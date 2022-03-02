Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 2 марта по поводу российского вторжения

Идут седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 02.03.2022 по поводу российского вторжения.

Как отмечается, на Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокирования столицы с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находятся до трех БТГр из состава 5 общевойсковой армии.

"На Сиверском направлении до семнадцати БТГр оккупационных войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Свитильня, Перемога, Остролучье войска противника потеряли наступательный потенциал", - говорится в сводке.

Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении героические Украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до шестнадцати БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до четырех БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 1 марта

На Донецком направлении, не имея успеха, агрессор сосредоточил усилия на блокировании города Мариуполь.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снигиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.

В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

"Не получая успехов в продвижении своих сил, противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью устрашения гражданского населения, которое мужественно бок о бок с Вооруженными Силами Украины сопротивляется. Моральный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск. Оккупанты несут потери на всех направлениях. Информация об этом - несколько позже. Вместе МЫ сломаем врага, потому что правда на нашей стороне! Победа будет за нами! Слава Украине!" - резюмировали в Генштабе.