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война (46939) ОГА (2376) Сумская область (1850) Живицкий Дмитрий (242)

Часть трассы Кипти-Бачевск в Сумской области освободили, ее контролируют ВСУ и тероборона. В Тростянце голодные российские солдаты грабят магазины и дома, - ОГА. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Часть трассы Кипти-Бачевск в Сумской области освободили, ее контролируют ВСУ и тероборона. В Тростянце голодные российские солдаты грабят магазины и дома, - ОГА. ВИДЕО

Трасса Кипти-Бачевск в Сумской области (часть трассы Киев-Москва) со вчерашнего дня находится под контролем ВСУ и теробороны.

Об этом сказал в видеоотчете на Фейсбуке глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, подытоживая ситуацию за 1 марта, передает Цензор.НЕТ.

"В городе Шостка были закреплены блокпосты и 1 марта была частично освобождена (ВСУ. - Ред.), частично покинутая войсками РФ трасса Кипти-Бачевск. Наши люди перекрыли въезд из РФ в Украину, сделали завалы - это и деревья, и блоки, другие заградительные сооружения - и теперь эта трасса контролируется теробороной Сумской области... По сути, мы получили под свой контроль трассу Кипти-Бачевск, а кто не знает - это трасса Киев-Москва", - сказал Живицкий.

Также читайте: Российская техника пройдет зеленым коридором в Сумской области для обмена пленными, - глава ОГА Живицкий

Вместе с тем, по его данным, в Сумской области больше всего вчера пострадал город Тростянец: там российские военные мародерствуют, грабят магазины и дома горожан.

"Больше всего в Сумской области пострадал город Тростянец. Там мародерство врага набрало серьезных оборотов. Военные РФ голодные, они не только продолжают обносить продуктовые магазины, а уже лезут в дома к людям. Очень часто бывает, что заходят в дома, вытаскивают людей и забирают у них еду, одежду", - сказал Живицкий.

Он добавил, что российские военные ограбили магазин секонд-хенда, чтобы переодеться в гражданскую одежду. "Подозреваем, что в нем они хотят вернуться назад, на свою родину", - заметил глава ОВА.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+28
Устал ,всю ночь ездили палили ватную технику под Николаевом ,много что взяли себе ,ещё пару таких наступлений от лаптей и Крым освободим без боя . Слава Украине !
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02.03.2022 08:53
+24
Не хочеш свою армію годувати - будеш годувати чужу.
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02.03.2022 08:26
+19
Украинцы!
отравляйте еду и "угощайте" ею солдат агрессора. Пусть массово твари дохнут.

Голод --- это самая слабая сторона противника!
Так поступала с оккупантами Чехословакия.
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02.03.2022 08:31
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Не хочеш свою армію годувати - будеш годувати чужу.
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02.03.2022 08:26 Ответить
Бот ти достав срати цим в кожній новині
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02.03.2022 08:42 Ответить
Російський корабель знаєш? Іди за ним.
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02.03.2022 08:54 Ответить
Згинь. Гнида.
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02.03.2022 10:58 Ответить
П хто це не хотів годувати свою армію? Люди не платили податки? Чи це люди наживалися на держзакупівлях? Чи люди не платили податок на дороги, який був включений в ціну бензину? Що наша еліта зробила з медициною, на яку також сплачувалися податки? Так що ваше питання треба адресувати цілком конкретній групі людей
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02.03.2022 08:48 Ответить
хто-хто.Зеленський!!!!!!!!!!
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02.03.2022 09:17 Ответить
Сивочолий хетьман.
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02.03.2022 10:59 Ответить
КАЦАПИ-ПОЖЕРІТЬ В ОСТАННЄ ПЕРЕД СМЕРТЮ...
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02.03.2022 08:27 Ответить
Осколки вам ,московити, у животи повні української їжі.
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02.03.2022 08:38 Ответить
Це ті кацапи які бомбили Охтирку у них бачили установку буратіно
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02.03.2022 08:38 Ответить
Сумський котел.
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02.03.2022 08:28 Ответить
"02.03.2022. в 7.45. Над Мелитополем пролетело в сторону Запорожья много самолётов с Крыма..."
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02.03.2022 08:30 Ответить
Украинцы!
отравляйте еду и "угощайте" ею солдат агрессора. Пусть массово твари дохнут.

