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В Харькове у военного госпиталя произошли бои: ситуация под контролем, потерь среди украинских военных нет, - полиция
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Харькове у военного госпиталя произошли бои: потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщил Суспільному глава областной полиции Тимошко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в настоящее время ситуация у госпиталя под контролем, охрану усилили.
Представители СБУ и СБ Харькова в комментарии Суспільному не подтвердили информацию о якобы высадке российского десанта в городе.
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Тримаймося браття українці
Ми переможемо
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Слава нації
Смерть москалям.
Її мета - за допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Використовуючи тактику тотальної дезінформації та залякування цивільного населення противник намагатиметься посіяти паніку та хаос.
В зв'язку з тим, що противнику не вдається досягти поставлених цілей, за рахунок суттєвого опору ЗС України та супротиву патріотично налаштованого цивільного населення, він перейшов до руйнування інформаційної інфраструктури та критично важливих державних об'єктів. Так, окупаційними військами, по мірі просування вглиб території України, здійснюється руйнування ретрансляційних веж стільникового зв'язку. 1 березня 2022 року нанесено ракетний удар по телевежі міста Києва.
Противник продовжує цинічно нехтувати нормами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій.
Угруповання Збройних Сил України здійснюють оборону визначених рубежів та наносять противнику нищівної поразки на всіх напрямках.
Під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 загальновійськової армії Східного воєнного округу, а в Сіверському операційному районі було знищено командира 11 окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ ЗС РФ.
Зло буде покаране!
Віримо в ЗС України! Бий окупанта!
Слава Україні!" Джерело: https://censor.net/ua/n3320601