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В Харькове у военного госпиталя произошли бои: ситуация под контролем, потерь среди украинских военных нет, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харькове у военного госпиталя произошли бои: ситуация под контролем, потерь среди украинских военных нет, - полиция

В Харькове у военного госпиталя произошли бои: потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщил Суспільному глава областной полиции Тимошко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в настоящее время ситуация у госпиталя под контролем, охрану усилили.

Также читайте: В Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший город, - СМИ

Представители СБУ и СБ Харькова в комментарии Суспільному не подтвердили информацию о якобы высадке российского десанта в городе.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
США працюють над нафтовим ембарго по відношенню до Росії - Байден
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02.03.2022 05:47
+8
Местные говорят половину пташек сбили.
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02.03.2022 05:56
+6
Раніше треба було опустити ціну за барель нафти до < 10 $, тоді вони немали б таких скажених грошей на зброю, якою тепер знищують Україну!
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02.03.2022 05:54
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США працюють над нафтовим ембарго по відношенню до Росії - Байден
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02.03.2022 05:47 Ответить
Наскільки я зрозумів, це значить, що тільки штати не будуть купувати нафту. Наче й так не дуже багато купували...
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02.03.2022 05:51 Ответить
Їм для чогось була потрібна була невелика кількість низкосортної росіської нафти сорту юралс. Мабуть для хімічної промисловості.
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02.03.2022 08:04 Ответить
Раніше треба було опустити ціну за барель нафти до < 10 $, тоді вони немали б таких скажених грошей на зброю, якою тепер знищують Україну!
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02.03.2022 05:54 Ответить
Ну нема в США вже давно такого діяча як Рейган, котрий де умовив, а де примусив саудитів діяти спільно проти сересеру.
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02.03.2022 08:08 Ответить
Це десант з літаків був читав на інших новинах
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02.03.2022 05:49 Ответить
Местные говорят половину пташек сбили.
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02.03.2022 05:56 Ответить
Коротко
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
...
Слава нації
Смерть москалям.
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02.03.2022 05:53 Ответить
Любят они больницы и докторов. Не знаю отчего. Тянет их туда.
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02.03.2022 05:57 Ответить
Врєдная відімо работа бить пушечним мясом ху*йла...
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02.03.2022 06:11 Ответить
Лучше бы они морги полюбили.
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02.03.2022 07:59 Ответить
А крымские морпехи,оказывается любят денежку на халяву получать😄.А как жареным запахло-так сразу 11БДК повернули назад от Одессы в Крым.Не зря:один раз предавший не надежный...
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02.03.2022 06:18 Ответить
Шторм был сильный, утопились бы все морпехи, жаль что развернули обратно
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02.03.2022 06:25 Ответить
За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.

Її мета - за допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Використовуючи тактику тотальної дезінформації та залякування цивільного населення противник намагатиметься посіяти паніку та хаос.

В зв'язку з тим, що противнику не вдається досягти поставлених цілей, за рахунок суттєвого опору ЗС України та супротиву патріотично налаштованого цивільного населення, він перейшов до руйнування інформаційної інфраструктури та критично важливих державних об'єктів. Так, окупаційними військами, по мірі просування вглиб території України, здійснюється руйнування ретрансляційних веж стільникового зв'язку. 1 березня 2022 року нанесено ракетний удар по телевежі міста Києва.

Противник продовжує цинічно нехтувати нормами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій.

Угруповання Збройних Сил України здійснюють оборону визначених рубежів та наносять противнику нищівної поразки на всіх напрямках.

Під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 загальновійськової армії Східного воєнного округу, а в Сіверському операційному районі було знищено командира 11 окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Зло буде покаране!

Віримо в ЗС України! Бий окупанта!

Слава Україні!" Джерело: https://censor.net/ua/n3320601
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02.03.2022 06:24 Ответить
Добре, що наші поранені воїни не постраждали.
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02.03.2022 06:56 Ответить
Крысы как бомбить мирный город так сразу, сражается лицом к лицу сразу на себки, русская пидоросня
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02.03.2022 07:48 Ответить
Русня - конченные идиоты! Неужели они не понимают, что они не смогут нас победить? Вот зачем переться куда-то из своего дома, чтоб не спать по ночам, не иметь душа, жрать протухшую жратву, осознавать, что тебя ненавидит весь мир.... А в финале остаться без руки (ноги, глаза и т.д.) или заживо сгореть..... Что за прикол?
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02.03.2022 08:41 Ответить
 
 