Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 1 марта
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты продемонстрировали всему миру свое коварство: нанесение ракетных ударов, ведение огня реактивными системами залпового огня и авиаудары свидетельствуют, что они не могут воевать с готовым к тотальному сопротивлению Украинским Народом.
Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Украинские Защитники в Северской области продолжают ведение оборонительных боев на занятых рубежах, с задачей - не допустить продвижение противника в направлениях населенных пунктов Кипти и Нежин.
Часть сил продолжает ведение обороны Чернигова, ведет огневое поражение противника всеми имеющимися средствами и не допускает вклинения противника в черту города.
На Слобожанщине подразделения ВС Украины продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах, наносят противнику потери в живой силе и технике, захватывают пленных.
На Приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции по определенной полосе ответственности.
Группировка обороны города Киев продолжает вести бои и содержать определенные районы обороны, часть сил готовится к выполнению внезапно возникающих задач.
Штурмовые подразделения и подразделения артиллерии заняли оборону в окрестностях столицы и совершенствуют фортификационное оборудование позиций.
Подразделения территориальной обороны усиливают личный состав Вооруженных Сил Украины и выполняют задачи охраны и обороны важных объектов инфраструктуры столицы.
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Зараз хід не за нами.
Колонну,что выдвинулась к Баштанке,расхерачила наша авиация.Остатки отступили в сторону Николаева.
Шойгу: так точно!
Путин: полностью?
Шойгу: нет, только Хер...
в газете "Красная звезда" от 23 июня 1941 году совки врали следующую позорную лжу:
"В ходе боев 22 июня немецкие войска были отброшены частями Красной армии за линию госграницы СССР. При этом потери противника составили 25 тысяч убитыми, 5 тысяч немецких солдат и офицеров были взяты в плен."
Точно так же в Моцкве и сейчас в 2022 году тупо и нагло врут про свои фейковые "победы" на территории Украины.
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Легендарный и полумифический летчик «Призрак Киева» ЖИВ и сбил свой 21 самолет.
При этом он отметил, что некоторые информационные ресурсы успели распространить новость о смерти героя. Призрак жив. Сегодня несколько раз промелькнуло уведомление, что "Призрак Киева" был сбит. К сожалению, это действительно так. Но пилот катапультировался и спасся, вернулся злой на базу, получил новый самолет и уже на нем взял "очко"! 21-й орский летун ушел в ад. Слава Герою! Всем героям!
(бережи Боженька, сокола!!!)
(Божье Благословение соколу)
Хотелось бы конкретики, а не вот этих вот расплывчатых формулировок. Там, по сути, Мариуполь едва ли не единственный остался. Азовцы конечно будут держаться до последнего, но хотелось бы знать точно.
Слава Нації!!! Смерть ворогам!!!
В Одессе люди жалуются на недостаточное обеспечение теробороны
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А після рішення Польщі віддати нам свої ще совкові винищувачі та бомбардувальники та ще й надати свою територію під базу для них, то москалям буде все гірше і гірше. Недарма ж зривають зло на жилих кварталах і інфраструктурі міст обстрілом крилатими ракетами і градами.