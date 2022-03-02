В результате обстрела Житомира войсками РФ погибли 2 человека, 16 - травмированы. Спасены из-под завалов 12 человек, из них 6 детей, - ГСЧС

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В ГСЧС уточнили информацию о последствиях воздушного удара войск РФ по Житомиру, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 07:00 2 марта: подтверждена гибель 2-х человек, 16 получили травмы. Спасены 12 человек, из них 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются (информация обновляется)", – говорится в сообщении.

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