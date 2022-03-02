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Помогать Украине отправляются 70 добровольцев из Японии, в том числе ветераны сил самообороны и Французского иностранного легиона

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Помогать Украине отправляются 70 добровольцев из Японии, в том числе ветераны сил самообороны и Французского иностранного легиона

По меньшей мере 70 добровольцев из Японии отправляются в Украину для помощи Вооруженным силам в войне против России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По данным на вторник, 1 марта, в состав добровольческой группы вошли 70 мужчин, среди которых 50 ветеранов сил самообороны Японии и два – Французского иностранного легиона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД Японии заявили, что Россия оккупировала Курилы: "Это противоречит международному праву, как и нападение войск РФ на Украину"

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+75
СПРАВЖНІМ САМУРАЯМ-РЕСПЕКТ
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02.03.2022 07:59
+43
Коли встоїть Україна,за Курили можете не переживати,допоможемо забрати!🇺🇦
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02.03.2022 08:01
+42
Япону-мать вітає ненька-Україна!🌹
Куріли до Камчатки - ВАШ!
Слава нації - сморть рашистскій *********!
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02.03.2022 08:03
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СПРАВЖНІМ САМУРАЯМ-РЕСПЕКТ
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02.03.2022 07:59 Ответить
А несправжніх не буває!!!!!!!
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02.03.2022 08:00 Ответить
можуть завдати удару в спину...це розпорошить сили ворога..
чи, може, завдавати удару туди можна лише ятаганом
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02.03.2022 08:04 Ответить
Катаною
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02.03.2022 09:21 Ответить
БАНЗАЙ, браття! Ми вам теж допоможемо.
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02.03.2022 08:51 Ответить
Самураи будут катанами бурятов укорачивать
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02.03.2022 08:01 Ответить
а мы сидите ждите звонка
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02.03.2022 08:01 Ответить
Можно и не сидеть и помогать чем можем. Вот вопрос как в других городах с пивом. В одессе вчера не продавали алкоголь (по крайней мере после 1500) и в атб копейке на полках нет. куда коктейли вливать. Уважаемые Бомжи негодуют. Да и я с улицы домой принес штук 20. Дом собирает.
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02.03.2022 08:08 Ответить
где было то завешено лентами. Не продают. Саботаж?
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02.03.2022 08:09 Ответить
Коли встоїть Україна,за Курили можете не переживати,допоможемо забрати!🇺🇦
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02.03.2022 08:01 Ответить
Коротко
Мордор повинен бути знищений..
......
Слава нації
Смерть москалям.
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02.03.2022 08:03 Ответить
коротко і дохідливо.
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02.03.2022 08:06 Ответить
Херачте їх в "Контакте", вже розблоковано
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02.03.2022 08:03 Ответить
Та нах та помийка
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02.03.2022 08:05 Ответить
шоб скидати в "помийку" фото жмурів кацапських
це називається розганяти паніку, шеф, всьо прапало, гипс снимают"
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02.03.2022 08:55 Ответить
Пользуйся впн или прокси, иначе они пробьют твое айпи.
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02.03.2022 10:44 Ответить
з самого початку херня була чисто зелена..
уйня, хайп і хуцпва..
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02.03.2022 08:07 Ответить
Япону-мать вітає ненька-Україна!🌹
Куріли до Камчатки - ВАШ!
Слава нації - сморть рашистскій *********!
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02.03.2022 08:03 Ответить
Та й Камчатка залюбки запросить до себе Японію
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02.03.2022 08:13 Ответить
Підаросіяни, як же ви накосячили по всьому світі!.. Не здивуюся, коли маорі, могікани і прочі нубійці підуть відправляти вас за вашим воєнним кораблем.
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02.03.2022 08:05 Ответить
Читав їхню ******* наукову статтю - російський автор визнає, що територіальних претензій до Росії нема лише у Беларусі, Монголії та Південної Осетії...)))
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02.03.2022 08:09 Ответить
У білорусів є. Смоленськ бульбашівський. А як монголи почнуть згадувати своє... Ойойой
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02.03.2022 08:41 Ответить
Konnichiwa! Вітаємо в Україні!
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02.03.2022 08:07 Ответить
Прохання до росіян: розчистьте на спині місце від ятаганів для катан.
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02.03.2022 08:07 Ответить
