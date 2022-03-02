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Помогать Украине отправляются 70 добровольцев из Японии, в том числе ветераны сил самообороны и Французского иностранного легиона
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По меньшей мере 70 добровольцев из Японии отправляются в Украину для помощи Вооруженным силам в войне против России.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
По данным на вторник, 1 марта, в состав добровольческой группы вошли 70 мужчин, среди которых 50 ветеранов сил самообороны Японии и два – Французского иностранного легиона.
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+75 Александр Чуднивец f1b95bc0
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чи, може, завдавати удару туди можна лише ятаганом
Мордор повинен бути знищений..
......
Слава нації
Смерть москалям.
це називається розганяти паніку, шеф, всьо прапало, гипс снимают"
уйня, хайп і хуцпва..
Куріли до Камчатки - ВАШ!
Слава нації - сморть рашистскій *********!
БРАТИ Українці вам допоможуть повернути Японії не тільки курильськи острови, а й Схалін, та Камчатку. Битиму кацапську наволочь разом. Закатаємо кацапського окупанта на червоній площі під мавзолеєм їх непохованого мертвого диявола
Тож полювання не може бути схоже на сафарі таких собі "хижаків".
Будьте обережні й хай вам боги допомагають.