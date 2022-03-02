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Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 2 марта по поводу российского вторжения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 2 марта по поводу российского вторжения

Идут седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 02.03.2022 по поводу российского вторжения.

Как отмечается, на Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокирования столицы с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находятся до трех БТГр из состава 5 общевойсковой армии.

"На Сиверском направлении до семнадцати БТГр оккупационных войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Свитильня, Перемога, Остролучье войска противника потеряли наступательный потенциал", - говорится в сводке.

Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении героические Украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до шестнадцати БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до четырех БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 1 марта

На Донецком направлении, не имея успеха, агрессор сосредоточил усилия на блокировании города Мариуполь.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снигиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.

В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

"Не получая успехов в продвижении своих сил, противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью устрашения гражданского населения, которое мужественно бок о бок с Вооруженными Силами Украины сопротивляется. Моральный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск. Оккупанты несут потери на всех направлениях. Информация об этом - несколько позже. Вместе МЫ сломаем врага, потому что правда на нашей стороне! Победа будет за нами! Слава Украине!" - резюмировали в Генштабе.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+27
Дайте автомат и один магазин.... больше от государства мне ничего не надо, в дальнейшем обязуюсь обеспечивать себя боеприпасами и всем снаряжением сам. Слава Украине !!!
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02.03.2022 07:21
+24
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02.03.2022 07:21
+21
Чуєш ти кацап недобитий Баян у тебе в сраці дограє останні ноти
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02.03.2022 07:35
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02.03.2022 07:17 Ответить
Чуєш ти кацап недобитий Баян у тебе в сраці дограє останні ноти
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02.03.2022 07:35 Ответить
Да ******** мы этих российских орков из нашего украинского Херсона, не психуй. Но пока что там куча бронированной техники орков, в центре города.
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02.03.2022 08:54 Ответить
https://m.facebook.com/groups/1042932116187266/permalink/1316873812126427/
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02.03.2022 07:18 Ответить
Героям Слава!
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02.03.2022 07:19 Ответить
Минимум 2 района Москвы потребовали от хутина прекратить опускать экономику мордора на самое дно хаоса. Требуют вывода войск из Украины. Это не одиночные пикеты. Это требование администрации районов Москвы... ЗЫ... И о, да. Не все еще жмуры приехали в латеунтию... для большего эффекту.
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02.03.2022 07:20 Ответить
А какие два района?
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03.03.2022 16:50 Ответить
Дайте автомат и один магазин.... больше от государства мне ничего не надо, в дальнейшем обязуюсь обеспечивать себя боеприпасами и всем снаряжением сам. Слава Украине !!!
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02.03.2022 07:21 Ответить
Влада не хоче дати право людині зі ЗБРОЄЮ в руках захищати свою країну / дозволено лише каміння , палки і коктейлі молотлва / Я вже не кажу щоб мені ДАЛИ автомат , я згоден його КУПИТИ у держави . Алк ні , мене наразі ЗАСТАВИЛИ купмти касовий апарат .
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02.03.2022 07:45 Ответить
Піди до військкомату
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02.03.2022 07:51 Ответить
Нікому не цікаво слухати зведення бойових дій з твоєї хати та хліва.
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02.03.2022 07:54 Ответить
І там я зможу купити автомат ? Ви наївний . А в збройні сили мене не візьмуть / 60 + / .
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02.03.2022 07:54 Ответить
Якщо не кацап то дібіл!
Київ,роздача зброї Безкоштовно!
При собі мати тільки паспорт і інколи!
Ще раз для дібіла-безкоштовно!😡
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02.03.2022 08:15 Ответить
Я так зрозумів що це хвилює лише мене . Ну то й по тому .
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02.03.2022 08:23 Ответить
Авжеж тільки тебе. Тому що решта 20000 киян вже у ТО та стволи на руках давно мають. Десь тиждень вже мають.
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02.03.2022 08:28 Ответить
Йдіть в тероборону, зверніться в місцеву районну адміністрацію.
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02.03.2022 08:10 Ответить
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02.03.2022 07:21 Ответить
Так а що з Горлівкою ?

Чекаємо інформації про 200х уродів.
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02.03.2022 07:22 Ответить
Написали, що наші хлопці зайняли Зайцеве - одне з передмість Горлівки Горлівка ж (як і більшість міст Донбасу) - це не "місто" у класичному значенні, а "конгломерат" поселень, зосереджених навкруги шахт, які з"єднані між собою дорогами Я там бував - тому знаю!
От і будуть брать "село" за "селом" потроху
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02.03.2022 08:29 Ответить
В Галичині по селах почали роздавати зброю.
Автомати новесенькі. З нуля.
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02.03.2022 07:22 Ответить
Умные люди. А тут разве, что палкой и камнями
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02.03.2022 07:27 Ответить
Тут питання ставиться просто: не дасте на село сотню автоматів - перекриваємо трасу.
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02.03.2022 07:31 Ответить
тут, то є де? на мкшанських болотах? шо ти верзешь?
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02.03.2022 08:23 Ответить
Включайте счётчик.

