Город остается под контролем Украины. Российские оккупанты захватили железнодорожный вокзал и речной порт Херсона, - мэр Колыхаев

Херсон по-прежнему остается под контролем Украины, но российские войска захватили железнодорожный вокзал и речной порт.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что сейчас сложно сказать, какое количество погибших в городе, и по его словам, очень много погибших и раненых, включая мирных жителей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Люди очень напуганы, они находятся в своих домах, в бомбоубежищах. Тероборона совершала бои – трудно сказать, что сейчас с ними (этими людьми. – Ред.). Российские войска идут по нашему городу, идут по нашим улицам. Захватили железнодорожный вокзал, речной порт" , – добавил Колыхаев.

"Очень много было попаданий в школы, очень много было попаданий в ТРЦ "Фабрика". Пожары в многоэтажных домах. Много взрывов в городе", - отметил он.

Мэр Херсона отметил, что сейчас украинские местные власти находятся в городском совете и пытаются сделать так, чтобы выезжали те или иные бригады, чтобы можно было обеспечить жизнь нашего города, и очень тяжело, потому что идут обстрелы.

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"Херсон стоит. Кто вам сказал, что он не устоял? Он стоит. То, что мы делаем со своей стороны, мы действительно сделали все, чтобы другие города нашей Украины смогли переформироваться и подготовиться к тому, чтобы дать отпор оккупантам", - заявил Колыхаев.