Японцям потім допоможемо Курили звільнити від російських окупантів
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02.03.2022 08:08 Ответить
етнічні японці це А́йни (айн. アィヌ (Aynu) - айну, яп. アイヌ (Ainu) - аіну) - тубільний етнос Півночі Хонсю, Хоккайдо, Курильских островів, більшої частини Сахаліну та півдня Камчатки. Самоназва - утарі (? (Utari)).
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02.03.2022 08:44 Ответить
А еще они загеноцидили часть местных. Про них есть мультфильм Принцеса мононоке Миядзаки.
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02.03.2022 10:49 Ответить
Хто ще не послав підаросіян - записуйтеся в чергу. Блат і знайомства не поможуть.
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02.03.2022 08:09 Ответить
Аригато
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02.03.2022 08:14 Ответить
Открыто сафари на рашкофашиков.
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02.03.2022 08:16 Ответить
БРАТИ ЯПОНЦІ --- СПРАВЖНІ САМУРАЇ ЯКІ МАЮТЬ КОДЕКС ВОЇНА ТА КОДЕКС ЧЕСТІ! ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ПІДТРИМКУ!
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02.03.2022 08:19 Ответить
Беріть гроші з цих самураїв за кацапське сафарі.
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02.03.2022 08:22 Ответить
БРАТИ ЯПОНЦІ!
БРАТИ Українці вам допоможуть повернути Японії не тільки курильськи острови, а й Схалін, та Камчатку. Битиму кацапську наволочь разом. Закатаємо кацапського окупанта на червоній площі під мавзолеєм їх непохованого мертвого диявола
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02.03.2022 08:23 Ответить
Негры на БТРах на подходе.))
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02.03.2022 08:38 Ответить
як там казав один своїм за порєбріком "там і нєгрі і індєйці"
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02.03.2022 09:23 Ответить
слава захисникам України де би вони не народились і якою мовою розмовляють. смерть російським окупантам !!!!
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02.03.2022 08:40 Ответить
"Ви не панімаєте" у ***** є сильний резерв, він навіть зупинив Капітана Америка, це - бабушкі Путлєра.
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02.03.2022 08:41 Ответить
Терміново посадити Беленюка на БТР і повозити перед рашо-недоумками!!! Псих-атака!!!
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02.03.2022 08:42 Ответить
Что пишут кацапы на форумах: что-то особых успехов не наблюдается. за почти неделю боёв. то ли украинцы оказались сильнее, чем ожидалось, то ли российскую армию перехвалили. то ли путин как обычно просчитался. Согласен а с результатом как-то печально.
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02.03.2022 08:44 Ответить
Начинают прозревать. Ещё пару дней на Пикабу ржали над "хохлами", а вчера я уже видел как пишут что путин-х@йло, и все в подобном стиле
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02.03.2022 09:45 Ответить
Кацапи ще мають зуби, хоча й небагато.
Тож полювання не може бути схоже на сафарі таких собі "хижаків".
Будьте обережні й хай вам боги допомагають.
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02.03.2022 08:47 Ответить
Молодці, япопці!
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02.03.2022 08:50 Ответить
Камікадзе--Вітер зі сходу
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02.03.2022 08:51 Ответить
Проще было бы с тыла ударить.
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02.03.2022 09:07 Ответить
Цікаво, що б сказав гітлер? Ізраїльські та японські добровольці разом воюють в Україні проти росії
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02.03.2022 09:09 Ответить
його душа зараз в шоцi
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02.03.2022 09:16 Ответить
Тут навіть п"яні негри, що танцюють на Абрамсах, неабияк офігіють.
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02.03.2022 09:22 Ответить
ну с самураями понятно -их посол в Киеве даже свой меч и доспехи достал -путь самурая -умереть за Украину
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02.03.2022 09:27 Ответить
Ниндзя-стелс - проведут операцию цусимизации.
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02.03.2022 09:44 Ответить
Японців як і німців дебело денацифікували після Другої Світової за однією програмою (методичкою). Протягом Другої Світової японці ретельно виконувли договір з СРСР про ненапад. Але СРСР плювати на це хотів і уклав інший договір з союзниками про участь у розгромі Японії. Участі в боях в Японії кацапи не приймали, але активно долучились до мародерства. При чому звірствували і грабували так що японці як і німці до цього часу генетично зашугані. От вирішили пройти терапію - замочити трошки кацапів і приїхавш додому довести що кацапи смертні а їх армія здатна воювати лише з беззбройними та недорозвинутими країнами. Думаю "терпапія" допоможе японцям і проблема "Північних територій" буде вирішена швидко. Банзай форевер!
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02.03.2022 10:07 Ответить
Как же это круто, что весь Мир с нами....
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02.03.2022 11:08 Ответить
 
 