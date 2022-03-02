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В результате обстрела Житомира войсками РФ погибли 2 человека, 16 - травмированы. Спасены из-под завалов 12 человек, из них 6 детей, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате обстрела Житомира войсками РФ погибли 2 человека, 16 - травмированы. Спасены из-под завалов 12 человек, из них 6 детей, - ГСЧС

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В ГСЧС уточнили информацию о последствиях воздушного удара войск РФ по Житомиру, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 07:00 2 марта: подтверждена гибель 2-х человек, 16 получили травмы. Спасены 12 человек, из них 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются (информация обновляется)", – говорится в сообщении.

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Автор: Наталя Джума
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твари ..
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02.03.2022 07:49 Ответить
Депутат парламенту Канади Чарлі Ангус запропонував назвати вулицю, на якій розташоване російське посольство, на честь президента України Володимира Зеленського.

Про це він написав у Twitter.

"Ось проста пропозиція. Посольство Росії в Канаді знаходиться за адресою Шарлотт стріт в Оттаві. Чому б нам не перейменувати його на бульвар Зеленського? Тому що з цього моменту Володимир Зеленський змінив відносини Росії зі світом", - запропонував депутат.

Як відомо, в цей час Зеленський керує обороною України від російських військ, а також спілкується із зарубіжними колегами й дипломатами.
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02.03.2022 07:50 Ответить
це ці канадці, які проти закрити наше небо? от довбні. ідея, канєшно, зашибісь.
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02.03.2022 07:55 Ответить
Негодяи. Бьют с Армянска по Украине. Родня писала.
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02.03.2022 07:52 Ответить
Коротко
Горить у пеклі москалі.
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02.03.2022 07:54 Ответить
от сволота. треба ці пости з фотками столтенбергу слати, кожен день, блін.
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02.03.2022 07:56 Ответить
Марна справа, столтенберг - боягуз
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02.03.2022 08:13 Ответить
Це вже третя світова війна
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02.03.2022 08:12 Ответить
Каждую слезу этих людей в Гаагский трибунал. А по уму в Харьковский.
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02.03.2022 08:29 Ответить
пляяять!!! Главное - не забываем укладывать пленное контуженое мясо на белые простыни и подушки и, предварительно покорми, умыв и одев их.... И устроить им сиЯнс связи со своими свиноматками. После чего те ходят с воем: мой сын в плену у нацистов! Что за клоунада!?!? А 5М руоьов пленному мокшану платить будем!? Так у них там очереди к нам повалят!!!!
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02.03.2022 08:36 Ответить
раССея, давай, досвидания.. чуток не так - прощай.. опять чуток не туда - иди на куй..
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02.03.2022 08:38 Ответить
 
 