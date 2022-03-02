6 006 12
В результате обстрела Житомира войсками РФ погибли 2 человека, 16 - травмированы. Спасены из-под завалов 12 человек, из них 6 детей, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
В ГСЧС уточнили информацию о последствиях воздушного удара войск РФ по Житомиру, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 07:00 2 марта: подтверждена гибель 2-х человек, 16 получили травмы. Спасены 12 человек, из них 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются (информация обновляется)", – говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Про це він написав у Twitter.
"Ось проста пропозиція. Посольство Росії в Канаді знаходиться за адресою Шарлотт стріт в Оттаві. Чому б нам не перейменувати його на бульвар Зеленського? Тому що з цього моменту Володимир Зеленський змінив відносини Росії зі світом", - запропонував депутат.
Як відомо, в цей час Зеленський керує обороною України від російських військ, а також спілкується із зарубіжними колегами й дипломатами.
Горить у пеклі москалі.