Укравтодор выложил в открытый доступ макет борда с "ценником" за мертвого оккупанта. ФОТО

Укравтодор предлагает владельцам рекламных носителей воспользоваться готовым макетом и разместить его на свободных площадях по всей стране.

Соответствующий комментарий агентство опубликовало на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый собственник рекламоносителей может приобщиться к борьбе на информационном фронте. Только вдоль украинских трасс сотни тысяч билбордов. Давайте сделаем так, чтобы на них стало больше уведомлений о будущем вражеских солдат", - призывает ведомство.

Скачать макет для печати можно по ссылке .

"Будь как Укравтодор – говори оккупанту правду о том, что его ждет смерть. Украинцы, вы знаете, что делать", – говорится в сообщении.

Ранее Укравтодор сообщал, что устанавливает по стране новые дорожные знаки – "Оккупантам движение запрещено". На них нанесен лицо путина с символикой "стоп".