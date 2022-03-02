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Подразделения 93-й ОМБр Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией, - штаб бригады

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Подразделения 93-й ОМБр Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией, - штаб бригады

Подразделения 93 бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 93-ю бригаду Холодный Яр.

"Начнем это утро с хороших новостей. Подразделения 93 бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией. Холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники. Подробности и фото позже", - говорится в сообщении.

Подразделения 93-й ОМБр Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией, - штаб бригады 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+70
Красунчики!
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02.03.2022 08:08
+45
КАЦАПИ-ІДІТЄ НА Х...Й
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02.03.2022 08:09
+40
СЛАВА ГЕРОЯМ!!!СЛАВА ХОЛОДНОЯРОВЦАМ!!мордой ИДЕТ НАХ...У.Й!!
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02.03.2022 08:11
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Красунчики!
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02.03.2022 08:08 Ответить
а ще краще буде коли з біло-червоним Прапором Бєларусі і її Народом звільнять від окупації Бєларусь
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02.03.2022 08:27 Ответить
Уже рота білорусів зформована під "Погонею" Написали що половина - ветерани АТО А то добрі бійці!
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02.03.2022 08:56 Ответить
Добре.
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02.03.2022 08:09 Ответить
КАЦАПИ-ІДІТЄ НА Х...Й
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02.03.2022 08:09 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ!!!СЛАВА ХОЛОДНОЯРОВЦАМ!!мордой ИДЕТ НАХ...У.Й!!
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02.03.2022 08:11 Ответить
От ти ******!!!
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02.03.2022 08:44 Ответить
Лиш ушльопок може виступати проти переговорів. Переговори повинні бути, але без здачі наших інтересів. Життя наших дітей не варті життя всіх орків москальських. Прийняти капітуляцію Козломатушки треба як найшвидше, щоб скоріше приступити до відновлення, до життя.
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02.03.2022 08:52 Ответить
Напевно, до лугандонів тільки зараз починає доходити, яку свиню їм підклав ***** цією війною...))
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02.03.2022 08:11 Ответить
Не, они же просили муйла прихистити их от биндер.
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02.03.2022 08:16 Ответить
Другой вопрос , шо они поняли , шо переоценили возможности муйла.
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02.03.2022 08:17 Ответить
Не тіш себе наївними соплями. Там половина була за рашню, а інша половина байдужа. Звісно, була невелика кількість адекваьних людей. Я особисто знаю кількох лугандонівців, спілкувалися ще до війни, то у них все зводилося до Козломатушки, або з росії, або до росії, або для росії. Я розумію, що пуповина... близькість кордону... але подивися на ту росію, не на мацкву і підєр, а на ростов, екатеринбург... туву... якутію... хочеш жити як вони? Чи ти, *****, надіялося, що в Горловці житимеш, як Абрамович? Нема тверезості мислення, їм забили мізки тим, що вони всіх годували. От вуха і розвісили, йолопи.
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02.03.2022 08:58 Ответить
- Хорошо там, где нас нет!, - сказали кацапи
- Не может быть?!, - здивувались "донбасити"
- Щас придём и покажем!...
Прийшли... Показали...
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02.03.2022 09:01 Ответить
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02.03.2022 09:06 Ответить
Указ Сатани Всепекельного:
"Повеліваю: з 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!"
Височайше лівим заднім копитом припечатано

"Сатана"
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02.03.2022 09:04 Ответить
ні. не доходить. вони в нього вірять. знаю 100% спілкуючись з ними (залишились знайомі істоти)
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02.03.2022 09:35 Ответить
І так буде по всім фронтам!Амінь!!!🇺🇦
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02.03.2022 08:11 Ответить
"непабєдімая" йде за своїм кораблем.
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02.03.2022 08:11 Ответить
Виявляється і )(уйло допомагає нам з озброєнням.
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02.03.2022 08:12 Ответить
Лендліз.
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02.03.2022 08:14 Ответить
У них завжди так. І санкції ім на користь, і експортозаміщення... Росзмі завжди вруть, це аксеома.
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02.03.2022 08:22 Ответить
тісніть далі і громіть ті вузли та бази забезпечення, що ворог розгорнув вздовж нашого кордону
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02.03.2022 08:13 Ответить
Зробить цьому ***** не холодний, а льодяний Яр ! Слава Україні!
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02.03.2022 08:15 Ответить
ХОЛОДНИЙ ЯР
У всякого своє лихо,
І в мене не тихо,
Хоч не своє, позичене,
А все-таки лихо.
Нащо б, бачся, те згадувать,
Що давно минуло,
Будить бознає колишнє -
Добре, що заснуло.
Хоч і Яр той, вже до його
І стежки малої
Не осталось; і здається,
Що ніхто й ногою
Не ступив там, а згадаєш,
То була й дорога
З манастиря Мотриного
До Яру страшного.
В Яру колись гайдамаки
Табором стояли,
Лагодили самопали,
Ратища стругали.
У Яр тойді сходилися,
Мов із хреста зняті,
Батько з сином і брат з братом
Одностайне стати
На ворога лукавого,
На лютого ляха.
Де ж ти дівся, в Яр глибокий
Протоптаний шляху?
Чи сам заріс темним лісом,
Чи то засадили
Нові кати? Щоб до тебе
Люди не ходили
На пораду, що їм діять
З добрими панами,
Людоїдами лихими,
З новими ляхами?
Не сховаєте! над Яром
Залізняк витає
І на Умань позирає,
Гонту виглядає.
Не ховайте, не топчіте
Святого закона,
Не зовіте преподобним
Лютого Нерона.
Не славтеся царевою
Святою войною.
Бо ви й самі не знаєте,
Що царики коять.
А кричите, що несете
І душу і шкуру
За отечество!.. Єй-богу,
Овеча натура;
Дурний шию підставляє
І не знає за що!
Та ще й Гонту зневажає,
Ледаче ледащо!
«Гайдамаки не воины -
Розбойники, воры.
Пятно в наший истории...»
Брешеш, людоморе!
За святую правду-волю
Розбойник не стане,
Не розкує закований
У ваші кайдани
Народ темний, не заріже
Лукавого сина,
Не розіб'є живе серце
За свою країну.
Ви - розбойники неситі,
Голодні ворони.
По якому правдивому,
Святому закону
І землею, всім даною,
І сердешним людом
Торгуєте? Стережіться ж,
Бо лихо вам буде,
Тяжке лихо!.. Дуріть дітей
І брата сліпого,
Дуріть себе, чужих людей,
Та не дуріть Бога.
Бо в день радості над вами
Розпадеться кара.
І повіє огонь новий
З Холодного Яру.