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02.03.2022 07:30 Ответить
чушь
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02.03.2022 07:58 Ответить
все дуже серйозно
просто нагадую: за мародерство розстріл, ви не маєте права взяти нічого, якщо навіть від вибуху вам під ноги саме прилетіло щось цінне
рух автомобілем у полосі громадського транспорту - вас розцінять як дрг
комендантська година - це дуже серйозно
при підїзді до блок-поста увімкніть габарити, освітлення в салоні і не газуйте різко, рухайтесь дуже повільно, хлопці зі зброєю на постах вкрай знервовані і багато з них не спали пару діб
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02.03.2022 07:24 Ответить
Крім зброї?
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02.03.2022 09:36 Ответить
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02.03.2022 07:25 Ответить
АДМИН СДЕЛАЙТЕ НА ЕЖЕДНЕВНОЙ ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНУЮ КАРТУ ОКУПАЦИИ И НАСТУПЛЕНИЯ КАЦАПОВ, КАК В 2014 ГОДУ БЫЛО ПЛ ДОНЕЦКУ И ЛУГАНСКУ
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02.03.2022 07:28 Ответить
Присоединяюсь к просьбе.
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02.03.2022 07:32 Ответить
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Template:Russo-Ukrainian_War_detailed_map
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02.03.2022 08:01 Ответить
Може ще льотовиша позначити? Не допомогайте окупантам. Кажуть назви населених пунктів. Чи може географії рідної країни не знаєте? Чи може москалі?
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02.03.2022 08:13 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg
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02.03.2022 08:30 Ответить
Немає ніякого фронту. Що на ту карту позначати?
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02.03.2022 08:32 Ответить
А раССея там ещё не обосралась???
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02.03.2022 07:51 Ответить
в процесі...
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02.03.2022 08:22 Ответить
Путин: Херсон взяли?
Шойгу: так точно!
Путин: полностью?
Шойгу: нет, только Хер...
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02.03.2022 08:01 Ответить
Путин: А шшо сон???
Шойгу: Да, товарищ Прези... Это был сон.
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02.03.2022 08:15 Ответить
К вам попал обрівок доклада, там после многоточия еще два слова "за щеку"
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02.03.2022 08:20 Ответить
коли все закінчиться, пропоную переглянути поняття "місто-герой" сторічної давнини.
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02.03.2022 08:16 Ответить
За первенство будут бороться Сумы и Харьков! Слава Украине!!!
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02.03.2022 08:26 Ответить
І все? А те що Чернігів стоїть і не пускає орків шостий день ударить на Київ з північного сходу? У нас гримить і не перестає З семи ранку грюкає!
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02.03.2022 08:33 Ответить
А про Мариуполь забыли? Который с 2014 держится?
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02.03.2022 09:00 Ответить
Не забыл, да и конкурса не будет. Среди героев, покрывших себя славой. конкурсов быть не может, они им не нужны.
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02.03.2022 09:10 Ответить
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02.03.2022 08:36 Ответить
Герои не только Сумы и Харьков. Герои вся Украина, все наши люди, весь народ, до последнего "хохла", вся наша Страна! ***, всем, всем, кто встал на защиту Родины- памятники до самого неба и что бы солнце над этими памятниками не заходило...
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02.03.2022 08:41 Ответить
Харків. У нас навіть кримінал з будинку пішов боронити місто. На жаль діточки з нами. Впораємось. Слава Україні!
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02.03.2022 09:17 Ответить
У нас в Франківську це завжди норма. Ще з 2004го
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02.03.2022 10:27 Ответить
Нема в нас "хахлів"
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02.03.2022 09:27 Ответить
Ваш генштаб продолжает делать ошибки (меньше, конечно, чем Генштаб РФ), но тем не менее.
Следует прийти к выводу, что войска РФ вышли в оперативный тыл той группе войск (одной из сильнейших как по составу, так и опыту), которая оборонялась по границам лугандона, примерно до линии Новотроицкое-Запорожье. На это следовало обратить внимание еще 3 дня назад. Сейчас, боюсь несколько поздно. При прочих равных, Мариуполь будет взят в ближайшее время (коридора, предполагающегося правилами ведения войны, никто не предоставит), и с большими жертвами. Самое грустное, что его оборона сейчас не имеет никакого военного смысла (надо ж вот было Азову оставить в свое время Коминтерново)... На параллели Донецк - Запорожье дела, таким образом, не внушают оптимизма. Это усугубляется тем, что плацдарм на правом берегу Днепра расширяется. Вообще, на юге действует около 1/2 всех сил наступающей группировки. Действует (действовала еще 1-2 дня назад) в местности самой природой предназначенной для нанесения тяжелейших потерь противнику (открытая местность, без малейших укрытий; необходимость в это время года двигаться почти исключительно по дорогам). Вашим руководством эта возможность была упущена (непонятно почему).
Прогноз на 1-3 дня.
Противник ведет перегруппировку резервов, создавая из резерва ударный кулак, призванный переломить ситуацию. Резерв замещается новыми частями и соединениями, подтягиваемыми из глубины (так из ВВО (а он самый дальний) отправляются новые части и подразделения, - через дней 10-12 они будут у вас).
Противник, на восточном и северо-восточном направлениях, оседлав дороги, будет подтягивать артиллерию и тяжелую технику, для ведения огня по крупным узлам сопротивления (а они у вас в городах), для подавления воли к сопротивлению, одновременно блокируя подвоз в эти узлы.
В условиях господства противника в авиации, эта задача (последовательное сосредоточение огня на подавление) противнику вполне по силам.
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02.03.2022 10:31 Ответить
Люблю сказки, но твои слишком скучные.
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02.03.2022 11:48 Ответить
Да мне параллельно на вою любовь.
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02.03.2022 12:06 Ответить
Похоже на правду....
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03.03.2022 16:54 Ответить
...у вас в городах... Астор-27 - провокатор
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03.03.2022 17:15 Ответить
А "не-горюй" - дурень.
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03.03.2022 17:24 Ответить
 
 