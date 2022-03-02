19 823 35
Войска РФ нанесли удар по зданию областного Управления полиции в Харькове, - Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ обстреляли здание областного управления полиции и здание Университета имени Каразина.
Об этом пишет в телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Только что в Харькове был нанесен удар по зданию областного Управления полиции. Смерть российским оккупантам!" - отметил Геращенко.
Отмечается, что также пострадало здание социологического Факультета Национального Университета имени Каразина, которое находилось через дорогу от здания УВД.
Топ комментарии
+42 Zemer
показать весь комментарий02.03.2022 08:39
+28 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий02.03.2022 08:39
+28 Шимус
показать весь комментарий02.03.2022 08:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
щоб в жодного поліцейського не зявилося даже думки
перейти на бік вбиць
але голодні орки будут знищені і відправлені до кацапіі в мішках !!
ВСІ МАТЕРІАЛИ НА ТЕМУ
війна
"Провели операцію "циган". Багато техніки спалили, дещо забрали собі.
Загалом, орки на нас образилися сильно. Тягнуть десант, пішла їх колона зі Снігурівки. Намагаються щось відбивати. Намагаються евакуювати медиками, медиків ми відпустимо.
Сьогодні вночі у нас була перша наступальна операція. Успішний. Ми будемо і далі це практикувати. Всім доброго ранку і гарного дня!", - сказав Кім.
Юрій Сергієнко
Суспільство
4 години тому
1 хвилина
69,3 т.
Збройні сили України захопили шість новітніх танків російських окупантів. Йдеться про машини Т-80БВМ.
Вказані танки зі складу 200-ої мотострілецької бригади ЗС РФ, яка є однією з найелітніших частин окупантів. Про це повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши також відповідні фото (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).
Розгромити дві російські БТГр вдалося силами одного батальйону ЗСУ на БМП-2 з одним ПТРК Javelin.
Окрім танків, захоплено також паливозаправник.
Хоч з гумором в СРСР було все гаразд...)))
02.03.2022 08:00 157 СУСПІЛЬСТВО
Віктор Микита - голова Закарпатської ОВА - показав, як місцеві жителі готують "пекельну зустріч" для окупантів. Кожен українець працює на своїх фронтах.