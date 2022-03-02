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Ford вслед за другими автоконцернами прекратит работу в России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ford вслед за другими автоконцернами прекратит работу в России

Американский автопроизводитель Ford Motor Company вслед за рядом других автопроизводителей сообщил, что свернет работу в России, включая СП с группой "Соллерс Авто" по выпуску LCV Ford Transit в Татарстане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Ситуация заставила нас пересмотреть наши операции в России. Последние годы Ford значительно свернул свои операции в России, которые теперь сосредоточены исключительно на производстве коммерческих фургонов и продажах на рынке РФ через миноритарную долю в совместном предприятии Sollers Ford. Учитывая ситуацию, сегодня мы проинформировали наших партнеров по СП о том, что мы приостанавливаем нашу деятельность в России с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления", - заявила компания.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Жаль, що раніше не доходило- не можна мати бізнес з вбивцями!
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02.03.2022 08:32
+7
Куда уехал Форд?
Он был еще вчера 😂
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02.03.2022 08:43
+6
Потужно.
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02.03.2022 08:26
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Потужно.
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02.03.2022 08:26 Ответить
Жаль, що раніше не доходило- не можна мати бізнес з вбивцями!
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02.03.2022 08:32 Ответить
Куда уехал Форд?
Он был еще вчера 😂
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02.03.2022 08:43 Ответить
Хай тепер на калінах і камазах їздять,дибілоїди.
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02.03.2022 08:48 Ответить
Сейчас в раше появится масса безработных и безденежных
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02.03.2022 08:49 Ответить
Крах экономики ********* неизбежен и на мой взгляд достаточно быстро это произойдёт .
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02.03.2022 08:55 Ответить
Вже завтра ЛадаКалина буде за ціною Lexus
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02.03.2022 09:05 Ответить
більше половини комплектуючих на ВАЗ імпортується, тому кацам краще вже починати розводити коней та оленів
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02.03.2022 09:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8aXSnRGNVY0
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02.03.2022 10:35 Ответить
Или велосипеды)
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02.03.2022 11:10 Ответить
Ще треба заборонити продавати їм вантажівки більше 3,5т, і логістиці п.з.д.ц.
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02.03.2022 09:06 Ответить
Нічо, кацапи будуть тепер на ладє калінє по своїм гівнам роз'їжджать
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02.03.2022 09:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8aXSnRGNVY0
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02.03.2022 10:36 Ответить
Не беда: шойгу, лавровы и прочие медынские пересядут на "Москвичи" и "Волги".
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02.03.2022 09:52 Ответить
 
 