Байден пообещал конфисковать активы российских элит за границей: "Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент США Джо Байден в речи "О состоянии государства" заявил, что будут проведены расследования преступлений российских элит. Американский лидер пообещал конфисковать их активы за границей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, - хватит. Министерство юстиции собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов", - сказал Байден.
По его словам, США объединяет усилия с европейскими союзниками, чтобы забрать яхты, элитное жилье, частные самолеты российских олигархов. "Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами", - добавил американский лидер.
Топ комментарии
+40 Lvbnhj
показать весь комментарий02.03.2022 06:02
+34 Igor Yaroslavovich
показать весь комментарий02.03.2022 06:08
+28 Тетяна Тать
показать весь комментарий02.03.2022 06:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
.....
Касаби?
..
Vам...піZда.. ...
....
...мордор повинен бути знищений
....
Слава нації
Смерть москалям.
Ukrainian Children want a peaceful sky
Ukraïne Bern wolle in rêstige loft
Ukraynalı Çocuklar huzurlu bir gökyüzü istiyor
Ukrainische Kinder wollen einen friedlichen Himmel
ילדים אוקראינים רוצים שמיים שלווים
ウクライナの子供たちは平和な空を望んでいます
烏克蘭孩子想要一片寧靜的天空
Паши Лазаренка
Я так і не зрозумів - Україні хтось з цих "партнерів" та "союзників" реально буде допомагати чи ні?!
раша вибрала цікавий спосіб економічного свмогубства
так - без срача , але зло бере.....
Боже, как же долго всё это идёт !
Это надо было делать ещё ВЧЕРА.
Ну всё равно спасибо
От своих и в бункере не спрячешся!
Сейчас Украине нужна военная помощь, закрьІтое небо, люди гибнут сотнями.
"дибилы, бдл!(С) извините что цитирую Унылую Лошадь! в военных операциях счет идет на ЧАСЫ а не дни, нада как то быстрее громить старо-росию
смелый смелый смелый Джоо, воу воу овууу оууу
решительный и смелый, за океаном очень смелый
оуоуо воууу
Працюйте з переслідуваними лу- і пу-режимом опозиціонерами в Європі, з чеченською діаспорою, з полоненими солдатами і офіцерами, запускайте їх в Білорусію і в РФ, влаштовуйте там революцію!
Через 2 тижні путінці очухаються і пристосуються і попруть в 10 разів сильніше, завезуть китайських «комбайнерів», як вже було в 1920 році, почнуть коврові бомбардування стратегічною авіацією. Тільки внутрішньою війною можна перемогти путіна.