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армия РФ (15394) Беларусь (7527) война (46939) Россия (91316) Вениславский (200)

Беларусь с Россией - одна сторона конфликта, независимо от того, будут ли введены ее сухопутные войска, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Беларусь с Россией - одна сторона конфликта, независимо от того, будут ли введены ее сухопутные войска, - Вениславский

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский отмечает, что Беларусь, как и Россия, является одной стороной конфликта.

Об этом он сказал во время телемарафона на украинских телеканалах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос о текущей роли Беларуси в нападении России на Украину, Вениславский подчеркнул, что в соответствии со всеми международными актами агрессором является "страна, которая предоставляет свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране".

Со стороны Российской Федерации осуществляется агрессия, соответственно, со стороны Республики Беларусь также осуществляется агрессия в отношении нашей страны.

"Сейчас нет какого-то неопределенного правового статуса Республики Беларусь в военном конфликте в агрессивной войне против Украины. Беларусь, так же как Российская Федерация, является одной стороной конфликта. Они являются странами-агрессорами, несмотря или безотносительно того, будут введены войска сухопутные, не будут введены, правовые последствия очевидны с точки зрения международного права", - отметил Вениславский.

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Также на вопрос, вступил ли в войну личный состав армии Беларуси, он отметил, что эта информация проверяется.

