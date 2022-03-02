Первой маркой в условиях военного положения выпустят "Русский военный корабль, иди нах*й" - объявлен конкурс эскизов. ФОТО
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Лучшее изображение напечатают массовым тиражом
Об этом Цензор.НЕТ сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
"Украинская марка, которая является таким же символом государства, как флаг, герб и гимн, сегодня празднует юбилей – 30 лет. В честь этого праздника мы в Укрпочте многое планировали, но в результате войны с Россией решили празднование заменить Всеукраинским народным конкурсом – конкурсом на лучший эскиз почтовой марки под названием: "Русский военный корабль, иди на#уй!", – объяснил Смелянский.
К конкурсу могут приобщиться профессиональные иллюстраторы, любители и все желающие. Марка будет международной, так что каждый сможет отправить ее в любую страну.
Необходимо нарисовать и отправить свои эскизы до 4 марта по адресу [email protected] с пометкой "Конкурс", с указанием фамилии и имени автора работы и его контактных данных (телефон или e-mail). Работы нужно представить в виде рисунка, графического макета с визуализацией в электронном виде в формате jpeg, 600 dpi. Количество работ от одного участника не ограничено.
Все иллюстрации, которые поступят на конкурс, будут представлены на странице Укрпочты в Facebook для проведения народного голосования.
Конкурсная работа, которая наберет наибольшее количество голосов, будет напечатана Укрпочтой массовым тиражом на первой украинской почтовой марке в условиях военного положения.
Пожалуйста, подождите...
Це пов'язано, в першу чергу, з достатньою інформованістю українського населення Криму щодо війни РФ проти України. Розуміння ризиків щодо участі у повномасштабних бойових діях проти вмотивованих та професійних ЗС України викликало потужну опозицію місцевого населення щодо участі їхніх представників у безнадійній компанії Кремля.
Тому 810-та окрема бригада морської піхоти (містом постійної дислокації є Крим) категорично відмовляється від участі в бойових діях проти України, а населення - від мобілізації. Очікується поширення цих настроїв на всі війська та громадян РФ, які перебувають у Криму.
руские военные корабли пошли *****,на рейд Одессы не стали
"11 великих десантних кораблів, які планувались до здійснення десантування поблизу Одеси, повернулись до Севастополя"
Але, краще "руський военный корабль" посилати нах*й З ДОПОМОГОЮ "НЕПТУНА"!
Так до кацапів краще доходить!
устал, продрог, проголодался, заснул, упал и утонул... (с)
и разве это меняет сути сказанного - руцкий... иди *****!!! (хоть корабль, хоть техника хоть *****!!!)
То что они - защищались достойно - это большой вопрос технический: как, в принципе, можно защищаться стрелковым от кресера, до которого стрелковым не дострелнёшь, а если и дострельнёшь - то крейсеру от пули шо ? НО . Реально и без всякой иронии важно, что пацаны живы...
Поэтому Вам передо мной извиняться ни к чему... А вот реальным брехунам ,так нелепо обманувшим всех это просто необходимо. Чтоб было хоть как-нибудь достойно... ПОтому что они - слава Богу выжили, а статренькие материнские сердца, услышав сообщение об их гибели , могли б и не выжить... Из-за тупой привычки из всего (даже гибели людей) делать видосики и мэмики
А когла брехуну говорят"Да они живы" , и он отводя глаза от ситуации (не извинившись в смысле) глаза, меняет пластинку "А давайте мы марочку сделаем" - это вообще испанский стыд. Иначе это не победивший крейсер... и не победившее крейсер моральное превосходство пограничников, а победившая #какаяразница...
И , чтоб два раза не вставать ...Ещё , к сожалению, ничего не кончилось!
Х**ло окончательно ох**ло от своего провала и как тупой динозавр крушит всё подряд... Почти сравнял с землёй Харьков...не дай Бог разрушит какую-нибудь историческую святыню Киева ( с него станется)... Когда франкисты сравняли с землёй маленький испанский горд Герника - Пикассо написал свою одноименную картину которая потрясла мир...
Харьков не Герника. Это ёще б0льшее преступление....
И что -
мы с Вами точно уверены, что первая марка должна быть не про Харьков "Не забудем не простим" , а матючливый мэм ...который потерял свой подтекст героизма (не из-за того, что парни не достойно себя вели) из-за того что ассоция не подвиг - а враньё? ИМХО - вот это цинизм и #какаяразница и есть.
ответ был достойный...и останется достойным... всем руцким теперь такое говорят - и это правильно !!! они - основатели этой фразы...которая на года определила суть раши и наш посыл
мы рады что живы...