Ford вслед за другими автоконцернами прекратит работу в России

Американский автопроизводитель Ford Motor Company вслед за рядом других автопроизводителей сообщил, что свернет работу в России, включая СП с группой "Соллерс Авто" по выпуску LCV Ford Transit в Татарстане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Ситуация заставила нас пересмотреть наши операции в России. Последние годы Ford значительно свернул свои операции в России, которые теперь сосредоточены исключительно на производстве коммерческих фургонов и продажах на рынке РФ через миноритарную долю в совместном предприятии Sollers Ford. Учитывая ситуацию, сегодня мы проинформировали наших партнеров по СП о том, что мы приостанавливаем нашу деятельность в России с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления", - заявила компания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оператор "Северного потока – 2" – официально банкрот. ФОТО