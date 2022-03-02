РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13213 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
19 823 35
война (46939) обстрел (20241) Харьков (6541)

Войска РФ нанесли удар по зданию областного Управления полиции в Харькове, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ нанесли удар по зданию областного Управления полиции в Харькове, - Геращенко

Войска РФ обстреляли здание областного управления полиции и здание Университета имени Каразина.

Об этом пишет в телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что в Харькове был нанесен удар по зданию областного Управления полиции. Смерть российским оккупантам!" - отметил Геращенко.

Также читайте: В Харькове у военного госпиталя произошли бои: ситуация под контролем, потерь среди украинских военных нет, - полиция

Отмечается, что также пострадало здание социологического Факультета Национального Университета имени Каразина, которое находилось через дорогу от здания УВД.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+42
А в Харькове остался хоть один ватник желающий жить на ул. жукова?
показать весь комментарий
02.03.2022 08:39
+28
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ БУДУТЬ ЗНИЩЕНІ В УКРАЇНІ
показать весь комментарий
02.03.2022 08:39
+28
показать весь комментарий
02.03.2022 08:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ БУДУТЬ ЗНИЩЕНІ В УКРАЇНІ
показать весь комментарий
02.03.2022 08:39 Ответить
А в Харькове остался хоть один ватник желающий жить на ул. жукова?
показать весь комментарий
02.03.2022 08:39 Ответить
Він про це вголос не скаже- навіть якщо і залишився.
показать весь комментарий
02.03.2022 08:43 Ответить
Топаз. Или уже все, бобик сдох
показать весь комментарий
02.03.2022 08:43 Ответить
добкин
показать весь комментарий
02.03.2022 08:45 Ответить
Добкін раптом почав лаяти росіян та хвалити ЗСУ.
показать весь комментарий
02.03.2022 09:01 Ответить
Ждем, когда кто-нибудь наконец удавит это ***** в бункере. Фамилией это хорошего человека и назовем тот проспект.
показать весь комментарий
02.03.2022 08:45 Ответить
Спитай у Мураєва на фейсбуці.
показать весь комментарий
02.03.2022 08:59 Ответить
Ватников там ещё много осталось. Одна только московская церковь там представлена невероятным количеством убогих и юродивых. Масса диверсантов из этого же сословья.
показать весь комментарий
02.03.2022 09:26 Ответить
Думаю,у Харкові не зосталось ні одного,хто бажає мешкати на московському проспекті.
показать весь комментарий
02.03.2022 11:44 Ответить
це орки зробили навмисне
щоб в жодного поліцейського не зявилося даже думки
перейти на бік вбиць
показать весь комментарий
02.03.2022 08:40 Ответить
Кацапня тренирується на Харкові вбивати наших мирних жителів ,
але голодні орки будут знищені і відправлені до кацапіі в мішках !!
показать весь комментарий
02.03.2022 08:44 Ответить
В живих цапів не залишати.Добивайте їх чим попало.
показать весь комментарий
02.03.2022 08:45 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2022 08:45 Ответить
Це ДЕКАЦАПIЗАЦIЯ
показать весь комментарий
02.03.2022 11:56 Ответить
Будівля Управління Поліції не воює. Як і будівля Харківської обладміністрації. Важливо, щоб менти і чиновники не перекинулися, як колись у Донецьку...
показать весь комментарий
02.03.2022 08:45 Ответить
Харків'яни тримайтеся,ми все відбудуємо разом,тільки тримайтеся!!!
показать весь комментарий
02.03.2022 08:49 Ответить
Глава Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повідомив про проведення спецоперації по знищенню і експропріації військової техніки.



ВСІ МАТЕРІАЛИ НА ТЕМУ

війна

"Провели операцію "циган". Багато техніки спалили, дещо забрали собі.

Загалом, орки на нас образилися сильно. Тягнуть десант, пішла їх колона зі Снігурівки. Намагаються щось відбивати. Намагаються евакуювати медиками, медиків ми відпустимо.

Сьогодні вночі у нас була перша наступальна операція. Успішний. Ми будемо і далі це практикувати. Всім доброго ранку і гарного дня!", - сказав Кім.

показать весь комментарий
02.03.2022 08:50 Ответить
полонені кацапи плачуть... патамучта іх абманулі: їм обіцяли,що вони грабуватимуть і вбиватимуть нас БЕЗКАРНО,як «на учєніях».
показать весь комментарий
02.03.2022 08:50 Ответить
ЗСУ захопили шість новітніх російських танків Т-80БВМ під Харковом. Фото трофеїв


Юрій Сергієнко
Суспільство
4 години тому
1 хвилина

69,3 т.
Збройні сили України захопили шість новітніх танків російських окупантів. Йдеться про машини Т-80БВМ.

Вказані танки зі складу 200-ої мотострілецької бригади ЗС РФ, яка є однією з найелітніших частин окупантів. Про це повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши також відповідні фото (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

Розгромити дві російські БТГр вдалося силами одного батальйону ЗСУ на БМП-2 з одним ПТРК Javelin.

Окрім танків, захоплено також паливозаправник.
показать весь комментарий
02.03.2022 08:51 Ответить
В СРСР танки Т 80 важалися "танками для кидка через Ла - Манш"....
Хоч з гумором в СРСР було все гаразд...)))
показать весь комментарий
02.03.2022 08:55 Ответить
навіть Дніпро не перепливли
показать весь комментарий
02.03.2022 08:56 Ответить
200-ої мотострілецька бригада ЗС РФ. Клас! Вона дійсно стане 200-ю.
показать весь комментарий
02.03.2022 08:58 Ответить
"Утилізують усе, що прийде": закарпатці готують окупантам "пекельну зустріч" (ФОТО)

02.03.2022 08:00 157 СУСПІЛЬСТВО



Віктор Микита - голова Закарпатської ОВА - показав, як місцеві жителі готують "пекельну зустріч" для окупантів. Кожен українець працює на своїх фронтах.
показать весь комментарий
02.03.2022 08:52 Ответить
от закарпатці хитруни, хочуть кацапам "молоде вино урожаю 2022 року" продати.
показать весь комментарий
02.03.2022 08:58 Ответить
не думаю что ***** дойдет до Ужгорода
показать весь комментарий
02.03.2022 08:58 Ответить
Оно уже наверно и до туалета не доходит
показать весь комментарий
02.03.2022 09:11 Ответить
Пекельні санкції від українців
показать весь комментарий
02.03.2022 12:38 Ответить
просто нет слов..., бедный мой Харьков...русские звери, я вас проклинаю на веки вечные
показать весь комментарий
02.03.2022 08:57 Ответить
Тримайся брате!Ми сильні..
показать весь комментарий
02.03.2022 09:28 Ответить
Є інфа, що наші зайшли у Горлівку на донбасі. Але інфа неперевірена, може хтось знає точніше.
показать весь комментарий
02.03.2022 09:00 Ответить
канал Еспресо надавав цю інфу
показать весь комментарий
02.03.2022 09:10 Ответить
Білоруська колона броньованої техніки з прибл. 300 од. стоїть біля кордрну і чекає на провокацію.
показать весь комментарий
02.03.2022 09:01 Ответить
Ну раз чекає, то буде. Аби така, щоб аж в Мінську гавкнуло
показать весь комментарий
02.03.2022 09:08 Ответить
Може хтось сказати в який шпиталь повезли поранених?
показать весь комментарий
03.03.2022 04:53 Ответить
 
 