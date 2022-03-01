Укравтодор выложил в открытый доступ макет борда с "ценником" за мертвого оккупанта. ФОТО
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Укравтодор предлагает владельцам рекламных носителей воспользоваться готовым макетом и разместить его на свободных площадях по всей стране.
Соответствующий комментарий агентство опубликовало на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Каждый собственник рекламоносителей может приобщиться к борьбе на информационном фронте. Только вдоль украинских трасс сотни тысяч билбордов. Давайте сделаем так, чтобы на них стало больше уведомлений о будущем вражеских солдат", - призывает ведомство.
Скачать макет для печати можно по ссылке .
"Будь как Укравтодор – говори оккупанту правду о том, что его ждет смерть. Украинцы, вы знаете, что делать", – говорится в сообщении.
Ранее Укравтодор сообщал, что устанавливает по стране новые дорожные знаки – "Оккупантам движение запрещено". На них нанесен лицо путина с символикой "стоп".
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Также добавляют, что верить новостям с телевизора в России совсем не стоит.
Источник: ВСУ
доплата 11000 за отримання руськомирських ошметків було б саме те...
50€30€
російського
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
А Донецк, Макеевка?
россияне не любят Шойгу и ненавидят Пукина
но этот бред про 11 тыс - тупой высер Бутусова и прочих укро пропагандонов