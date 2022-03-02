Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 2 марта по поводу российского вторжения
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Идут седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому вторжению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 02.03.2022 по поводу российского вторжения.
Как отмечается, на Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокирования столицы с северного и северо-западного направлений.
В Житомирской области находятся до трех БТГр из состава 5 общевойсковой армии.
"На Сиверском направлении до семнадцати БТГр оккупационных войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Свитильня, Перемога, Остролучье войска противника потеряли наступательный потенциал", - говорится в сводке.
Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении героические Украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.
На Слобожанском направлении до шестнадцати БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до четырех БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.
На Донецком направлении, не имея успеха, агрессор сосредоточил усилия на блокировании города Мариуполь.
На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снигиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.
В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.
"Не получая успехов в продвижении своих сил, противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью устрашения гражданского населения, которое мужественно бок о бок с Вооруженными Силами Украины сопротивляется. Моральный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск. Оккупанты несут потери на всех направлениях. Информация об этом - несколько позже. Вместе МЫ сломаем врага, потому что правда на нашей стороне! Победа будет за нами! Слава Украине!" - резюмировали в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Київ,роздача зброї Безкоштовно!
При собі мати тільки паспорт і інколи!
Ще раз для дібіла-безкоштовно!😡
Чекаємо інформації про 200х уродів.
От і будуть брать "село" за "селом" потроху
Автомати новесенькі. З нуля.
просто нагадую: за мародерство розстріл, ви не маєте права взяти нічого, якщо навіть від вибуху вам під ноги саме прилетіло щось цінне
рух автомобілем у полосі громадського транспорту - вас розцінять як дрг
комендантська година - це дуже серйозно
при підїзді до блок-поста увімкніть габарити, освітлення в салоні і не газуйте різко, рухайтесь дуже повільно, хлопці зі зброєю на постах вкрай знервовані і багато з них не спали пару діб
Шойгу: так точно!
Путин: полностью?
Шойгу: нет, только Хер...
Шойгу: Да, товарищ Прези... Это был сон.
Следует прийти к выводу, что войска РФ вышли в оперативный тыл той группе войск (одной из сильнейших как по составу, так и опыту), которая оборонялась по границам лугандона, примерно до линии Новотроицкое-Запорожье. На это следовало обратить внимание еще 3 дня назад. Сейчас, боюсь несколько поздно. При прочих равных, Мариуполь будет взят в ближайшее время (коридора, предполагающегося правилами ведения войны, никто не предоставит), и с большими жертвами. Самое грустное, что его оборона сейчас не имеет никакого военного смысла (надо ж вот было Азову оставить в свое время Коминтерново)... На параллели Донецк - Запорожье дела, таким образом, не внушают оптимизма. Это усугубляется тем, что плацдарм на правом берегу Днепра расширяется. Вообще, на юге действует около 1/2 всех сил наступающей группировки. Действует (действовала еще 1-2 дня назад) в местности самой природой предназначенной для нанесения тяжелейших потерь противнику (открытая местность, без малейших укрытий; необходимость в это время года двигаться почти исключительно по дорогам). Вашим руководством эта возможность была упущена (непонятно почему).
Прогноз на 1-3 дня.
Противник ведет перегруппировку резервов, создавая из резерва ударный кулак, призванный переломить ситуацию. Резерв замещается новыми частями и соединениями, подтягиваемыми из глубины (так из ВВО (а он самый дальний) отправляются новые части и подразделения, - через дней 10-12 они будут у вас).
Противник, на восточном и северо-восточном направлениях, оседлав дороги, будет подтягивать артиллерию и тяжелую технику, для ведения огня по крупным узлам сопротивления (а они у вас в городах), для подавления воли к сопротивлению, одновременно блокируя подвоз в эти узлы.
В условиях господства противника в авиации, эта задача (последовательное сосредоточение огня на подавление) противнику вполне по силам.