой стратег и всей информацией не обладаю, но Азов надо деблокировать и выводить. У фашистов новая тактика - ровнять всё с землёй. Жалко будет бойцов таких терять. Уверен, их жизни важнее любого города. Время ведь в днях (один-два), когда боевые самолёты из Европы начнут летать, и чистить Украину от мусора.
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01.03.2022 22:36 Ответить
Якщо ворог не здається, його знищують.
Слава Нації!!! Смерть ворогам!!!
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01.03.2022 22:42 Ответить
просьба уделить Генадюи Труханову меру Одессы внимание

В Одессе люди жалуются на недостаточное обеспечение теробороны

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01.03.2022 23:28 Ответить
Ох как вам ребята не хватает самолётов и противо авиационной техники если бы это было в достатке то рашке был бы полный алес капут держитесь украинцы Слава Украине
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02.03.2022 00:00 Ответить
як говорив один відомий чоловічок: ми рєшаємо праблеми по мєрє іх появленія. Велика подяка американцям і англійцям, що ледь не насильно привезли для ВСУ джавеліни, стінгери та інше. З самого початку баланс можливостей схилився на наш бік.
А після рішення Польщі віддати нам свої ще совкові винищувачі та бомбардувальники та ще й надати свою територію під базу для них, то москалям буде все гірше і гірше. Недарма ж зривають зло на жилих кварталах і інфраструктурі міст обстрілом крилатими ракетами і градами.
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02.03.2022 00:49 Ответить
Главный оленевод Северной Нигерии может выйти из недельного запоя, и наконец сменить обосранные памперсы, с чистой совестью, положив руку на сердце, со слезой на глазах и дрожью в голосе доложить вождю племени, Бункерной-крысе, что успешно выполняет поставленные перед ним задачи в Украине по ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ (полчищ агрессора и оккупанта) и ДЕНАЦИФИКАЦИИ (руSSкого фашизма)!
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02.03.2022 00:32 Ответить
 
 