Город остается под контролем Украины. Российские оккупанты захватили железнодорожный вокзал и речной порт Херсона, - мэр Колыхаев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Херсон по-прежнему остается под контролем Украины, но российские войска захватили железнодорожный вокзал и речной порт.
Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что сейчас сложно сказать, какое количество погибших в городе, и по его словам, очень много погибших и раненых, включая мирных жителей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Люди очень напуганы, они находятся в своих домах, в бомбоубежищах. Тероборона совершала бои – трудно сказать, что сейчас с ними (этими людьми. – Ред.). Российские войска идут по нашему городу, идут по нашим улицам. Захватили железнодорожный вокзал, речной порт" , – добавил Колыхаев.
"Очень много было попаданий в школы, очень много было попаданий в ТРЦ "Фабрика". Пожары в многоэтажных домах. Много взрывов в городе", - отметил он.
Мэр Херсона отметил, что сейчас украинские местные власти находятся в городском совете и пытаются сделать так, чтобы выезжали те или иные бригады, чтобы можно было обеспечить жизнь нашего города, и очень тяжело, потому что идут обстрелы.
"Херсон стоит. Кто вам сказал, что он не устоял? Он стоит. То, что мы делаем со своей стороны, мы действительно сделали все, чтобы другие города нашей Украины смогли переформироваться и подготовиться к тому, чтобы дать отпор оккупантам", - заявил Колыхаев.
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Вам Бог помагає !
За вас правда, за вас слава. І воля святая!
Мусиш вистояти.
Шойгу: так точно!
Путин: полностью?
Шойгу: нет, только Хер...
-Пачіму ані нє баяцца наших ракєт? Ти в школу стрєлял?
-Так точно.
-В садік стрєлял?
-Так точно, стрєлял.
-В жилой дом стрєлял?
-Так точно, і нє в адін, владімірвладіміравіч!
-В нєфтєпровод, газопровод, атомку стрєлял???
-Так точно, всьо гарит!
-А куда же ************ уже ******* нашей ракетой, чтоб ім стала страшна па-настаящиму, чурка ти уцкаглазая???!!
-Развєдка дакладиваєт, што па какому-та *****!
-?????????!!!!!!111
-Гаварят баяцца, што здохнєт слишкам бистра і нє даживьот да суда с пазорной казнью в Гаагє....
Тримаймося
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одна надежда что союзники как то под вдм добровольцев или бять прости господи,под видом гребнных ихтам нетов. без шевронов . все таки решатся сбивать кацаплячьи вунервафли.
Чего сейчас скулите? Нужели вам больше бомбят нежели Киев и Харьков?
Почему мерьІ и всякие там х..ьІ, людям оружие не отдали?
Почему ментьІ и СБУ из Херсона сбежали? А ведь их там бьІло несколько тьІсяч. И оружие в них есть. Обос....сь?
Все на армию расчитьІваете, которая истекает кровью, латая дьІрьІ по всем фронтам.
Почему Чернигов и СумьІ державтся шесть дней в осаде, но не сдаются. А ведь єто рядом с российской границей.
Харьков бомбят безбожно, а он держится и валит орду.
В Бердянске люди вьІшли перед мерией и поют гимн УкраиньІ и кричат "путлер ху..."?
На сумщине и полтавщине население танки гольІми руками останавляивает, а вьІ херсонцьІ прячетесь по дьІрам и и ссьІте. А ведь Херсон трехсот тьІсячньІй город. ВьІ единственньІй облцентр, которьІй сдался орде. ПОЗОРНИКИ.