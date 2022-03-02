РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13177 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
22 827 48
Байден (2385) конфискация (537) олигарх (1016) санкции (10623)

Байден пообещал конфисковать активы российских элит за границей: "Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Байден пообещал конфисковать активы российских элит за границей:

Президент США Джо Байден в речи "О состоянии государства" заявил, что будут проведены расследования преступлений российских элит. Американский лидер пообещал конфисковать их активы за границей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, - хватит. Министерство юстиции собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов", - сказал Байден.

Также читайте: Мы привлечем Россию к ответственности, – Байден в разговоре с Зеленским

По его словам, США объединяет усилия с европейскими союзниками, чтобы забрать яхты, элитное жилье, частные самолеты российских олигархов. "Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами", - добавил американский лидер.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+40
Коротко
.....
Касаби?
..

Vам...піZда.. ...
....
...мордор повинен бути знищений
....
Слава нації
Смерть москалям.
показать весь комментарий
02.03.2022 06:02
+34
А конфісковані активи, віддати Україні на відбудову знищеної окупантами інфраструктури! 🤔
показать весь комментарий
02.03.2022 06:08
+28
десятиріччями грабувати власну країну , виводити активи тілько для того, щоб їх забрали за напад на Україну...

раша вибрала цікавий спосіб економічного свмогубства
показать весь комментарий
02.03.2022 06:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коротко
.....
Касаби?
..

Vам...піZда.. ...
....
...мордор повинен бути знищений
....
Слава нації
Смерть москалям.
показать весь комментарий
02.03.2022 06:02 Ответить
Українські Діти хочуть мирного неба
Ukrainian Children want a peaceful sky
Ukraïne Bern wolle in rêstige loft
Ukraynalı Çocuklar huzurlu bir gökyüzü istiyor
Ukrainische Kinder wollen einen friedlichen Himmel
ילדים אוקראינים רוצים שמיים שלווים
ウクライナの子供たちは平和な空を望んでいます
烏克蘭孩子想要一片寧靜的天空
показать весь комментарий
02.03.2022 09:21 Ответить
Спасибо товарищ Байден Д. Вы боец, давно вас мы ждали.
показать весь комментарий
02.03.2022 09:45 Ответить
А конфісковані активи, віддати Україні на відбудову знищеної окупантами інфраструктури! 🤔
показать весь комментарий
02.03.2022 06:08 Ответить
Ага...дуже вони багато віддали нашого
Паши Лазаренка
показать весь комментарий
02.03.2022 06:10 Ответить
Отдадут - та там и 50 на 50 можно - на Армію, Віру, и восстановление после победы.
показать весь комментарий
02.03.2022 06:53 Ответить
........ботяра, ссылку в студию!.......
показать весь комментарий
02.03.2022 09:30 Ответить
звідки у них такі статки думав я. Дивлячись на їх голодну, розуту армію , дійшов висновку. За рахунок грабунку власного народу. промили мізки пропагандою: вяличие, нас бояться, просрали такую страну.....
показать весь комментарий
02.03.2022 06:11 Ответить
Оце і все?!!!!!!!!!
Я так і не зрозумів - Україні хтось з цих "партнерів" та "союзників" реально буде допомагати чи ні?!
показать весь комментарий
02.03.2022 06:13 Ответить
тобі ще мало?
показать весь комментарий
02.03.2022 06:17 Ответить
він хоче, щоб Байден купив йому новий диван - на старому не зручно воювати
показать весь комментарий
02.03.2022 06:46 Ответить
може мені за тебе ще твою маньку трахнути?
показать весь комментарий
02.03.2022 07:59 Ответить
обіцянка цацянка, дурневі радість - just do it!
показать весь комментарий
02.03.2022 06:14 Ответить
десятиріччями грабувати власну країну , виводити активи тілько для того, щоб їх забрали за напад на Україну...

