РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13177 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
21 866 41
война (46939) Херсон (2108) жертвы (1547) Колыхаев (21)

Город остается под контролем Украины. Российские оккупанты захватили железнодорожный вокзал и речной порт Херсона, - мэр Колыхаев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Город остается под контролем Украины. Российские оккупанты захватили железнодорожный вокзал и речной порт Херсона, - мэр Колыхаев

Херсон по-прежнему остается под контролем Украины, но российские войска захватили железнодорожный вокзал и речной порт.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что сейчас сложно сказать, какое количество погибших в городе, и по его словам, очень много погибших и раненых, включая мирных жителей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Люди очень напуганы, они находятся в своих домах, в бомбоубежищах. Тероборона совершала бои – трудно сказать, что сейчас с ними (этими людьми. – Ред.). Российские войска идут по нашему городу, идут по нашим улицам. Захватили железнодорожный вокзал, речной порт" , – добавил Колыхаев.

"Очень много было попаданий в школы, очень много было попаданий в ТРЦ "Фабрика". Пожары в многоэтажных домах. Много взрывов в городе", - отметил он.

Мэр Херсона отметил, что сейчас украинские местные власти находятся в городском совете и пытаются сделать так, чтобы выезжали те или иные бригады, чтобы можно было обеспечить жизнь нашего города, и очень тяжело, потому что идут обстрелы.

Также читайте: В Херсон вошли российские танки и БТРы, идут уличные бои, - мэр Колыхаев