Голод --- это самая слабая сторона противника!
Так поступала с оккупантами Чехословакия.
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02.03.2022 08:31 Ответить
Або принаймні додавати проносні засоби. Неконтрольований сир-сир це той іще дизморал, якщо не сказати більше 💩💩💩
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02.03.2022 09:08 Ответить
Метилового спирту їм давайте. Скажіть, що маєте класний місцевий самогон. 100 грамів - смертельна доза. Менше 100 - важке отруєння, сильний біль в животі, безперервна рвота і срачка.
Після такого руській ванька сам застрелиться.
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02.03.2022 10:52 Ответить
В магазині секонд-хенду вони могли б обміняти одяг на зброю, а не грабувати його. Бо таких ряжених зі зброєю в руках ніхто в полон брати не буде
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02.03.2022 08:32 Ответить
где то здесь должна быть фотка Попандопало)) и его друганов))
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02.03.2022 08:39 Ответить
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02.03.2022 09:09 Ответить
Если вы владелец прод.лавки и вынужденны покинуть зону оккупации,
ОТРАВИТЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ОСТАВШИЕСЯ В МАГАЗИНЕ И ПРЕДУПРЕДИТЕ НАШИ ВСУ ПО ЧАТ-БОТАМ!

ПУСТЬ АГРЕССОР КУШАЕТ УКРАИНСКОЕ!
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02.03.2022 08:33 Ответить
Хлопці, Конотоп не забудьте звільнити, там всі мої рідні. Зараз там москальська срань.
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02.03.2022 08:39 Ответить
Друга армія світу..... Ха-ха! На зразок Керенського.... переодягаються у жіночу белізну!
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02.03.2022 08:39 Ответить
где то здесь должна быть фотка Попандопало)) и его друганов))
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02.03.2022 08:41 Ответить
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02.03.2022 09:06 Ответить
Русский витязь во всей красе.
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02.03.2022 09:07 Ответить
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02.03.2022 08:49 Ответить
Устал ,всю ночь ездили палили ватную технику под Николаевом ,много что взяли себе ,ещё пару таких наступлений от лаптей и Крым освободим без боя . Слава Украине !
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02.03.2022 08:53 Ответить
Героям слава!
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02.03.2022 12:32 Ответить
в підорашці силовиків збирають на війну проти України.на стрімах базарять рускє..і йде мобілізіція
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02.03.2022 08:55 Ответить
Силовики найкраще вміють орудувати дубінками по мирняку. Херові, значить, діла в підаросії, коли шлють тих, кого можуть травмувати пластикові стаканчики.
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02.03.2022 09:06 Ответить
Так - їхня спроба захопити Київ колоною автозаків всіх вразила...)))
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02.03.2022 09:22 Ответить
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02.03.2022 08:56 Ответить
сильно =)
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02.03.2022 09:26 Ответить
Знаете почему они лезут в отдельных местах? А они просто не в курсе вообще, что происходит!
У них отобрали телефоны, информационно они полностью отрезаны от инфы. Командиры им врут, что Зеленский подписал капитуляцию, и теперь просто надо войти спокойно в города....
Современная армия говорите !?
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02.03.2022 08:57 Ответить
то они подумали шо то модный бутик. их самки таких шмоток и в глаза не видели как в том секонд-хенде
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02.03.2022 09:04 Ответить
Подібне притягується до подібного. Секондхенд до секонхенда
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02.03.2022 09:08 Ответить
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02.03.2022 09:08 Ответить
У рассії єсть два саюзніка. І оба на картинке.
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02.03.2022 09:09 Ответить
 
 