раша вибрала цікавий спосіб економічного свмогубства
показать весь комментарий
02.03.2022 06:18 Ответить
Слышал сам недавно! Отлично! Привет малышевой,пугачевой и другим подонкам!
показать весь комментарий
02.03.2022 06:25 Ответить
насколько я слышал, то пугачёву в этот список совсем вклчать не стоит.
показать весь комментарий
02.03.2022 07:07 Ответить
Почему? Она уже у Кобзона?
показать весь комментарий
02.03.2022 17:39 Ответить
Заодно и наших олигархов трусни
показать весь комментарий
02.03.2022 06:26 Ответить
Так он то трусит. Только политическое руководство Украины уже больше года срывает назначение прокурора САП.
показать весь комментарий
02.03.2022 06:55 Ответить
Які вони наші. Всі промосковські
показать весь комментарий
02.03.2022 11:48 Ответить
Картаген будет разрушен ! Слава Украине !
показать весь комментарий
02.03.2022 06:30 Ответить
а почему молчит козломордый онуфрий из раскольнической секты рыпыцы, ******* паша-мерседес из Киевской Лавры и прочая раскольническая нечесть Лавр, находящихся не во владении ПЦУ, а раскольников? ничего... закончится война - надо всех до единого изгнать... но сначала разобраться... и если молились за руснявых кацапов - на коленях к побережью Черного моря...
показать весь комментарий
02.03.2022 06:31 Ответить
это надо было делать в 2014, сейчас этого недостаточно
показать весь комментарий
02.03.2022 06:36 Ответить
"як ми дамо 52 лярди на ЗСУ, то ми ж не будетемемо мати за шо будувати дороґи! - і це нас хвилюе" - буба.. недавне...
так - без срача , але зло бере.....
показать весь комментарий
02.03.2022 06:53 Ответить
**** он.
показать весь комментарий
02.03.2022 06:57 Ответить
Коломойшу коли трусити почнуть?
показать весь комментарий
02.03.2022 06:57 Ответить
Кто? Байден? Так в США открыто куча дел против бени - они давно говорят щели - дайте его сюда. Ну, как бы и всё -он же, беня, ни куда выехать с Украины не может - сразу арест.
показать весь комментарий
02.03.2022 07:00 Ответить
не переживай -всэ будэ )))))
показать весь комментарий
02.03.2022 09:50 Ответить
У Коломойши бабла немеряно. Хватит не один наш город отстроить
показать весь комментарий
02.03.2022 07:52 Ответить
ВВХ наверняка очень рад таким подгонам
показать весь комментарий
02.03.2022 08:08 Ответить
***** застрелись!
показать весь комментарий
02.03.2022 09:08 Ответить
И всё конфискованное бабло - контрибуция..
показать весь комментарий
02.03.2022 09:20 Ответить
на погашение долга Украины!))
показать весь комментарий
02.03.2022 10:00 Ответить
разве можно в США просто так кофисковать ? Скорее всего будут какие-то решения суда. Как долго будут идти эти суды..
показать весь комментарий
02.03.2022 09:28 Ответить
Пообещал …
Боже, как же долго всё это идёт !
Это надо было делать ещё ВЧЕРА.
Ну всё равно спасибо
показать весь комментарий
02.03.2022 09:34 Ответить
І ВЖЕ СМІЄТЬСЯ ******* СВОЄЮ УСМІШКОЮ ХИЖОЮ! (С)

От своих и в бункере не спрячешся!
показать весь комментарий
02.03.2022 09:41 Ответить
Вот сейчас начнется ПОЛНАЯ жоп, и эт карашо!
показать весь комментарий
02.03.2022 09:47 Ответить
все класс! а где исполнение вашего долбаного обещания отключения от SWIFT???
показать весь комментарий
02.03.2022 09:58 Ответить
Сподіваюсь, пишеш з передової? Swift відключать підсанкційним банкам поки що. Це дуже боляче. Якщо ***** не спиниться, вимкнуть тим, що лишилися. Це називається маневр.
показать весь комментарий
02.03.2022 10:25 Ответить
Да пуйлу по х.. єти миллионьІ. Он уже совсем сошел с ума. Его надо любьІми способами устранять, с миллионами потом разберемся, ведь Украину придется отстраивать.

Сейчас Украине нужна военная помощь, закрьІтое небо, люди гибнут сотнями.
показать весь комментарий
02.03.2022 10:05 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2022 10:45 Ответить
отож!!

"дибилы, бдл!(С) извините что цитирую Унылую Лошадь! в военных операциях счет идет на ЧАСЫ а не дни, нада как то быстрее громить старо-росию
показать весь комментарий
02.03.2022 11:32 Ответить
быстрый быстрый быстрый ДЖооо , оу оу оу воуу

смелый смелый смелый Джоо, воу воу овууу оууу

решительный и смелый, за океаном очень смелый

оуоуо воууу
показать весь комментарий
02.03.2022 11:30 Ответить
Не треба сподіватися на старого пройдисвіта!

Працюйте з переслідуваними лу- і пу-режимом опозиціонерами в Європі, з чеченською діаспорою, з полоненими солдатами і офіцерами, запускайте їх в Білорусію і в РФ, влаштовуйте там революцію!
Через 2 тижні путінці очухаються і пристосуються і попруть в 10 разів сильніше, завезуть китайських «комбайнерів», як вже було в 1920 році, почнуть коврові бомбардування стратегічною авіацією. Тільки внутрішньою війною можна перемогти путіна.
показать весь комментарий
02.03.2022 11:57 Ответить
******** нужны не санкции, а авиация и ПВО чтобы остановить этого Гитлера путлера
показать весь комментарий
02.03.2022 13:17 Ответить
 
 