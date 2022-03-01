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Новости Война в Украине
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Укравтодор выложил в открытый доступ макет борда с "ценником" за мертвого оккупанта. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Укравтодор предлагает владельцам рекламных носителей воспользоваться готовым макетом и разместить его на свободных площадях по всей стране.

Соответствующий комментарий агентство опубликовало на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Укравтодор выложил в открытый доступ макет борда с ценником за мертвого оккупанта 01

"Каждый собственник рекламоносителей может приобщиться к борьбе на информационном фронте. Только вдоль украинских трасс сотни тысяч билбордов. Давайте сделаем так, чтобы на них стало больше уведомлений о будущем вражеских солдат", - призывает ведомство.

Скачать макет для печати можно по ссылке .

"Будь как Укравтодор – говори оккупанту правду о том, что его ждет смерть. Украинцы, вы знаете, что делать", – говорится в сообщении.

Ранее Укравтодор сообщал, что устанавливает по стране новые дорожные знаки – "Оккупантам движение запрещено". На них нанесен лицо путина с символикой "стоп".
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Топ комментарии
+38
Там, вроді, мобілізація, всі уйобують. А наші, біднятки в чергах на військоматах, хабарі пропонують щоб в армію піти, з-за кордону повертаються.
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01.03.2022 23:01
+37
⚡️Госспецсвязи Украины опубликовала разговор россиян, перехваченный украинскими военными. Там говорят, что 70% посланных в Украину российских солдат уже погибло.

Также добавляют, что верить новостям с телевизора в России совсем не стоит.
Источник: ВСУ
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01.03.2022 22:56
+29
Супер,завтра поклею біля Полтави!
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01.03.2022 22:56
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Супер,завтра поклею біля Полтави!
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01.03.2022 22:56 Ответить
Ще подобається «Бандероль
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01.03.2022 23:15 Ответить
у нас уже поклеили - руский корабль иди на ***, и притопленній корабль
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01.03.2022 23:28 Ответить
Только сначала допиши "го" во второй строчке
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01.03.2022 23:37 Ответить
Вот исправленный вариант

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01.03.2022 23:39 Ответить
тільки вони цього вже не побачать
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01.03.2022 23:56 Ответить
як говорив один персонаж..в твоем доме будет играть траурная музика но ти ее не услишиш
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01.03.2022 23:57 Ответить
⚡️Госспецсвязи Украины опубликовала разговор россиян, перехваченный украинскими военными. Там говорят, что 70% посланных в Украину российских солдат уже погибло.

Также добавляют, что верить новостям с телевизора в России совсем не стоит.
Источник: ВСУ
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01.03.2022 22:56 Ответить
Там, вроді, мобілізація, всі уйобують. А наші, біднятки в чергах на військоматах, хабарі пропонують щоб в армію піти, з-за кордону повертаються.
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01.03.2022 23:01 Ответить
так з вчорашнього дня в підорації мобілізація проходить...на стімі був мацкальському то той стрімер казав шо з їх заводу записували..вроді він з Кємерова говорив
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02.03.2022 00:01 Ответить
оригинальная реклама))
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01.03.2022 22:57 Ответить
riuzge zaldatu mozgi vzorvutsia ottogo lišj, čto ukraincy ix za liudej sčitajut groba a ne musornogo meška vartyx, da na grobu krest, xotj i katoličeskij a ne zvezda satany.
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02.03.2022 09:23 Ответить
демотиваторы и деморализаторы, особенно сегодня в цене
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01.03.2022 22:57 Ответить
50могут и не дать .Пропавших без вести много будет ...
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01.03.2022 22:58 Ответить
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01.03.2022 23:02 Ответить
шось забагато.
доплата 11000 за отримання руськомирських ошметків було б саме те...
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01.03.2022 23:02 Ответить
Піде. Хай розвішують!
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01.03.2022 23:09 Ответить
Себестоимость поклейки борда 1200 грн и макет с таким разрешением не растянуть на такую площадь, будет пиксельное мыло.
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01.03.2022 23:09 Ответить
Та ми на одязі собі його напринтуємо за власний кошт. Все буде гаразд з пікселями?
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01.03.2022 23:14 Ответить
Судя по курсу срубля это уже 30 долларов
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01.03.2022 23:10 Ответить
На біл-борди треба так і добавить 50€ 30€
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01.03.2022 23:18 Ответить
Як скидка на прострочене для продажу м'ясо
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01.03.2022 23:19 Ответить
Текст должен быть полностью на русском, хай быдланы тупые поймут.
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01.03.2022 23:22 Ответить
тварюка Житомир обстріляла
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01.03.2022 23:30 Ответить
Ну гроб это уже другая тема . это Люкс. а так эконом класс мусорный пакет .Мы же не конченные. Как то так...
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01.03.2022 23:34 Ответить
І то вірно, хлопці, домалюйте ще чорний пакет ))
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01.03.2022 23:53 Ответить
за минусом налогов получается 3 $ . Зашибись .
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01.03.2022 23:34 Ответить
Почему с ошибкой написано?

російського
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01.03.2022 23:35 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 23:39 Ответить
Молодцы, отличная идея, СУПЕР!!!
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01.03.2022 23:42 Ответить
95 ОДШБр зайшла в Горлівку та взяла під контроль частину міста!
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01.03.2022 23:45 Ответить
ЦІкава інфа, поки не чули, треба перевірити.
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01.03.2022 23:55 Ответить
Откуда?

А Донецк, Макеевка?
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01.03.2022 23:56 Ответить
Треба по всіх дорогах білборди з телефонами гарячої лінії для сдачи в полон на фоні трупів окупантів, най фоткають, може хтось одумається і побачить в цьому вихід. І нам легше. На гарячій лінії отримають інструкції і гарантії.
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01.03.2022 23:51 Ответить
18+ для рашки...что открылись глазки

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01.03.2022 23:57 Ответить
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01.03.2022 23:59 Ответить
На борді має бути повішений москаль, і кожен день москаля міняти.
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02.03.2022 00:07 Ответить
аха!!и я считаю что самое правильное решение!и ,,непобедимая"за пиар заплатит и глазу украинскому приятно будет.
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02.03.2022 00:40 Ответить
Найкращий коментар!
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02.03.2022 00:40 Ответить
Москалів треба вішати вздовж доріг України по ходу рашко конвоїв
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02.03.2022 00:34 Ответить
Як на мене, 50 баксів за таке гуано - то ще й багато. Краще їх на гній.
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02.03.2022 01:14 Ответить
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02.03.2022 02:15 Ответить
эта. украинцы.
россияне не любят Шойгу и ненавидят Пукина
но этот бред про 11 тыс - тупой высер Бутусова и прочих укро пропагандонов
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02.03.2022 02:17 Ответить
а вроде в одном из наших городов за рашиста дают деньги? Фэйк, неофициально или официально?
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02.03.2022 04:44 Ответить
 
 