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02.03.2022 09:07 Ответить
Провести тотальнузачиську території так званих лднр.... Знищити усю гиркинсько петушилінівську гидоту....
Спалити їх... Щоб вони наразі зрозуміли коли самі обстрілювали мирні райони и звалювали пропагандою все на ВСУ.
КРІШИТЬ ЇХ ХЛОПЦІ! В АД ЗАПРОДАНИХ ТВАРЮК!
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02.03.2022 08:16 Ответить
Це вже лиш питання часу. Навіть загальна мобілізація не врятує москаля, заліза не вистачить, а мясо згорить в пекельному вогні. Захід подаватиме набої Лента За Лентою...
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02.03.2022 09:00 Ответить
Орки бегут в Мордор
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02.03.2022 08:16 Ответить
Блін, як Толкієн правильно описав наш світ, навіть останню битву (екранізіція) з сауроном.
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02.03.2022 08:22 Ответить
Залишилося занести протибункерне кільце на гору Ямантау...)))
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02.03.2022 08:39 Ответить
Хлопці,ви круті!Українські воїни-це реально Термінатори!
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02.03.2022 08:17 Ответить
Це УКРАЇНЦІ.
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02.03.2022 10:51 Ответить
Холодний Яр? Південний захід Черкаської області Село "Косарі" знайди на карті Там двічі піднімались повстання Там дуб ще стоїть, під яким гайдамаки святили ножі на повстання І у ХХ (в Громадянську) була Холодноярська республіка, що протистояла москалям (там дядько моєї бабусі - матері мого батька загинув)
А ******* "холодноярці" б"ють кацапів на Сумщині!
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02.03.2022 09:15 Ответить
Смерть цапам!
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02.03.2022 08:20 Ответить
Щось давно нечутно військовополітичних геніїв з лугандонії : чепушиліна та пасічника.
Зразу після початку вторгнення орків, чепушило мав дуже войовничий вид, а потім десь пропав.
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02.03.2022 08:33 Ответить
Пішов рублі на доляри міняти, МММщик чортовий.
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02.03.2022 08:38 Ответить
Всрались по ходу......
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02.03.2022 08:43 Ответить
Я думаю їх вже ліквідовано кремлем, свою місію вони вже виконали
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02.03.2022 09:06 Ответить
З штанів "мул" витрушують!!! Бо відчувають що їх навіть не Гаага жде, а стропа буксирувальна - перекинута через гілляку!
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02.03.2022 09:17 Ответить
Бей врага - так держать
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02.03.2022 08:40 Ответить
Зайшов сюди на хвилинку. Немає шансів у русні в Україні. Буду вбивати рашистів безжально. Смерть ворогам!
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02.03.2022 08:45 Ответить
В якій хоч області вони воюють? Мою рідну Чернігівщину розчищають, взяли під контроль "голодну" трасу.
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02.03.2022 08:52 Ответить
На Сумщині - здається десь під Охтиркою!
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02.03.2022 09:19 Ответить
Молодці хлопці, вся Україна і Світ з вами!
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02.03.2022 08:59 Ответить
****, добре що у нас тільки два братніх народи!
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02.03.2022 09:13 Ответить
Це так, але дозволю Вас трохи поправити - братні треба було написати в лапках, якось так "братніх". Бо не всі не зрозуміють ваш сарказм - все-таки більшість на нервах.
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02.03.2022 09:26 Ответить
расеяне, ракеты закончатся, танки сгорят, ваши солдаты погибнут, экономика упадет, это будет ИТОГОМ вашей бессмысленной войны.
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02.03.2022 09:18 Ответить
Это ж и есть основной смысл -кровавое жеотвоприношение сатане - их истинному похабному величеству
царю.
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02.03.2022 09:29 Ответить
Как показала россия уже нет границ,есть линия фронта.
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02.03.2022 09:47 Ответить
У РОССИИ ГРАНИЦЫ НИГДЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЮТЯ - ЗНАЧИТ И НЕТ РОССИИ !)
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02.03.2022 11:18 Ответить
Країна без кордонів не існує, тому і рашки не існує
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02.03.2022 12:28 Ответить
 
 