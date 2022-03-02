Байден пообещал конфисковать активы российских элит за границей: "Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами"

Президент США Джо Байден в речи "О состоянии государства" заявил, что будут проведены расследования преступлений российских элит. Американский лидер пообещал конфисковать их активы за границей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, - хватит. Министерство юстиции собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов", - сказал Байден.

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По его словам, США объединяет усилия с европейскими союзниками, чтобы забрать яхты, элитное жилье, частные самолеты российских олигархов. "Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами", - добавил американский лидер.