"Херсон стоит. Кто вам сказал, что он не устоял? Он стоит. То, что мы делаем со своей стороны, мы действительно сделали все, чтобы другие города нашей Украины смогли переформироваться и подготовиться к тому, чтобы дать отпор оккупантам", - заявил Колыхаев.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Херсонці, тримайтеся рідненькі, незабаром війська ЗСУ вас звільнять!!!
показать весь комментарий
02.03.2022 07:30
+25
пусть захватывают порт... пусть влезают в город... отсечь кацапурам все выезды из города... отбить от снабжения и ГСМ (сколько он на своем танке или машине проедет)... руснявые остановятся... задачей останется выбить прямой наводкой тех, кто пойдет на помощь... а ворвавшихся в город вырезать как свиней...
показать весь комментарий
02.03.2022 07:31
+17
Путин: Херсон взяли?
Шойгу: так точно!
Путин: полностью?
Шойгу: нет, только Хер...
показать весь комментарий
02.03.2022 07:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Херсонці, тримайтеся рідненькі, незабаром війська ЗСУ вас звільнять!!!
показать весь комментарий
02.03.2022 07:30 Ответить
рашиссти мерзотні.... будуть списувати усю провину на сатану-***** !
показать весь комментарий
02.03.2022 09:51 Ответить
пусть захватывают порт... пусть влезают в город... отсечь кацапурам все выезды из города... отбить от снабжения и ГСМ (сколько он на своем танке или машине проедет)... руснявые остановятся... задачей останется выбить прямой наводкой тех, кто пойдет на помощь... а ворвавшихся в город вырезать как свиней...
показать весь комментарий
02.03.2022 07:31 Ответить
Joshua Merlin. ДАЙ БОГ !!!
показать весь комментарий
02.03.2022 09:23 Ответить
Сумно...
показать весь комментарий
02.03.2022 07:31 Ответить
Не жалійте рашисстов. Їм ***** у місті.... Чечня дибилів нічого не навчила!!!
показать весь комментарий
02.03.2022 09:52 Ответить
и всегда надо головой не только в нее есть, но и думать... начинать пускать сопли рано...
показать весь комментарий
02.03.2022 07:32 Ответить
Що там Турецький Султан? Чи не запросити його до співпраці у повітрі чи хоча б на морі...
показать весь комментарий
02.03.2022 07:33 Ответить
Борітеся - поборите !
Вам Бог помагає !
За вас правда, за вас слава. І воля святая!
показать весь комментарий
02.03.2022 07:34 Ответить
Херсон, тримайся !!!
Мусиш вистояти.
показать весь комментарий
02.03.2022 07:35 Ответить
Херсон держись помощь будит !!!!!!
показать весь комментарий
02.03.2022 07:36 Ответить
Так от ж.д. до речвокзала - прямая дорога вниз(проспект Ушакова). Посреди этой дороги белый дом. Странно как-то себя ведут кацапы.
показать весь комментарий
02.03.2022 07:44 Ответить
Почему ЖД отдали? Это же железка - на Крым.
показать весь комментарий
02.03.2022 07:45 Ответить
Рвонуть железку с обеих сторон Херсона - орки свалят с ЖД станции.
показать весь комментарий
02.03.2022 08:01 Ответить
Вообще говоря это не совсем точно. От Ушакова нужно ещё вправо с полкилометра пройти.
показать весь комментарий
02.03.2022 08:20 Ответить
Путин: Херсон взяли?
Шойгу: так точно!
Путин: полностью?
Шойгу: нет, только Хер...
показать весь комментарий
02.03.2022 07:53 Ответить
7-й день "пабєданоснаво бліц-кріга". Путлєр визиває до бункеру на Уралі верховного алєнєвода кужугєтовіча і волає в істериці:
-Пачіму ані нє баяцца наших ракєт? Ти в школу стрєлял?
-Так точно.
-В садік стрєлял?
-Так точно, стрєлял.
-В жилой дом стрєлял?
-Так точно, і нє в адін, владімірвладіміравіч!
-В нєфтєпровод, газопровод, атомку стрєлял???
-Так точно, всьо гарит!
-А куда же ************ уже ******* нашей ракетой, чтоб ім стала страшна па-настаящиму, чурка ти уцкаглазая???!!
-Развєдка дакладиваєт, што па какому-та *****!
-?????????!!!!!!111
-Гаварят баяцца, што здохнєт слишкам бистра і нє даживьот да суда с пазорной казнью в Гаагє....
показать весь комментарий
02.03.2022 09:10 Ответить
Москалі можуть ЗАЙТИ в наші міста- та ЗАХОПИТИ їх в них не вийде!
показать весь комментарий
02.03.2022 07:56 Ответить
Дибілів Війна у Чечні нічому не навчила !
показать весь комментарий
02.03.2022 09:54 Ответить
Коротко
Тримаймося
Перемога буде за нами.
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
02.03.2022 07:57 Ответить
хер вам сон, стадо касапоголовое..
показать весь комментарий
02.03.2022 08:19 Ответить
Цей колихаєв з його мерією чистопородні ватники - так вони поводили себе до війни- , тому я б не дуже довіряв його словесам.
