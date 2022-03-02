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Война Путина с Украиной сделает Россию слабее, а остальной мир - сильнее, - Байден
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Развязанная Путиным война против Украины сделает Россию слабее.
Об этом президент США Джо Байден заявил во время обращения к нации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер-страницу американского лидера.
"Когда будет написана история этой эпохи, война Путина с Украиной сделает Россию слабее, а остальной мир - сильнее", - отметил Байден.
"Вместе с нашими союзниками мы оказываем поддержку украинцам в их борьбе за свободу. Военная помощь. Экономическая помощь. Гуманитарная помощь. И мы будем продолжать помогать украинскому народу, когда он защищает свою страну", - добавил президент США.
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-чорнобиль,
-мрію,
-бабин яр...
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так підказали шамани
Ти знищуєш свого союзника цим боягузливим рішенням, Джо! Небо прикрий хоча б...
Це навіть не Афганістан тобі буде