"Были сообщения, что в районе северных границ с Белоруссией были определенные пересечения государственной границы со стороны военных сил. Пока я не могу подтвердить эту информацию. Могу подтвердить, что отдельные представители вооруженных сил Республики Беларусь на территории Украины задерживались. Они осуществляли корректировку огня со стороны Республики Беларусь российскими оккупационными войсками. Поэтому несомненно уже можно сказать, что сухопутный компонент также уже задействован, но есть ли полномасштабное вторжение - мы проверяем эту информацию", - подытожил депутат.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Все ясно, вам квітів для опору прислати чи як?
Все ясно, вам цветов прислать для сопротивления или как?
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02.03.2022 08:24
+9
Тарган та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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02.03.2022 08:04
+8
https://twitter.com/al_gedz/status/1498676690909810697/photo/1
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02.03.2022 08:04
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Правила форума Совет форумчан
Лукашенко гірший за *****.
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02.03.2022 08:01 Ответить
Не «********** війська введені», а «*********** військам введено». Бульба в мундєрі, ***, як сказала Татуся Бо.
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02.03.2022 08:01 Ответить
https://twitter.com/al_gedz/status/1498676690909810697/photo/1
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02.03.2022 08:04 Ответить
А шо вы от остолопа хотели... дурак на ровном месте засветился перед Гаагой... кто ему доктор...
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02.03.2022 08:07 Ответить
Їхав вбивати фашистів, а виявилось, що сам фашист:
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02.03.2022 08:15 Ответить
Бульвенфюрер выбирает место, где его закопает ВСУ.
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10.03.2022 12:43 Ответить
Тарган та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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02.03.2022 08:04 Ответить
Когда возьмем москву сквозь беларусь, можно смело записываться все эти территории 52 -ым штатом и вопрос будет закрыт навсегда
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02.03.2022 08:06 Ответить
нарешті хтось шо розуміе...
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02.03.2022 08:10 Ответить
Паважаныя грамадзяне Ўкраіны, мы Беларусы, робім ўсё каб спыніць агрэсара пыню і ягонага гаўляйтера сіпатага таракана. Але большасць тых войскаў, якія стаяць на вашай мяжы, ізаляваны ад міру і, нават, ад наваколля. Але я ўпэўнены, большасць гэтых дзяцей будуць за вас, як толькі ўзнаюць праўду. Слава Ўкраіне!!! Жыве Беларусь!!
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02.03.2022 08:17 Ответить
Все ясно, вам квітів для опору прислати чи як?
Все ясно, вам цветов прислать для сопротивления или как?
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02.03.2022 08:24 Ответить
ваши оправдания вам не помогут . Вам раньше надо было думать , когда благословили Лукашенко и Путина . Начинайте партизанить против Рахи и Бульбашенко . .Это будет лучшим доказательством , чем ваши сказочки .
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02.03.2022 09:07 Ответить
У нас уже 2 "братских"народа.
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02.03.2022 08:36 Ответить
Коли наша точка У влупить по Гомелю: там, де зібрана ворожа техніка ?
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02.03.2022 08:40 Ответить
Картошка вслед за раССейским кораблём - на куй, или на раССею, что по сути одно и тоже..
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02.03.2022 08:41 Ответить
Необхідно уточнити: як держава, Білорусь вже є співучасник злочину і її керівництво не уникне суду в Гаазі. Що стосується громадян Білорусі, то хто ще не вистрілив зі зброї, чи не порушив українського кордону, формально злочинцями не є, хоча морально несуть відповідальність за обрану власноруч владу.
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02.03.2022 08:45 Ответить
никто уже разбираться в этом не будет . Беларусы всё время поддерживали политику Лукашенко и России , а посему будут отвечать все точно так же , как и немцы , не смотря на то , что многие из них были антигитлеровцами и антинацистами .
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02.03.2022 09:03 Ответить
Не трэба казаць ад імя беларусаў, якія шмат гадоў змагаюцца і з Лукашэнкам і з Пуціным. У той час, калі бяззброенныя беларусы гінулі на вуліцах сваёй краіны, шмат украінцаў прызнавалі Лукашэнку лепшым палітыкам Еўропы і сьвета. Абвінавачваць беларусаў зараз - тое ж самае, што абвінавачваць крымскіх татар за тое, што з крыма ідуць войскі Расеі. Мы таксама пад акупацыяй. Робім, што можам. Беларускія кіберпартызаны паклалі сетку беларускай чыгункі, каб блакаваць перасоўваньне расейскіх войск, блакуюць светлафоры на чыгунке, выходзяць на вуліцу з сьцягамі Ўкраіны. Не блытайце беларусаў і Лукашэнку. Гэта не азначае, што мы не нясем маральную адказнасьць за тое, што з нашай краіны ляцяць ракеты і самалёты да вас. Слава Ўкраіне! Ваша перамога - гэта крок зда нашай перамогі. І робім для гэтага ўсё, што магчыма.
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02.03.2022 09:46 Ответить
вам до крымских татар далеко . Он страдали от Кремля постоянно , потому они и знают цену свободы .Они даже в Крыму восставали и по сей день борются с властью в отличии от вас .
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02.03.2022 11:27 Ответить
и не надо здесь рассказывать о невинности беларусов .Поднимайте партизанское движение , вместо того чтоб тут оправдываться .
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02.03.2022 11:29 Ответить
Розьніца паміж мной і Вамі ў тым, што я гавару на роднай мове, а Вы - на мове дзяржавы, якая зараз зьнішчае Вашы гарады і вёскі. Мне няма ў чым апраўдавацца. Я спрабую патлумачыць тое, што адбываецца. А Вам, відаць, трэба толькі пасварыць беларусаў і украінцаў. Жадаю плёну. Слава Ўкраіне! Жыве Беларусь!
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02.03.2022 14:00 Ответить
ну так я в курсе всяких вышиватников , которые говорят украинскою мовою и носят вышиванки , но в итоге выясняется что они работают и молятся на Раху . Таких вот я как раз называю хохлами . Надеюсь вы понимаете о чём я ? Ваши аргументы меня не пробьют . А Вы , если не желаете быть бульбашом , защищайте свою страну .
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02.03.2022 14:15 Ответить
Не кажыце, што мне трэба рабіць, і я не скажу, куды Вам трэба ісьці (напрамак расійскага ваеннага *******)!
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02.03.2022 14:33 Ответить
начните с себя . Или у Вас память коротка как и у бабы ?
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02.03.2022 14:43 Ответить
Юрка, тебе напомнить, как вы, как стадо баранов, совали цветочки в стволы калашей, а вас били менты как стадо баранов.
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10.03.2022 12:47 Ответить
Якую небудзь іншую мову Вы ведаеце? Ці, можа, прапор зьменіце? Альбо крыжык зьніміце, альбо плаўкі надзеньце.
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10.03.2022 15:56 Ответить
Блеззный ты не кукарекай на Цензоре, а иди снимать вашего бульбенфюрера или вступи в роту белорусов, которая бьет вашего хозяина, ***** А пока иди в спам.
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11.03.2022 13:02 Ответить
Чо ты тут разкукарекался, петушок **********? Лапотные репоеды тусуются на русвесна.сру, иди к ним.
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11.03.2022 13:04 Ответить
Беларусы будут нести так же ответственность за то , что поддерживали всё это время Лукашенко за кремлёвские подачки .
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02.03.2022 09:00 Ответить
********* зубри з кругом на борту вжегорять на чернігівщині.Бульба в мундірах
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02.03.2022 09:51 Ответить
Сегодня около 8 по минск времени были слышны беспорядочные бахи(около границы). Не похоже на работу арты, слишком беспорядочно, взрывы похожи на сильные хлопки салютов с хаотичным временным интервалом. Не хочу ложно надеяться, но походу таракан начинает получать под хвост.
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02.03.2022 10:17 Ответить
Наши отследили полет двух лапотных СУ 25, они залетели на нашу территорию, потом повернули на Беларусь и вроде как отбомбились. Пока не ясно, что они бомбили, главное,хуйло провоцирует усцатого Луку. что это наши самолеты, чтобы бульбенфюрер имел причину двинуть свои войска на Киев. Зря он это затеял, ВСУ набрали ход и им все равно по ком фигачить.
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11.03.2022 16:32 Ответить
 
 