показать весь комментарий
02.03.2022 08:29 Ответить
Да. Как-то мутно вещает. И нашим и вашим. Короче,сдал город.
показать весь комментарий
02.03.2022 08:35 Ответить
когда-то был в Херсоне - вокзал вроде на главной улице, с другой стороны тупик в реку Днепр
показать весь комментарий
02.03.2022 08:30 Ответить
В Грозном в 95м тоже ж/д вокзал захватили. Плачутся по сей день о своей бригаде нацистов.
показать весь комментарий
02.03.2022 08:31 Ответить
в Херсоні було забагато любітєлєй рузкага міра - сподіваюсь, що москалі полікували їх власною рузкою любов'ю... Українцям співчуваю - тримайтеся, ви вже перемогли! залишається зафіксувати Перемогу - остаточно, зачистити Землю України від рузького сміття(яке краще спалювати)! Все буде Україна! Слава ЗСУ - ви молодці!
показать весь комментарий
02.03.2022 08:33 Ответить
зайшов зараз в ютуб, на канал савєтскіх людєй в Херсоні, вони самі так себе називають... лікування досі не спрацювало - сидячі під обстрілами, закликають не чинити спротив окупантом, щоб ніхто не страждав та цілуються в коментарях з москалями... якщо москалі їх не вилікують зараз обстрілами, вбивствами- вам українці після війни, доведеться щось з цим робити ...
показать весь комментарий
02.03.2022 09:27 Ответить
Украинцам , потом всех любителей уЗкого мира прийдется уничтожать беспощадно.
Эти путиноиды НИКОГДА , ничего не поймут, они зомбированы.
показать весь комментарий
02.03.2022 09:46 Ответить
Треба ТЕРМІНОВО ЗАКОН ПРО ПАСПОРТ НЕГРОМОДЯНИНА ЩОБ УСЯ ТА ВАТНА ******* НЕ ОБИРАЛА ВЛАДУ!!!
показать весь комментарий
02.03.2022 09:56 Ответить
У КОГО ТО ЕЩЁ ОСТАЛИСЬ СОМНЕНИЯ КАК КЛЕПАЛАСЬ ОГРОМНАЯ 1/6 ЧАСТЬ СУШИ?
НА КРОВИ И ГОРЕ ВСЕХ НАЦИЙ ....
показать весь комментарий
02.03.2022 08:33 Ответить
Смерть цапам!
показать весь комментарий
02.03.2022 08:46 Ответить
Русня по телеку передает,что Херсон под полным контролем их войск.Ссут в уши вате
показать весь комментарий
02.03.2022 09:06 Ответить
главное продержатся говорите. ***** намедне наши западные союзники очканули , от кацаплячей неадекватности *****. и не хтят предоставлять нам свое ПВО точнее своих спецов по ПВО. МОЛ ЭТО БУДЕТ означать войну с россией. они совсем ********. продержаться говорите. как они продержться если кацаплы ******** харьков и киев своими искандерами. а отм примутся за херрсон. или херсон сам сдастя увиде что киев захвачен. я не паникер. но если кацаплы спосбны разнести в шент то чего добваются то они это сделают.
одна надежда что союзники как то под вдм добровольцев или бять прости господи,под видом гребнных ихтам нетов. без шевронов . все таки решатся сбивать кацаплячьи вунервафли.
показать весь комментарий
02.03.2022 09:28 Ответить
ХерсонцьІ, где вьІ бьІли раньше?
Чего сейчас скулите? Нужели вам больше бомбят нежели Киев и Харьков?
Почему мерьІ и всякие там х..ьІ, людям оружие не отдали?
Почему ментьІ и СБУ из Херсона сбежали? А ведь их там бьІло несколько тьІсяч. И оружие в них есть. Обос....сь?
Все на армию расчитьІваете, которая истекает кровью, латая дьІрьІ по всем фронтам.
Почему Чернигов и СумьІ державтся шесть дней в осаде, но не сдаются. А ведь єто рядом с российской границей.
Харьков бомбят безбожно, а он держится и валит орду.
В Бердянске люди вьІшли перед мерией и поют гимн УкраиньІ и кричат "путлер ху..."?
На сумщине и полтавщине население танки гольІми руками останавляивает, а вьІ херсонцьІ прячетесь по дьІрам и и ссьІте. А ведь Херсон трехсот тьІсячньІй город. ВьІ единственньІй облцентр, которьІй сдался орде. ПОЗОРНИКИ.
показать весь комментарий
02.03.2022 10:13 Ответить
ВСех ментов и сбу еще 27 числа вывезли в Николаев, видно та нужнее.
показать весь комментарий
02.03.2022 11:27 Ответить
Под каким нахер контролем Украины, их просто еще мало, скоро подтянутся, в городе ни одного мента нет, всех вывезли. Пару чел из тер обороны пытались бутылками воевать, их перестреляли, остальные рассеялись.
показать весь комментарий
02.03.2022 11:25 Ответить
Какой Херсон стоит? Он полностью оккупирован кацапами. Как можно говорить, что он под контролем Украины? Тут везде оккупанты...
показать весь комментарий
02.03.2022 11:41 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2022 11:56 Ответить
Рашистські орки, свинособаки, захопили будку охоронця біля Херсонської ОДА.
показать весь комментарий
02.03.2022 21:30 Ответить
 
 